Женский феномен «Битлз»: от кричащих фанаток до Йоко Оно

Кристина Фельдман-Баррет в книге «Женская история «Битлз» рассказывает, как женщины сформировали ливерпульскую четверку, и наоборот

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Про The Beatles написано огромное количество книг. Но ни одна из них не смотрела на ливерпульскую четверку через призму окружавших их женщин. «Женская история «Битлз» Кристины Фельдман-Баррет показывает критически важную роль женщин в превращении четырех талантливых и амбициозных молодых людей в легендарную группу The Beatles, а также множество способов, которыми «битлы», в свою очередь, вдохновляли и преображали жизни женщин на протяжении трех поколений.

Ака-фанат или ученый-поклонник

Кристина Фельдман-Баррет — старший преподаватель школы гуманитарных наук, языков и социальных наук в Австралийском университете Гриффита. Она называет себя «aкa-фанатом» — ученым, исследующим культурный феномен, поклонником которого сам и является. Но в книге нет претенциозной, запутывающей прозы, которую часто можно встретить в академических книгах о фэндоме. «Женская история «Битлз» хорошо написана, уважительна к читателю и признает, что фэндом — это больше про радость общения. Сосредоточение внимания на женских взглядах придает книге иной вид энергии, который трудно описать.

Несмотря на то, что в последние годы все больше женщин всех возрастов изучают «Битлз» и комментируют этот феномен, именно мужчины-бумеры сформировали дискурс о группе, и их точка зрения по-прежнему превалирует.

Кем были и стали фанатки The Beatles

Кэти Капурч одной из первых заинтересовалась гендерными и расовыми аспектами в истории The Beatles. Десятилетняя Холли Тесслер решила узнать о «Битлз» все, когда услышала об убийстве Джона Леннона в 1980 году. Ее детское увлечение превратилось в докторскую диссертацию в Ливерпульском университете, где она рассматривала «Битлз» как культурный бренд. Кит О’Тул стала фанаткой The Beatles в 1984 году и вот уже более двадцати лет занимается музыкальной журналистикой. Она работает редактором в фанатском журнале «Битлфэн», а в 2015 году выпустила книгу «Песни, которые мы пели».

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

И это далеко не единичные случаи. Расширяют круг фанатской среды новые подкасты, которые ведут женщины поколения миллениум. Но «Женская история «Битлз» — это не только фанатки, которые сформировались под влиянием «битлов».

Если смотреть на The Beatles через призму женщин, то становится ясно, как окружение и поддержка женщин — поклонниц, друзей и семьи — сделали «Битлз» в принципе возможными. Фельдман-Баррет показывает три поколения женщин — музыкантов, журналистов, ученых, модельеров, музыковедов, экскурсоводов, художников, диджеев и звезд TikTok — чей фэндом The Beatles вдохновил на целый ряд личных и профессиональных занятий.

Книга организована тематически, а не хронологически. Хотя она действительно начинается с самого начала, с основополагающей поддержки матерей и тетушек и неизменной преданности фанаток в Ливерпуле и по всему Мерсисайду, перед которыми мир в неоплатном долгу.

Музыканты и поклонницы — это одна большая семья

Эта книга в первую очередь знакомит с культурой девушек 1960-х годов на пороге перемен. Читатель слышит голоса местных женщин, которые были подругами, а также поклонницами «Битлз». По словам Фельдман-Баррет, в Ливерпуле была органичная, ориентированная на комьюнити музыкальная сцена, которая иногда даже наводила на мысль о семейной близости. Отношения с фанатами родного города были таковы, что «Битлз» переписывались с некоторыми из них во время поездки в Гамбург в период с 1960 по 1963 год. Письма Джона, Пола и Джорджа часто приходили вложенными в украшенные конверты. Мелочь, а приятно.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Фельдман-Баррет предполагает, что взаимопонимание The Beatles со своими поклонниками — локальными, а затем и глобальными — было естественным продолжением их отношений с сильными, поддерживающими женщинами в их семьях, которые были образцами для подражания и наставницами. Действительно, несмотря на преобладающее отношение к женщинам в их северной среде рабочего класса и рассказы о сексуальных приключениях на гамбургской улице «красных фонарей» Репербан и в турне, «Женская история «Битлз» показывает, что взаимодействие «битлов» с женщинами было разнообразным, многомерным и контекстуальным.

Кто сделал «битлов»

Многие обозреватели говорят, что без менеджера Брайана Эпштейна не было бы «Битлз». Другие говорят, что аранжировщик и композитор Джордж Мартин был непременным условием успеха. Но после прочтения этой книги становится ясно, что Мона Бест и Астрид Кирхгерр стоят выше любого из них. Мона Бест — мама бывшего участника The Beatles Пита Беста — предоставила площадку. Даже после бесцеремонного увольнения ее сына она позволила группе выступать в ее заведении и подпитывать энергией своих преданных местных фанатов. А это, в свою очередь, подпитывало уверенность «битлов» в себе и их решимость. Регулярные выступления сформировали положительную обратную связь, которая привела музыкантов в Гамбург.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Именно там, в Гамбурге, The Beatles подружились с Астрид Кирхгерр. Это произошло случайно. Ее друг Клаус Форманн убедил Астрид пойти с ним в квартал «красных фонарей», чтобы увидеть и услышать «битлов». Шесть лет спустя Форманн сделает оформление обложки легендарного альбома Revolver, а еще через три года будет играть на басу в Plastic Ono Band. Но ничего из этого не случилось бы, если бы не очаровательная и загадочная Астрид. Она была образованной девушкой из среднего класса, носила «кожу» и стрижку «пикси». Кирхгерр оказала на «Битлз» одно из самых больших влияний.

По словам Фельдман-Баррет, Астрид сыграла роль феи-крестной в сказке The Beatles, доброй, знающей фигуры, которая гарантирует, что все будет хорошо. Используя свой фотоаппарат как волшебную палочку, Астрид была первым человеком, который сделал фотографии группы. Она была первой, кому пришла в голову эта идея! Ее женский взгляд показал этим «золушкам» из Ливерпуля, кем они были и какими очаровательными принцами они в итоге станут.

Именно Кирхгерр смогла полностью идентифицировать, задокументировать — а затем и придать дальнейшую форму — магнетической привлекательности The Beatles. Именно благодаря ее черно-белым фотографиям группы мы впервые видим The Beatles как объект вожделения. Она сформировала их имидж, ей принадлежит идея одевать участников группы в одинаковые костюмы. Она консультировала их даже по прическам.

Сказка The Beatles

Сотни музыкантов-мужчин, от Дэвида Кросби до Дэвида Грола, рассказывали о том, как «Битлз» вдохновляли их. «Женская история «Битлз» показывает женщин-музыкантов — некоторых известных, некоторых нет, — которые были вдохновлены подобным образом. Книга исправляет устойчивое мнение о том, что девушкам-фанатам нравились «Битлз» в первую очередь потому, что «они милые». Читатели будут удивлены, узнав о The Liverbirds, четырех девушках из «Каверн-клуба», где начинали сами «битлы». Эти женщины основали группу и выступали на разогреве у The Kinks и Rolling Stones.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Йоко Оно — выдающаяся женская фигура в сказке The Beatles. Она не была воспринята как добродетельная девушка, достойная королевской награды. Вместо этого ее представляли и рассматривали как хитрую ведьму, которая околдовала Леннона. Фельдман-Баррет напоминает, что, вообще-то, Йоко была «крестной матерью панка», чье влияние можно услышать в многочисленных панк-, постпанк-группах и riot grrrl.

Жены и подруги «битлов» — Синтия, Пэтти, Джейн, Морин, Йоко и Линда — представлены в книге как самостоятельные значимые фигуры. Но Фельдман-Баррет помещает их отношения с «Битлз» в более широкий контекст. Автор показывает, как эти женщины стали образцами для огромного количества девочек-подростков, а также примерами меняющейся гендерной динамики на протяжении десятилетия.

Одна из собеседниц в книге «Женская история «Битлз», родившаяся в 1981 году, размышляла о том, каково было фанаткам в 60-е годы наблюдать, как The Beatles разрушают стереотип токсичной маскулинности. Другая фанатка, родившаяся в Аргентине в 1995 году, слышит нарушение социальных условностей в ранних хитах «битлов». Эта книга расширяет понимание феномена в целом — как это произошло, что это означало и почему это будет продолжаться. Кристина Фельдман-Баррет показывает три поколения женщин, которые слышали, видели, чувствовали и принимали возможности, воплощенные в «Битлз».

Издательство: НЛО

Перевод: Ольга Новицкая

Количество страниц: 312

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».