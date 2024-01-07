Куда пойти в Казани 8 января

Чердачные истории, фигурное катание, Шерлок Холмс и японский хоррор

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Последний день новогодних каникул можно провести двумя способами — побыть дома и морально подготовиться к рабочей неделе или взять от праздников по максимуму. Для тех, кто относит себя ко второй категории, «Реальное время» собрало наиболее интересные мероприятия, которые пройдут в Казани 8 января.

Зимний фестиваль «КышДаКар-фест»

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

На площадке фестиваля размещаются торговые домики, в которых можно приобрести разнообразные подарки и сувениры ручной работы. Гости смогут насладиться теплом и уютом, выбрав идеальные новогодние презенты для своих близких. Одним из основных аспектов фестиваля будет разнообразие культурных вкусов. Посетители смогут отведать ароматный татарский чай, который подарит ощущение настоящего тепла и радушия. Также на выбор будут представлены разнообразные напитки, включая европейский глинтвейн, который добавит праздничного настроения. Никакой фестиваль не обойдется без выпечки, приготовленной с любовью и заботой. Аромат свежих пирогов и сладких угощений будет манить гостей.

Где: улица Баумана

Когда: 10:00–21:00

Новогодний квест «Чердачные истории. Нардуган»

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов (архив)

Это захватывающее приключение в мире древних обычаев и удивительных традиций татарского народа. Музей истории татарской литературы станет площадкой для разгадывания тайн и погружения в атмосферу зимнего солнцестояния, волшебного праздника Нардуган. В древности татары с особым восторгом отмечали Нардуган, который был наполнен радостью, шутками и весельем. Этот праздник оставил после себя различные суеверия, песни и обычаи. На квесте участники узнают о традициях татарского народа, их культурном наследии через интересные истории, сохраненные в музее.

Где: Музей истории татарской литературы

Когда: 10:00–18:00

Мастер-класс по фигурному катанию

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Фигурное катание — это искусство, которое требует усердия, терпения и грации. На мастер-классе вы сможете сделать первые шаги в этом направлении под руководством опытного тренера. Независимо от вашего возраста и уровня подготовки, вас ждут теплые слова и поддержка, чтобы ваши старания были не только увлекательными, но и безопасными. Участники мастер-класса познакомятся с основами фигурного катания, научатся уверенно стоять на льду и освоят базовые элементы этого изящного искусства. Профессиональный тренер поможет вам раскрыть свой потенциал, даже если вы никогда не стояли на коньках ранее. Мастер-класс открыт для всех желающих, независимо от возраста. Взрослые и дети могут вместе насладиться увлекательным опытом фигурного катания, создавая воспоминания, которые будут согревать душу.

Где: парк «Черное озеро»

Когда: 11:00

Выставка «Миф — это реальность»

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Выставка представляет собой мозаичный портрет мифа в современном контексте, созданный несколькими талантливыми авторами. Работы, представленные на выставке, отражают разнообразные интерпретации мифа в современной жизни и открывают зрителям новые грани восприятия. Каморы двора Присутственных мест стали площадкой для встречи с мифом, где каждая работа — своеобразный персональный код художника. Работы, представленные на выставке, переносят нас в сферу мифологии, предлагая современные трактовки древних сюжетов и символов. Экспозиция становится мостом между прошлым и настоящим, между вечными темами мифов и современными вызовами и интерпретациями.

Где: каморы двора Присутственных мест

Когда: 12:00–22:00

Выставка «После иллюзий»

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В экспозиции «После иллюзий» художник Иван Плющ представляет зрителям возможность окунуться в его уникальное творчество и задуматься над глубокими темами через призму его взгляда на искусство. Иван, участник Венецианской биеннале, внес свой вклад в мировое искусство и привлек внимание к своим работам не только в России, но и за ее пределами. Художник переносит масштабные полотна из своей мастерской в Будапеште, чтобы дать зрителям возможность углубиться в его творческий мир. Проект «После иллюзий» вызывает размышления о будущем, создавая атмосферу антиутопии, аналогичную миру, описанному Джорджем Оруэллом. Серия «Министерство любви» оживляет образы провинциального города, воссоздавая атмосферу, напоминающую о таинственности произведений Оруэлла. Плющ придает уникальные черты персонажам, символизирующим различные аспекты человеческой жизни.

Где: галерея современного искусства «Бизон»

Когда: 12:00–20:00

Квест-детектив «Шерлок Холмс: дело дома №86»

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В квесте «Шерлок Холмс: дело дома №86» участникам предстоит сыграть роль настоящих детективов и предотвратить кражу редкой книги из книгохранилища. На первый взгляд, задача может показаться простой, но тайны начнут раскрываться только на пути к цели. Игроки отправятся в приключение, где каждый этап квеста станет тщательно продуманным вызовом для их интеллекта и наблюдательности. Путеводные карты и загадочные подсказки будут освещать дорогу, ведущую вглубь таинственного мира дома №86. Одним из ключевых моментов станет встреча с проводником, который окажется важным союзником в расследовании. Именно он откроет вход в таинственное книгохранилище, где хранятся драгоценные литературные сокровища.

Где: Национальная библиотека РТ

Когда: 15:00

Лекция «Японский хоррор как феномен»

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Одним из ярких представителей японского хоррора стал фильм «Звонок», манга Дзюндзи Ито, а также игровые сериалы Silent Hill и Resident Evil. Эти произведения прославились своей атмосферой и подходом к созданию ужаса, порой отличными от западных стандартов. На лекции вы узнаете исторические корни японского хоррора, страшные истории «кайдан» и городские легенды, которые оказали влияние на формирование этого жанра. Алексей Мелихов, кандидат филологических наук и старший преподаватель кафедры зарубежной литературы КФУ, поделится своими знаниями и анализом вех развития японской хоррор-традиции.

Где: Центр современной культуры «Смена»

Когда: 15:00

А также в этот день в 16:00 пройдут праздничные концерты в Сквере 100-летия и на улице Мира.

