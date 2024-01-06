Куда пойти в Казани 7 января
Темный лес, цифровой да Винчи, зимняя рыбалка, рождественский хор и 147 свиданий
Впереди последние дни новогодних каникул. Осталось совсем немного, и мы снова окунемся в рабочие будни. Поэтому если вы в праздники еще не составили для себя насыщенную культурную программу, то сейчас самое время. А мы подготовили для вас подборку наиболее интересных мероприятий, которые пройдут в Казани 7 января.
Выставка «Другая сторона леса»
Выставка «По ту сторону леса» — это 17 масштабных полотен китайского художника Лу Линя. Экспозиция представляет собой творческое видение современной китайской живописи, сближая традиции и ментальность. Его творчество выделяется особенным стилем и глубоким восприятием искусства. Художник стремится передать ощущения человека, выбывшего из общественных ролей и оказавшегося в неопределенности «сумрачного леса» жизни. Центральная тема картин — погружение в мир потерь и неопределенности. Эта выставка стала значимым событием как в родной стране художника, так и за ее пределами. Творчество Лу Линя представлено в различных музеях и галереях по всему миру, включая Пекин, Шанхай, Нанкин, Сингапур, Берлин, Потсдам.
Где: Художественная галерея «Хазинэ»
Когда: 10:00–18:00
Мультимедийная выставка «Леонардо да Винчи. Тайна гения»
Несмотря на множество исследований и произведений, Леонардо да Винчи до сих пор остается загадочной фигурой, олицетворением универсального гения эпохи Возрождения. Экспозиция в Artplay Media, основанная на технологии Cinema 360, погружает зрителя в мир творчества итальянского художника. Посетители могут рассмотреть в деталях его величайшие произведения, такие как «Джоконда», «Тайная вечеря», «Спаситель», «Крещение» и «Дама с горностаем». Это позволяет лучше понять глубину и многогранность вклада мастера в различные области науки и искусства. Формат выставки позволяет воссоздать дух того времени, предоставляя возможность вглядеться в лица XV—XVI веков и оценить величие мастера.
Где: Центр цифрового искусства Artplay Media
Когда: 10:00–21:00
Спектакль «Как по щучьему велению»
Этот одноактный спектакль основан на русских народных сказках. Основой спектакля послужила сказка «По щучьему велению», но режиссерское видение внесло свои коррективы, дополнив сюжет новыми линиями и оригинальными персонажами. Эти изменения не только не искажают оригинальную сказку, но и придают ей новизну и дополнительный интерес. Центральным персонажем спектакля становится Емеля, который в этой интерпретации не лентяй, а, наоборот, обладает дружелюбием, весельем и находчивостью. Емеля способен выйти из любой трудной ситуации, а его приключения сопровождаются песнями и танцами. Перед погружением в мир сказочных персонажей, за полчаса до начала представления зрителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Где: Казанский ТЮЗ
Когда: 10:30
Мастер-класс по рыбалке на Рыбацком острове
Рыбацкий остров представляет собой небольшой, но уютный уголок природы, где вы сможете насладиться атмосферой уединения и спокойствия, оторвавшись от шума городской суеты. В ходе мастер-класса вы узнаете секреты успешной зимней рыбалки. Опытные инструкторы поделятся своими знаниями и навыками и помогут участникам освоить все тонкости ловли. Неважно, опытный вы рыбак или только начинаете свой путь в мире рыболовства, этот мастер-класс станет познавательным для каждого.
Где: ул. Нижнезареченская дамба, д. 1, Кремлевский мост
Когда: 11:00–12:30
Гонки на радиоуправляемых машинках
Специально созданная снежная трасса станет площадкой для захватывающих соревнований на радиоуправляемых машинках. Это зрелище, где важнее не столько скорость, сколько мастерство и управляемость машин. Гонки будут проходить в двух категориях — скорость и аккуратность. В первой вы будете соревноваться за звание самого быстрого пилота. Во второй категории предстоит продемонстрировать свое мастерство в управлении, преодолевая трассу с наименьшими потерями и изяществом. Снежная трасса создана с учетом всех нюансов и особенностей радиоуправляемых гонок. Здесь найдут свое место как профессионалы, так и новички.
Где: Горкинско-Ометьевский лес
Когда: 11:00
Спектакль «Времена года»
Зима, Весна, Лето и Осень оживают на сцене, чтобы определить, кто из них самое прекрасное и важное время года. Сюжет развивается вокруг их соревнования, конфликтов и разногласий, когда каждое из времен года стремится доказать свою уникальность и превосходство. Великолепные образы персонажей и яркие костюмы подчеркивают их характеры, а захватывающая игра актеров переносит зрителей в удивительный мир сказочной реальности. В процессе спектакля зрители будут свидетелями не только забавных ситуаций, но и гармонии, которая находится в дружбе. Потому что, несмотря на различия и индивидуальные особенности, герои понимают, что вместе они создают чудеса и делают мир красочным и удивительным.
Где: двор Присутственных мест Казанского кремля
Когда: 14:00
Рождественский хор
Седьмого января православные отмечают Рождество Христово. А какое Рождество без рождественского хора?! Зимний вечер наполнится волшебством благодаря музыкальной а капелла группе «Атмосфера». А капелла — это искусство музыкального творчества, где каждый звук, каждая нота звучат без инструментальной поддержки. «Атмосфера» представит исполнение любимых новогодних композиций. Их репертуар включает в себя как классические новогодние хиты, так и современные интерпретации. Рождественский хор станет идеальным вариантом для тех, кто хочет прочувствовать атмосферу праздника в музыкальной форме.
Где: Сад рыбака
Когда: 17:00
Показ фильма «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии»
Если вас тянет погрузиться в философские глубины, то обратите внимание на фильм «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» от шведского режиссера Роя Андерссона. Это завершающая часть его экзистенциальной трилогии, которая черпает вдохновение из шедевра Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». В этом фильме каждый кадр — отдельный этюд, а структура скетчей сливается в кинематографический мозаичный портрет. Главное в фильме — это попытка осмыслить, что такое человечность. Режиссер обращается к зрителю через скетчи, где персонажи, словно кочующие души, несут свои размышления о бытии. Юмор в фильме несет в себе глубокую печаль, создавая гармонию с трагическими нотками человеческого существования. Отказавшись от традиционной сюжетной линии, Рой Андерссон строит свое произведение на моментах, которые похожи на картины Брейгеля. Эта кинематографическая одиссея несет с собой атмосферу средневековой живописи, однако, переосмысливая ее в контексте современности, она выходит за рамки искусства.
Где: Центр современной культуры «Смена»
Когда: 18:00
Спектакль «Рома, правда и подкасты»
Спектакль «Рома, правда и подкасты» ставит перед зрителями вопросы о самопознании, любви и правде. Постановка основана на пьесе Игоря Витренко, вошла в шорт-лист фестиваля «Любимовка». Главный герой, подросток Рома, вступает в игру с самим собой, стремясь стать другим человеком, чтобы заслужить любовь. Эта попытка вызывает пересмотр понятия правды. Хотя он формально старается быть честным перед окружающими, на самом деле теряет свою подлинность и лжет сам себе. Современные подростки находятся в ловушке цифрового мира, но их естественные потребности в любви, признании и настоящем человеческом контакте остаются неизменными. Спектакль смешивает текст пьесы с цифровой реальностью, голосовыми помощниками, соцсетями и запросами в интернете, создавая мозаичное изображение современной жизни. «Рома, правда и подкасты» ставит нас перед зеркалом современности, где каждый зритель может найти отклик на собственные внутренние вопросы и мысли.
Где: Творческая лаборатория «Угол»
Когда: 19:00
Спектакль «147»
Спектакль «147» предлагает зрителям глубокое погружение в тему изменений в отношениях в современном мире. Все мы переживаем перемену вокруг себя, но как эти изменения отражаются на наших личных связях? Вопросы о том, кто считается «твоим человеком» сегодня и стоит ли вообще искать пару в изменчивом мире, задаются на сцене этого захватывающего спектакля. Сценическая адаптация книги «147 свиданий» Радмилы Хаковой приносит новый взгляд на истории персонажей. Художница Ксения Шачнева и режиссер Дарья Андреева смешивают реальный и виртуальный миры, приглашая зрителей не просто перечитать книгу, а прожить ее вместе с героями на сцене.
Где: Театральная площадка MOÑ
Когда: 19:00
А также в этот день с 17:00 до 19:00 пройдут новогодние представления у главной городской елки рядом с Центром семьи «Казан».
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