Куда пойти в Казани 7 января

Темный лес, цифровой да Винчи, зимняя рыбалка, рождественский хор и 147 свиданий

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Впереди последние дни новогодних каникул. Осталось совсем немного, и мы снова окунемся в рабочие будни. Поэтому если вы в праздники еще не составили для себя насыщенную культурную программу, то сейчас самое время. А мы подготовили для вас подборку наиболее интересных мероприятий, которые пройдут в Казани 7 января.

Выставка «Другая сторона леса»

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Выставка «По ту сторону леса» — это 17 масштабных полотен китайского художника Лу Линя. Экспозиция представляет собой творческое видение современной китайской живописи, сближая традиции и ментальность. Его творчество выделяется особенным стилем и глубоким восприятием искусства. Художник стремится передать ощущения человека, выбывшего из общественных ролей и оказавшегося в неопределенности «сумрачного леса» жизни. Центральная тема картин — погружение в мир потерь и неопределенности. Эта выставка стала значимым событием как в родной стране художника, так и за ее пределами. Творчество Лу Линя представлено в различных музеях и галереях по всему миру, включая Пекин, Шанхай, Нанкин, Сингапур, Берлин, Потсдам.

Где: Художественная галерея «Хазинэ»

Когда: 10:00–18:00

Мультимедийная выставка «Леонардо да Винчи. Тайна гения»

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов (архив)

Несмотря на множество исследований и произведений, Леонардо да Винчи до сих пор остается загадочной фигурой, олицетворением универсального гения эпохи Возрождения. Экспозиция в Artplay Media, основанная на технологии Cinema 360, погружает зрителя в мир творчества итальянского художника. Посетители могут рассмотреть в деталях его величайшие произведения, такие как «Джоконда», «Тайная вечеря», «Спаситель», «Крещение» и «Дама с горностаем». Это позволяет лучше понять глубину и многогранность вклада мастера в различные области науки и искусства. Формат выставки позволяет воссоздать дух того времени, предоставляя возможность вглядеться в лица XV—XVI веков и оценить величие мастера.

Где: Центр цифрового искусства Artplay Media

Когда: 10:00–21:00

Спектакль «Как по щучьему велению»

realnoevremya.ru (архив)

Этот одноактный спектакль основан на русских народных сказках. Основой спектакля послужила сказка «По щучьему велению», но режиссерское видение внесло свои коррективы, дополнив сюжет новыми линиями и оригинальными персонажами. Эти изменения не только не искажают оригинальную сказку, но и придают ей новизну и дополнительный интерес. Центральным персонажем спектакля становится Емеля, который в этой интерпретации не лентяй, а, наоборот, обладает дружелюбием, весельем и находчивостью. Емеля способен выйти из любой трудной ситуации, а его приключения сопровождаются песнями и танцами. Перед погружением в мир сказочных персонажей, за полчаса до начала представления зрителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Где: Казанский ТЮЗ

Когда: 10:30

Мастер-класс по рыбалке на Рыбацком острове

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Рыбацкий остров представляет собой небольшой, но уютный уголок природы, где вы сможете насладиться атмосферой уединения и спокойствия, оторвавшись от шума городской суеты. В ходе мастер-класса вы узнаете секреты успешной зимней рыбалки. Опытные инструкторы поделятся своими знаниями и навыками и помогут участникам освоить все тонкости ловли. Неважно, опытный вы рыбак или только начинаете свой путь в мире рыболовства, этот мастер-класс станет познавательным для каждого.

Где: ул. Нижнезареченская дамба, д. 1, Кремлевский мост

Когда: 11:00–12:30

Гонки на радиоуправляемых машинках

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Специально созданная снежная трасса станет площадкой для захватывающих соревнований на радиоуправляемых машинках. Это зрелище, где важнее не столько скорость, сколько мастерство и управляемость машин. Гонки будут проходить в двух категориях — скорость и аккуратность. В первой вы будете соревноваться за звание самого быстрого пилота. Во второй категории предстоит продемонстрировать свое мастерство в управлении, преодолевая трассу с наименьшими потерями и изяществом. Снежная трасса создана с учетом всех нюансов и особенностей радиоуправляемых гонок. Здесь найдут свое место как профессионалы, так и новички.

Где: Горкинско-Ометьевский лес

Когда: 11:00

Спектакль «Времена года»

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Зима, Весна, Лето и Осень оживают на сцене, чтобы определить, кто из них самое прекрасное и важное время года. Сюжет развивается вокруг их соревнования, конфликтов и разногласий, когда каждое из времен года стремится доказать свою уникальность и превосходство. Великолепные образы персонажей и яркие костюмы подчеркивают их характеры, а захватывающая игра актеров переносит зрителей в удивительный мир сказочной реальности. В процессе спектакля зрители будут свидетелями не только забавных ситуаций, но и гармонии, которая находится в дружбе. Потому что, несмотря на различия и индивидуальные особенности, герои понимают, что вместе они создают чудеса и делают мир красочным и удивительным.

Где: двор Присутственных мест Казанского кремля

Когда: 14:00

Рождественский хор

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Седьмого января православные отмечают Рождество Христово. А какое Рождество без рождественского хора?! Зимний вечер наполнится волшебством благодаря музыкальной а капелла группе «Атмосфера». А капелла — это искусство музыкального творчества, где каждый звук, каждая нота звучат без инструментальной поддержки. «Атмосфера» представит исполнение любимых новогодних композиций. Их репертуар включает в себя как классические новогодние хиты, так и современные интерпретации. Рождественский хор станет идеальным вариантом для тех, кто хочет прочувствовать атмосферу праздника в музыкальной форме.

Где: Сад рыбака

Когда: 17:00

Показ фильма «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии»

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов (архив)

Если вас тянет погрузиться в философские глубины, то обратите внимание на фильм «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» от шведского режиссера Роя Андерссона. Это завершающая часть его экзистенциальной трилогии, которая черпает вдохновение из шедевра Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». В этом фильме каждый кадр — отдельный этюд, а структура скетчей сливается в кинематографический мозаичный портрет. Главное в фильме — это попытка осмыслить, что такое человечность. Режиссер обращается к зрителю через скетчи, где персонажи, словно кочующие души, несут свои размышления о бытии. Юмор в фильме несет в себе глубокую печаль, создавая гармонию с трагическими нотками человеческого существования. Отказавшись от традиционной сюжетной линии, Рой Андерссон строит свое произведение на моментах, которые похожи на картины Брейгеля. Эта кинематографическая одиссея несет с собой атмосферу средневековой живописи, однако, переосмысливая ее в контексте современности, она выходит за рамки искусства.

Где: Центр современной культуры «Смена»

Когда: 18:00

Спектакль «Рома, правда и подкасты»

realnoevremya.ru / Реально время (архив)

Спектакль «Рома, правда и подкасты» ставит перед зрителями вопросы о самопознании, любви и правде. Постановка основана на пьесе Игоря Витренко, вошла в шорт-лист фестиваля «Любимовка». Главный герой, подросток Рома, вступает в игру с самим собой, стремясь стать другим человеком, чтобы заслужить любовь. Эта попытка вызывает пересмотр понятия правды. Хотя он формально старается быть честным перед окружающими, на самом деле теряет свою подлинность и лжет сам себе. Современные подростки находятся в ловушке цифрового мира, но их естественные потребности в любви, признании и настоящем человеческом контакте остаются неизменными. Спектакль смешивает текст пьесы с цифровой реальностью, голосовыми помощниками, соцсетями и запросами в интернете, создавая мозаичное изображение современной жизни. «Рома, правда и подкасты» ставит нас перед зеркалом современности, где каждый зритель может найти отклик на собственные внутренние вопросы и мысли.

Где: Творческая лаборатория «Угол»

Когда: 19:00

Спектакль «147»

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Спектакль «147» предлагает зрителям глубокое погружение в тему изменений в отношениях в современном мире. Все мы переживаем перемену вокруг себя, но как эти изменения отражаются на наших личных связях? Вопросы о том, кто считается «твоим человеком» сегодня и стоит ли вообще искать пару в изменчивом мире, задаются на сцене этого захватывающего спектакля. Сценическая адаптация книги «147 свиданий» Радмилы Хаковой приносит новый взгляд на истории персонажей. Художница Ксения Шачнева и режиссер Дарья Андреева смешивают реальный и виртуальный миры, приглашая зрителей не просто перечитать книгу, а прожить ее вместе с героями на сцене.

Где: Театральная площадка MOÑ

Когда: 19:00

А также в этот день с 17:00 до 19:00 пройдут новогодние представления у главной городской елки рядом с Центром семьи «Казан».

