«Музыка для детей может быть намного разнообразнее»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В новогодние праздники растет спрос на детские музыкальные произведения. Однако музыка, сочиненная татарстанскими авторами для юных слушателей, не часто звучит в праздничной программе. Свой рейтинг таких произведений составила пианистка, член Союзов композиторов России и Татарстана, лауреат всероссийских и международных конкурсов по композиции Алсу Сунгатуллина. Подробнее о симфонических сказках и детских мюзиклах татарских композиторов она рассказывает в авторской колонке для «Реального времени». Параллельно композитор рассуждает о том, какой еще могла бы быть музыка для детей.

«Для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше»

Мир детства — особый мир ярких красок, эмоций, радости. Вспоминаются слова Горького, который говорил, что для детей надо писать так же, как для взрослых, но только лучше. Кому-то из композиторов этот мир детства особенно близок.

Мой старший коллега Ильгам Байтиряк достаточно много внимания уделяет музыке для детей. Одно из его крупных сочинений — это симфоническая сказка «Гульчечек» для чтеца, солистов и большого симфонического оркестра. Она написана в том же жанре, что и «Петя и Волк» С. Прокофьева. Сюжет основан на одноименной татарской народной сказке, где прекрасная девушка бежит от злой старухи. Противостояние двух сил заканчивается, конечно же, победой добра над злом. Яркие темы, основанные как на авторском материале, так и на фольклорном, воплощаются через звучание целого оркестра! Ильяс Камал — представитель молодой плеяды композиторов Татарстана. Им написан детский мюзикл «Сак-сок канатларының сере» (либретто Дины Хакимовой по рассказу Розы Хафизовой). Премьера состоялась 12 мая 2016 года в концертном зале театра кукол «Әкият». Сюжет поучительный, но понятный для детского восприятия. А исполнителями главных ролей выступают сами дети, на премьере блистали учащиеся музыкальной школы им. М. Балакирева. Известный композитор Резеда Ахиярова всегда с большой отдачей и любовью работала над музыкой для детей! Об этом говорят прекрасные произведения, адресованные детской аудитории. Это и песни из нашего детства, которые мы слышали по радио и телевидению. Камерная музыка для разных инструментов, а также музыка, написанная к детским спектаклям. Интересная история трилогии для маленьких зрителей «Авыл эте Акбай» по пьесе Туфана Миннуллина: музыка, прозвучавшая сначала на сцене театра им. Г. Камала, впоследствии легла в основу мультфильма. Луиза Батыр-Булгари (Батыркаева) также много уделяет внимания музыке для детского театра. Ею написана музыка к спектаклям «Камыр-батыр» С. Хусни, «Болтливая утка» А. Алиша, «Три перышка» Ф. Тархановой и другим.

Композитор Эльмира Галимова — автор музыкальной мистерии «Әйт, әле кубәләк» по мотивам сказок Г. Тукая. Она вошла в инсценировку по Туфану Миннуллину в постановке татарского театра юного зрителя им. Г. Кариева.



«Эстрадными песнями и музыкой к спектаклям детская музыка не ограничивается»



Композиторы всегда писали для детей и делают это и сейчас, кто-то больше, кто-то меньше. Однако направления такой музыки могли бы быть еще более разнообразными. Сейчас в музыке существуют разные жанры, но до слушателя больше доходят эстрадные песни и музыка к спектаклям. На самом деле, этим детская музыка не ограничивается. Есть и музыкальные сказки, и детские кантаты, и симфонические сказки. Разные жанры, разный состав, их могут исполнять и сами дети, и музыканты для детей.

На мой взгляд, нужно задействовать больше композиторов, чтобы они больше творили в этом направлении, потому что каждый автор представляет свое видение. Оно более оригинальное, более индивидуальное.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Все сейчас находятся в коммерческих условиях»



Сейчас существует проблема донесения произведений до аудитории, композиторы сочиняют музыку, но часто у них нет возможности напечатать свои ноты. Для этого приходится вкладывать свои собственные средства. Одно дело, если речь идет об эстрадных песнях или мюзиклах. Такие формы более окупаемы. А что касается академического направления, то здесь ситуация иная. Например, детские оперы — они очень давно не появлялись. Из современных я даже не припомню, чтобы кто-то написал оперу и чтобы ее к тому же еще и поставили.

Сейчас все, в том числе композиторы, находятся в коммерческих условиях. Мы сами пытаемся заниматься менеджментом и маркетингом. А ведь наша главная миссия — писать музыку. Нужно создавать условия, чтобы можно было сочинять и иметь возможность доводить произведения до слушателя. Когда самому композитору приходится заниматься еще и коммерцией — это не совсем правильно.

Мы очень рады помощи Союза композиторов РТ. Сейчас в проекте выпуск нескольких сборников, в том числе с детским репертуаром. Они будут отправлены и в музыкальные школы. Это хорошая инициатива, но безвозмездная для авторов сборников, то есть мы отдаем свою интеллектуальную собственность, но не получаем за это никакого вознаграждения. Хотя, безусловно, каждый композитор рад попасть в такое издание. Это популяризация наших авторов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Нейросеть не то же самое, что живой композитор»

В последнее время все чаще кажется, что с экрана и со сцены транслируется какая-то бездушная музыка. Используются готовые семплы, компьютерные технологии. Они заменяют авторскую композиторскую идею.

Дошло до того, что программу, искусственный интеллект, точнее, онлайн-генератор музыки MuseNet, который создает произведения на основе нейросетей, официально приняли в Союз композиторов России. Даже дали членский билет. Думаю, не должно быть такого замещения, композиторская задумка гораздо ценнее.

Алсу Сунгатуллина