Культурные события: куда сходить в этом январе

Подборка интересных событий в столице Татарстана на январь 2024 года

Фото: realnoevremya.ru

Не знаете чем заняться в первый месяц наступившего года? Изучили «Яндекс.Афишу» и составили подборку культурных мероприятий в январе.

Театр

«На крыше леса»

25 января, Театр на Булаке, 18+

«На крыше леса» — моноспектакль, основанный на реальных событиях. Герой оказывается в лесу, в котором он совершенно один, не считая зверей.

Размышления о цене жизни погружают в воспоминания: школьные уроки ОБЖ, на которых учили очищать воду, времена под рингтоны своего первого телефона, поиск того самого идеального костюма на выпускной и повестка в военкомат, потому что детство, к сожалению, закончилось. Постановка — как машина времени, которая переместит зрителей в то недалекое прошлое, которое точно невозможно забыть.

«Лебединое озеро»

26 января, Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, 6+

Балет на музыку Петра Ильича Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка. История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, заколдованной злым гением Ротбартом и его дочерью Одилией — классика мира театра. «Лебединое озеро» давно стало бессмертным дуэтом мира балета и музыки.

Великая композиция и хореография в исполнении московской труппы «Классического национального русского балета» точно не сможет оставить равнодушным, а многослойные декорации, мягкие переходы цвета и обилие деталей погрузит зрителей в атмосферу самой настоящей сказки.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

«Оскар и Розовая дама»

17 января, Театр на Булаке, 12+

«Оскар и Розовая дама» — спектакль по произведению Эрика-Эмманюэля Шмитта. Это история о мальчике, который за несколько дней познает жизнь во всех ее проявлениях. Он пишет немного наивные, забавные и трогательные письма, в которых делится с миром своими ежедневными открытиями.

«Смотри всегда на мир так, будто это в первый раз», — маленький парнишка познает истину, которая доступна не каждому взрослому.

«Еще не вечер»

21 января, КЦ «Сайдаш», 12+

Всем ли дано найти свою любовь или кто-то все же судьбой обречен на одиночество? Отличается ли любовь к человеку от любви к собаке?

Три истории о мужчине и женщине. Три случайных встречи в парке. Герои — простые люди, которые ищут ответы на вопросы в своих жизнях.

Жанр спектакля, «музыкально-лирическая комедия», сочетает в себе юмор и песни от прекрасного мужского трио, владеющего гитарой, скрипкой и даже губной гармошкой! Баланс на грани смешного и серьезного, как всегда, вызывает полный спектр самых разных эмоций.

Выставки

«В мастерской художника — творческие закулисы»

До 20 января, галерея Славы Зайцева, 6+

Персональная галерея и мастерская казанского художника Слава Зайцева, в которой представлены картины и другие работы — от графики до объемных арт-объектов. Их художник выполняет без использования привычных нам инструментов, например красок. Вячеслав Зайцев использует только подручные материалы: обрывки глянцевых журналов, мебельные скобы, гвозди и нитки, песок, специи, землю. Из них создает работы, не уступающие в реалистичности классической живописи и графике.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Закройщики иллюзий»

До 13 января, Казанский кремль, 16+

Выставка представляет совместный проект Московского Музея кино и одного из ведущих художников отечественного кинематографа Дмитрия Андреева.

В экспозицию выставки вошли более 40 костюмных комплексов, аксессуары и бутафория из коллекции Музея кино и его личной коллекции, а также эскизы художников по костюмам из известных отечественных фильмов, таких как «Хозяйка медной горы», «Королевство кривых зеркал» и многих других популярных кинокартин.

«Дом цветов»

До 11 февраля, «Хазинэ», 0+

Творчество Луизы Фасхутдиновой неразрывно связано с возрождением и развитием традиций татарского золотошвейного и вышивального искусства. В ее изделиях успешно переплетаются традиционная вышивка и золотное шитье.

На выставке представлены национальные одеяния, ритуально-обрядовые и бытовые предметы, религиозно-духовные символы и многие другие элементы татарской культуры.

Концерты

Сергей Лазарев

30 января, «Татнефть Арена», 12+

Один из самых знаменитых артистов страны Сергей Лазарев приедет в Казань со своим шоу «Я не боюсь»!

Зрителей ждут масштабные декорации, танцевальные номера, яркие костюмы, невероятный свет, живой звук, спецэффекты, а также хиты и новые песни в исполнении любимого артиста. Эта программа — лучшее концертное сольное шоу по версии RU.TV.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кипелов. Юбилейный тур «XX лет группе»

28 января, «Татнефть Арена», 12+

Легендарной рок-группе исполняется 20 лет. Свой юбилей артисты отмечают крупным туром по России. Приходите послушать хиты, проверенные временем, и просто любимые песни в исполнении великих мэтров. Концерт обещает быть жарким и зрелищным. Незабываемые эмоции обеспечены.

«Доктор Ватсон»

4 января, Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, 12+

Каждая встреча с шоу-группой «Доктор Ватсон» — это праздник песен, встреча со старым и новым. Шоу-группа «Доктор Ватсон» — легендарный коллектив, выступление которого дарит теплоту общения со зрителями, радость и хорошее настроение. В программе: популярные песни прошлых лет, кавер-версии иностранных хитов и многое другое.

Стендап

Гала-концерт

6 января, КРК «Пирамида», 18+

Гала-концерт VIll международного Stand-up фестиваля в этот раз пройдет в Казани! Участники будут бороться за главный приз — 100 000 рублей.

Зрителей ждет отличное шоу, на котором выступят более 10 лучших стендап-комиков России и других стран СНГ, а также встреча со звездными гостями в жюри и качественный юмор. Такое бывает всего раз в году, а значит, это нельзя пропустить!

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Карина Мейханаджян

6 января, Stand Up Club Kazan, 18+

Стендап-комик, звезда шоу «Женский стендап», «Открытый микрофон» и других проектов ТНТ уже давно полюбилась публике своей харизмой, самоиронией и искрометными шутками. Ее выступления с успехом проходят в самых больших городах России, а записи шоу набирают тысячи просмотров в Интернете. Уже скоро Карина порадует своей юмористической программой жителей Казани.

Stand-up Show. Для взрослых

11 января, Stand Up Club Kazan, 18+

Взрослые комики шутят на темы, которые поистине поймут только их ровесники. Вредные дети с их переходным возрастом, брак, старение и прочие атрибуты жизни состоявшихся людей. Программа, скорее всего, подойдет тем, кто застал уход первого президента нашей страны, не понимают, что такое «рофл», «кринж», «краш» и другие слова на странном молодежном языке.

Детям

«Маленький принц»

14 января, Театр юного зрителя, 12+

Летчик, совершивший вынужденную посадку в пустыне, встречает таинственного Маленького принца. Мальчик рассказывает ему свою историю, которая кажется наивной, трогательной, и вместе с тем — невозможной. Он и вправду с другой планеты?

В спектакле Туфана Имамутдинова Маленькому принцу снова придется пройти путь взросления через знакомство с планетами других «странных взрослых», чтобы найти себя и свой смысл жизни. А Летчику — познакомиться со своим внутренним ребенком и понять, как не потерять его снова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Теремок»

21 января, «Экият», 0+

«Идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь: «Терем-теремок! Кто в тереме живет?»

А чтобы узнать, кто же живет в тереме, приходите на спектакль по мотивам пьесы Самуила Маршака. В ней кроются простые, понятные, но необходимые каждому юному зрителю истины. Они живут в доброте и дружбе без корысти и страха, в защите и помощи слабым и беззащитным...

«Доктор Айболит»

7 января, театр им. Качалова, 0+

Спектакль по мотивам произведения Корнея Чуковского снова на казанской сцене. Добрый доктор Айболит лечит зверей и никому никогда не отказывает в помощи. Он даже летит в Африку, чтобы помочь больным мартышкам. А скольким зайчикам он вернул их ножки? Даже не сосчитать! Ну а спасать маленьких детей от злого пирата Бармалея — кажется, вообще его призвание!

Доктор Айболит никогда не бросит в беде, а еще научит быть добрым, ответственным и сострадательным всех юных зрителей, которые придут на спектакль.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Деревенский пес Акбай»

28 января, «Экият», 0+

Акбай — не просто деревенский пес, а самый счастливый четвероногий друг человека на свете. У него есть все, что нужно собаке для счастья: любящий его хозяин, вкусная еда, чистый воздух и родной дом, который Акбай охраняет. Но вот кошечка Тамлетамак, которая живет с Акбаем в одном доме, считает совсем иначе. И как-то раз Тамлетамак увидела по телевизору красивое, удивительное место под названием «город». Попасть туда — настоящая мечта! Но путь из деревни до города очень непрост. Он проходит через страшный лес, где можно встретить кого угодно. Но даже кровожадные волки не смогут остановить кошечку Тамлетамак на пути к ее мечте. Она сбегает в город одна, однако сразу вслед за ней на помощь спешит храбрый пес Акбай. Смогут ли друзья добраться до города? Что ждет их там? Вернутся ли они в свой родной дом?

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».