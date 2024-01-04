Куда пойти в Казани 5 января

Дореволюционное Рождество, художники-авангардисты, керлинг и рождественские открытки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Завтра — середина новогодних каникул. И если все предыдущие дни вы валялись дома, смотрели сериалы и доедали салаты, то теперь пора заняться активным и культурным отдыхом. «Реальное время» собрало наиболее интересные мероприятия, которые будут проходить в Казани 5 января.

«Рождественский визит»

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Экскурсионная программа в доме Боратынских — это путешествие в прошлое, в котором раскроются традиции празднования Рождества и Нового года в дореволюционной России. Вы сможете погрузиться в атмосферу времен, когда новогодние праздники были наполнены уникальными обычаями и песнями. Один из особых моментов программы — дегустация традиционного зимнего напитка, глинтвейна. Вы сможете почувствовать вкус и аромат этого аутентичного безалкогольного напитка, который согревает душу и создает праздничное настроение. Для тех, кто захочет активного времяпрепровождения, предусмотрен мастер-класс по старинным танцам. Под руководством опытного инструктора вы сможете окунуться в мир элегантных движений и узнать, как танцевали в дни, когда старинные узоры украшали танцполы.

Где: Музей Боратынского

Когда: 10.00–18.00

Выставка «Шедевры авангарда»

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Выставка «Шедевры авангарда» приглашает зрителей погрузиться в мир крупнейшего авангардного художественного движения 1910-х годов. Эта выставка охватывает разнообразные художественные течения, такие как кубизм, футуризм, сезаннизм и городской фольклор. Представленные произведения из собрания ГМИИ РТ включают знаменитые работы, в том числе «Импровизация 34» Василия Кандинского, «Женщина с гитарой» Лентулова Аристарха, «Шабат» Натальи Гончаровой, «Провинциальная франтиха» Михаила Ларионова, «Женский портрет» Роберта Фалька и многое другое. Эта выставка — одна из самых значимых коллекций авангарда в России — снова открывает перед казанцами и гостями города великолепие произведений искусства начала XX века.

Где: Художественная галерея «Хазинэ»

Когда: 10.00–18.00

Турнир по керлингу

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов (архив)

Вы когда-нибудь занимались керлингом? В этом году сможете попробовать. В парке «Черное озеро» профессиональные спортсмены поделятся своим опытом и знаниями об этой увлекательной дисциплине. А все желающие, включая взрослых и детей, смогут попробовать свои силы в этом виде спорта. Участники смогут ощутить азарт и веселье игры, улучшить свои навыки под руководством профессионалов. Завершением этого мероприятия станет увлекательный турнир, где каждый сможет применить полученные навыки в настоящем состязании. Это отличная возможность не только научиться играть в керлинг, но и почувствовать дух соревнования, деля радость и волнение с командой и болельщиками.

Где: парк «Черное озеро»

Когда: 12.00

Мастер-класс для детей «Рождественские открытки»

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Здесь вы не только узнаете об истории открыток, но и погрузитесь в процесс их создания. Одним из ключевых моментов мастер-класса будет знакомство с техникой линогравюры, которая добавит открыткам особый шарм и индивидуальность. Вы научитесь разбираться в видах открыток, исследовать их разнообразие и значения в истории. Это позволит каждому участнику ближе познакомиться с традициями и технологиями создания этого формата. На мастер-классе вы сможете выразить свою творческую индивидуальность, создавая уникальные композиции и играя с цветами и текстурами, используя ленты, блестки и другие декоративные элементы. Мастер-класс «Рождественские открытки» — это возможность не только раскрыть свой творческий потенциал, но и смастерить подарки для близких и друзей.

Где: Национальная библиотека РТ

Когда: 15.30

Лекция «Щи и каша — пища наша? Культура питания у народов Поволжья»

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Пища — это не только физиологическая необходимость, но и социокультурный феномен. Она становится ключевым элементом этнической традиции и важной частью культуры, преодолевая временные рамки. В пределах Казанской губернии разнообразие блюд отражает природно-географические особенности, религиозные установления и культурные традиции. Лекция охватывает как общие черты, так и уникальные особенности блюд, которые готовили в будни и в праздничные дни. На лекции вы узнаете богатство обрядовой пищи и тайны пищевых запретов. Этнолог, доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии КФУ Елена Гущина поделится знаниями о трапезе в семье и совместных трапезах общины, о разнообразии блюд и о традиционной культуре питания в Поволжье.

Где: Центр современной культуры «Смена»

Когда: 18.00

Спектакль «Горько!..»

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

«Горько!..» — это три небольшие комедии писателя Михаила Зощенко: «Корни капитализма», «Свадьба» и «Преступление и наказание». Эти три трогательные истории раскрывают повседневную жизнь жильцов коммунального дома. Разные персонажи, разные сюжеты, но их судьбы переплетаются в едином жизненном калейдоскопе. Некоторые решают вступить в брак, но перед этим сталкиваются с испытанием своих чувств. Другие уже состоят в браке, но обнаруживают, что представления об их партнерах сильно изменились. Третьи давно живут в браке, но их видение счастья кажется чем-то совсем другим, чем любовь. Все они стремятся к благополучию, но иногда оказываются циничными на пути к своей мечте. Зощенко, используя насмешку и грустную иронию, выявляет мелкую корысть, стяжательство, невежество и равнодушие. Его персонажи сталкиваются с жульничеством и пьянством. Этот спектакль как зеркало наших повседневных проблем. Он заставляет задуматься о том, насколько часто мы сами становимся для себя преградой на пути к счастью.

Где: Театр им. В. И. Качалова

Когда: 18.00

Музыкальный вечер на льду

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов (архив)

Поймать новогоднюю атмосферу можно с музыкальными плейлистами. В этом году можно совместить приятное с приятном — кататься на катке под мелодии разнообразных музыкальных жанров. Для любителей активного отдыха подготовлены плейлисты, включающие в себя динамичные диско-хиты, создающие веселую и праздничную атмосферу. Кроме этого, вас ждет сочетание классики и джаза, которые придают особую изысканность вашему катанию. Наслаждаться катанием под звуки любимых композиций и создавать свой сценарий новогодних впечатлений можно будет на катке в парке «Черное озеро».

Где: каток в парке «Черное озеро»

Когда: 20.00

А также 5 января пройдет:

в 16.00 детский утренник в парке у ЖК «Салават купере» и праздничный концерт на ул. Мира;

с 17.00 до 19.00 можно будет посетить новогоднее представление у главной елки рядом с центром семьи «Казан».