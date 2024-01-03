Куда пойти в Казани 4 января

Татарские новогодние традиции, современное искусство Африки, советские куклы и болоньевые штанишки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Новогодние каникулы — время, когда в городе происходит много интересных мероприятий. Чтобы не запутаться в них, «Реальное время» подготовило своеобразный гид по городским активностям 4 января.

Новогодняя экскурсия в Доме Шамиля

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Дом Шамиля — это здание конца XIX века, которое преобразили в стиле романтического модерна. Оно находится в центре Казани, в Старо-Татарской слободе. Раньше здесь жили зажиточные татарские купцы, оставившие след в истории региона. Как более 100 лет назад они отмечали праздники? Как провожали старый год и встречали новый? Какие традиции были приняты в стенах этого исторического дома? Водили ли взрослые и дети вокруг праздничной елки веселые хороводы и какие подарки получали ребятишки? Узнать все это можно во время новогодней экскурсии в Доме Шамиля. Погружаясь в атмосферу прошлого, посетители ощутят ауру старины и перенесутся в эпоху, когда дом был свидетелем ярких и радостных торжеств. Экскурсия станет своеобразной машиной времени, которая позволит оценить культурное наследие татар и понять, как они отмечали праздники.

Где: Дом Шамиля

Когда: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Экскурсия по выставке «Перевернутое Сафари. Современное искусство Африки»

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Репортаж об открытии выставки читайте здесь.

Экспозиция «Перевернутое Сафари. Современное искусство Африки» представляет свежий взгляд на художественное творчество Африки. Всего более 300 произведений от 33 африканских и 12 российских художников, включая специально созданные для выставки инсталляции, раскрывают богатство и разнообразие современного искусства континента. Этот проект, направленный против колониальных предрассудков, можно назвать обзором эволюции африканского искусства после завоевания независимости. Если ранее африканское творчество рассматривалось исключительно как этнографический артефакт, лишенный эстетической ценности, то теперь оно воспринимается как средство передачи культурного опыта. «Перевернутое Сафари» предоставляет художникам возможность свободного самовыражения в рамках нового восприятия.

Где: Галерея современного искусства

Когда: 12.00

Тематическая программа с мастер-классом на выставке «История детства. Куклы и игрушки XIX—XX веков»

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Репортаж об открытии выставки читайте здесь.

Почувствовать новогоднюю магию можно с помощью елочных игрушек. Выставка «История детства. Куклы и игрушки XIX—XX веков» предлагает погрузиться в таинство украшений елки и детских пожеланий Деду Морозу. В экспозиции — старинные куклы и игрушки разных стран и эпох, включая ростовые куклы в карнавальных костюмах и антикварные кукольные сервизы. Особый интерес представляет детская комната в стиле 1960—70-х годов, которая вызывает воспоминания о советском детстве. Этот участок выставки создает атмосферу празднования Нового года того периода, дает возможность вернуться в прошлое и пережить радостные моменты детства. А на мастер-классе юные участники познакомятся с техниками создания кукол и создадут свою новогоднюю игрушку.

Где: Центр «Эрмитаж-Казань»

Когда: 12.00

Спектакль «Северное сияние»

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В мульт-спектакле «Северное сияние», премьера которого состоялась 2 октября 2021 года, школьники отправляются в захватывающее приключение по сказочным мирам народов Поволжья. Увидев северное сияние, герои углубляются в лес и начинают увлекательное путешествие, открывающее перед ними тайны сказок и легенд. Вместе с учительницей ребята знакомятся с башкирской историей о храбрости, с чувашской «страшилкой» о водяных, с марийской притчей о великанах, удмуртской легендой о Небе и татарской сказкой о девушке на Луне. В каждой сказке ребята находят не только увлекательные приключения, но и уроки мудрости, способные помочь им преодолеть свои страхи и пройти через испытания. Спектакль призван вдохновить детей поверить в чудеса и открыть для себя многогранный мир культуры народов Поволжья.

Где: Казанский ТЮЗ

Когда: 13.30

Мастер-класс по рисованию

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На мастер-классе по рисованию юные художники окунутся в мир красок и фантазии, открыв для себя удивительные возможности выражения себя. Мастер-класс проведет опытный преподаватель, который поделится техниками и секретами рисования. У детишек будут все необходимые материалы, чтобы каждый ребенок мог погрузиться в процесс создания своего произведения искусства. Участники мастер-класса смогут экспериментировать с различными стилями, изучить основы композиции и научиться воплощать свои идеи на холсте. Помимо технических навыков, дети разовьют воображение, усовершенствуют мелкую моторику рук и научатся сосредотачиваться на творческом процессе.

Где: мастерская бульвара «Ак Чәчәкләр»

Когда: 13.30

Клуб настольных игр

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Национальная библиотека РТ открывает клуб настольных игр. Любители ужасов и мистики окунутся в мир Говарда Лавкрафта через игру «Особняки безумия». Это увлекательное кинематографическое приключение, переносящее участников в темные закоулки литературного наследия великого писателя ужасов. Игра рассчитана на кооперацию от одного до пяти человек, где каждый станет сыщиком, готовым исследовать темные комнаты, мрачные подземелья и столкнуться с кошмарами, порождениями ужасов, фанатичными последователями культов и древними богами. Вас ждут загадки, тайны и волнующие открытия в процессе решения квестов, где каждый шаг приближает к разгадке темных тайн.

Где: Национальная библиотека РТ

Когда: 14.00—16.00

Вечеринка в болоньевых штанишках

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вечеринка в болоньевых штанишках погрузит посетителей в атмосферу новогоднего рейва и горнолыжного курорта. Хедлайнером вечеринки станет Biicla, обладающий яркой индивидуальностью и заслуживший признание на отечественной электронной сцене. В своих электронных сетах он смешивает винтажные семплы и живой вокал. Кроме него, на вечеринке выступят локальные музыканты и диджеи: сооснователь BAZZAR и регулярный гость BIICMAK — mo?se?, а также представители промокомьюнити «Балаган» — Chips Daddy, Saturday и bycyfic. В программу вечеринки также включены выступления диджеев, фудкорт, VR-очки, фотобудка и предсказания таролога.

Где: Центр семьи «Казан»

Когда: 14.00—20.00

Экскурсия на судне с воздушной подушкой по Казанке

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Команда Стратегии развития Казани проведет экскурсию по реке на судне с воздушной подушкой. Зимняя серия экопросветительских занятий «Горожанин-ученый» призвана раскрыть тайны экологии города и его живописной реки Казанки. Такая инициатива предоставляет возможность обнаружить множество удивительных фактов о жизни реки в холодное время года. Судно с воздушной подушкой станет вашим транспортом в мир загадочных ландшафтов. В ходе экскурсии вы получите не только впечатления от путешествия по заснеженной реке, но и углубитесь в экологические темы.

Где: территория будущего парка «Манзара» (пляж «Нижнее Заречье»)

Когда: 15.00—16.00

Лекция «Обоснованная психотерапия»

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Эта лекция о важности аргументации в психотерапевтической практике. Зачем поднимать вопрос о необходимости обоснования психотерапии? Это становится актуальным, когда требуется убедить близкого человека обратиться к психологу или психотерапевту, но он не осознает наличие проблемы. Это необходимо, когда клиент хочет оценить эффективность помощи перед решением о затратах. Также обоснование требуется при разработке клинических рекомендаций, учебных пособий и медицинских стандартов. Это полезно тем, кто скептически относится к словесным обещаниям. Лектором выступит доктор медицинских наук, доцент ИФМиБ КФУ Александр Граница, автор книги «Безумие ли? Как психиатры выставляют диагноз». Его подход объединяет академический багаж и практический опыт.

Где: Центр современной культуры «Смена»

Когда: 18.00

А также 4 января можно посетить следующие мероприятия:

в 16.00 можно послушать новогодний концерт в сквере 100-летия;

в 17.30 начнется новогоднее представление в парке «Крылья Советов»;

в 20.00 в парке «Черное озеро» будет проходить музыкальный вечер.