Метры игрушек в три ряда: в «Эрмитаже-Казань» рассказывают «Историю детства»

«Основная идея была — сделать большой советский зал, вернуть гостей в их детские дни, чтобы они увидели своих любимиц, посмотрели на фотографии и, может быть, узнали себя».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Куклы, зайцы, медведи, пупсы, грузовики, советские стеклянные елочные игрушки на елке. Всего более 400 экспонатов, которые сложно назвать музейными, ведь это друзья детства каждого человека, рожденного в Советском Союзе. Музей уникальных кукол из Москвы решил вернуть посетителей центра «Эрмитаж-Казань» в самое лучшее их время. Как запускали «машину времени» — в материале «Реального времени».

На специальный предпоказ выставки «История детства. Куклы и игрушки XIX—XX веков» из Музея уникальных кукол (город Москва) в центр «Эрмитаж-Казань» многие пришли с детьми. Пока сдавали куртки и шубы в гардероб и поднимались по лестнице главным вопросом, который, похоже, интересовал всех, был: «Куклы привезут новые или те, что были в прошлом году?».

— В прошлом году у нас была более объемная обзорная выставка «Золотой век кукол». Мы рассказывали о развитии куклы, кукольного производства, о развитии, связанном с экономикой, состоянием общества. И как изменение качества и внешнего вида кукол было привязано к этим факторам. Сейчас мы привезли более интимный, домашний, внутренний мир. Основная идея была — сделать большой советский зал, вернуть гостей в их детские дни, чтобы они увидели своих любимиц, посмотрели на фотографии и, может быть, узнали себя, — обрадовала куратор выставки Наталья Курочкина.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Назад в СССР

По ее словам, в двух залах представлено более четырехсот предметов, среди которых есть редкие и уникальные экспонаты кукольных мастеров прошлых столетий. Среди них три куклы, которые раньше жили в Казани. Жительница татарстанской столицы Валентина Дьячкова в январе 2023 года подарила музею двух марионеток и зайца. Но главный упор — на игрушки советского периода.

Марионетки жительницы Казани Валентины Дьчковой 1906 год realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Мы специально сделали открытый подиум, где у нас стоит елка. Четыре метра игрушек на расстоянии вытянутой руки без стекла стоят, чтобы люди почувствовали себя в этой детской. Большая история детства складывается из маленьких человеческих историй. У каждого есть свои счастливые моменты, мы постарались их все здесь собрать, — рассказала Курочкина.

Куратор добавила, что самые старые экспонаты советской эпохи на выставке относятся к началу 30-х годов.

— Но это больше привязано к фотографиям, чтобы мы могли их найти. Связь времен через фото. Мы показываем кукол вместе со старыми фотографиями, с кадрами, на которых запечатлено чье-то детство. В руках дети держат именно тех кукол, которые выставлены в витринах, — объяснили авторы экспозиции.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С чего все начиналось

Однако началась экскурсия все же с антикварных кукол XIX века.

— Мы начинаем историю детства с самого начала — с середины XIX века. С этого времени начинается фактически наша игровая деятельность. До этого времени любые виды игр считаются баловством и пустой тратой времени. Игрушечная промышленность начала развиваться благодаря медицине, а точнее, педиатрии. Начинает меняться отношение к детям, пересматриваться вопросы воспитания. Появляется детская мода, — рассказала директор Музея уникальных кукол Людмила Морозова.

Ростовые куклы, сделанные на польской фабрике Адама Пинчевского, весом 7—8 кг realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, во второй половине века продолжается промышленная революция. Появляется очень много фабрикантов, которые на любое модное течение отзывались открытием какой-нибудь фабрики, новым изобретением, патентом.

— Начинают появляться фабрики, которые делают куклы. Да, куклы известны тысячи и тысячи лет. Но они предназначались для разных целей. Не для игр. Даже, если девочке до XIX века дарили куклу, то больше как символ будущей взрослой девочки. У нее было взрослое личико. А с середины XIX века куклы молодеют, — добавила Морозова.

По ее данным, фарфоровых кукол могли выпускать от 5 до 50 в год.

Более того, в начале века кукол начинают использовать в рекламных и пиар целях.

— Французская кукла «Блюэтт». «Василек» в переводе на русский. Изначально она появилась как дополнение к журналу «Неделя Сюзетты». При подписке на него читатели получали в подарок куклу. Она появилась в 1905 году и перевыпускалась до 1963 года, но с появлением «Барби» «Блюэтт» ушла «на пенсию». Дети настолько любили «Блюэтт» — она очень удобная для детской ручки, что просто «заигрывали», и найти такую куклу сегодня практически невозможно, — огорчается Морозова.

Любимица маленьких француженок — кукла Блюэтт realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

И это, несмотря на большое количестве выпущенных «Васильков».

— В этом журнале в каждом выпуске публиковались выкройки, чтобы девочка могла сама сшить на функционирующих детских машинках наряд для куклы. Любые фабриканты, к примеру, выпускающие человеческую, а не кукольную, посуду, утюги, веники сразу начинали делать свою продукцию в уменьшенном виде для детей. Это было очень модно, — рассказала директор кукольного музея.

В подтверждение она показала в витрине рядом с «Блюэтт» уменьшенную версию, пожалуй, самой популярной швейной машины — «Зингер», и добавила, что машинка в рабочем состоянии и на ней даже сшили два платья.

Авторские куклы по-советски

В советское время эпоху фабрик сменяет эпоха художников. Коллекционную ценность игрушке этого периода дает его имя, говорит Морозова. Один художники мог работать на разных фабриках. Но за всеми куклами стоит автор и поэтому у всех есть душа.

— Целью не было просто выпустить куклу — целью было придумать историю, настроение, — объясняет Морозова.

— Лев Разумовский, создатель куклы «Аллочка», был одноруким. Он был на фронте, где в результате тяжелого ранения потерял руку. После войны Разумовский пошел в ленинградское училище Мухиной, куда его не принимали по этой причине. Но он настоял, блестяще сдал все экзамены и стал скульптором. Делал не только кукол, но и полноразмерные скульптуры. Очень трогательные, в том числе на военную тематику, — поделилась Морозова.

«Аллочка» Льва Разумовского realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Всего Разумовский создал около 300 моделей советских игрушек.

«Володьки» Льва Сморгона

Однокурсник Разумовского — художник Лев Сморгон — в два раза меньше. Но ему было сложнее продвигать своих прототипов на комиссиях, потому что он в своих игрушках уходит от детализации к обобщению, к некой карикатуре.

— Собирательный образ дворового мальчишки 60-х годов. Без пионера никак не обойтись. Надо было показать веселого пионерчика, подвижного мальчишку. У него есть настроение. Очень смешные ручки. На одной оттопырен мизинчик, а на другой — указательный палец, — умиляется Морозова.

«Володька» Льва Сморгона и кукла Марианны Мотовиловой realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Рядом с «Володьками» стоят куколки Марианны Мотовиловой. Она еще одна однокурсница Льва Разумовского. Ее девочки — «Улыбашки» с открытыми, обращенными ладошкам, призывающими взять и поиграть.

Кукольные хитрости

Кстати, для успешного прохождения всех госприемок художники придумывали разные хитрости.

— Художница Киселева придумала удивительную вещь, очевидную, но не каждый ее использовал. Советское время. Это значит, что любому художнику надо пройти невообразимое количество комиссий: по ценообразованию, по качеству, по материалам и т. д. Киселева, прежде чем нести прототип своей куклы на комиссию, давала ее детям, смотрела, что они делают с куклой, на какую реагируют больше, на какую меньше, хотят они ее посадить или, наоборот, чтобы она стояла, и потом дорабатывала игрушку, — рассказала Морозова.

Куклы этих авторов советские дети любили не меньше, чем французские «Блюэтт».

— На куклы художницы Эммы Фадеевой магазины стояли в очереди по 3 года, — акцентировала внимание Морозова.

На куклы художницы Эммы Фадеевой магазины стояли в очереди по 3 года realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Директор музея отметила, что и отношение к детской игрушке было максимально взрослым.

— В подмосковном Сергиеве-Посаде было открыто первое в мире училище, где изучали игрушки, их производство и учились их делать, — добавила она.

По словам Морозовой, современные дети намного проще относятся к игрушкам, к куклам, к подаркам.

В отличие от их родителей, бабушек и дедушек.

— О, а у меня был такой грузовик. Пойдем поближе посмотрим, — мужчина около 40 лет, подхватив под ручку дочь, быстрыми шагами направился поближе к открытому подиуму, где упомянутый грузовик «едет» из 60-х в 70-е, хотя выпускался до начала 90-х.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Миш, смотри, у меня была точно такая же детская плита. Но на таких больших люди действительно готовили, — еще один мужчина с тростью уже вместе с сыном внимательно рассматривали витрину с игрушечной бытовой техникой.

Он же чуть позже поделился, что на открытом подиуме не хватает «торшерчика или еще какого-то освещения».

— Помните, были такие, с деревянным кругом-подставкой под абажуром, на который можно было книжку положить? — обратился он сразу ко всем.

По его мнению, «без него игрушки выглядят потеряшкам, как в комнате находок, а надо чтобы было уютнее и роднее».

Кто-то обсуждал наряды кукол, рассказывал, как шил им такие же, кто-то узнал плюшевого друга из детства и елочные игрушки: «...у нас до сих пор коробка с такими лежит».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Новогодняя выставка кукол — это путешествие в мир детства, создание новогоднего настроения, получение ярких и добрых эмоций, — говорят в «Эрмитаже-Казань». И продлится оно все новогодние праздники до самого старого Нового года.