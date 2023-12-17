Метры игрушек в три ряда: в «Эрмитаже-Казань» рассказывают «Историю детства»
«Основная идея была — сделать большой советский зал, вернуть гостей в их детские дни, чтобы они увидели своих любимиц, посмотрели на фотографии и, может быть, узнали себя».
Куклы, зайцы, медведи, пупсы, грузовики, советские стеклянные елочные игрушки на елке. Всего более 400 экспонатов, которые сложно назвать музейными, ведь это друзья детства каждого человека, рожденного в Советском Союзе. Музей уникальных кукол из Москвы решил вернуть посетителей центра «Эрмитаж-Казань» в самое лучшее их время. Как запускали «машину времени» — в материале «Реального времени».
На специальный предпоказ выставки «История детства. Куклы и игрушки XIX—XX веков» из Музея уникальных кукол (город Москва) в центр «Эрмитаж-Казань» многие пришли с детьми. Пока сдавали куртки и шубы в гардероб и поднимались по лестнице главным вопросом, который, похоже, интересовал всех, был: «Куклы привезут новые или те, что были в прошлом году?».
— В прошлом году у нас была более объемная обзорная выставка «Золотой век кукол». Мы рассказывали о развитии куклы, кукольного производства, о развитии, связанном с экономикой, состоянием общества. И как изменение качества и внешнего вида кукол было привязано к этим факторам. Сейчас мы привезли более интимный, домашний, внутренний мир. Основная идея была — сделать большой советский зал, вернуть гостей в их детские дни, чтобы они увидели своих любимиц, посмотрели на фотографии и, может быть, узнали себя, — обрадовала куратор выставки Наталья Курочкина.
Назад в СССР
По ее словам, в двух залах представлено более четырехсот предметов, среди которых есть редкие и уникальные экспонаты кукольных мастеров прошлых столетий. Среди них три куклы, которые раньше жили в Казани. Жительница татарстанской столицы Валентина Дьячкова в январе 2023 года подарила музею двух марионеток и зайца. Но главный упор — на игрушки советского периода.
— Мы специально сделали открытый подиум, где у нас стоит елка. Четыре метра игрушек на расстоянии вытянутой руки без стекла стоят, чтобы люди почувствовали себя в этой детской. Большая история детства складывается из маленьких человеческих историй. У каждого есть свои счастливые моменты, мы постарались их все здесь собрать, — рассказала Курочкина.
Куратор добавила, что самые старые экспонаты советской эпохи на выставке относятся к началу 30-х годов.
— Но это больше привязано к фотографиям, чтобы мы могли их найти. Связь времен через фото. Мы показываем кукол вместе со старыми фотографиями, с кадрами, на которых запечатлено чье-то детство. В руках дети держат именно тех кукол, которые выставлены в витринах, — объяснили авторы экспозиции.
С чего все начиналось
Однако началась экскурсия все же с антикварных кукол XIX века.
— Мы начинаем историю детства с самого начала — с середины XIX века. С этого времени начинается фактически наша игровая деятельность. До этого времени любые виды игр считаются баловством и пустой тратой времени. Игрушечная промышленность начала развиваться благодаря медицине, а точнее, педиатрии. Начинает меняться отношение к детям, пересматриваться вопросы воспитания. Появляется детская мода, — рассказала директор Музея уникальных кукол Людмила Морозова.
Кроме того, во второй половине века продолжается промышленная революция. Появляется очень много фабрикантов, которые на любое модное течение отзывались открытием какой-нибудь фабрики, новым изобретением, патентом.
— Начинают появляться фабрики, которые делают куклы. Да, куклы известны тысячи и тысячи лет. Но они предназначались для разных целей. Не для игр. Даже, если девочке до XIX века дарили куклу, то больше как символ будущей взрослой девочки. У нее было взрослое личико. А с середины XIX века куклы молодеют, — добавила Морозова.
По ее данным, фарфоровых кукол могли выпускать от 5 до 50 в год.
Более того, в начале века кукол начинают использовать в рекламных и пиар целях.
— Французская кукла «Блюэтт». «Василек» в переводе на русский. Изначально она появилась как дополнение к журналу «Неделя Сюзетты». При подписке на него читатели получали в подарок куклу. Она появилась в 1905 году и перевыпускалась до 1963 года, но с появлением «Барби» «Блюэтт» ушла «на пенсию». Дети настолько любили «Блюэтт» — она очень удобная для детской ручки, что просто «заигрывали», и найти такую куклу сегодня практически невозможно, — огорчается Морозова.
И это, несмотря на большое количестве выпущенных «Васильков».
— В этом журнале в каждом выпуске публиковались выкройки, чтобы девочка могла сама сшить на функционирующих детских машинках наряд для куклы. Любые фабриканты, к примеру, выпускающие человеческую, а не кукольную, посуду, утюги, веники сразу начинали делать свою продукцию в уменьшенном виде для детей. Это было очень модно, — рассказала директор кукольного музея.
В подтверждение она показала в витрине рядом с «Блюэтт» уменьшенную версию, пожалуй, самой популярной швейной машины — «Зингер», и добавила, что машинка в рабочем состоянии и на ней даже сшили два платья.
Авторские куклы по-советски
В советское время эпоху фабрик сменяет эпоха художников. Коллекционную ценность игрушке этого периода дает его имя, говорит Морозова. Один художники мог работать на разных фабриках. Но за всеми куклами стоит автор и поэтому у всех есть душа.
— Целью не было просто выпустить куклу — целью было придумать историю, настроение, — объясняет Морозова.
— Лев Разумовский, создатель куклы «Аллочка», был одноруким. Он был на фронте, где в результате тяжелого ранения потерял руку. После войны Разумовский пошел в ленинградское училище Мухиной, куда его не принимали по этой причине. Но он настоял, блестяще сдал все экзамены и стал скульптором. Делал не только кукол, но и полноразмерные скульптуры. Очень трогательные, в том числе на военную тематику, — поделилась Морозова.
Всего Разумовский создал около 300 моделей советских игрушек.
«Володьки» Льва Сморгона
Однокурсник Разумовского — художник Лев Сморгон — в два раза меньше. Но ему было сложнее продвигать своих прототипов на комиссиях, потому что он в своих игрушках уходит от детализации к обобщению, к некой карикатуре.
— Собирательный образ дворового мальчишки 60-х годов. Без пионера никак не обойтись. Надо было показать веселого пионерчика, подвижного мальчишку. У него есть настроение. Очень смешные ручки. На одной оттопырен мизинчик, а на другой — указательный палец, — умиляется Морозова.
Рядом с «Володьками» стоят куколки Марианны Мотовиловой. Она еще одна однокурсница Льва Разумовского. Ее девочки — «Улыбашки» с открытыми, обращенными ладошкам, призывающими взять и поиграть.
Кукольные хитрости
Кстати, для успешного прохождения всех госприемок художники придумывали разные хитрости.
— Художница Киселева придумала удивительную вещь, очевидную, но не каждый ее использовал. Советское время. Это значит, что любому художнику надо пройти невообразимое количество комиссий: по ценообразованию, по качеству, по материалам и т. д. Киселева, прежде чем нести прототип своей куклы на комиссию, давала ее детям, смотрела, что они делают с куклой, на какую реагируют больше, на какую меньше, хотят они ее посадить или, наоборот, чтобы она стояла, и потом дорабатывала игрушку, — рассказала Морозова.
Куклы этих авторов советские дети любили не меньше, чем французские «Блюэтт».
— На куклы художницы Эммы Фадеевой магазины стояли в очереди по 3 года, — акцентировала внимание Морозова.
Директор музея отметила, что и отношение к детской игрушке было максимально взрослым.
— В подмосковном Сергиеве-Посаде было открыто первое в мире училище, где изучали игрушки, их производство и учились их делать, — добавила она.
По словам Морозовой, современные дети намного проще относятся к игрушкам, к куклам, к подаркам.
В отличие от их родителей, бабушек и дедушек.
— О, а у меня был такой грузовик. Пойдем поближе посмотрим, — мужчина около 40 лет, подхватив под ручку дочь, быстрыми шагами направился поближе к открытому подиуму, где упомянутый грузовик «едет» из 60-х в 70-е, хотя выпускался до начала 90-х.
— Миш, смотри, у меня была точно такая же детская плита. Но на таких больших люди действительно готовили, — еще один мужчина с тростью уже вместе с сыном внимательно рассматривали витрину с игрушечной бытовой техникой.
Он же чуть позже поделился, что на открытом подиуме не хватает «торшерчика или еще какого-то освещения».
— Помните, были такие, с деревянным кругом-подставкой под абажуром, на который можно было книжку положить? — обратился он сразу ко всем.
По его мнению, «без него игрушки выглядят потеряшкам, как в комнате находок, а надо чтобы было уютнее и роднее».
Кто-то обсуждал наряды кукол, рассказывал, как шил им такие же, кто-то узнал плюшевого друга из детства и елочные игрушки: «...у нас до сих пор коробка с такими лежит».
— Новогодняя выставка кукол — это путешествие в мир детства, создание новогоднего настроения, получение ярких и добрых эмоций, — говорят в «Эрмитаже-Казань». И продлится оно все новогодние праздники до самого старого Нового года.
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