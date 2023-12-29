Александр Шадриков: «Мы не должны быть ликвидаторами проблем. Мы должны предотвращать их возникновение»

Министр экологии Татарстана — о завершении крупных проектов, обмелении Волги и задачах на будущее

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

За последние годы Татарстан реализовал несколько крупных экологических проектов, которые не имеют аналогов в России: из рекультивированных мусорных гор Самосыровской свалки теперь получают электроэнергию, со дна Нижнекамского водохранилища подняли 24 километра ржавого нефтепровода, совсем скоро городу вернутся 100 гектаров рекультивированных земель иловых полей… В большом предновогоднем интервью «Реальному времени» министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков объясняет: все это стало возможным только благодаря комплексности подхода и конструктивному диалогу власти, ученых, общества и бизнеса. Впереди еще много проблем: например, надо что-то решать со свалкой на ул. Химической в Казани. А еще до сих пор не выработан консенсус по Волге — татарстанские экологи предлагают комплекс мер по спасению реки от обмеления, но не все заинтересованные ведомства к ним прислушиваются. Но главное — в Татарстане, по словам министра, научились сегментировать задачи, находить в них причинно-следственные связи и комплексно решать. И это было оценено на федеральном уровне.

«Мы готовы взять на себя любой пилотный проект на уровне Российской Федерации»

— Ровно 31 год назад, 25 декабря 1992 года, было создано Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РТ. Поздравляем вас и в вашем лице всех сотрудников министерства с праздничной датой. Какие главные достижения за это время вы бы обозначили?

— Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан было создано 31 год назад. Поздравляю всех, кто работал и работает в этой отрасли! Благодаря первому министру, Анатолию Ивановичу Щеповских, который возглавил и создал большую сплоченную команду, благодаря работе наших ветеранов, мы сегодня имеем сильный коллектив. Ведь не зря говорят, что кадры решают все.

Министерство экологии делает сегодня большую работу: тут и экология, и геология, и надзорная деятельность, и решение экономических вопросов. Все эти направления разрабатываются в межведомственном взаимодействии. А самая главная роль министерства сегодня — в том, что мы являемся координаторами в отрасли экологии и разрабатываем комплексные решения проблем как в плане накопленного ущерба, так и его предотвращения. Мы научились это делать. А если есть фундамент, то на нем можно строить и остальное здание!

Те наработки, которые мы сегодня имеем, — это, конечно, заслуга и наших ветеранов, и нашей науки, которая нам очень помогает в решении многих вопросов и позволяет делать пилотные проекты во многих направлениях. Сегодня мы готовы взять на себя любой пилотный проект на уровне РФ, который улучшит благополучие наших граждан.

Ведь что такое экология? В первую очередь это здоровье наших людей: то, чем они дышат, какую воду пьют, чем они живут. И все это — большая работа, которую выполняет наша команда. Поэтому еще раз поздравляю всех наших сотрудников и ветеранов с днем рождения нашего министерства и желаю успехов во всех наших благих, созидательных делах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Вы сказали, что Татарстан не боится брать на себя пилотные проекты. Один из таких проектов, который завершается в 2024 году, — это рекультивация иловых полей в Казани. Что там было — наверное, помнят все казанцы.

— Это не просто проект ликвидации объекта накопленного ущерба, который содержал в себе риск воздействия на Куйбышевское водохранилище, на Волгу. Чтобы снять эту проблему, мы разработали комплексное решение. Перед тем, как по поручению раиса нашей республики Рустама Минниханова начать разрабатывать пилотный для Росии проект рекультивации иловых полей, мы очень много работали с наукой. Каждый шаг, который мы делали, был согласован с учеными. Перед тем, как начать работу, наши татарстанские ученые провели масштабные изыскания. По сути, это они готовили технические задания на научно-проектные изыскания, мы вместе проводили с ними научно-технические советы. Я очень благодарен татарстанским ученым за то, что они нам в этом всем помогали. 36 различных технологий было нам предложено, 32 из них были рассмотрены на научно-техническом совете.

Перед нами, как я уже не раз рассказывал, была поставлена задача: обезвоживание, обезвреживание и обеззараживание илового осадка. А кроме того, нужно было исключить неприятный запах.

Но перед тем, как рекультивировать иловые поля, нужно было провести реконструкцию биологических очистных сооружений (это было сделано по проекту «Оздоровление Волги»). Дальше нужно было разработать и реализовать термосушку илов в процессе очистки городских стоков, чтобы осадок больше не образовывался. В этой сфере большую работу провел исполком Казани.

Еще раз: нужно было комплексное решение и только в этом случае можно было получить результат. И снять не только одну болевую точку — но исключить продолжение проблемы в будущем.

«Мы научились структурировать наши проблемы, чтобы их комплексно решать»

— А что там сейчас? Насколько удалось продвинуться в решении этого вопроса и что еще предстоит сделать?

— Мы все с вами там были и видели: это 142 гектара в черте Казани вместе с санитарной зоной. А сами иловые поля занимают 100 гектаров. Сегодня на 64% эти работы уже проведены. Впереди завершающий этап.

Работы на иловых полях в декабре 2023 года. realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Как отметила заместитель председателя правительства Виктория Валерьевна Абрамченко, мы один из лучших субъектов РФ, который комплексно, системно решает проблему. То есть мы научились структурировать наши проблемы, чтобы потом их системно, комплексно решать. Мы находимся в постоянном диалоге между властью, наукой, бизнесом и обществом, ведь только в таком диалоге может быть реализован подобный комплексный подход к решению серьезных вопросов, которые перед нами стоят.

В ноябре мы, по поручению Виктории Абрамченко, провели учебный семинар по проекту «Оздоровление Волги» для 16 регионов РФ, на котором рассказали о технологиях, которые используем и на реконструкции БОС, и при рекультивации иловых полей. Показывали термосушку, вывозили их на очистные сооружения. Было дано поручение другим субъектам тоже перенимать наш опыт — именно опыт комплексного, а не точечного решения проблем. Еще раз подчеркну — это не мы даем себе оценку, а правительство так оценивает нашу работу.

— Помимо того, что Татарстан не боится брать на себя ответственность, он еще никогда не был жадным регионом. Наши наработки быстро начинают ретранслироваться в другие регионы. Уже кто-то взял на вооружение наши наработки рекультивации иловых полей?

— Например Великий Новгород недавно запросил у нас технологию комплекса мероприятий по рекультивации и организации термосушки илового осадка. Конечно же, мы всегда делимся своим опытом. Но мы не только делимся своими решениями, но и с удовольствием учимся и у других. Как говорил Владимир Ильич Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться»!

Мы потратили очень много времени на изучение и отработку этой технологии. Вдумайтесь в цифры: на научно-технический совет зашли 32 технологии. Наши ученые всегда трепетно и скрупулезно относятся к каждому проекту. И поэтому я всегда прошу собственников технологий разложить нам весь процесс до единой молекулы: как происходит стабилизация тяжелых металлов, как идет обеззараживание и так далее. И теперь, поделившись своими знаниями с другими, мы сэкономим время для них.

И еще раз подчеркну: экология — это ведь не только Республика Татарстан. Мы все живем на одном земном шаре, поэтому экология должна объединять нас всех, чтобы сохранить нашу планету.

Виктория Абрамченко во время визита в Казань. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Главное — конечно же, не суммы финансирования, а здоровье наших людей»

— Еще один уникальный проект — демонтаж бездействующего трубопровода Озерного месторождения нефти. 23,7 километра ржавой трубы с остатками нефтешлама, залегавшей под толщей донных отложений в акватории Нижнекамского водохранилища представляли собой объект накопленного вреда. И в 2023 году все это благополучно было поднято со дна. Как это получилось и насколько это было сложно? Ведь насколько мы понимаем, в пресных водах такого еще не делали.

— Когда мы изучали этот проект, понимали: это предотвращение угрозы, ликвидация риска. После затопления этой территории при образовании водохранилища трубы остались под водой. Их нужно было демонтировать. И вот здесь вновь вступает в игру диалог власти и бизнеса — компания «РИТЭК» профинансировала эту работу на 200 миллионов (а всего проект обошелся в 930,5 миллиона рублей). Мы благодарим компанию за эту работу, за то, что она вновь продемонстрировала экологоориентированность предприятий нашей республики.

Проект этот действительно пилотный. И дело не только в технических нюансах. При разработке проекта возникли юридические вопросы: де юре вода находится в федеральной собственности. Был вопрос: а в чьей собственности нефтепровод на дне этого водоема? Ведь если собственность федеральная, то вопрос нужно было решать за счет субвенций. А если в региональной — значит, нужно было включать его в программы финансирования. В итоге нам удалось снять организационные вопросы, решить юридические казусы. Спасибо и Тукаевскому муниципальному району, который активно включился в эту работу. В итоге трубопровод был поставлен на кадастровый учет и зарегистрирован в муниципальную собственность, после чего заявлен в федеральный проект «Оздоровление Волги».

Но самое главное во всем этом — конечно же, не суммы финансирования. В первую очередь это здоровье наших людей. Ведь в этой части водохранилища находится водозабор, который обеспечивает питьевой водой 1 миллион татарстанцев. И если бы случился прорыв трубы и нефтешламы попали в воду — мы получили бы серьезную проблему.

Поэтому мы выражаем огромную благодарность Минприроды России, которые в нас поверили. Мы долго выбирали технологию, которая минимизировала бы риски. По нашей инициативе мы заложили в проектно-сметную документацию постоянный мониторинг качества воды на месте проведения работ — этим занималась лаборатория ЦЛАТИ, подведомственная Росприроднадзору. В итоге нам удалось благополучно демонтировать трубы. Аккуратно и чисто.

Работы на демонтаже бездействующего трубопровода на Озерном месторождении в августе 2023 года. realnoevremya.ru/Людмила Губаева

— Кстати, об «аккуратно и чисто». Хотел бы поговорить еще об одной программе — «Чистая страна», которую в 2025 году продолжит федеральный проект «Генеральная уборка». Сколько республика включила в нее объектов, что по ней удалось сделать?

— В рамках «Чистой страны» мы рекультивировали свалку промышленных отходов в селе Прости — думаю, вы помните эту историю. Негатива там было множество. Когда мы мониторили реку, в ней была вся таблица Менделеева. Свалка эта неоднократно горела и отравляла жизнь тысячам людей. Мы вынули оттуда весь мусор, провели рекультивацию территории, и там сразу улучшилось и качество воды, и качество воздуха. После рекультивации в этом овраге открылось 12 родников! И теперь этого источника негатива в Нижнекамском районе нет.

Еще мы помним историю Самосыровского полигона бытовых отходов. До проведения работ поступило более 300 обращений жителей Казани — они жаловались на запах. Наши инспекторы круглосуточно дежурили там два месяца, чтобы установить источники загрязнения. Удалось включить в «Чистую страну» проект рекультивации этой свалки. В итоге мы провели ее на площади в 14,14 га, все обошлось в 872,2 млн рублей. Благодарим «Татнефть», которая нас в этом поддержала. Мы рассмотрели на НТС пять проектов и выбрали голландскую технологию — проект с активной дегазацией — когда отходящие свалочные газы вырабатываются в 1,5 МВт электроэнергии. Свалочного газа оттуда хватит на 25 лет выработки. В 2023 году объект был завершен.

— Иными словами, то, что было проблемой, теперь приносит пользу?

— Выходит, что так.

Работы на рекультивации Самосыровского полигона, март 2022 года. realnoevremya.ru/Людмила Губаева

«Задача — не оштрафовать предприятие, а ликвидировать проблему»

— Какой объект будет следующим? Что планируется сделать в области расчистки территорий?

— Есть у нас еще больные точки: например, это свалка на улице Химической в Казани. Это наболевшая тема. Причем там не только свалка — в этом районе много промышленных предприятий. Если рассмотреть динамику обращений граждан по Северной зоне, то за 2023 год поступило 892 обращения, 900 жалоб мы зафиксировали в социальных сетях. В итоге мы начали мониторить Северную зону по просьбе жителей. В марте поставили на улице Шакирова дополнительную станцию контроля атмосферного воздуха, и теперь в этой зоне мониторингом занимаются три наших станции.

В течение года проведено более 705 тысяч измерений. Зафиксировано 492 превышения, в 82% из них речь идет о сероводороде.

Всю информацию о превышениях ПДК мы предоставляем коллегам из федеральных надзорных ведомств — в свою очередь они должны принять меры. На основании сводных расчетов мы предполагаем, что становится источником превышения, где он находится, и сообщаем им. Далее они должны определить, как ликвидировать этот ущерб. Мы, конечно, до решения суда не можем никого назвать нарушителем. Надеюсь, коллеги на основании наших данных примут меры к тому, чтобы впредь этих проблем не было.

Задача ведь какая? Не просто оштрафовать предприятие. А ликвидировать проблему, которая негативно влияет на благополучие наших жителей. 892 жалобы — это ведь очень много! Но в то же время мы видим в ноябре и декабре уменьшение этих жалоб.

В режиме онлайн мы видим все превышения, и каждую пятницу всю информацию по ним выкладываем. Мы открыты для наших жителей!

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Всю информацию о превышениях ПДК мы предоставляем коллегам из федеральных надзорных ведомств — в свою очередь они должны принять меры



«Против наших предложений проголосовали и Росморречфлот, и Росрыболовство»

— Недавно на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина была поднята тема, которая звучала задолго до этого: снижение уровня воды в Волге. Сейчас эта проблема поднята на федеральном уровне. Как думаете, насколько будет сейчас востребован тот опыт и экспертиза, что уже есть у Татарстана и других регионов, которые затронуты этой проблемой?

— Тема действительно сложная. Мы всегда говорим: каждый профессионал должен заниматься своим делом. Врачи должны лечить, учителя — учить. Вот и здесь: в межведомственной рабочей группе при Росводресурсах работают профессионалы из профильного НИИ. Те предложения, которые они вносят, иногда бывают не в интересах какой-то определенной части Волги.

Но мы не раз говорили: выходя со своими предложениями, мы не просто ссылаемся на то, что нам что-то не нравится. Мы научились моделировать процессы, специально для этого разработали программный продукт «Гидрокаскад». В режиме реального времени, онлайн мы видим уровень водохранилища.

Волжско-Камский каскад — это 13 гидроузлов. Куйбышевское водохранилище — самое крупное в Волжско-Камском каскаде и третье по площади в мире! 50,7% его площади приходится на республику Татарстан, а остальное — еще на четыре субъекта Федерации. Соответственно, когда мы говорим о Куйбышевском водохранилище, мы говорим от лица 10 миллионов людей, которые живут на его берегах. Поэтому мы с коллегами в наших пяти субъектах создали рабочую группу, и когда я голосую на межведомственной рабочей группе — я делаю это от пяти субъектов. Мне коллеги передали свои голоса.

И когда мы что-то предлагаем, мы исходим из расчетов, из моделирования. Не всегда нас поддерживали, и сегодня мы получили то, что получили.

— В чем заключались ваши предложения?

— Для начала, вспомним весну 2023 года: Свияга из берегов не выходила — это означает, что не было бокового притока талых вод. Между тем на них надеялся Гидромет, когда делал свои прогнозы. Кама тоже не получила той воды, которую они прогнозировали. Значит, мы получили то, что получили.

А наши предложения в первую очередь касаются рационального использования водных ресурсов. Мы говорили не раз, что нужно пересмотреть правила использования водных ресурсов (ПИВР). Их приняли в 1983 году, но уже прошло 40 лет, с тех пор многое изменилось! И заиливание дна произошло, и энергетика развивалась, и водопользование росло. Очень много факторов повлияли на Волжско-Камский каскад!

Неоднократно мы предлагали строительство низконапорных гидроузлов для того, чтобы решить задачу обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Мы недавно изучили исторические материалы — выяснили, что это впервые предлагали инженеры еще в 1908 году! То есть этот вопрос поднимался 115 лет назад!

Еще есть недостроенный гидроузел на Каме. Изначально проектировалось, что он будет работать на 68-й отметке. Также осталась недостроенной Чебоксарская ГЭС — там тоже не дошли до проектной мощности. Во времена СССР умнейшие люди проектировали все это и рассчитывали цепочку каскада. И когда мы выдвигаем предложения — мы же ничего нового не придумываем! Мы ссылаемся на ту историю, которая обсуждалась.

При этом мы говорим не просто об эстетической проблеме. Страдают и судоходство, и экономика, и туризм. Но как бы то ни было, против наших предложений проголосовали и Росморречфлот, и Росрыболовство! Да, на Нижней Волге осетровые ценные породы рыб, возможно, важнее, но ведь 70% икры погибло в 2023 году! И там в результате не спасли, и здесь не получилось. Хотя мы не раз говорили, что должно быть рациональное использование, строгое ПИВР, нужно строительство низконапорных гидроузлов. Мы абсолютно ничего нового не придумали. Надо просто совместно решать проблему, ведь проблема-то общая! Нужно поднять старую документацию, разработанную в советское время, пересчитать показатели и двигаться дальше.

Слова огромной благодарности президенту нашей страны, который поручил правительству взять вопрос на контроль. И, конечно же, мы уверены, что если президент дал поручение — значит, это все будет реализовываться. Вовлеченность в эту тему показывает и спикер Госдумы Вячеслав Володин — глава Росводресурсов на заседании комиссии отвечал на его вопросы.

— Нынешняя осень тоже не была очень дождливой. Грунт ушел под снег сухим. И сейчас нам нужно подумать, что нам делать весной — сбрасывать воду или не сбрасывать.

— Будем надеяться, что Росгидромет даст правильные прогнозы — и по запасу влаги в снегу, и по глубине промерзания грунта, и по боковым притокам, чтобы мы в итоге на нерестовый период остались с водой. Ну и кроме того, засуха засухой, но еще раз повторюсь: должно быть рациональное использование!

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Вкладывая в детей экологическое мышление, мы вкладываемся в вечность»

— Кто проявляет активность в экологических вопросах среди населения? В основном активность проявляют дети или же взрослые тоже активны?

— Вовлеченность родителей в учебу детей сейчас выше, чем в нашем детстве. Дети большое влияние имеют на родителей, доносят до них свое мнение и даже передают им свои привычки. При этом мы видим, как ведется эта работа в детских садах, школах и вузах. Я очень благодарен учителям, которые прививают детям любовь к экологии и окружающей среде. А дети, в свою очередь, вовлекают в это родителей. И мы получаем положительный итог. На наши мероприятия — на субботники, на высадку лесов — выходит множество детей и студентов.

Экопросвещение, экообразование в нашей республике сильное. Например, третий год подряд Татарстан занимает первое место в акции «Вода России». Занять первое место — тяжело. А удерживаться на нем несколько лет — гораздо важнее! А это значит, что вовлеченность жителей в экологическую деятельность очень высока. И это главное. А это значит, что мы не зря работаем.

Как я уже говорил, экология должна нас всех объединять. Земной шар один, экология одна для всех. И то, что жители Татарстана активно принимают участие в наших акциях — это замечательно. И за это им большое спасибо!

Есть такое высказывание: если хочешь получить результат через год — посей траву. Хочешь результат через 10 лет — посади дерево. Хочешь вложиться в вечность — вкладывайся в людей. Вот так и мы: не только сеем траву и сажаем деревья. Вкладывая в детей экологическое мышление, мы вкладываемся в вечность. Я уверен, что тот, кто вовлечен в экологию, бережно относится к природе — он будет так же бережен с окружающими его людьми. Через экологию можно привить и человечность, и доброту — это элемент воспитания. И поэтому наша совместная работа — созидательная и глубокая.

«Экономика развивается, а выбросы при этом уменьшаются!»

— Буквально пару недель назад состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам экологической политики и планам по декарбонизации промышленных производств Республики Татарстан. Каковы успехи республики в этом направлении и идет ли навстречу промышленность?

— Перед тем, как к этому перейти, хотелось бы в целом сказать о вкладе наших предприятий. За 30 лет валовый региональный продукт (в сопоставимых ценах, я это подчеркиваю!) вырос в 2,9 раза, и при этом выбросы в атмосферный воздух уменьшились на 24,8%! На 139,6 тысячи тонн снизились выбросы загрязняющих веществ к уровню 1998 года. То есть экономика развивается, а выбросы при этом уменьшаются! Мы помним с вами жалобы на черный снег, которые были 30 лет назад.

Даже по анализу илов на иловых полях мы увидели разницу между тем, что сбрасывалось тогда — и как обстоит дело сейчас. И если говорить о финансовых вложениях предприятий в экологические мероприятия — то это их прямое обязательство как природопользователей. Потому что для нас, для надзорщиков, по факту, любое предприятие — это потенциальный нарушитель.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Но в то же время за шесть последних лет в экологию предприятия вложили огромные суммы. Всего в Татарстане за шесть лет в экологию было вложено 60,5 миллиарда рублей. Из них 35,6 миллиарда вложили предприятия. По предварительным прогнозам, в 2023 году предприятия потратили на природоохранные мероприятия 5,8 млрд рублей. Для сравнения: 4,5 млрд — бюджетные деньги. Это огромный вклад! Мы в ПФО занимаем первое место по вкладу бизнеса в экологию.

Еще важный момент — то, насколько они открыты. Даже если смотреть по мониторингу качества атмосферного воздуха: в республике работают 17 наших станций, и еще девять своих станций мониторинга открыли для нас предприятия.

— К чему это приводит?

— Они в режиме онлайн передают на нашу платформу свои данные, мы видим качество атмосферного воздуха в их санитарно-защитных зонах. Одним из первых пошел на контакт «Нижнекамскнефтехим», который начал передавать нам данные с пяти своих станций в режиме реального времени. Потом три станции открыла нам «Татнефть» в Альметьевске свою станцию открыла «ТАНЕКО». А буквально недавно, 15 декабря 2023 года, на нас вышел «Казаньоргсинтез» и предложил открыть данные со своей АСКЗА. Все это означает, что мы в режиме онлайн будем видеть на нашем сервере то, что происходит в воздухе санитарных зон наших крупных промышленных предприятий.

Это приводит к реальным результатам. Вспомним 2018 год: было 582 жалобы на качество атмосферного воздуха в Нижнекамском промышленном узле. По итогам 2023 года — только 60 жалоб. Мы видим снижение почти в 10 раз! Количество выбросов в атмосферный воздух с 2006 года снизилось на 35 тысяч тонн.

Я хотел бы снова подчеркнуть на этом примере, как важен диалог власти, бизнеса и общества. Ведь общество — это наши стейкхолдеры. И самое главное — то, как активно подключается в нашу работу наука.

— Что происходит на этом направлении сейчас?

— У нашего министерства подписано соглашение с Научным советом РАН по глобальным экологическим проблемам, Татарстан стал первым регионом РФ, который организовал такое взаимодействие. Мы работаем сейчас в консорциуме с 17 институтами РАН.

Предприятия в рамках этого соглашения активно работают с учеными. Наука помогает нашим предприятиям разрабатывать различные НИОКРы, подсказывает, как уменьшить сбросы и выбросы. Например, в том же самом Нижнекамском промузле разработан проект использования оборотной воды на «ТАНЕКО». Это же огромная работа: они сейчас уже не берут воду из Камы, а используют в производстве оборотную воду. Это — пример рационального использования природных ресурсов. Экологоориентированность наших предприятий очень высока. И это все позволяет нам вести работу по декарбонизации.

— Да, хотелось бы вернуться к этому вопросу.

— У нас в этом направлении сегодня запланировано 57 мероприятий и 28 ответственных исполнителей (например, это вузы и промышленные предприятия республики). А цель — достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Мы уверены, что каждое предприятие в республике будет принимать участие в этой работе. Я, по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова, являюсь руководителем рабочей группы по этому направлению.

Сейчас мы обсуждаем вопрос монетизации углеродной единицы. Это направление абсолютно новое для нашей страны. В работу вовлечено множество отраслей: энергетика, нефтяная отрасль, транспорт, промышленность, сельское хозяйство и другие.

Кстати, с 2014 года в Татарстане выбросы парниковых газов уже уменьшились на 12,7%, а их поглощение — выросло на 14,2%. Все это результат активных действий: и высадка деревьев, и уменьшение выбросов промышленности. Все это влияет на декарбонизацию.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Нам предстоит сделать еще очень многое»

— Продолжим тему снижения нагрузки на окружающую среду. В 2020 году должна была в республике окончиться программа по оснащению всех АЗС системами улавливания и рекуперации паров моторного топлива. Что дала эта программа, показала ли она свою эффективность?

— Да, эта работа была завершена. Сейчас вся она ведется в автоматическом режиме: каждая новая заправка строится по новым нормам. Большая работа сейчас идет и по выбросам нефтеперерабатывающих заводов, и по качеству их топлива. Мы ведем мониторинг совместно с сотрудниками ГИБДД — отдельно хочу их поблагодарить за то, что они всегда нас поддерживают.

Мы смотрели недавно аналитику по составу серы в ГСМ: было 1,3%, а стало 0,2%. Активно идет переход на газ: только за 2023 год нам удалось уменьшить за этот счет выбросы на тысячу тонн. Идет резкое уменьшение выбросов транспорта по СО2 — и за счет модернизации двигателей, и улучшения качества топлива.

— То есть здесь тоже системность работы: учитываются и рекуперация паров, и качество топлива, и двигатели автомобилей.

— Совершенно верно. Изначально наша задача, повторюсь, структурировать проблему, чтобы ее системно решать. Главное — что нас слышат и прислушиваются к нам. Мы всегда готовы обсудить, как совместно и комплексно снимать вопросы. И этот диалог, в котором в итоге находится общий знаменатель, очень важен.

Я не раз говорил: все, что мы делаем, — должно делаться для людей. Конечно, все проблемы за один раз мы не снимем. Это и накопленный ущерб, и несанкционированные свалки, и необходимость менять промышленные технологии, и необходимость высадки лесов. Нам предстоит сделать еще очень много.

Но главное — мы не должны быть ликвидаторами проблем. Мы должны предотвращать их возникновение. Для этого нам нужно делать оценку, вести мониторинг, рассчитывать аналитику. В удельном весе всей деятельности нашего министерства 7% — работа с несанкционированным размещением отходов. Остальные 93% — то, о чем я говорил в течение всей нашей беседы. Это работа с наукой, моделирование, мониторинг, аналитика.

— Воспользуюсь возможностью еще раз поздравить вас и ваших специалистов с 31-летием министерства, пожелать успешной работы, интересных идей и еще больше понимания со стороны тех структур, от которых зависит успех. И с наступающим Новым годом!

— Хочу сказать слова благодарности всем за нашу совместную работу и пожелать успехов во всех начинаниях, удачи. Конечно же, в Новый год мы ждем чуда. Пусть ваши желания сбываются, здоровья, всех благ!

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