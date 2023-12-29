КГЭУ. Итоги года — премия правительства РФ, прорывные проекты для энергокомпаний
2023 год для Казанского государственного энергетического университета является юбилейным годом. 55 лет назад в связи с востребованностью высококвалифицированных кадров для развивающейся промышленности Татарии был создан КФ МЭИ. На протяжении всех этих лет вуз постоянно развивается, повышает свой статус и следит за трендами. К своему юбилею университет подошел с большим заделом достижений, планомерно, год за годом, наращивая свои показатели по всем направлениям. Руководство университета проводило планомерную работу по реконструкции зданий и общежитий, оказывало поддержку студенческим инициативам, налаживало взаимодействие с предприятиями. В КГЭУ создавались лаборатории и научные центры, новые направления и профили. Все это положительно сказалось на достижениях университета. Все это дало свои плоды: вуз занял место в сотне лучших университетов Российской Федерации, руководство республики и правительство РФ высоко оценили успехи университета.
- Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов стал лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Основное научное достижение университета в этом году — это завершенный научно-технический проект «Разработка и внедрение научных технологических основ высокоскоростных энергоэффективных строительных систем и сооружений для ускоренного социально-экономического развития территории Северного морского пути Российской Федерации». За этот проект премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил ректору КГЭУ диплом лауреата Премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Эта большая стратегически важная работа выполнялась в течение более 10 лет несколькими организациями страны, в том числе и учеными нашего университета, а общее руководство осуществлял ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.
- Благодарность раиса РТ коллективу КГЭУ и орден «Дуслык» ректору. Раис РТ Рустам Минниханов объявил коллективу университета благодарность за многолетний труд в сфере высшего образования и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, также он наградил орденом «Дуслык» ректора Эдварда Абдуллазянова «за значительный вклад в развитие науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу».
- КГЭУ — «Приоритет-2030». Университет третий год является участником федеральной программы «Приоритет-2030». Вуз обозначил для себя две главные цели развития: цифровая и безуглеродная энергетика. Запущены 10 новых образовательных программ по цифровой, интеллектуальной, атомной и водородной энергетике, по накопителям, электромобилям и беспилотному транспорту, создана Казанская инженерная школа энергетики нового поколения, реализовываются стратегические проекты с ГК «Росатом», ПАО «Россети», ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ» и многими другими.
- КГЭУ в топ-100 университетов России, развивающих предпринимательство. В 2023 году в КГЭУ была перезапущена университетская «Точка кипения» — проект в поддержку развития предпринимательства на базе вуза. На сегодняшний день это авторитетная экспертная площадка, признанная федеральным научным сообществом, что позволило КГЭУ принять участие во всероссийском конкурсе на грант «Предпринимательская точка кипения». По данному направлению университет вошел в число победителей в качестве единственного вуза из Республики Татарстан. Проанализировав запросы студентов и молодых ученых, руководство приняло решение о реконструкции существующей «Точки кипения» с учетом пожеланий пользователей.
Также КГЭУ стал одним из восьми татарстанских обладателей гранта «Акселерационная программа», на реализацию которого из федерального бюджета выделено более 1 млрд рублей. Акселерационная программа КГЭУ заняла 4-е место в рейтинге российских вузов и первое место среди вузов Татарстана.
— Такие показатели достигнуты в результате целенаправленной и последовательной работы всего коллектива в течение последних лет и при мощной поддержке энергетических компаний республики: «Татэнерго», «Сетевой компании», ТГК-16, «Татэнергосбыт», «РДУ Татарстана» и других, — отмечает ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.
- КГЭУ договорился о постоянном сотрудничестве с «Россетями» и «Силовыми машинами». Одним из важных достижений университета в этом году стало подписание Соглашения о сотрудничестве с ПАО «Россети» и АО «Силовые машины» в ходе деловой программы Международного форума «Российская энергетическая неделя».
— Это надежные и сильные партнеры, — оценил событие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Эти соглашения выводят на новый уровень взаимоотношения, годами складывавшиеся между КГЭУ и компаниями, для решения задач развития электротехнической отрасли и качественного кадрового обеспечения. Компании и вуз планируют вести совместную деятельность в научной и научно-практической сферах, а также реализовывать инновационные проекты в других направлениях.
- Победители среди инженерных разработок. Впервые в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели прошел всероссийский конкурс инженерных разработок, в котором команда КГЭУ под руководством доцента кафедры «Электрические станции им. В.К. Шибанова» Юлии Зацаринной стала победителем. В интерактивной сессии по созданию молодежных проектов развития ТЭК в номинации «Технологический проект» и «Проект молодежных сообществ» две команды КГЭУ были удостоены третьего места.
- 33 студенческих стартапа КГЭУ выиграли по 1 млн рублей на развитие. Более 30 проектов КГЭУ стали победителями гранта «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Всего в рейтинг вошли 1 000 наиболее перспективных университетских проектов со всей страны. В итоговый рейтинг топ-1000 вошли семь стартапов КГЭУ. Среди них проекты студентов и магистрантов университета: проект Маргариты Власовой «Разработка установки измерения теплопроводности теплоизоляционных материалов для трубопроводных конструкций»; Камиля Гафиатуллина «Быстросъемные термоизоляционные чехлы на основе аэрогелевых композитов на запорную арматуру»; Алсу Галимовой, которая разработала переносной прибор для точного определения места утечки теплоносителя из трубопровода; Евы Малаевой «Система дистанционной инвентаризации разветвленной электрической сети 0,4 кВ на основе подачи и регистрации гармонических составляющих»; Самата Ямилева «WhatSkills»; Ильмира Хайдарова «Профориентационная работа в энергетической отрасли»; Хиллеса Ферас Е.С. «Построение системы контроля биотехнических изделий в постгарантийные сроки эксплуатации в медицинских учреждениях».
Третье место в предакселерационной программе Сколково «Навигатор инноватора» занял студент КГЭУ Кудрявцев Даниил с проектом «SBA».
- Рейтинг КГЭУ стабилен третий год подряд. КГЭУ в национальном агрегированном рейтинге три года подряд демонстрирует устойчивую позицию во второй лиге и занимает место в топ-200 вузов с высокими и стабильными показателями. КГЭУ занимает пятую позицию в рейтинге востребованных выпускников (по оценке HeadHunter) и в числе лучших вузов России в естественно-математической и инженерно-технической сферах, в этом году впервые вошел в рейтинг российских вузов по инженерно-техническому направлению. По результатам Глобального агрегированного рейтинга — 2024 КГЭУ впервые получил ранжирование и вошел в топ 10% лучших университетов мира. Всего в рейтинг включены 3 627 вузов 132 стран мира. КГЭУ в рейтинге «Индекс изобретательской активности российских университетов — 2023» вошел в топ-10.
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Более 20 научно-инженерных разработок и исследований КГЭУ доведены до производства. Планомерная работа наших ученых и специалистов совместно с предприятиями позволила довести до конечного продукта целый ряд инженерных разработок, заинтересованность в которых уже проявили предприятия топливно-энергетического комплекса и промышленности.
Целый блок разработок выполнен в рамках Госзадания Министерства науки и высшего образования РФ и в рамках стратегических проектов федеральной государственной программы «Приоритет-2030».
Среди них:
— Разработка «Системы мобильной плавки гололедно-изморозевых отложений на воздушных линиях электропередачи», которая позволила компаниям многократно снизить количество повреждений на линии электропередач в сложных климатических условиях, когда на провода налипало большое количество льда. Испытания проводились в АО «Сетевая компания» и ПАО «Россети».
— «Системы автоматизированного мониторинга состояния объектов энергетики». В рамках этого проекта в КГЭУ разработаны прототипы устройств контроля, проводится сбор и обработка диагностических данных в режиме реального времени, используется несколько методик по оценке состояния ВЛЭП.
— «Разработка системы непрерывного бесконтактного неразрушающего контроля технического состояния изоляционного оборудования подстанций». Система ведет онлайн-мониторинг состояния изоляционного оборудования подстанции и прогнозирует ее состояние.
— «Роботизированный комплекс для низового осмотра состояния оборудования подстанций». Беспилотные и робототехнические платформы в энергетике», Энергоуниверситет разработал прототипы роботизированных комплексов для низового осмотра объектов электроэнергетики, мониторинга и оценки состояния.
— «Разработка технологии локационного мониторинга проводов воздушных линий электропередачи». Технология позволяет проводить мониторинг воздушных ЛЭП и оперативно обнаруживать гололедные отложения на проводах. Таким образом предотвращаются аварии, а в случае повреждения ЛЭП точно определяется место и расстояние, что уменьшает трудозатраты на обход линий, сокращает время ликвидации аварий и предотвращает недоотпуск электроэнергии.
— «Автоматизированная система учета электроэнергии и мониторинга параметров режима и распознавания поврежденных участков при однофазном замыкании на землю». Она расширяет функционал автоматизированной системы учета электроэнергии в части мониторинга сети.
— «Создание серии электроприводов на базе российских высокоэффективных синхронных двигателей». Новые типы двигателей предназначены для повышения уровня нефтедобычи, оптимизации технологического процесса, существенного снижения влияния человеческого фактора и повышения надежности.
— Разработка в лаборатории кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» установки замкнутого водоснабжения для выращивания разных видов рыб — осетров, теляпий, клариевых сомов.
— «Проточный анализ методом ПМР скважинной жидкости» — разработка и создание опытного образца автоматизированного, адаптируемого к условиям эксплуатации для экспресс-контроля параметров нефти.
— «Безопасная технология очистки бурильных труб» разработана для антикоррозийной очистки труб в нефтегазовой отрасли. В перспективе она позволит увеличить производительность очистки в четыре раза и снизить ее себестоимость вдвое.
Это лишь малый перечень проектов и разработок, выполняемых Казанским государственным энергетическим университетом.
По словам проректора по науке и коммерциализации КГЭУ Игоря Ившина, с 2022 года научные проекты вуза доходят до уровней изготовления прототипов либо макетов образца. Как отметил проректор, все это делается для того, чтобы заказчики, которые в них заинтересованы, могли не только читать научные отчеты о разработках, а видеть реальные изготовленные образцы и оценить, как они работают. В настоящее время такие научные разработки и опытные образцы уже востребованы ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Волга», ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Газпром трансгаз Казань», АО «Сетевая компания», ООО «Промэнерго».
— Мы довели до опытного образца мобильную установку для плавки гололедно-изморозевых отложений на воздушных линиях 0,4—10 кВ. В нашей стране не разрабатываются и не производятся такие устройства, а проблема борьбы с гололедно-изморозевыми отложениями очень большая. В начале года АО «Сетевая компания» неоднократно обращалось к нам с этой проблемой. Установка, разработанная нашими учеными, состоит из двух блоков, которые перевозятся на прицепе. Рабочее напряжение — 1,5 тысячи вольт, ток плавки гололеда — до 600 ампер. Подключается установка к воздушной линии и плавит гололед на расстоянии до 12 км. Изготовлены два таких комплекта и в настоящее время применяются в ПАО «Россети Волга» и ПАО «Татнефть». Ведутся переговоры с АО «Сетевая компания», которое также заинтересовано в заказе нашей разработки. Она полностью запатентована, — рассказал Игорь Ившин.
Второе, но не менее важное ноу-хау от КГЭУ — это мобильная установка для заряда электротранспорта. Зарядная станция, размещенная в 12-метровом контейнере, способна перемещаться на прицепе или контейнеровозе. Все это сделано для того, чтобы доставлять электроэнергию в те места, где отключено или полностью отсутствует центральное электроснабжение.
Зарядная станция состоит из 1 200 аккумуляторов, которые работают автономно. Может заряжать одновременно четыре электромобиля, причем как в быстром, так и в медленном режиме. Опытный образец уже полностью готов, а вместе с ним разработана конструкторская документация для серийного производства. Работа над этим проектом ведется совместно с ПО «Зарница».
— Энергоемкость этого огромного «аккумулятора» с системой управления составляет 1 мегаватт-час. Таких станций на сегодняшний день в России нет. В принципе, она может не только заряжать электромобили, но и работать в качестве накопителя электроэнергии при совместной работе с возобновляемыми источниками электроэнергии. Например, солнечной или ветровой энергией. Разработка очень востребована, ею уже интересуются энергетики Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, — добавил проректор по науке и коммерциализации КГЭУ.
Еще одним инновационным изделием ученых КГЭУ, разработанным совместно с ПО «Зарница», является специализированная индукционная зарядка электромобилей. Дело в том, что поставляемые в Россию электромобили не могут заряжаться бесконтактным способом. Но за рубежом существуют трассы с индукционными устройствами для зарядки электромобиля во время его движения. В КГЭУ сделали устройство индукционной зарядки на десять киловатт. Заряжает оно на расстоянии до десяти миллиметров с эффективностью до 90%. Обычно беспроводная индукционная передача заряда имеет эффективность до 60%, а при использовании ноу-хау КГЭУ эффективность стала намного больше. Опытный образец данного устройства уже изготовлен, готова и конструкторская документация для его серийного изготовления.
Кроме того, в этом году КГЭУ передал ООО «Промэнерго» автоматизированную систему учета электроэнергии и мониторинга технического состояния сетей, так называемый умный счетчик. Он позволяет фиксировать не только количество потребленной энергии, но и повреждения на воздушных линиях. Устройство заменяет функции обходчика и ряда уже имеющихся приборов контроля.
В высокой степени готовности еще одно ноу-хау КГЭУ: робот–обходчик — роботизированный комплекс для низового осмотра состояния оборудования подстанций. Он в беспилотном режиме контролирует ее техническое состояние, может перевозиться от одной подстанции к другой, мониторить их состояние, работать в любое время года. Разработка ведется совместно с ООО «Промэнерго», которое изготавливает беспилотное шасси, а КГЭУ создает систему мониторинга и обработки информации.
Еще одно изделие в разработке КГЭУ (совместная работа ученых Казанского энергетического университета и Казанского физико-технического института АН РТ) — прототип лазерного оптоакустического дефектоскопа, — которое диагностирует энергетическое и электротехническое оборудование, работающее под напряжением, определяет его техническое состояние. Сейчас комплекс находится на этапе испытаний. По оценкам экспертов, это прорывная технология лазерной диагностики, потому что многие изделия в электроэнергетике в настоящее время проверяются только после отключения напряжения.
Скоро КГЭУ предложит нефтедобывающим компаниям еще один очень полезный прибор — для экспресс-контроля характеристик скважинной жидкости. Ученые КГЭУ разработали устройство на основе протонно-магнитного резонанса, которое позволяет оперативно контролировать состав нефти. Аналоги таких устройств есть в Европе, но они очень дорогие, а их работа по контролю жидкости занимает много времени. Разработка КГЭУ дешевле и работает в 3—10 раз быстрее. Готов макетный образец, который дорабатывается до опытного образца.
В КГЭУ также проводятся 13 научных исследований в рамках Госзаданий, фундаментальные исследования, поддержанные Российским научным фондом (РНФ): «Инновационные накопители энергии», «Умные наноматериалы для повышения энергоэффективности», «Изучение процессов в гибридной установке топливный элемент — газовая турбина» и т. д. Работы направлены на теоретические, фундаментальные исследования в областях новых методов контроля трубопроводов, энергоэффективных аппаратов переработки углеводородного сырья, новых теплообменников, утилизации жидких отходов, оптимизации электродвигателей, экологии и способствуют экономической стабильности Республики Татарстан.
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