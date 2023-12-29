КГЭУ. Итоги года — премия правительства РФ, прорывные проекты для энергокомпаний

Также КГЭУ стал одним из восьми татарстанских обладателей гранта «Акселерационная программа», на реализацию которого из федерального бюджета выделено более 1 млрд рублей. Акселерационная программа КГЭУ заняла 4-е место в рейтинге российских вузов и первое место среди вузов Татарстана. — Такие показатели достигнуты в результате целенаправленной и последовательной работы всего коллектива в течение последних лет и при мощной поддержке энергетических компаний республики: «Татэнерго», «Сетевой компании», ТГК-16, «Татэнергосбыт», «РДУ Татарстана» и других, — отмечает ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Эти соглашения выводят на новый уровень взаимоотношения, годами складывавшиеся между КГЭУ и компаниями, для решения задач развития электротехнической отрасли и качественного кадрового обеспечения. Компании и вуз планируют вести совместную деятельность в научной и научно-практической сферах, а также реализовывать инновационные проекты в других направлениях.

Более 20 научно-инженерных разработок и исследований КГЭУ доведены до производства. Планомерная работа наших ученых и специалистов совместно с предприятиями позволила довести до конечного продукта целый ряд инженерных разработок, заинтересованность в которых уже проявили предприятия топливно-энергетического комплекса и промышленности.

Целый блок разработок выполнен в рамках Госзадания Министерства науки и высшего образования РФ и в рамках стратегических проектов федеральной государственной программы «Приоритет-2030».

Среди них:

— Разработка «Системы мобильной плавки гололедно-изморозевых отложений на воздушных линиях электропередачи», которая позволила компаниям многократно снизить количество повреждений на линии электропередач в сложных климатических условиях, когда на провода налипало большое количество льда. Испытания проводились в АО «Сетевая компания» и ПАО «Россети».

— «Системы автоматизированного мониторинга состояния объектов энергетики». В рамках этого проекта в КГЭУ разработаны прототипы устройств контроля, проводится сбор и обработка диагностических данных в режиме реального времени, используется несколько методик по оценке состояния ВЛЭП.

— «Разработка системы непрерывного бесконтактного неразрушающего контроля технического состояния изоляционного оборудования подстанций». Система ведет онлайн-мониторинг состояния изоляционного оборудования подстанции и прогнозирует ее состояние.

— «Роботизированный комплекс для низового осмотра состояния оборудования подстанций». Беспилотные и робототехнические платформы в энергетике», Энергоуниверситет разработал прототипы роботизированных комплексов для низового осмотра объектов электроэнергетики, мониторинга и оценки состояния.

— «Разработка технологии локационного мониторинга проводов воздушных линий электропередачи». Технология позволяет проводить мониторинг воздушных ЛЭП и оперативно обнаруживать гололедные отложения на проводах. Таким образом предотвращаются аварии, а в случае повреждения ЛЭП точно определяется место и расстояние, что уменьшает трудозатраты на обход линий, сокращает время ликвидации аварий и предотвращает недоотпуск электроэнергии.

— «Автоматизированная система учета электроэнергии и мониторинга параметров режима и распознавания поврежденных участков при однофазном замыкании на землю». Она расширяет функционал автоматизированной системы учета электроэнергии в части мониторинга сети.

— «Создание серии электроприводов на базе российских высокоэффективных синхронных двигателей». Новые типы двигателей предназначены для повышения уровня нефтедобычи, оптимизации технологического процесса, существенного снижения влияния человеческого фактора и повышения надежности.

— Разработка в лаборатории кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» установки замкнутого водоснабжения для выращивания разных видов рыб — осетров, теляпий, клариевых сомов.

— «Проточный анализ методом ПМР скважинной жидкости» — разработка и создание опытного образца автоматизированного, адаптируемого к условиям эксплуатации для экспресс-контроля параметров нефти.

— «Безопасная технология очистки бурильных труб» разработана для антикоррозийной очистки труб в нефтегазовой отрасли. В перспективе она позволит увеличить производительность очистки в четыре раза и снизить ее себестоимость вдвое.

Это лишь малый перечень проектов и разработок, выполняемых Казанским государственным энергетическим университетом.

По словам проректора по науке и коммерциализации КГЭУ Игоря Ившина, с 2022 года научные проекты вуза доходят до уровней изготовления прототипов либо макетов образца. Как отметил проректор, все это делается для того, чтобы заказчики, которые в них заинтересованы, могли не только читать научные отчеты о разработках, а видеть реальные изготовленные образцы и оценить, как они работают. В настоящее время такие научные разработки и опытные образцы уже востребованы ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Волга», ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Газпром трансгаз Казань», АО «Сетевая компания», ООО «Промэнерго».

— Мы довели до опытного образца мобильную установку для плавки гололедно-изморозевых отложений на воздушных линиях 0,4—10 кВ. В нашей стране не разрабатываются и не производятся такие устройства, а проблема борьбы с гололедно-изморозевыми отложениями очень большая. В начале года АО «Сетевая компания» неоднократно обращалось к нам с этой проблемой. Установка, разработанная нашими учеными, состоит из двух блоков, которые перевозятся на прицепе. Рабочее напряжение — 1,5 тысячи вольт, ток плавки гололеда — до 600 ампер. Подключается установка к воздушной линии и плавит гололед на расстоянии до 12 км. Изготовлены два таких комплекта и в настоящее время применяются в ПАО «Россети Волга» и ПАО «Татнефть». Ведутся переговоры с АО «Сетевая компания», которое также заинтересовано в заказе нашей разработки. Она полностью запатентована, — рассказал Игорь Ившин.

Второе, но не менее важное ноу-хау от КГЭУ — это мобильная установка для заряда электротранспорта. Зарядная станция, размещенная в 12-метровом контейнере, способна перемещаться на прицепе или контейнеровозе. Все это сделано для того, чтобы доставлять электроэнергию в те места, где отключено или полностью отсутствует центральное электроснабжение.

Зарядная станция состоит из 1 200 аккумуляторов, которые работают автономно. Может заряжать одновременно четыре электромобиля, причем как в быстром, так и в медленном режиме. Опытный образец уже полностью готов, а вместе с ним разработана конструкторская документация для серийного производства. Работа над этим проектом ведется совместно с ПО «Зарница».

— Энергоемкость этого огромного «аккумулятора» с системой управления составляет 1 мегаватт-час. Таких станций на сегодняшний день в России нет. В принципе, она может не только заряжать электромобили, но и работать в качестве накопителя электроэнергии при совместной работе с возобновляемыми источниками электроэнергии. Например, солнечной или ветровой энергией. Разработка очень востребована, ею уже интересуются энергетики Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, — добавил проректор по науке и коммерциализации КГЭУ.

Еще одним инновационным изделием ученых КГЭУ, разработанным совместно с ПО «Зарница», является специализированная индукционная зарядка электромобилей. Дело в том, что поставляемые в Россию электромобили не могут заряжаться бесконтактным способом. Но за рубежом существуют трассы с индукционными устройствами для зарядки электромобиля во время его движения. В КГЭУ сделали устройство индукционной зарядки на десять киловатт. Заряжает оно на расстоянии до десяти миллиметров с эффективностью до 90%. Обычно беспроводная индукционная передача заряда имеет эффективность до 60%, а при использовании ноу-хау КГЭУ эффективность стала намного больше. Опытный образец данного устройства уже изготовлен, готова и конструкторская документация для его серийного изготовления.

Кроме того, в этом году КГЭУ передал ООО «Промэнерго» автоматизированную систему учета электроэнергии и мониторинга технического состояния сетей, так называемый умный счетчик. Он позволяет фиксировать не только количество потребленной энергии, но и повреждения на воздушных линиях. Устройство заменяет функции обходчика и ряда уже имеющихся приборов контроля.

В высокой степени готовности еще одно ноу-хау КГЭУ: робот–обходчик — роботизированный комплекс для низового осмотра состояния оборудования подстанций. Он в беспилотном режиме контролирует ее техническое состояние, может перевозиться от одной подстанции к другой, мониторить их состояние, работать в любое время года. Разработка ведется совместно с ООО «Промэнерго», которое изготавливает беспилотное шасси, а КГЭУ создает систему мониторинга и обработки информации.

Еще одно изделие в разработке КГЭУ (совместная работа ученых Казанского энергетического университета и Казанского физико-технического института АН РТ) — прототип лазерного оптоакустического дефектоскопа, — которое диагностирует энергетическое и электротехническое оборудование, работающее под напряжением, определяет его техническое состояние. Сейчас комплекс находится на этапе испытаний. По оценкам экспертов, это прорывная технология лазерной диагностики, потому что многие изделия в электроэнергетике в настоящее время проверяются только после отключения напряжения.

Скоро КГЭУ предложит нефтедобывающим компаниям еще один очень полезный прибор — для экспресс-контроля характеристик скважинной жидкости. Ученые КГЭУ разработали устройство на основе протонно-магнитного резонанса, которое позволяет оперативно контролировать состав нефти. Аналоги таких устройств есть в Европе, но они очень дорогие, а их работа по контролю жидкости занимает много времени. Разработка КГЭУ дешевле и работает в 3—10 раз быстрее. Готов макетный образец, который дорабатывается до опытного образца.

В КГЭУ также проводятся 13 научных исследований в рамках Госзаданий, фундаментальные исследования, поддержанные Российским научным фондом (РНФ): «Инновационные накопители энергии», «Умные наноматериалы для повышения энергоэффективности», «Изучение процессов в гибридной установке топливный элемент — газовая турбина» и т. д. Работы направлены на теоретические, фундаментальные исследования в областях новых методов контроля трубопроводов, энергоэффективных аппаратов переработки углеводородного сырья, новых теплообменников, утилизации жидких отходов, оптимизации электродвигателей, экологии и способствуют экономической стабильности Республики Татарстан.