Лед, холод, пропавшие экспедиции, пингвины и новогодняя суета

Что читать в праздники: 40 книг с зимней атмосферой

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

Долгие зимние каникулы можно провести по-разному. Ходить в гости, кататься на коньках и лыжах, гулять по заснеженному городу, смотреть сериалы или читать книги. А лучше успеть сделать все перечисленное. И чтобы вы не мучились с выбором книг во время праздников, литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова подготовила подборку из 40 книг с зимней атмосферой.

Луиза Пенни. «Безумие толпы», «Азбука» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В новом романе Луизы Пенни, мастера детективов об инспекторе Армане Гамаше, автор поднимает острые вопросы потерь и приобретений цивилизации после пандемии. Что оставила за собой эпидемия в XXI веке, напоминая о темных сюжетах Средневековья? Постпандемийное общество сталкивается с непростым выбором, когда, разделившись, люди готовы последовать за новым лидером, обещающим благополучие. В пригороде Квебека, в тихом поселении Три Сосны, лектор Эбигейл Робинсон, вызывающая контроверсии своими идеями, становится центром новогоднего вечера. Но ужасное убийство вносит раздор в праздничную идиллию, и Гамаш вынужден расследовать преступление, ведущее его в прошлое. Книга ставит вопросы о свободе слова и ненависти, разоблачая, как истина и факты могут искажаться в угоду убеждениям. Луиза Пенни вновь привносит в жанр детектива философию, искусство и политику, создавая захватывающий расследовательский роман с элементами социальной драмы.

Ислам Ханипаев. «Большая Суета», «Альпина. Проза» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В предновогодней Махачкале разгорается битва против крупной строительной компании, где несколько людей, каждый по своим причинам, встают на защиту самого высокого в Европе бука, предназначенного к срубу. Смешивая сатиру и жизненность, автор рисует картину современной дагестанской реальности. В центре внимания — «Большая Суета», это не только дерево, но и символ, сталкивающий героев с несправедливостью, коррупцией и выбором между личным и общим. Веселая, «ламповая» и грустная история, насыщенная юмором и глубоким смыслом, раскрывает менталитет города и дух мужчин.

Аня Доброчасова. «Большие и маленькие приключения с Хвостиком», «Издательский дом Мещерякова» (3+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Книга «Большие и маленькие приключения с Хвостиком» представляет собой серию замечательных новогодних историй о Вовке и его младшей сестренке Хвостике. В каждой истории дети сталкиваются с повседневными событиями, превращая обыденность в увлекательные приключения. Книга воспевает добро, уважение к старшим и взаимопонимание в семье. Текст пропитан теплой атмосферой, а забавные проделки Вовки и Хвостика становятся уроками жизни для юных читателей. Великолепные иллюстрации и качественный язык повествования создают атмосферу уюта и тепла. Эта книга — настоящая находка для детей и тех, кто любит возвращаться к детским воспоминаниям.

Розамунда Пилчер. «В канун Рождества», «Азбука» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Рождественская сказка в духе Розамунды Пилчер, где пять судеб сливаются под старинной крышей в Шотландии. Бывшая актриса Элфрида освещает своим теплом и любовью жизни одиноких душ. Среди героев — Оскар, потерявший семью в аварии, и его неожиданная подруга Элфрида. Керри, возвращающаяся после неудач в любви, и ее племянница Люси, оставшаяся в одиночестве на Рождество. Сюжет, полный уюта и непосредственности, создает атмосферу покоя и дает возможность переосмыслить жизненные трудности. Отражение различных судеб в тихой провинциальной обители создает приятное чувство умиротворения.

Анна Джейн. «Восхитительная ведьма», TrendsBook (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Восхитительная ведьма» — захватывающая история, где Татьяна Ведьмина и Олег Владыко переживают насыщенные отношения, развивающиеся постепенно и реалистично. Книга раскрывает темы «нездоровых» связей, зависимости и предательства. Таня, изначально кажущаяся поверхностной, раскрывает свою душевную боль, в то время как Олег предстает сначала как черствый зануда, но постепенно меняется, оставаясь принципиальным и неподдельным. Книга наполнена смешанными эмоциями, ярким юмором, порождает желание узнать, что произойдет дальше. Ее важное утверждение, что «не все то, чем кажется на первый взгляд», создает увлекательный литературный мир, полный неожиданных поворотов и глубоких отношений.

Мариуш Вильк. «Волчий блокнот. Волок», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Журналист, долгое время проживший на Соловках, создал увлекательный научно-популярный рассказ о местах, заметно изменивших его взгляд на Россию. В основе повествования — критический взгляд на представления западных авторов о стране, а также погружение в русскую православную традицию и историю. Автор честно делится воспоминаниями о жизни среди русских, подчеркивая красоту и сложности, с которыми сталкивается иноземец в поисках понимания чужой культуры.

Лотте и Сёрен Хаммер. «Все имеет свою цену», ИД «Городец» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В этом скандинавском детективе показано расследование убийства, совершенного 25 лет назад. Убийца был пойман, но найти доказательства его вины, учитывая время и аккуратность преступника, становится сложной задачей для полицейских из Копенгагена. У преступника нет четкой системы, все жертвы случайны. Описывая расследование, автор также раскрывает жизнь и проблемы полицейских, подчеркивая их преданность делу даже в ущерб собственным интересам. В этом триллере каждая жизнь играет свою роль в борьбе с психопатом, что создает напряженную атмосферу и заставляет персонажей отключиться от собственных проблем во имя общего дела.

О скандинавских детективах читайте в нашем материале здесь.

Герберт Киллиан. «Вырванные годы. Украденная свобода», «Подписные издания» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Вырванные годы. Украденная свобода» — история Герберта Киллиана, австрийского школьника, попавшего в водоворот событий и оказавшегося в Севвостлаге на Колыме. Арест за избиение сына советского офицера перевернул всю жизнь Киллиана. Сквозь годы трудных обстоятельств, тяжелых работ, голода и борьбы за выживание он описывает свой путь от студента университета до заключенного в чужой стране. В его повествовании прослеживается не только жестокая реальность лагерной жизни, но и размышления о том, как политика ненависти может переродиться в настоящую дружбу. Киллиан вспоминает о вырванных годах как о бесценном опыте, который преобразил его жизнь.

Екатерина Соболь. «Дарители. Дар огня», «РОСМЭН» (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Дарители. Дар огня» — потрясающая сказочная одиссея и своеобразная роуд-стори, в которой герои встречают вызовы, разрешают моральные дилеммы и находят силу в единстве. Книга хоть и не избегает типичных сказочных поворотов, внедряет в них глубокие уроки для подростков. История о силе, необязательно принадлежащей всенародно признанному герою, о поиске себя и борьбе со злом. Здесь микс теплого смеха и трогательных моментов делает книгу ценным произведением для подростков и не только.

Элизабет Джордан. «Девушка в зеркале», «Обложка» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Роман «Девушка в зеркале» Элизабет Джордан переносит читателя в волнующий мир интриг и приключений. В центре сюжета — Лоренс Девон, молодой драматург, чья жизнь принимает неожиданный оборот после случайного обнаружения в зеркале девушки, явно находящейся в беде. Лоренс, забросив свои проблемы, решает спасти загадочную незнакомку, что ведет его через головокружительные погони и тайные интриги Нью-Йорка. Смешение детектива, авантюры и романтики, а также неожиданный финал делают этот роман захватывающим для читателей любого пола и возраста. В этой истории каждая страница пронизана напряжением и неожиданными поворотами, приправленными долей театральности и искусства.

Александр Полярный. «Декабрьский вечер», Mainstream (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Декабрьский вечер» — произведение, вызывающее разноречивые впечатления. Сложное сочетание простого сюжета, глубокой психологии детских отношений с родителями и темы сепарации делает книгу уникальной. Стиль автора прост и легок. Мрачная атмосфера, даже депрессивная, доминирует большую часть произведения. Читатель может воспринимать текст двояко: прямо, как повествование о мальчике в Арктике, или символически, раскрывая глубокие пласты произведения. Реалистичная история мальчика, сталкивающегося с жизненными трудностями ради матери, переплетается с элементами вымысла и сказочности. Книга, несмотря на свой небольшой объем, требует внимательного и осмысленного подхода. Интересна для тех, кто увлечен психологией отношений детей и родителей, но не каждому она может прийтись по вкусу.

Хелен Филдинг. «Дневник Бриджит Джонс», «Эксмо» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Дневник Бриджит Джонс» — смешное и ироничное произведение, ставшее мировым бестселлером. Это зеркало, в котором многие женщины узнают себя с волнующими их проблемами. Книга не только развлекает, но и становится практическим пособием для тех, кто ищет свое «я» и «вторую половинку». Бриджит Джонс за 30, у нее нет бойфренда, она ведет дневник, делясь перипетиями своей жизни, весело погружая читателя в мир маниакальных взвешиваний, попыток бросить курить и встреч с толпой заботливых друзей и родственников. Книга не претендует на глубокий смысл, но становится лучшим рецептом от хандры, заставляя каждую читательницу улыбнуться, узнав в главной героине себя и свои горестные приключения.

Зои Сомервилл. «Дом на болотах», «Дом историй» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В руины дома на болоте въезжает Мэлори. Ее брак развалился, дочь не такая, работы нет, но есть новый диагноз — нервное истощение. Рождественское чудо, кажется, ей не суждено. Однако на чердаке она обнаруживает дневник Розмари Райт, жившей здесь тридцать лет назад. Розмари влетает в мир богатых и любви. Ее история — смесь романтики и трагедии. Замкнутая в болотном особняке, она отдается мечтам, но реальность — жестокая учительница. Муж суров, материнство безрадостно, и только старый дом становится убежищем от бурь. Через десятилетия Мэлори и Розмари объединяются через странички дневника. Дом, словно живой свидетель, становится мостом между их жизнями. Судьбы женщин переплетаются и создают поразительное повествование, в котором звучит эхо потерь и голос надежды.

Таня Волкова. «Зачарованный Ветер», «Вилли Винки» (6+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Зачарованный Ветер» — увлекательное и волшебное путешествие в Ветреные земли, где чувства становятся могущественными силами. Злобный порыв Зачарованного Ветра отправляет на таинственные просторы тех, кто позволяет гневу взять верх. Инка, оказавшаяся в этом вихре, сталкивается с испытаниями Сумеречного леса, где ей предстоит не только вернуться домой, но и спасти новых друзей от зловещих сил. Читатель погружается в мир, где только доброта и храбрость способны спасти вселенную. В руках иллюстратора Гали Зинько сказка Тани Волковой приобретает атмосферность и фантастическое великолепие.

Анн Эрботс. «Зима в тепле», «Самокат» (0+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В домике Калачика и Хоботка, где царит уют, котенок чувствует скуку. Жучок погружен в книги, игнорируя Калачика. Однако когда Калачик решает заглянуть в книгу о птицах, открывается удивительный мир. Это простая, но волшебная история, рассказывающая о силе чтения, способной приносить тепло и уют в реальную жизнь. Даже самые маленькие читатели откроют для себя этот волшебный мир слов.

Жауме Кабре. «Зимний путь», «Иностранка» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Зимний путь» — мозаика жизненных пазлов, созданная Жауме Кабре, звездой каталонской литературы. В этой книге переплетаются судьбы музыкантов, аферистов, заключенных, людей в поиске смысла. В каждой главе — своя история: печаль и радость, мрак и свет. Кабре ведет читателя через Амстердам, Вену, Париж, Осло, Каталонию и другие места, раскрывая тайны и загадки. Все персонажи исполняют свою уникальную песню, создавая полифонический канон жизни. Музыка, любовь и стремление к счастью остаются в фокусе автора, и «Зимний путь» — это удивительное произведение, где время и страны переплетаются, создавая мозаичный портрет человеческой души.

Дэниел Мейсон. «Зимний солдат», «Фантом Пресс» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Зимний солдат» — роман, который погружает читателя в атмосферу Первой мировой войны. Люциуш — шестой ребенок в зажиточной семье, стремится к чему-то большему, чем балы и повседневные радости аристократии. Его идеализм и стремление к познанию мира ведут его в медицинский университет, а затем на фронт Первой мировой войны. Роман рассказывает о работе в плохо оснащенном полевом госпитале, где Люциуш сталкивается с реальностью войны и собственными недостатками. Эта книга не только о войне, но и о человеческих отношениях, самопознании и прощении. Это глубокое погружение в человеческую душу, исследование ее слабостей, страстей и поиска смысла в жизни.

Рецензию на роман Дэниела Мейсона «Зимний солдат» читайте здесь.

Сара Морган. «Зимняя гостья», МИФ (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В «Зимней гостье» Сара Морган рассказывает историю о разрыве между успешной бизнес-леди Гейл и ее дочерьми, Самантой и Эллой. Постепенно раскрывая сложные отношения, автор ведет читателей в скандинавские высокогорья, где семейный конфликт смешивается с финансовыми трудностями владельцев дома. Романтика и тайны привносят волшебство в снежные шотландские высокогорья, особенно для Саманты и Броди. Книга о ценности семьи, прощении и внутреннем исцелении. Роман оставляет за собой волнующие и теплые воспоминания.

Эллиот Лавгуд Грант Уотсон. «Зимой», libra (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Зимой» — гиперэстетская книга, в которой британский биолог и мистик раскрывает тайны зимних пространств, приглашая читателя замедлить шаги и внимательно рассмотреть холодные красоты. Взгляд на жизнь в это время года через призму природы: спящие ежи, зимующие птицы, пробуждающиеся подснежники. Иллюстрации Чарлза Фредерика Танниклиффа дополняют медитативные тексты, создавая яркое визуальное восприятие. Книга хоть и детская, увлекательна для всех, кто ценит маленькие хорошенькие книжечки и восприимчив к зимней атмосфере британских просторов.

Хейзел Прайор. «Как пингвины спасли Веронику», АСТ (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Как пингвины спасли Веронику» — трогательная история о 86-летней Веронике, решившей отправиться в невероятное приключение в Антарктиду. Одиночество и отсутствие близких не мешают ей осуществить свою мечту. Пингвины становятся главной целью ее путешествия, и их история переплетается с жизнью Вероники и ее внука Патрика. Книга раскрывает темы любви, открытий и познания себя через приключения и взаимоотношения с природой. Вероника с ее странностями и мудростью находит в пингвинах не только спасение, но и вторую жизнь. Красивое послание о том, что никогда не поздно обрести любовь и родных, даже в пожилом возрасте.

Эндрю Клейвен. «Когда приходит Рождество», Corpus (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Книга «Когда приходит Рождество» Эндрю Клейвена переносит читателя в загадочный городок Свит-Хейвен, где происходит убийство, шокирующее весь город. Когда бывшая возлюбленная Кэмерона Уинтера обращается за помощью, начинается запутанное расследование, охватывающее темное прошлое и военные тайны обитателей. Автор погружает читателя в прошлое своих героев, а также в рождественскую атмосферу. В итоге читателя ждет непредсказуемый финал, создающий идеальное зимнее чтиво для поклонников детективов и атмосферных рождественских историй.

Ханна Грейс. «Когда тает лед», Mainstream (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Когда тает лед» — неожиданное и трогательное погружение в мир фигурного катания и хоккея. История Анастасии и Натана переворачивает стандартные сценарии романтики. Начав с неприязни, герои постепенно развивают отношения, лишенные стереотипов и лишь отдаленно напоминающие типичные романы. Невероятная теплота и атмосфера домашнего уюта сопровождают читателя через все приключения спортсменов. Книга окунает в социальные темы, такие как усыновление, абьюз и манипуляции, справляясь с ними пошагово и адекватно. Центральные отношения не строятся вокруг пошлых сцен, а акцент делается на спорте, дружбе и поддержке. Эта история дарит тепло и уют и станет идеальным спутником в зимние вечера.

Эми Ньюмарк. «Куриный бульон для души. Дух Рождества», «Бомбора» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Куриный бульон для души. Дух Рождества» — волшебный сборник, ставший спасательным кругом в холодные дни. Он обогатит вашу зиму уютом, поднимет настроение и подготовит к встрече Нового года. Как горячий шоколад с зефиром после зимней прогулки, эта книга наполнена уютом и теплом. Собранные истории переносят читателя в атмосферу Рождества, где герои обсуждают радость подарков, возвращение к детским воспоминаниям и дух благодарности. Читайте и возвращайтесь в мир добрых традиций, создавайте праздник своими руками и обнаруживайте в каждой истории каплю волшебства.

Анна Каван. «Лед», Ad Marginem (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Роман «Лед» Анны Каван представляет собой творческую кульминацию пути писательницы, от реализма к slipstream — жанру, объединяющему элементы научной фантастики, постмодернизма и фэнтези. Повествование вращается вокруг иррационального желания рассказчика найти загадочную девушку во время климатической катастрофы, создавая мир без имен, сюжетов и границ между реальностью и метафорой. Роман, опубликованный в Золотой век научной фантастики, отклоняется от жестких рамок жанра, предлагая взгляд на апокалипсис и политику через призму галлюцинаторного восприятия главного героя, который в поисках женщины со стальными волосами сталкивается с внутренними демонами и внешним хаосом.

Рецензию на роман Анны Каван «Лед» читайте здесь.

Александра Пушкина. «Ледяная колдунья», «Эксмо» (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Ледяная колдунья» — фэнтезийная сказка с элементами магии и приключений. Главная героиня Аня оказывается в удивительном мире, где ей предстоит не только вернуться домой, но и спасти своего друга. Мир книги хоть и полон милых существ и волшебства, обладает глубоким подтекстом и моральными вопросами. Романтическая история, переплетенная с темой самопожертвования, раскрывается постепенно, погружая читателя в разнообразный и продуманный мир. Сложные сюжетные повороты, взросление героев и их логичные поступки делают книгу захватывающей для подростков и интересной для взрослых. Автор оставляет за собой возможность для продолжения, создавая интригующий крючок для второй части.

Мари Вентрас. «Метель», Polyandria NoAge (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Метель» Мари Вентрас — захватывающее зимнее приключение на Аляске, где несколько героев, каждый с собственным трагическим прошлым и индивидуальными целями, объединяются в поисках пропавшего мальчика. В живописной метели среди потрясающих пейзажей разворачивается история, где боли, надежды и стремление к добру переплетаются в потоке мыслей и воспоминаний. Персонажи — Бесс, Бенедикт, Коул и Фриман — преодолевают холод и бурю в этой волшебной повести, лишенной диалогов, но богатой глубиной и красотой.

Николай Гоголь. «Ночь перед Рождеством», «Эксмо» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Ночь перед Рождеством» — удивительная история, окутанная темнотой. Произведение, написанное почти два века назад, с легкостью переносит читателя в предрождественскую ночь. Сюжет повести представляет историю приключений «мешков», наполненных похищенными ведьмой посетителями. Особое внимание заслуживает яркость сцен с этими «мешками», которые делают повествование необычайно забавным. Сказочная атмосфера произведения, вмещающая в себя элементы фольклора, создает удивительное чувство времени и места.

Алексей Сальников. «Отдел», «Лайвбук» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Отдел» — мрачная черная комедия, в которой главный герой, простой трудяга, погружается в мир обыденных проблем, ссор и убийств. Сложное бытие переплетается с рептилоидами, загадочной организацией и философскими размышлениями. Автор, играя с иронией, высмеивает человеческую глупость, а через диалоги и отношения героев просачивается густой юмор. Книга несет на плечах своих героев тяжесть усталости и банальности бытия. Реалистичные диалоги, философские размышления и атмосфера алкоголя создают живую картину русской души. Смесь черной комедии, фантастики и теневого правительства делает «Отдел» уникальной и пронзительной.

Алексей Сальников. «Петровы в гриппе и вокруг него», «Редакция Елены Шубиной» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Истории семьи Петровых переплетаются в сложный узор, раскрывая темные и светлые стороны жизни. Книга привносит невероятную атмосферу и наталкивает на размышления, рассказывая о семейных узах, философии жизни и неизбежности боли. Читатель окунется в мир, где связи и философия играют важную роль, а стиль автора создает баланс между легкостью и напряжением. Эта книга — вдумчивое и захватывающее путешествие, рекомендуемое для всех, кто ценит тонкую проработку персонажей, черный юмор и атмосферность.

Виктория Ледерман. «Приключения Светлика Тучкина», «КомпасГид» (0+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Сборник «Приключения Светлика Тучкина» объединяет две захватывающие повести о первокласснике Светлике. В «Светлике Тучкине и пузыре желаний» мальчик попадает в волшебный пузырь, чтобы избежать скучных уроков, но сталкивается с неожиданными последствиями своих желаний. В повести «Светлик Тучкин и украденные каникулы» он и его брат Родька сталкиваются с загадочным похищением новогодней игрушки и решают восстановить порядок, несмотря на свои приключения и штрафы. Автор Виктория Ледерман снова создает увлекательные истории с точными деталями и легким юмором, привлекая внимание не только детей, но и всей семьи.

Ребекка Рейсин. «Рождественский магазинчик Флоры», Inspiria (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Рождественский магазинчик Флоры» — это легкая, очаровательная история, полная новогоднего настроения. Флора — преданная поклонница Рождества. Она оказывается уволенной из магазина товаров для празднования. Однако у нее появляется шанс следовать своей мечте, и Флора решает открыть свой бизнес в Лапландии, превратив фургон в магазин новогодних украшений. Приключения Флоры в заснеженной Лапландии наполнены теплыми описаниями рождественского рыночного места и уютного фургона. Любовная линия в романе пусть и предсказуема, не лишена забавных сцен и приятных моментов. Хотя книга не претендует на глубину, она идеально подходит для отдыха и создания праздничного настроения.

Терри Пратчетт. «Санта-Хрякус», «Эксмо» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Сант-Хрякус» — новогодняя сказка от Терри Пратчетта, мастера черного юмора и уникальной иронии. Праздничное настроение смешивается с необычными событиями в Плоском мире, где Санта-Хрякус исчез и Смерть решает занять его место. Веселые приключения, неведение нового Санты и обилие непредсказуемых персонажей, таких как Зубная Фея и бог похмелья, создают захватывающий смех и философскую глубину. Для любителей Пратчетта, фэнтези и ярких персонажей обязательно к прочтению.

Ася Лавринович. «Сказка о снежной принцессе», Like Book (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Сказка о снежной принцессе» Аси Лавринович — смесь зимней сказки и романтической истории. Старшеклассница Томила тайно влюблена в первого красавца школы Вадима. Однако когда Вадим встречает загадочную девушку, Томиле приходится объединить усилия с необычным другом Вадима, Егором, чтобы помочь своему избраннику. Книга не только дарит атмосферу зимнего волшебства, но и касается глубоких тем: семейной поддержки, уважения к себе и реалий отношений. Все это переплетается с увлекательными приключениями, создавая идеальное произведение для тех, кто ищет новогоднее вдохновение.

Дмитрий Овсянников. «Сказки о Лапландии», «Стрекоза» (6+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В сборнике «Сказки о Лапландии» Дмитрия Овсянникова раскрывается уникальный мир северных сказаний, созданных на основе саамских мифов и легенд. Автор не просто пересказывает, а творчески переосмысливает традиционные сюжеты, вкладывая в них свои идеи. Каждая из десяти сказок оживляет Лапландию, рассказывая о тайнах северных камней, соперничестве Солнца и Луны, приключениях Ларни и Куйвы, а также о других удивительных персонажах. Это не просто книга для детей. Она обращается к взрослым, передавая мудрость и уроки через простые, но глубокие сюжеты.

Питер Хёг. «Смилла и ее чувство снега», Symposium (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В романе «Смилла и ее чувство снега» действие начинается с загадочного расследования смерти мальчика Исайи. У главной героини Смиллы — уникальное чувство снега, она может различать разные его оттенки и структуру. Разгадывая следы на снегу, Смилла проникает в атмосферу холода и одиночества, как будто блуждая по сугробам леса. Смилла — гренландка и датчанка, она переживает сложности своей смешанной идентичности. Ее путь ведет из Дании в ледяные воды, становясь не только детективом, но и драмой о человеческом одиночестве и любви. Автор создает роман, где зима, снег, лед, свет и тьма служат фоном для истории о человеческих отношениях, самопознании и противостоянии жизненным трудностям.

Валентина Мазелли. «Снежные слова», ИД «Городец» (6+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В маленьком городке все говорят, стоит гомон, голоса перекликаются, заглушая друг друга. В стремлении быть услышанными теряются добрые и нежные слова, и дети страдают больше всего, ища исконные выражения, что исчезли из их жизни. Но вот наступает великолепный снегопад, город застывает, лишившись слов. На следующее утро никто не решается нарушить идеальное безмолвие, пока забытые слова не возвращаются и не начинают новую главу жизни.

Валериан Альбанов, Александр Конрад. «Тайна пропавшей экспедиции», «КоЛибри» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Тайна пропавшей экспедиции» раскрывает судьбу шхуны «Святая Анна», отправившейся в 1912 году из Санкт-Петербурга в зрелищное приключение по Северному морскому пути под командованием лейтенанта Георгия Брусилова. Экспедиция сразу же сталкивается с трудностями, оказавшись зажатой льдами в Карском море. Книга основана на дневниках Валериана Альбанова и Александра Конрада, двух членов команды, выживших и покинувших судно в апреле 1914 года. Путешествие становится смесью выживания, отчаяния, исследования и природных красот. Их записи оживляют драму, столкновение с суровой арктической средой, смертью товарищей и борьбой за выживание. Книга транспортирует читателя в безжалостный арктический мир, заставляя почувствовать настоящие эмоции и атмосферу выдающегося плавания. Эта история легла в основу романа Вениамина Каверина «Два капитана».

Сомерсет Моэм. «Театр. Рождественские каникулы», АСТ (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Рождественские каникулы» Сомерсета Моэма раскрывают историю Чарли Мейсона, аристократа из высшего общества, погруженного в мир искусства и финансового благосостояния. Перед наследованием семейного бизнеса Чарли отправляется в Париж, где его ждут не только развлечения, но и встреча с русской проституткой Лидией. Роман о жизни бедных и обеспеченных, о переоценке ценностей и терзаниях человеческих душ. Моэм, как всегда, мастерски создает портреты персонажей, погружая читателя в их мир, полный интриг и противоречий. В романе присутствует нотка меланхолии, характерная для произведений автора, заставляющая задуматься над прочитанным и по-новому взглянуть на жизнь.

Фредрик Бакман. «Три новеллы», «Синдбад» (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Три новеллы» — сборник, в котором каждая из трех историй оставляет следы в душе читателя. В первой рассказывается о сделке с жизнью, о парадоксах выбора. Вторая история — о старении и потере, об уходе близких до того, как придет сама смерть, и о том, какие чувства это пробуждает в нас. В третьей рассматриваются детские страхи, переживания и эмоции, необходимость принятия самого себя, собственных чувств. Бакман — умелый мастер слова. Он создает яркие образы и переплетает в них философские вопросы. В каждой новелле чувствуется легкий налет грусти, но в то же время присутствует юмор, который является его визитной карточкой. В этих трех историях Бакман вновь доказывает, что способен дотрагиваться до самых глубоких уголков человеческой души, заставляя задуматься, смеяться и, возможно, проливать слезы.

Екатерина Звонцова. «Чудо, тайна и авторитет», Popcorn Books (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Москва, 1887 год. Молодой сыщик Иван К. вспоминает старое преступление, которое расследовал десятилетие назад. Сомнения в справедливости приговора охватывают его, и он решает докопаться до истины. Оказавшись в мире Диккенса, Иван сталкивается с тремя призраками прошлого и пытается принять правду, которая оказывается сложной и ужасной. Роман, полный интриги и философских вопросов, заставляет переосмыслить справедливость и моральные дилеммы.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».