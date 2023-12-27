Народу народная песня не нужна

О судьбе Искандера Биктагирова

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Про Искандера Биктагирова уже давно было пора написать в музыкальной рубрике. В понедельник его похоронили на кладбище «Курган». Ему было 72. Бывший слесарь, выпускник КХТИ, он из того периода истории, когда в государственные ансамбли брали без профильного образования, просто за красоту голоса.



С завода — в ансамбль

Биктагиров — из села Верхняя Чегодайка, в его детстве это был Первомайский район, с 1963-го — Лениногорский, а с 1965-го — Черемшанский. В середине XIX века здесь жило более тысячи человек, спустя сто лет — около 500, сейчас — около 200. 12 октября Биктагирову исполнилось 72.

В семье было 12 детей, четверо умерли, не дожив до года. Отец играл на гармони, мать на кухне напевала Сайдашева. Из села Биктагиров поехал к сестре в Лениногорск, работает слесарем, потом служит в армии, в Петрозаводске, возвращается в Лениногорск, трудится на заводе и учится на механика. Тогда и начинает петь. И на третьем курсе едет в Казань на прослушивание в Госансамбле песни и танца ТАССР.



Нужно понимать, что на заводе Биктагиров тогда явно получал бы больше. В ГАПиТ ему гарантировали 60 рублей в месяц. Но учебу он не бросил. Притом что он с 1975 по 1981 годы работал в Госансамбле песни и танца ТАССР, в 1980-м певец окончил Казанский химико-технологический институт.

А уже потом стажировался в консерватории у Зулейхи Хисматуллиной, которая пела в «Намус» и «Тюляк» Жиганова, исполняла романсы Музаффарова, Ключарева, Яхина. До 1995 года Биктагиров работал в эстрадном отделе Татарской филармонии, был солистом, потом, очевидно, как многие известные артисты того времени, попал под сокращение и перешел в городскую филармонию.

«Руководители сняли галстуки»



Гражданскую панихиду Биктагирова проводили во дворе мечети Марджани, где недавно провожали Флеру Сулейманова. Обе церемонии вел Фердинанд Салахов. Все они пели, а также Газинур Фарукшин, Хамдуна Тимергалиева и другие, на концертах клуба ветеранов филармонии «Илһамият».

Биктагиров и сам сочинял песни. Среди них — «Кашыңның каралары» (слова народные), «Җир әйләнә, җыр әйләнә» (слова Лены Шакирзяновой): «Познакомила, свела нас новая песня, милая. На крыльях любви полетим вместе».

Среди песен, которые он пел, — «Ак каеннар шаулый болында», «Ак яулыклы әнием» (эту сочинили Луиза Батыр-Булгари и Наиль Касимов, также придумавшие «Су буенда учак яна»), «Кердем карурманнарга» (народная, со словами Гульшат Зайнашевой).

Наконец, «Сәлам әйт, җил» (композитор — Луиза Хәйретдинова, поэт — Акъегет). В 1990-е она получила новую версию в более разнузданном исполнении Фирзара Муртазина: «Скажи опять: я вернусь, мое счастье осталось там. Зов родного края — в голосах журавлей».

При этом более всего Биктагиров был известен по исполнению народных песен: «Әллүки», «Зиләйлүк», «Туган тел», «Тәфтиләү». У него нет своих пластинок на «Мелодии». Но в 1980-м на фирме вышел сборник «Государственный ансамбль песни и танца Татарской АССР», где он исполняет «Туган тел». Петь ее должен был сначала Тагир Якупов.



А в 1984-м вышел диск «Җырлар халык җәүһәрләре» солистов филармонии. Среди номеров Авзаловой, Шакирова, Теркуловой, Сулейманова, Ахметзянова есть и его народная песня «Гармун, Гармун».

Биктагиров пел в таких разных странах, как Нигерия и США, Сенегал и Италия. В 36 женился, оба сына, Сайдаш и Ихтияр, даже работали с отцом на гастролях. Первый активно занимался переводами, второй какое-то время учился хореографии в Москве.



Старость он встретил в своем доме, в центре Казани. В интервью последних лет можно традиционно услышать критику современной эстрады: мол, сейчас народу народная песня не нужна.

В одном из них он говорит: «Руководители, которые раньше сидели ровно в черных костюмах, сняли галстуки и стали слушать что попало. В это время Салават стал для них очень удобен. Его песни были песнями, которые хотел услышать народ».