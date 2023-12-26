Новогодняя традиция казанского «Зенита» — выигрывать Кубки России

За десять последних лет только однажды не сдюжили

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

26 декабря Раис Татарстана Рустам Минниханов чествовал в казанском Кремле обладателей Кубка России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань». Это уже 12-й трофей команды за 23-летнюю историю клуба, девятый за последние десять лет, что бесконечно радует спортивную редакцию «Реального времени».

В Кремль в автобусе с бабочкой

Сегодня утром Кремль утопал в снегу, был полон новогодних елок... и украшен одной бабочкой. Она была нарисована на клубном автобусе женского волейбольного клуба «Динамо-Казань», въехавшего в резиденцию раиса Татарстана, напомнив о высказывании Козьмы Пруткова о том, что написанное не всегда соответствует содержимому. И в конкретном случае возможно самое простое объяснение, что клубный автобус «Зенита» не готов к поездке, а так как обе волейбольные команды базируются в одном месте и имеют всесильного куратора в лице «Динамо РТ» и его руководителя Асгата Сафарова, то «бабочка» и полетела в Кремль. Ну или, может быть, руководство женского клуба проспорило средство передвижения, сделав ставку в финале мужского Кубка России на московское «Динамо» Брянского. Поскольку само предположение выглядит абсурдным, то и оформим его в соответствующем смысле.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Асгат Сафаров перед выходом в свет Минниханова вел себя как командир, отец солдатам. Подошел к каждому игроку, поздоровался, обнял, после чего его примеру последовал и президент «Зенит-Казань» Рафкат Кантюков. С Кантюковым и был связан самый любопытный момент чествования, когда он, стоя на трибуне, начал разворачивать листки с текстом, а Рустам Минниханов пошутил: «Возьми наши бумаги. Там тоже хорошо написано». Но, как оказалось, Кантюков решил зачесть текст поздравительной телеграммы руководителя ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Вот ведь как получается, госкорпорация создала в 2017 году питерский «Зенит», относится к нему, как к родному сыну, а радость побед ей гораздо чаще преподносит казанский волейбольный клуб, в нынешней ситуации выглядящий как сын приемный. С пресловутыми семи няньками, и в лице «Динамо РТ», и в лице «Таттрансгаза», но няньками такими, как у Саши Пушкина, маму которого, по сути, никто не знает, а вот Арину Родионовну помнят все.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оставьте вы уже Кубок страны в покое, пусть хранится в клубном музее «Зенит-Казань»

Победа казанского «Зенита» в гостевом финале Кубка России над московским «Динамо» — 3:1 состоялась в воскресенье вечером, 24 декабря, с одной осечкой во втором сете, проигранном — 30:32. Казалось бы, зарождалась какая-никакая интрига, но скорее никакая. Поскольку интрига в этот вечер ознакомившись с вывеской финала, решила вообще не посещать спорткомплекс «Динамо». А смысл? Казанский волейбольный клуб, меняя названия, выигрывает этот Кубок ровно в половину лет своего существования. Будь Кубок имени Константина Ревы одушевленным, то взмолился бы, что его зря таскают по городам и весям, все равно в конечном итоге он хранится в музее «Зенит-Казань», разве что его опять потревожат во время ремонта волейбольного комплекса «Санкт-Петербург» перед Играми БРИКС. В итоге и интрига была права, и Кубок привычно расположился в руках наставника казанцев Алексея Вербова, поскольку два следующих сета, судя по итоговым счетам — 25:17 и 25:20, представляли из себя тяжелый нокдаун и нокаут динамовцев. Так и не удалось им под занавес года сделать подарок федеральному спортивному обществу, отмечающему свое 100-летие. Получается, что очередной победой над «Динамо» в Москве мы закольцевали историю 20-летних триумфов в кубковых финалах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уж как натерпелось столичное «Динамо» от Казани по итогам финалов Кубка России. В 2004 году впервые почувствовали на себе мощь казанских одноклубников и уступили, хотя в составе москвичей дебютировал самый высокий игрок планеты Станислав Динейкин (215 сантиметров), вернувшийся из чемпионата Италии. Через три года два участника проигранного финала Андрей Егорчев и либеро Артем Ермаков показали всему волейбольному сообществу, что надо для того, чтобы завоевать Кубок. Надеть форму казанского клуба и биться за него изо всех сил. Второй Кубок страны, выигранный наставником Виктором Сидельниковым, который уедет из Казани еще и обладателем Кубка европейских чемпионов. За Москву тогда играли Сергей Гранкин, а также Юрий Бережко, Александр Волков, Алексей Самойленко и Александр Корнеев, который в 2008 году переедет в Казань, по приглашению ее нового наставника Владимира Алекно. Он с ходу выиграл с новой командой и дебютантом на позиции либеро Алексеем Вербовым Кубок на арене в Калининграде в 2009 году, но потом у Алекно с этим трофеем не заладилось. Исправно выигрывая чемпионаты страны, Лиги чемпионов, наконец Олимпиаду в Лондоне, Алекно четыре года наблюдал, как Кубок выигрывают конкуренты из Белгорода и Новосибирска. Чтобы в 2014 году в Белгороде расквитаться с Новосибирском, а в 2015 году в Калининграде — с «Белогорьем».

Рустам Минниханов: «Устали, наверное, уже»

— Устали, наверное, уже, — посочувствовал Рустам Нургалеевич, глядя на гигантов сетки, которым предстоит ехать на очередной выезд в Оренбург. — Для меня огромное удовольствие вновь встретиться с вами. Завершается год, и вы снова нас порадовали, я поздравляю вас с очередной победой в Кубке России, — стал он зачитывать текст, который, вполне возможно, был написан не вчера, и даже не в прошлом году. У автора даже закралось сомнение, что как написали поздравительную речь тогдашнему министру спорта Татарстана Марату Бариеву его спичрайтеры Надежда Сергеевна Тарасова и Екатерина Косурова в честь первой победы казанских волейболистов в Кубке России, так через множество рук пресс-секретарей эти слова теперь озвучивают Рустам Нургалиевич и Владимир Леонов. Надо только изредка менять фамилию главного тренера команды, но в целом суть не меняется, знай вставляй текущий год в очередную победную реляцию.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В этом розыгрыше вы продемонстрировали высочайшее спортивное мастерство, командный дух и веру в победу. Мы внимательно следим за вашими выступлениями и искренне рады успехам. В финальной игре, в упорной борьбе была одержана победа над принципиальным соперником. Молодцы, биг зур ряхмят, аплодисменты, — поскольку Рустам Нургалиевич даже не стал озвучивать название «принципиального соперника», то сомневаться уже не приходилось. Все-таки есть в наличии универсальный текст поздравления казанского «Зенита» с победами, которые наши волейболисты «штампуют» из года в год.

В чем секрет побед? Может, навострились у них юристы прописывать в контрактах мелким шрифтом обязательство выиграть Кубок России, иначе игроки рискуют встретить Новый год на тренировке. Может немногочисленные тренеры «Зенита» Виктор Сидельников, Владимир Алекно, передавали друг другу победный секрет, иначе рискуя остаться без трудовой книжки. Иначе как объяснить, что меняются названия клуба, тренеры, игроки, место дислокации клуба, соперники, не меняется только итог года: Кубок России, вывезенный из клубного музея, возвращается на обжитую полку.

Как мама Вербова готовила конкурента сыну

А начиналась победная серия в 2014 году, когда среди подопечных Алекно был Семен Дмитриев, переехавший в Казань в 16 лет, по стопам старшего брата Павла Захарова, который ранее провел целых шесть лет в составе казанского клуба. Дмитриев, считается выпускником команды «Зенит-УОР», и в первый же год его выступления за основной «Зенит» он стал обладателем Кубка страны.

Семен Дмитриев realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В 2016 году финал Кубка России принимал Сургут, далее Белгород, а в 2018 году тренер Алекно завоевал со своими подопечными Кубок страны уже в Казани. Тогда среди его подопечных был Вербов, который через год завершил игровую карьеру и начал новую, в тренерском штабе Алекно. С чего? Конечно же, с победы в Кубке России. Где? В Москве. Над кем? Над Питером. В 2021 году очередная победа в финале. Где? В Питере. Над кем? Над Москвой. Москвичи уж и Семена Дмитриева подтянули, и болгарина Цветана Соколова, и украинца Вадима Лихошерстова, аккурат переманив их обоих из казанского «Зенита». Усилив себя, ослабив конкурента. Более того, у московского «Динамо» было тайное оружие в лице архангелогородца Евгения Баранова, который, как волейбольный Ломоносов, перебрался в столицу, только без обоза рыбы и не в Питер, а в Москву, в секцию волейбола под руководством тренера Ольги Вербовой. У мамы Алексея Вербова тренировался, разрывая сердце Ольги Григорьевны надвое: за кого болеть в финале? Хотя чего там болеть? Спросите олимпийских чемпионов Апаликова, Бережко, Бутько, Александра Волкова, Тетюхина, Хтея, спросите Андерсона, Дмитрия Волкова, Вольвича, Косарева, Полетаева, Щербинина, спросите российских тренеров Воронкова, Климкина и Яковлева, иностранных наставников Баньоло, Константинова и Саммелвуо: кто чемпион? Вздохнут они тяжко и промолвят тихо: Казань, кто же еще? У нынешнего тренера сборной России Константина Брянского лучше не спрашивать, он дважды испил горькую чашу поражения, возглавляя московское «Динамо».

Побеждаем и женимся

Казалось бы, в прошлом году Новый Уренгой перчатку бросил, подготовившись со всех сторон. В бой пошли и стар, и млад. В составе были Евгений Сивожелез, который брал Кубки в составе Казани, не стареющий Гранкин боровшийся с ней, еще будучи игроком «Динамо», молодой 201-сантиметровый Станислав Динейкин. Внимательный читатель удивится, кажется Динейкин в начале статьи был постарше и повыше. Все просто, это уже сын вырос, Стас Стасыч, но стар, ни млад Сивожелез и Динейкин, ни суперстар Гранкин, ничего не помогло. Нету у волейбольной России «методов против Кости Сапрыкина» (читай — против казанского «Зенита» Вербова).

И ведь Казань не только выигрывает Кубки, но и «коннектинг пипл», соединяя сердца волейболистов и волейболисток. Дмитриева мы называли не даром, а еще и потому, что он женился на уроженке Казани Татьяне Романовой (ныне Дмитриевой). Денис Толок, приехав из Мурманска 15-летним юношей, выиграл Кубок и женился на Татьяне Кадочкиной, приехавшей сюда из Нижнего Новгорода. Елизавета Попова из Воронежа и Александр Синицын из Краснодара женились в Казани, будучи игроками местных клубов. Так что не только Дмитриев и Романова, Толок и Кадочкина, интернациональная пара бельгийца Сэма Деру и болгарки Добрианы Рабаджиевой пересеклись в Казани. Как вам такое Роза Сябитова?

realnoevremya.ru/Максим Платонов

И пусть Попова (Синицына) сейчас в Москве, ее супруг в Барнауле, Рабаджиева в Уберландии, Деру — в Казани, Кадочкина (Толок) в Калининграде, а Денис Толок в Казани, как и земляк Татьяны Михаил Лабинский (в Казани с 15 лет), и квартет свежеиспеченных обладателей Кубка страны: Андрей Сурмачевский из Рыбинска (с 16 лет в Казани), питерец Алексей Кононов (с 19 лет в Казани), новочебоксарец Илья Федоров (с 15 лет в Казани) и ставропольчанин Роман Романовский (с 17 лет в Казани). Ну не растут массово в Татарстане великаны, зато выращивают их до уровня гигантов российского волейбола, создают семьи, выигрывают Кубки.

