Кого до Леонида Слуцкого преображали сезоны в Поднебесной

В Китае прогрессировали и два футболиста, выступавшие в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В свое время Китай невольно помогал казанскому футболу тем, что там апгрейдили свои карьеры футболист Роман Шаронов, мини-футболист Владимир Нахратов и тренер Валерий Клейменов. Спортивная редакция «Реального времени» считает, что сейчас российский футбол готов отдать должок, делегировав туда наставника Леонида Слуцкого.

Дебют на чемпионате мира с Борой Милутиновичем

Начало XXI века — это кратковременное паломничество российских тренеров в Китай. Вначале «Шаньдуном» руководил экс-наставник сборной России Борис Игнатьев (под его руководством играли украинец Сергей Нагорняк и белорус Эрик Яхимович). Далее на тренерском мостике поработал Виктор Слесарев в «Шэньяне» и в тренерском штабе «Шаньдуна» у Валерия Непомнящего. После чего Непомнящий в 2004—2005 годах возглавлял все тот же «Шанхай Шеньхуа», нынешнюю команду Слуцкого.

Завершал эпопею советско-китайской дружбы Сергей Кирьяков тремя сезонами в «Юхани» и «Шаньдуне». Следующие футболисты из СНГ в чемпионате Китая были уже воспитанниками белорусского (к примеру, экс-игрок «Рубина» Николай Рындюк, лучший бомбардир чемпионата в 2005 году), украинского, российского, а в последнее время узбекистанского (Одил Ахмедов, Джафар Ирисметов и Ко) футбола. Любопытно, что уход россиян совпал с окончанием первого вируса «мейд ин Чайна» — атипической пневмонии, которая свирепствовала в 2002—2004 годах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2002 году Китай сыграл на ЧМ под руководством югослава международного пошиба Боры Милутиновича и легендой китайского футбола Хао Хайдуном. Это уже поколение, которое выросло на конкуренции с огромным количеством экс-советских футболистов, хлынувших в чемпионат Китая. ЧМЯК-2002 стал первым, проходившим на Азиатском континенте. ЧМЯК-2002 провели в Японии и Южной Корее с участием 32 команд, из которых четыре представляли Азию. Это были Южная Корея и Япония, ставшие хозяевами, плюс Саудовская Аравия. В 1998 году сыграл Иран, который вернулся в число участников с 2006 года. С 2010 года через Азию начала стабильно отбираться Австралия, лишив местные сборные одной гарантированной путевки на чемпионат мира. И Китай упустил эти изменения, как упустил их в 80-е, когда с 1982 года вернулся в международный футбол. Деградация местного футбола выглядит очевидно.

Отмена теста Купера с подачи Милутиновича

Помимо того, дебют на чемпионате мира 2002 года привел к тому, что в Китае отменили самое страшное при приглашении в местные клубы — тесты Купера. Ни одно интервью с футболистом, поигравшим в Китае, не обходится без вопроса о «Купере». Отменен он был с нелегкой руки Боры Милутиновича, который уверенно вывел сборную на чемпионат мира и пролоббировал отказ от тестов, мотивируя это тем, что в страну поедут мастеровитые легионеры. Не просто физически выносливые, чем отличались футболисты, прошедшие школу экс-советских тренеров, а мастеровитые, техничные, креативные. Теперь вопрос: мы много знали подобных среди самих китайцев?

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вот список футболистов, востребованных в Европе после участия в крупных футбольных событиях: участники ЧМЯК-2002 Фань Чжии («Данди»), Ян Чень («Айнтрахт») и Сунь Цзихай («Манчестер Сити»), затем лучшие игроки молодежного ЧМ-2001 Сун Сян («Эйндховен») и Цюй Бо, плюс два олимпийца Пекина-2008 Дун Фанчжо («Антверпен») и Чжен Чжи («Чарльтон»). Вопрос футбольным экспертам: вы точно вспомните, кто это? Кто-то поверит в правдивость несмешной комедии «Убойный футбол», где сочетание кунг-фу и техники футбола приводило к потрясающим результатам. В интернете можно найти запись, как Брюс Ли играет в настольный теннис нунчаками. Это не постановка, это величайшее мастерство грандиозного мастера. Даже с учетом того, что соперники зачастую накидывают ему шарик, а не подкручивают, заставляя стелиться над сеткой. В китайском футболе таких мастеров близко не было, местные футболисты брали выносливостью, скоростью, скоростной выносливостью, а Бора Милутинович лишил их чуть ли не единственного козыря. Китай практически полностью переключился на вездесущих бразильцев и экс-югославов, а также угасающих звезд мирового футбола, как Николя Уэдек, Кваме Айю, Нии Лэмпти, хватая все, что ярко блестит и плохо лежит.

Си Цзиньпин обожает футбол, но даже он устал от слабости местной сборной

Настоящая и неоправданная футболомания началась в Китае в десятые годы, в том числе после того, как председателем КПК в 2012 году стал фанат футбола Си Цзиньпин. С того времени китайский клубный футбол сошел с ума.

Для сравнения: на ЧМ-2010 было три футболиста из чемпионата Китая — два в сборной Гондураса и один кореец. Играл гондурасец из чемпионата Китая и на следующем ЧМ-2014. Любопытно количество футболистов Гондураса (Джерри Паласиос, Маурисио Сабильон, Осман Чавес), представлявших китайские команд на двух чемпионатах мира, а в целом в чемпионате Китая играли 14 футболистов из Гондураса, и это несмотря на то, что между странами не существовало дипломатических отношений. Немного политики: дипотношения Гондураса с Тайванем были разорваны только в 2021 году, после чего установлены дипотношения с Китаем. Кстати, в октябре официальный Гондурас заявил о желании присоединиться к новому Банку развития БРИКС.

Смесь шопинга с помешательством привели к переменам в футбольном регламенте. Если до середины нулевых командам разрешалось иметь не более трех иностранцев в заявке, и двух на поле, то нулевые снесли это правило к едрене фене. «Гуанчжоу Эвергранд», выигрывавший в 2013-м азиатскую Лигу чемпионов с бразильцами Мурики и Элкесоном, аргентинцем Дарио Конкой, парагвайцем Лукасом Барриосом, корейцем Ким Енг Воном, повторил этот успех в 2015-м с Элкесоном, к которому присоединились другие бразильцы Алан Карвальо, Гуларт, Паулиньо, Рене Жуниор и Робиньо, итальянцы Джилардино и Диаманти. То есть пять легионеров в составе сменилось на восьмерых, радуя тренерский штаб с бразильцами Луизом Фелипе Сколари (экс-ЦСКА) и Иво Вортманом (экс-«Динамо»). Ни один российский тренер не позволял себе формировать костяк команды из местных. У Морозова были Алферов, Долгов и Сурело, у Арефьева — Игнатов, Панов и Савицкий, у Непомнящего — Кирьяков, Нагорняк и Яхимович, которые тянули за собой местных футболистов. А тут два тренера из Бразилии привезли шестерых соотечественников. Китайцы в это время были заняты в двусторонках и задействованы в бурных аплодисментах, переходящих в овации, в адрес чемпионов. На клубном уровне это прокатывало, на уровне сборных — нет.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Слуцкий встретит в Китае Мубарака Вакасо и Оскара



Итальянцы Фабио Каннаваро и Марчело Липпи, испанец Антонио Камачо во главе сборной страны, получившие местное гражданство бразильцы Алан, Алоизио, Элкесон, плюс англичане Тайас Браунинг и Нико Йеннарис в составе сборной — и это в Китае, где ограничивают количество рождаемых детей. Огромное полчище футбольных суперзвезд в местных командах, сорящих деньгами, и все это на фоне деградации национального футбола. Хоть с бразильцами в сборной, хоть с легионерами на уровне клубного футбола. Там тоже есть девять натурализованных китайцев. В итоге на Олимпиаде Китай выступил в 2008 году, и то будучи ее хозяином. Остается шанс сыграть в Париже-2024, но там предстоит отбор из 16 команд на три оставшихся места. Кстати, состав олимпийской сборной Китая удивит фамилиями местных уйгуров, которые составляют четверть от олимпийского состава (Абдурасул Абудулам, Афден Асгер, Абдувели Бехрам, Мутелип Иминкари, Аблахан Халик). Молодежная сборная (до 19 лет) в последний раз отбиралась на чемпионат мира в 2005 году. Тогда же в последний раз отбиралась на юниорский чемпионат мира сборная до 17 лет. Кстати, китайская молодежка — это еще одна сборная с массовым привлечением в состав уйгуров (Абдулла Адил, Мавлет Муджит, Шохрет Рехмитулла, Нур Шерзат).

В дальнейшем на чемпионатах мира и Европы, а также Олимпиадах клубный чемпионат Китая представляли 18 футболистов, среди которых бельгийцы Витсель и Карраско, аргентинец Маскерано, турок Йилмаз. Безумные траты прекратились только с началом коронавируса, поток легионеров схлынул. На ЧЕ-2021 Китай представляли два возрастных шведа — 34-летний Маркус Свенссон и 32-летний Маркус Даниэльссон, на Олимпиаде не было никого, и на ЧМ-2022 китайский чемпионат представлял только малоизвестный камерунец Кристиан Бассогог все из того же «Шанхай Шеньхуа», новоявленный подопечный Слуцкого.

Кстати, на ЧМ в России китайцы играли за Бразилию и Южную Корею, обыгравшую в Казани Германию.

realnoevremya.ru

Ситуация выглядела настолько абсурдной, что в 2020 году чемпионом стала команда «Цзянсу Сунин», которую на следующий год просто расформировали, настолько дорого обходились хозяевам бразилец Алекс Тейшейра, экс-рубиновец из Ганы Мубарак Вакасо, итальянский бразилец Эдер. Кстати, в том же 2020-м Слуцкий эпатировал публику тем, что снял танец, изобразив в нем Дмитрия Красилова по прозвищу Пухляш, ушедшего из жизни в нынешнем декабре. Как говорится: бойся своих желаний...

Сейчас в китайских командах преимущественно по три-четыре легионера. Наиболее известны нам казахстанец Георгий Жуков в «Гуанчжоу», который играл в «Урале» примерно в то же время, когда нынешний лидер «Урала» румын Эрик Бикфалви выступал в чемпионате Китая. В российском чемпионате играли босниец Тони Шуньич (московское «Динамо»), серб Раде Дугалич («Тосно»), замбиец Эвис Кангва и костариканец Фелисио Форбс («Арсенал», Тула). Самые известные с точки зрения казанских болельщиков — это уже названный Вакасо и бразилец Оскар, противостоявший ему в годы, когда выступал за «Челси».

Перед отъездом в Китай Леонид Слуцкий был ведущим финала первой лиги КВН в Перми, на котором победу одержала челнинская команда «Ингеборга Дапкунайте». Тем самым Леонид Викторович закрыл два гештальта. Был непосредственным участником победы команды Татарстана в первой лиге и отдал долг КВН, который в свое время подарил его ЦСКА скаута Руслана Хачмамука, экс-капитана сочинской команды «Утомленные солнцем» до времени Миши Галустяна.

