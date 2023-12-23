Универмаг Каримовых и Шамгулова в Уфе: до и после революции

Статья из книги «Татары в истории Уфы». Часть 2-я

Фото: предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер».

Публикуем вторую часть материала о торговом представительстве купцов Каримовых и Шамгуловых в Уфе, «собрате» их казанских владений в Старо-Татарской слободе. Статья вошла в книгу, выпущенную уфимским клубом имени Марьям Султановой-Акчуриной «Татары в истории Уфы». В электронном виде ее можно прочитать на сайте, который организаторы планируют насытить информацией: переводами сборника на татарский и английские языки, новыми статьями и интересными историями.



В 1908 г. в рекламе Торгового дома братьев Каримовых по-прежнему упоминалось отделение в Гостином дворе Уфы, появились новые товары: «постоянно имеются в большом выборе пластинки граммофонов русских и татарских пьес». Сабирзян Сайфутдинович Шамгулов также сохранял постоянную торговлю в Уфе в двух магазинах в Гостином дворе, в первом продавались мануфактурные товары и разная пряжа, во втором — снова пряжа, азиатская обувь, чай и сахар. Кроме того он сбывал товар на базарах и ярмарках Стерлитамакского уезда, там действовали отделения в Карамалах и Кармаскалах.

Передовой «универмаг» открыл свои двери для уфимцев в 1910 г. (а может и в конце 1909 г.). Сабирзян Сайфутдинович Шамгулов приглашал в свои мануфактурные магазины: «Главный оптовый склад, контора и 1-й розничный магазин — угол Мало-Казанской и Александровской» собственный дом, 2-й розничный магазин по-прежнему находился в Гостином дворе. Покупателей ждал большой выбор: сукно, трико, плюш, бархат, шелковые, шерстяные, полотняные и бумажные (хлопчатобумажные) ткани, «полный ассортимент бархатных скатертей и ковров», всевозможные меховые товары, мужское и дамское готовое белье, резиновые галоши ведущих фирм: знаменитой ТРАРМ (Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры), товарищества «Проводник» и Московской резиновой мануфактуры. А также чай и сахар, товары продаются оптом и в розницу и, конечно, «цены вне конкуренции». В новом большом здании кроме торговых прилавков находилась оптовая продажа и контора. Новый фешенебельный магазин зазывал горожан не только широким ассортиментом, это был один из главных центров снабжения уфимцев самой модной тогда резиновой обувью. Галоши носили все. Хотя в Уфе уже были тротуары, улицы мостили булыжником, появился асфальт, но содержать мостовые в чистоте оставалось сложно, делались лишь первые попытки мыть улицы водой. Легкий налет грязи присутствовал, и сверху на обувь надевались галоши, которые снимали при входе в помещение.

По всей видимости, С.С. Шамгулов являлся распорядителем, управляющим директором, хотя встречаются упоминания, что в Уфе находился Хасан Каримов. В Волжско-Камском банке они сохраняли счет до 1912 г., тогда сделок не проводили.

В 1910 г. в адрес-календаре появилась реклама другого торгового дома Каримовых, они предлагали исключительно книжную, писчебумажную продукцию. Это однофамильцы. 30 декабря 1906 г. в Оренбурге было учреждено «Товарищество печатного дела Каримов, Хусаинов и К°» с общим капиталом в 40 тыс. рублей (Хусаинов внес 30 тыс. рублей). Учредителями-совладельцами («полными товарищами») являлись крестьяне Мухамед-Фатих Гильманович Каримов, Мухамед-Гарей Мустафич Файзуллин и коллежский секретарь Хусаин Махмудович Хусаинов. Последний был распорядителем (управляющим) и проживал в Оренбурге. Фирма занималась типографским, издательским делом и торговлей писчебумажными товарами и канцелярскими принадлежностями. Районами действия установили Оренбург и другие места. А торговый дом «Братья Каримовы и К°» был основан в Казани 18 марта 1898 г. с капиталом в 21 тыс. рублей, торговля книгами и другими товарами. Распорядителем выступал купец Мухам. Мингазетд. Каримов, адрес: Казань, улица Тихвинская, собственный дом.

А.А. Зираха, 1915 год. Предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер».

Любопытно, что в 1911 г. партнеры размещают каждый собственную рекламу. Оба компаньона указали один и тот же адрес — угол Малой Казанской и Александровской улиц, собственный дом. Вероятно, внутри «универмага» они торговали по отдельности. И подбор товаров не был ориентирован исключительно на мусульман, новый магазин обслуживал всех посетителей. С.С. Шамгулов к 1911 г. записался в купечество и уже участвовал в общественной жизни, состоял членом Попечительства о бедных мусульманах, которое возглавлял дворянин С.С. Джантюрин. Он избирался в гласные (депутаты) Уфимской Городской думы, сохранил оба мануфактурных магазина (в Гостином дворе и «универмаге»). Участок со зданием западнее по Малой Казанской, 59 Шамгулов сдавал в аренду под амбулаторию и по-прежнему — под аптеку Императорского человеколюбивого общества.

У торгового дома Братьев Каримовых в 1911 г. указана только галантерейная торговля на Александровской, 23, зато за рекой Белой, в Никольском поселке, если ехать из Уфы на юг в сторону аэропорта справа близ Цыганской поляны, Каримовы купили довольно большой участок земли. Здесь находилась их приемка хлеба, склады на 200 тыс. пуд. С юга по Оренбургскому тракту в Уфу везли зерно. Каримовы отправляли хлеб в Рыбинск, в 1913 г. их представителем на Рыбинской хлебной бирже был Хасан Каримов. На Малой Казанской, 61, возможно, проживал Х. Каримов.

При составлении списка избирателей в Уфимскую Городскую думу на 1913—1916 гг., голосовали только владельцы недвижимости, Каримовы Хасан, Мухаметзян и Шарифзян Мингазитдиновичи владели двумя участками по Малой Казанской, 61 общей стоимостью 50 099 рублей. Отдельно торговому дому «Каримовы братья и К°» принадлежали два участка: возле Ушаковского парка и свой дом на Александровской, оценкой в 3 766 рублей.

Сабирьян Сайфутдинович Шамгулов также входил в число крупнейших домовладельцев Уфы, ему принадлежали пять участков общей стоимостью в 44 512 рубля: два на Мало-Казанской, 59 (11 206 рублей), по Бельской, 15 (2156 руб.), на Александровской, 23 (22 743 рубля, «универмаг») и по Большой Успенской, 38 (8407 рублей, вышеупомянутый доходный дом). Любопытно, что оба участка по Малой Казанской у Каримовых и Шамгулова были разбиты на два.

Объявления партнеров шли отдельно. Это позволяет предположить, что в большом едином здании «универмага» торговые места у них были свои. В рекламе за 1913 г. С.С. Шамгулов назвал адрес: «главная контора и торговля в г. Уфе, угол Александровской и Мало-Казанской улиц, собственный корпус». Значит здесь располагались не только прилавки, был оптовый склад, контора, куда доставляли телеграммы и даже провели телефон №250.

В 1912 г. «модно-мануфактурный, оптово-розничный магазин С.С. Шамгулова» на углу Малой Казанской и Александровской извещал уфимцев о громадном выборе: сукно, трико, драп, шелковые и шерстяные ткани, полотняные и бумажные товары, ковры, скатерти, одеяла, портьеры и гардинный тюль, готовое мужское и дамское белье и «последняя новость котик-мех».

Торговый дом «Братья Каримовы», главная торговля и контора в Казани, был скромнее. В продаже имелись галантерейные и модно-заграничные товары, большой выбор граммофонов, патефонов и пластинок к ним, канцелярских принадлежностей, «Русский книжный отдел «Просвещение». Депо изделий т-ва «Проводник»». Каримовы торговали не только татарской литературой, ориентировались на преобладавшего русского читателя, их магазин «Просвещение» входил в число крупнейших в Уфе.

Торговый дом «Братья Каримовы» являлся представителем крупного русско-французского товарищества «Проводник», основанного в Риге в 1888 г. Из его продукции широким спросом пользовались боты и галоши, линолеум, хирургические изделия, водолазные костюмы, игрушки. Одной из первых в Европе фирма «Проводник» стала выпускать автомобильные шины. Каримовы одними из первых разглядели начавшуюся автомобилизацию Уфы. Еще в конце 1909 г. публиковалась реклама торгового дома «Братья Каримовы», предлагавшего в своем магазине на Александровской улице «шины и камеры для автомобилей, мотоциклетов». А с 1 февраля 1913 г. открыли в Уфе склад резиновых галош и экипажных шин в «универмаге» на улице Александровской (Карла Маркса). Городские власти стимулировали гужевых извозчиков переходить на резиновые шины, хотя они были дороги (120—150 рублей), улицы мостили брусчаткой, езда по которой была шумной (колеса обивали железом).

В 1913 г. С.С. Шамгулов предлагал покупателям оптом и в розницу разные мануфактурные товары, азиатскую обувь, пряжу, меха, вату, чай, сахар и резиновые галоши. Интересно, что подчеркивался мусульманский характер бизнеса: «по пятницам с 11 до 1 часа торговля не производится» (в 1914 г. с 12 часов дня). Видимо, и приказчики у Шамгулова были из татар. А реклама Каримовых изменилась.

Как уже говорилось выше, Каримовы к 1913 г. занялись хлебной торговлей, а также скупали яйца. В то время птицефабрики еще не изобрели, куриные, гусиные, утиные яйца покупали по деревням (обменивали на иголки, нитки, пуговицы и пр.), собирали в специальных холодных подвалах. Яйца известковали (погружали в слабый раствор), после чего они могли храниться месяцами и не портились. Переложенные особой древесной шерстью (длинная мягкая стружка) яйца в корзинах и ящиках в огромном количестве вывозились из Уфимской губернии по железной дороге или речными судами в обе столицы, а также за границу. Это был очень прибыльный бизнес.

Из адрес-календаря на 1914 год: торговый дом «Братья Каримовы» Глав. торг. и контора в Казани. Отделения в г.г. Уфе и Оренбурге. Уфимское отделение на Александровской ул., соб. д. Торговля всевозможными модно-заграничными и галантерейными товарами. Парфюмерия русских и зарубежных фабрик. Патефоны. Граммофоны и пластинки к ним. Канцелярские принадлежности. Отдел продажи русских книг…». И тут же, рядом: «Оптово-розничная торговля мануфактурными товарами, разной пряжей; меха, ваты, сахар. разн. заводов и резиновые галоши разн. фабр. С.С. Шамгулова. Главная контора и торговля в Уфе, угол Александровской и Мало-Казанской улиц, собственный корпус и отделение в Гостином дворе».

предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер».

В 1914 г. Каримовы и Шамгулов рекламировали те же товары, у Шамгулова имелось еще отделение в Гостином дворе. В общеуральском справочнике за 1914 г. сообщалось, что галантерейная торговля братьев Каримовых велась в трех местах на улицах Малой Казанской, Александровской и Центральной, Шамгулов продавал мануфактуру на Александровской и в Гостином дворе. И Сабирзян Сайфутдинович не поскупился на собственную отдельную рекламу в Перми. Его модно-мануфактурный магазин предлагал изобилие товаров, в том числе шелковую чесучу (крем и цветная), бельевые товары, полотно, скатерти, одеяла, портьеры, тюль и ламбрекены (декоративный шторный элемент с драпировкой или без нее, представляющий собой объемный отрез ткани или горизонтальный текстильный фрагмент, данный вид оформления популярен в театральных и оперных залах), суконные товары, шелковые, шерстяные, бумажные ткани, батист русских и заграничных фирм новейших рисунков по журналам. И появляется новинка: «прием заказов на мужское, дамское и детское платье и форменное всех ведомств, под наблюдением опытных закройщиков». В «универмаге» шили и кроили, а в Гостинои дворе шамгуловские приказчики торговали чаем.

Несмотря на большую занятость торговыми делами, Шамгуловы не забывают и религиозные нужды: Шамгулов — член Попечительства о бедных мусульманах, а в 1912 г. Фатима Мухамедрахимовна Шамгулова в членах правления Уфимского мусульманского дамского общества, а с 1913 г. даже казначейша дамского общества (по 1915 г.), а муж — казначей Попечительства (по 1917 г.). Финансовые таланты семьи Шамгуловых были общепризнанны.

От торгового дома «Братья Каримовы» в Уфе проживал и, без сомнения, возглавлял весь бизнес Хасан Каримов. На 1912—1914 гг. он одновременно являлся страховым агентом от страхового общества «Якорь» (указан адрес: ул. Александровская, 23, видимо здесь был офис). Проживал, видимо, в соседней усадьбе по Малой Казанской.

В августе 1914 г. началась Первая мировая война, экономика перестраивается для нужд обороны, потребительский рынок разваливается, постепенно нарастают инфляция и тотальный дефицит (закрыты западные границы, импорт прекращен). С другой стороны, любой кризис — это новые возможности для людей предприимчивых.

В 1915 г. по-прежнему публикуется реклама С.С. Шамгулова и торгового дома «Братья Каримовы». Последние добавляют, что работают «отделы продаж книг по всем отраслям знаний на русском, татарском и арабском языках», есть склад резиновых галош Рижской резиновой мануфактуры Н.В. Мюндель, а также автомобильные и велосипедные шины Мишлен. Тут же указаны электротипография «Восточная печать», закупка хлебных зерновых продуктов, тряпичного товара и яиц за рекой Белой по Оренбургскому тракту в собственном доме. В 1915 г. в собственность торгового дома «Братья Каримовы» переходит типография «Восточная печать», которая находилась на той же Александровской улице в доме №13 (на углу с Пушкинской), телефон №320. В 1914 г. типография еще была в руках Хусаинова, Каримова и К°. Имевшие большой опыт в издательском бизнесе казанские Каримовы приобретают уфимскую типографию.

Сабирзян Шамгулов занимался благотворительностью. В 1915 г. С.С. Шамгулов Высочайшим указом Николая II утвержден в звании одного из директоров Губернского комитета попечительного общества о тюрьмах. В Уфимской Городской думе С.С. Шамгулов только кандидат в депутаты, замещающий на случай выбытия кого-либо (и в 1916 г. оставался в том же статусе).

Вот как выглядит «дедушка» нашего Каримовского универмага — дом братьев Каримовых в Казани. предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер».

По данным 1911 года домохозяева поменялись местами: угловым местом владели братья X., М. и Ш. Каримовы, а вторым от угла — их компаньон Сабирзян Шамгулов.

Сохранилась фотография универмага (фотограф А.А. Зирах) предположительно 1915 г.. Реклама Шамгулова охватывает сторону здания по улице Малой Казанской (Свердлова) и только часть «универмага» (четыре окна из семи) по улице Александровской (Карла Маркса). Можно допустить, что именно последние три окна и принадлежали торговому дому «Братья Каримовы».

Как сказано выше, Шамгулов Сабирзян (Сабирьян) Сайфетдинович (Сайфутдинович) в разные годы был членом различных городских присутствий, а как правоверный мусульманин — попечительств (о тюрьмах, о бедных магометанах). В доме купца Ларионова (ул. Александровская, 33) недолго в 1917 г. располагалось Уфимское благотворительное общество и Попечительство о бедных магометанах г. Уфы. В разные годы председателями правления были Хайрулла Усманов, Салимгарей Джантюрин. Перед 1917 годом эту должность занимал сын храмоздателя Абдуллатифа Хакимова — Мухаммед-Назиб, казначеем был выбран Сабирзян Шамгулов. По примеру остальных благотворительных организаций тех лет, Попечительство открыло школу-приют, которой руководил Шайхзада Тукаев. Учащимся давали не только начальное образование, но и определенное ремесло. Учили плотницкому мастерству, плетению корзин и т. д. Готовые изделия (мебель и утварь) продавались.

предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер».

По Окладным книгам налогов с недвижимого имущества за 1916—1918 годы владельцами угловой усадьбы по ул. Малой Казанской, 61 являются также совместно братья Каримовы Хасан, Мухаметзян, Шарифзян Мингазетдиновичи, недвижимость оценена в 66 801 рубль; совладелец — Шамгулов Сабирьян Сайфутдинович, его адрес указан как ул. Александровская, 23 (хотя это одно и то же единое здание), недвижимость оценена в 42 633 рублей. Вторая от угла усадьба с Императорской аптекой по ул. Малой Казанской, 59 — во владении только одного Шамгулова Сабирзяна Сайфутдиновича, недвижимость оценена в 7 226 рублей.

5 февраля 1915 года в Петрограде был образован Временный мусульманский комитет по оказанию помощи воинам и их семьям. В его состав вошли 12 человек, в том числе Ибнеамин Ахтямов, коммерсант Карпов, Мухамет-Алим Максютов и коммерсант Сабирзян Шамгулов.

В условиях инфляции, экономического кризиса многие стали распродавать недвижимость, другие же, наоборот, покупать. В разгар кризиса Сабирзян Сайфутдинович занялся крупными операциями с недвижимостью, в 1916 г. он приобрел четыре новых домовладения. Бизнес у Шамгулова шел настолько хорошо, что 26 октября 1916 г. он покупает у бывшего городского головы С.П. Зайкова соседний участок с недавно построенным огромным трехэтажных зданием гостиницы «Русь» (ныне «Уфа-Астория») по Александровской, 25, которое оценивалось в 28 тысяч рублей, в почти неподъемную по тем временам сумму (здесь некоторое время арендовал помещение Волжско-Камский коммерческий банк). Для Уфы это была поистине еще одна «сделка века». Затем 13 декабря 1916 г. Шамгулов совершает сразу две сделки. Он покупает угловое домовладение через дорогу, на углу улиц Александровской, 29/Большой Успенской, 39 (Карла Маркса/Коммунистическая, известный как дом Нагеля) у купца Н.М. Патокина (стоимостью 50 427 рублей) и следующее домовладение по Александровской, 31 у того же Патокина (оценка в 50 841 рублей).

В руках Шамгулова в 1916 г. оставалось домовладение по Успенской, 38 с «Казанским подворьем» (оценка — 16 898 рублей), неподалеку — на улице Гоголевской, 46 С.С. Шамгулов 10 мая 1916 г. купил усадьбу татарского предпринимателя А.З. Шамсонова (4 063 рубля). Общая стоимость всех участков (три старых и четыре новых, нет данных по улице Бельской) в 1916 г. составила 295 572 рубля! Шамгулов входит в число крупнейших домовладельцев Уфы, в его собственности оказался комплекс самых престижных зданий возле Верхнеторговой площади.

Интересно, что скупку недвижимости в Уфе татарскими купцами заметила творческая интеллигенция. Литератор Г. Гафуров-Чыгтай (1867—1942) отмечал, что «уфимские баи, соревнуясь, начали покупать дома и имения, некоторые кварталы сплошь превратились в собственность татарских богачей. Хакимов, Шамгулов, Ягудин и другие пополнили ряды крупных собственников». Гафуров-Чыгтай вспоминал, «что в доме Шамгулова часто устраивались веселые вечера, где собиралась татарская молодежь, в том числе барышни».

Торговый дом «Братья Каримовы» не отставал. Казанские предприниматели тоже включились в скупку уфимской недвижимости. 7 марта 1917 г. они покупают деревянный корпус лавок возле каменного Гостиного двора № 35 у наследников М.И. Галеева (оценка 9 765 рублей), а 17 августа 1917 г. приобрели соседний 36-й корпус у И.А. Белоусова (стоимостью 14 787 рублей).

Сохранялась за Каримовыми усадьба по Малой Казанской, 61 (66 801 рубль), но угловое домовладение с «универмагом» находилось целиком в собственности Шамгулова. Наконец, упоминавшийся выше участок у Ушаковского парка стоимостью 5 709 рублей торговый дом Каримовых продал Н.И. Зырянову.

При составлении последнего уфимского адрес-календаря на роковой 1917-й год Каримовы и Шамгулов проплатили свою прежнюю рекламу. Но затем грянула февральская революция, и демократия и свободы стали сопровождаться нараставшим товарным дефицитом. На первой странице газеты вышло очень большое объявление С.С. Шамгулова, что он не прятал и не прячет товары.

* * *

После революции во времена НЭПа каким-то образом уцелевший Шамгулов, очутился в самом центре Москвы, на Никольской улице, он продолжал торговать мануфактурными товарами. В частности, упоминание о нем есть в карманном путеводителе по Москве на 1923 год.

предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер».

По некоторым сведениям, в конце НЭПа купец Шамгулов успел выскочить из-под опускающегося советского «железного занавеса», эмигрировать в Турцию. Дочь его, Хадича, вышла замуж за дворянина Исмагила Галеевича Терегулова, представителя еще одного известного татарского рода.

Что касается купцов Каримовых, в отличие от Шамгуловых, после революции они быстро пропали, их недвижимое имущество, как и у тысяч русских купцов-собратьев было отобрано советским государством. В начале 1920-х годов здесь были муниципализированы: по 1-й категории на ул. Александровской, 23 у Шамгулова — два дома (ими стал владеть коллектив швей), на ул. Александровской, 25 у Шамгулова — один дом, (владеть стал наркомпрод), по 2-й категории: на ул. Малой Казанской, 59 у Шамгулова — один дом, на ул. Малой Казанской, 61 у Шамгулова — два дома.

А вот как выглядят московские собратья уфимского универмага, торгово-конторские дома на улице Ильинке, построенные в те же предконструктивистские 1910-е годы.

А вот как выглядит московские собратья уфимского универмага, торгово-конторские дома на улице Ильинке, построенные в те же предконструктивистские 1910-е годы. предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер».

* * *

Внушительное здание бывшего магазина Каримовых и Шамгулова также было национализировано. Лишь усадьбой по Малой Казанской, 61 в 1923 г. владел Азаль Хасанович Каримов, сын бывшего купца, к 1926 г., и она перешла в Горкомхоз. В 1925 г. здание магазина приспосабливали под Башсельскосоюз, через год оно перешло Башнаркомзему, затем торговля вернулась, и появился Центральный универмаг, в 1950-е гг. — «Магазин универсальный Главунивермага Министерства торговли СССР»..

Зачастую, одновременно с передачей здания от одной конторы к другой, проводились работы по его приспособлении к нуждам очередного ведомства. Архивно-строительное дело о ремонте от 1925 года о приспособлении здания под контору Башсельскосоюза уникально тем, что оно наглядно показывает изначальную расцветку здания Каримовского универмага. Ведь от года постройки до ведения ремонта прошло всего 16 лет, и можно с большой долею уверенности предполагать, что это именно те цвета, в которые здание было окрашено изначально. Казалось бы, архитектору и художнику (топограф Александр Нефедову из декабря 1925 года не было никакого смысла для раскраски рисунка на бумаге столь тщательно подбирать колер и примерно семь оттенков зеленого, бирюзового, голубого и сизого цветов. Но очевидно, чертежник оказался со вкусом и воспроизвел для нас, потомков, все как есть, за исключением деталей междуэтажных поясов (возможно, они были завешены рекламой). Также на чертеже видны изначальные угловые и южные двери. К сожалению, фасада по Александровской улице в деле нет, но так как он полностью повторяет фасад по Малой Казанской, за исключением количества окон, то, думается, что и колер там ничем не отличается.

Судьба универмага неожиданно всплыла в воспоминаниях военной поры. Возможно, эти строки станут важной частью для исследования биографий пропавших во время революции 1917 года купцов Каримовых. Есть уникальное воспоминание лейтенанта и хирурга (военного врача третьего ранга) Аксана Имаева, это единственный на сегодня источник о послереволюционной судьбе Каримовых. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году Имаев оказался в плену у немцев. После войны в лагере для военнопленных он встретил полковника ВС США по фамилии Каримов. Тот сообщил, что его отец покинул Россию после революции, а в Уфе у него оставался универмаг «Центральный».



Вот как описал встречу сам Аксан Имаев.

<К концу войны мой отец попал в международный интернированный лагерь (там собирали военнопленных, которых планировалось репатриировать на родину), в оккупационной зоне США в апреле 1945 года. Невероятная встреча произошла именно там. В один из дней к отцу зашел американец, полковник ВС США и сказал по-русски:

— Кто тут из Уфы?

Отец ответил:

— Ну, я.

А он ему:

— Я ваш земляк. Как там мой универмаг?

— Какой универмаг?

— Ну, каримовский.

— Какой это ваш универмаг? Сейчас 1945 год. В 1917 году была революция.

— Нет, — говорит он, — это мой универмаг.

— Ну тогда живой универмаг, на месте стоит.

— Ладно, — отвечает американец и обещает устроить вечер встречи.

Вечером он привез шоколадный торт в виде лошади в полный рост с тремя фигурами богатырей-всадников — в русском стиле. Торт не поместился в двери, американец, не долго думая, взял топор и разрубил торт на три части — так, что каждого богатыря заносили в итоге по отдельности.

До того момента, когда произошла встреча на Эльбе (1,5 — 2 месяца) американских и советских войск, интернированный лагерь находился в состоянии ожидания. До этого времени американец дал Имаеву джип Виллис, предоставил водителя, деньги и сказал: «Поезди, посмотри». Я так понял, что он хотел приобщить отца к Европе. Мой отец побывал в Италии, Франции, Испании за эти два месяца, пока наша армия подходила к месту встречи. А когда отец приехал обратно в лагерь, американец устроил прощальный вечер. Он пришел к моему отцу и говорит: «Сталин сказал, «пленных у нас нет, есть предатели». Сейчас ты приедешь, тебя арестуют, и как предатель Родины ты будешь отбывать наказание. Оставайся, поедем вместе в Штаты».

Отец ему ответил: «Не могу, у матери в Чекмагуше забор покосился, картошку сажать надо». В общем (смеется, — прим. ред.), у него «мировые» были проблемы, ему было не до Америки. А далее американцы посадили пленных в мягкие вагоны и отправили к нашим. А когда те заехали в нашу зону, их всех пересадили в теплушки и отправили забойщиками в шахту — до выяснения личности».

К сожалению, в современную эпоху, в 2005—2007 гг. собственники здания провели варварскую реконструкцию, исчезли украшения, была выпотрошена внутренняя обстановка, надстроили четвертый этаж. В таком виде и находится сейчас бывший «универмаг» Каримовых и Шамгулова, где ныне располагается Банк ВТБ (Карла Маркса, 23/Свердлова, 85).

Павел Егоров