Универмаг Каримовых и Шамгулова в Уфе

Статья из книги «Татары в истории Уфы». Часть 1-я

Фото: А.А. Зираха, 1915 год. Предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер»

Уфимский клуб имени Марьям Султановой-Акчуриной в начале декабря в рамках празднования пятилетнего юбилея выпустил книгу «Татары в истории Уфы». В электронном виде ее можно прочитать на сайте, который организаторы планируют насытить информацией: переводами сборника на татарский и английские языки, новыми статьями и интересные историями. С их разрешения мы публикуем материал о торговом представительстве купцов Каримовых и Шамгуловых в Уфе. Первая фамилия известна в Казани: огромный комплекс из типографии, словолитни, магазина, библиотеки до сих пор стоит на углу улиц Габдуллы Тукая и Парижской Коммуны.



Всем жителям Уфы хорошо известно здание бывшего старого универмага (ЦУМа) напротив корпусов также уже бывшего Авиационного института. Даже в перестроенном виде оно хранит свою уникальную историю, не случайно иные старожилы и поныне зовут его каримовским.

Участок на углу улиц Александровской (Маркса) и Малой Казанской (Свердлова) не был застроен к середине XIX в., на карте 1852 г. рядом стояло несколько деревянных строений, но сам угол оставался пустым. Место было весьма выгодным, лежало рядом с главной Верхнеторговой площадью, в центре которой возвышался Гостиный двор.



Выкопировка из карты Уфы 1852 года. Усадебное место обведено красным овалом. предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер»

Самое раннее упоминание о владельцах угловой усадьбы сохранилось в деле о совершении дарственной на землю, где сказано, что Батыргарей (Павел) Тевкелев получил настоящее место по наследству от отца своего, прапорщика Шагин-Герея (Петра) Тевкелева по раздельному акту, утвержденному Уфимскою Палатою уголовного и гражданского суда 9 сентября 1870 года. Более ранних владенных документов о праве собственности, по-видимому, не сохранилось. На тот момент на усадьбе стоял деревянный дом с флигелем. Соседи, как и спустя полвека, были неизменны — с северной стороны купцы Зайковы (будущая гостиница «Русь» — «Уфа-Астория»), а с запада — купцы Пискуновы (сохранившиеся два деревянных дома).

Тевкелевы — известный в Уфимской губернии татарский дворянский род. Знатные мусульмане того времени нередко вынуждены были использовать двойные имена — мусульманские и христианские. Вот и Тевкелевы для удобства контактов с чиновниками и русскими дворянскими семьями также использовали христианские имена.

Страничка из архивного дела, где у Тевкелевых приведены как христианские, так и магометанские имена. Даже муфтий (высшее лицо в мусульманской духовной иерархии) Салимгарей Тевкелев, служивший ранее штабс-ротмистром, именуется Александром. предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер»

Согласно однодневной переписи 1879 г. в квартале №45 участком №6 владел в то время Тевкелев Павел (Батыргарей), насколько можно судить из данных переписи, здесь у него указаны подряд три домовладения, включая «угол его же» . Участок был вытянут вдоль Малой Казанской. По однодневной переписи 1886 года владельцем усадебного места также указан Тевкелев, без указания имени.

Предчувствуя кончину (умер в 1891 г.), в марте 1889 г. дома и землю на угловом усадебном месте Александровской и Малой Казанской улиц Батыргарей (Павел) Шагангиреевич Тевкелев дарит детям своим — полковнику Кутлуг-Мухамеду Тевкелеву и княгине Зоре Чингиз (урожденной Тевкелевой) . В раздельном акте перечислены постройки на усадьбе: флигель со службами, деревянный одноэтажный дом с мезонином и пристройки при нем, они же тщательно вычерчены.

Из плана видно, что на дареном участке на месте будущего универмага стоит «временный сарай», а западнее него — флигель и уже отмечен «лицевой деревянный с мезонином дом» — будущая знаменитая аптека Императорского Человеколюбивого общества, в которой служил один из основателей Нестеровского музея уфимский краевед А.А. Черданцев. Вероятно, именно это здание и служило жилым домом для Тевкелевых.



Источник: НА РБ. Ф. И-101. Оп. 1. Д. 232. Л. 11. предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер»

Таким образом, завещанием Б.Ш. Тевкелева большое по площади усадебное место на углу Александровской и Малой Казанской было разделено на два, но в неравных долях: сыну досталась более выигрышная и большая по площади угловая часть, дочери — второй от угла, меньший по площади участок. Батыргарей-Павел умер в 1891 г., его брат муфтий Салимгарей-Александр раньше — в 1885, похоронен у Первой Соборной мечети. На смену последнему шел наиболее знаменитый из плеяды муфтиев царского времени — Мухамедьяр Султанов.

Раскладочная ведомость налогов на 1897 год также подтверждает, что хозяином изучаемого углового домовладения был сын и наследник Батыргарея Тевкелева полковник Кутлумухамет Батыргареев(-ич) Тевкелев. По оной ведомости здесь находились следующие деревянные здания: дом с жилым низом, флигель, крытый железом, дровяник, цветник. Все недвижимое имущество усадьбы оценивалось в 1 050 рублей в ценах того года.

Второю от угла усадьбою с Аптекою Императорскаго Человеколюбиваго общества (с запада примыкала к усадьбе старого универмага) стала владеть его сестра Зара (в источниках варианты: Зора, Сара) Батыргареевна Чингиз, жена полковника, княгиня. У нее в собственности на 1897 год имелись: дом, со двора низ с тремя помещениями — крыт железом, с балконом; деревянная баня, крытый железом каменный подвал; два каретника с двумя конюшнями; погреб, амбар — крыт железом; деревянный сарай с конюшней тоже крыт железом. Все вместе стоило 1 950 рублей. Заметим, что усадьба сестры стоила дороже, строений имелось больше, да и жить прямо против шумной и пыльной Верхнеторговой площади не большое удовольствие.

На 1904 год брат с сестрой сохраняли свои земли. После введения нумерации усадеб в Уфе в 1904 г. угловой участок дворянина К.-М.Б.-Г. Тевкелева получил номер 23 по улице Александровской, и последний номер на нечетной стороне Малой Казанской — 57; домовладение же З.Б. Чингиз числилось по адресу Мало-Казанская, 55. Сам Тевкелев здесь и проживал, как председатель совета Общества взаимного кредита он адресно указан по Малой Казанской, 57 . Как сказано выше, Кутлугмухамед Батыргареевич Тевкелев с 1906 по 1917 гг. избирался депутатом всех четырех созывов Государственной думы Российской Империи, также выбирался Белебеевским уездным предводителем дворянства, вел активную общественную деятельность . Возможно, поэтому он продает свою усадьбу на Малой Казанской. Соседние дома отдавались в аренду. В 1904 г. реклама сообщала: «сдается дом особняк кн. Чингиз. М. Казанская», об условиях можно справиться в доме Маминой у Опочининой с 6 до 7 часов . Вероятно, близкая подруга Зары или доверенное лицо.

предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер»

В 1908 году происходит решающая торговая сделка — Тевкелев и Чингиз продают свою недвижимость на Малой Казанской в Уфе. Купчие крепости, между наследниками Павла Тевкелева с одной стороны и купцами Каримовыми и Шамгуловыми с другой, на оба участка совершены в один день 22.03.1908. Предприниматели Каримовы и Шамгулов понимали ценность земли в самом центре Уфы. Купив в географическом центре города Уфы участок, компаньоны немедленно развернули строительство огромного современного магазина в три этажа, большого торгового центра для того времени. Здание совместного магазина было построено за два года — в 1908—1909 годах. До 1910 года в Адрес-календарях указаны «плавающие» адреса каримовского торгового дома (в большинстве случаев это был Гостиный двор), но начиная с 1910-го — уже везде указан точный адрес — собственный дом на углу Александровской и Малой Казанской, очевидно, в этот год он и открыл свои двери посетителям. Из-за высокой стоимости земли дома в центре Уфы в начале ХХ века строили впритык друг ко другу, почти как на Невском проспекте, в Уфе подражали так называемому «петербургскому» типу застройки в виде единой фасадной линии. Солнечная сторона у базарной площади, постоянные потоки людей и многие другие факторы делали цену земельных участков здесь весьма значительной.

Между 1904 и 1908 гг. на нечетной стороне Малой Казанской из-за дележа Брусянинского наследства происходит сдвижка номеров на две единицы, и угловая усадьба стала иметь №61 (по Александровской же улице имеет прежний №23). Владельцем углового места в Справочнике 1908 г. числится недавно купивший участок Шамгулов Сабирьян (Сабирзян) Сейфутдинович. Вторым от угла участком (с Императорскою аптекою) стали владеть братья Каримовы — Xасан, Мухаметзян и Шарифзян Мингазетдиновичи.

предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер»

Братья Каримовы — Шарифзян (1850 г. р.), Мухаметзян (1853 г. р.) и Хасан (1872 г. р.) Мингазетдиновичи — выходцы из татарской деревни Большие Чиркилеи Симбирской губернии (ныне Ульяновская область). Мухаметзян и Шарифзян, в ранней юности приехав в Казань, сначала служили приказчиками, потом основали свое торговое дело, прошли курс богословских наук под руководством знаменитого имама Марджани (кстати, сорокалетний вдовец Шарифзян Каримов женился на Нагиме, 16-летней племяннице Шигабутдина Марджани). Общение со замечательным ученым и просветителем оказало воздействие на всю их последующую судьбу. Занятие предпринимательством для братьев Каримовых стало означать не только получение прибыли, достижения общественного успеха, но и служение духовным интересам народа. Поэтому они и выбрали непростую коммерческую специализацию — издание и продажу по мусульманским регионам России татарской литературы.

За несколько лет до «сделки века» в 1898 году будущие издатели создали «Торговый Дом в образе Товарищества на вере под фирмой бр. Каримовых», а 1 марта 1900 года открыли собственную типографию и словолитню, которая начала выпускать книги по самым разным отраслям знаний: произведения религиозно-дидактического характера, учебники, научно-популярную и художественную литературу. В 1901—1917 годах предприниматели издали 1 700 татарских книг общим тиражом 19 647 076 экземпляров. В 1916 году в их типографии трудились 38 рабочих, а ее годовой оборот составлял 100 000 рублей.

Масштаб бизнес-проекта был настолько значительным, что совладельцы объединили капиталы и землю. По справочнику за 1908 г. собственниками домовладения по Александровской, 23 (угол с Малой Казанской) указаны Шамгулов Саб. Сейф. и Каримовы Х., М. и Ш. Здесь и возвели «универмаг». По Малой же Казанской следующий участок №59 принадлежал только Сабиру Шамгулову, а № 61 — братьям Х., М. и Ш. Каримовым . Такое распределение земли сохранялось и в дальнейшем, по крайне мере по 1911 год, вероятно, и дальше.

Кроме того, 24 июня 1907 г. Сабирзян Сайфутдинович Шамгулов покупает усадьбу по адресу улица Большая Успенская (ныне Коммунистическая), 38. Домовладение занимало центр квартала между поперечными улицами Аксаковской и Гоголевской . Поныне сохранилось это деревянное двухэтажное старинное здание под номером 40. С.С. Шамгулов держал доходный дом и сдавал помещения в аренду. На 1911 г. здесь находились постоялый двор, столовая и чайная Абдуллина, а также располагались номера (гостиница) «Казанское Подворье» .

На рубеже XIX—XX вв. Уфа переживала эпоху бурного экономического подъема, на перспективный рынок приходили новые предприниматели, а наличие большой мусульманской (татарской) общины привлекало единоверцев. Так Шамгулов и братья Каримовы вошли в число ведущих купцов Уфы.

Происхождение и биографию Сабирьяна Сайфутдиновича Шамгулова пока не удалось установить, в литературе встречаются отрывочные данные . Он буквально ворвался на уфимский рынок. В 1901 г. С.С. Шамгулов открывает текущий счет №703 для безналичных расчетов, заводит чековую книжку в Уфимском отделении Волжско-Камского коммерческого банка (ВККБ) и в первый же год входит в число крупнейших предпринимателей с оборотом в 188 624,4 руб. (для сравнения — в эти годы корову можно было купить за 8—10 руб., учитель в начальной школе получал 25 руб. в месяц, офицеры в зависимости от чина получали от 70 до 325 руб., высокопоставленные чиновники от 275 до 500 руб.). По всей видимости, это был оптовый торговец мануфактурой и обувью, избравший именно Уфу новым центром своего бизнеса. В 1902 г. оборот его торговли через ВККБ составил 335 149,17 руб., в 1903 г. — 502 284,74 руб., в 1904 г. — 583 872,76 руб., в 1905 г. — 806 474,83 руб., в 1906 г. — всего-навсего 18 284 руб., в 1908 г. — 108 732,06 руб. В начале 1900-х гг. С.С. Шамгулов — один из крупнейших предпринимателей-оптовиков в Уфе.

На 1905 г. Сабирзян Сейфутдинович Шамгулов имел кредит в ВККБ на 5 тыс. руб., бизнес его был сосредоточен в Уфе, где он продавал мануфактурные товары, чай, сахар и разное сырье. Однако Шамгулов торговал по свидетельству, купеческой гильдии не имел (в это время она в обязательном порядке уже не требовалась). Торговые связи были обширны, например, 25 января 1902 г. С. Шамгулову требовалось уплатить по векселю 600 руб., присланному на комиссию в Уфу из Московского отделения ВККБ , где он купил какие-то товары. В 1903 г. он платил по векселю оттуда же из Москвы 730,92 руб., еще 987,87 руб. из Петербургского отделения Московского Купеческого банка. В Уфимском филиале ВККБ лежали векселя клиентов Шамгулова на 2 376 руб . В 1909 г. С. Шамгулов состоял в Уфимской товарной бирже, в 1908 г. членом числился Г. Шамгулов , возможно, родственник.

Если Каримовы основную свою деятельность вели в Казани, а собственность в Уфе сдавали в аренду, то Сабирзян Сейфуллович Шамгулов обосновался в Уфе, к 1904 г. он купил усадьбу по адресу: улица Бельская, 15, недалеко от Первой соборной мечети, по сословию же оставался крестьянином. Здесь он проживал вместе с семьей и даже был гласным Уфимской Городской Думы .

предоставлено realnoevremya.ru информационно-консультационным центром «Барристер»

Одно лишь книгоиздание не давало большой и быстрой прибыли, поэтому братья Каримовы также торговали, и достаточно успешно, галантерейным, парфюмерным, москательным товаром. В Уфе отделением управлял младший из братьев Хасан Каримов. Предприятие по оптовой продаже указанных товаров в Казани в 1916 году имело оборот в 300 000 рублей. В Уфе Каримовы в 1905 г. публикуют рекламу, из которой узнаем, что фирма торговала игольно-галантерейными, парфюмерными, модно-заграничными и книжными товарами. Кроме Казани, у торгового дома было «отделение в Оренбурге в новом доме М.Г. Хусаинова», а также велась торговля на ярмарках: Нижегородской — против мечети, Мензелинской, Ирбитской, Симбирской, Ханской и других ярмарках — в Казанских рядах. Главная торговля в Казани. Собственная типолитография и словолитня в Казани». А в Уфе братья Каримовы открывают отделение в Гостином дворе .

В 1905 г. Торговый дом «Бр. Каримовы» открывает текущий счет №895 в Уфимском филиале Волжско-Камского коммерческого банка, и в первый же год они входят в число крупнейших предпринимателей города, по чековой книжке оборот безналичных платежей у них составил 165 727,8 руб., в 1906 г. — 169 925,15 руб. , в 1908 г. — 253 360,64 руб.

На уфимском рынке основательно закрепились две крупные татарские фирмы, но лавки в Гостином дворе почти все заняты, да и пространство Верхнеторговой площади уже плотно застроено каменными и деревянными корпусами. Приходится арендовать помещения. Логично, что у предпринимателей возникает идея купить поблизости землю и выстроить собственное торговое помещение. Это требует больших инвестиций и Шамгулов с Каримовыми объединяют капиталы, в 1908 г. вместе оборот их капиталов через Волжско-Камский банк превышал 360 тысяч рублей.

Все торговые заведения России на грани XIX и XX веков становились многопрофильными, где покупателям предлагался широкий выбор товаров. То есть в одной лавке могли торговать одновременно игрушками, одеждой, грампластинками и галошами. Но после появления в Америке и Великобритании больших торговых универсальных магазинов со специализированными отделами подобные торговые заведения стали открываться и в крупных городах России, в первую очередь в Санкт-Петербурге и Москве. Так из США и Европы в Россию пришла мода на «универмаги». Вместо хождения по отдельным лавкам, совершить покупку можно было в комфортабельных условиях пассажей, торговых рядов. Каримовы и Шамгулов, скорее всего, по образцу московских торговых центров на Ильинке, в Китай-городе и других, возводят трехэтажное здание на углу Александровской и Малой Казанской. Вероятно, земля была вкладом Шамгулова в выстроенное вскладчину торговое здание на углу Александровской и Малой Казанской. Московский архитектор, имя которого, к сожалению, не известно, переделал проект четырехэтажного здания в трехэтажное, добавил аттики на крыше.

Именно тогда, на рубеже 1900-х и 1910-х годов, в России стали все реже строить здания в кирпичном стиле, а если и строили, то уже с элементами модерна и конструктивизма. Конструктивизм отличает сухость, геометризм, лаконичность форм и функциональность зданий, совмещение цельных плоскостей с большими застекленными поверхностями, сочетание разных по композиции объемов. Именно таким переходным от одного архитектурного стиля к другому и является наш Каримовский «универмаг». Он отличается от соседних исторических строений. Архитектура здания удивляла уфимцев столетней давности огромными широкими окнами, невероятным по тогдашним представлениям внутренним объемом магазина. На протяжении нескольких десятилетий здание было окрашено в оттенки зеленого и бирюзового цветов, но структура кирпичей все же просматривалась, так было задумано. Ажурные парапетные решетки по крыше от аттика к аттику появились позднее. Любопытно, что фасад по улице Малой Казанской (Свердлова) был выстроен на два окна короче фасада по Александровской. А западная стена осталась «лысой», без окон. Купцам ничего не стоило продлить его на весь участок вплоть до аптеки Человеколюбивого общества, однако по какой-то причине Каримовы и Шамгулов пожалели и не стали сносить деревянные дома, стоящие между «универмагом» и аптекой. Очевидно, они думали, со временем разбогатев, так и сделать — расстроиться (ведь мы имеем в Уфе примеры, когда доходные дома Сахарова, Видинеевых, Телеграф, Земство и прочие строились в несколько этапов), но последующие события в России помешали им достроить здание.

Павел Егоров