Великие воины Татарии: генерал Шаймуратов

Советский татарский военачальник, командующий кавалерийским корпусом, герой России. Часть 22-я

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о Минигали Шаймуратове, советском командире, командующем кавалерийским корпусом, покрывшем себя неувядаемой славой в боях за освобождение Родины.

Военный по особым поручениям

Минигали Мингазович Шаймуратов родился 15 (27) августа 1899 года в деревне Биштяки Уфимского уезда Уфимской губернии (ныне — Кармаскалинский район Республики Башкортостан). Он происходил из рода служилых татар (по отцу) и тептярей (по матери). Минигали был пятым ребенком в семье, и жизнь его не баловала. С 13 лет он работал грузчиком на мельнице, нанимался в батраки. На следующий год после смерти матери Шаймуратов уехал в Уфу и нанялся матросом на пароход «Урал» в местном пароходстве.

С июня 1919 года он на Гражданской войне. Служил в 270-м Белорецком стрелковом полку, защищал Петроград, после в составе 5-й армии Восточного фронта, которой командовал Василий Блюхер, воевал против войск адмирала Колчака. На счету Шаймуратова — участие в Пермской, Петропавловской и Омской операциях Красной Армии.

В январе 1921 года молодой солдат окончил 9-е Казанские кавалерийские курсы, его направили командиром во 2-й кавалерийский полк Отдельной Приволжской кавалерийской бригады, которая участвовала в подавлении Тамбовского крестьянского восстания, одного из крупнейших в Гражданской войне, известного также как «Антоновский мятеж». С октября 1921-го он был командиром взвода на Кирсановских и Старожиловских кавалерийских курсах. После, в ноябре 1922 года, начал службу в Северокавказском военном округе в 79-м кавалерийском полку 14-й кавалерийской дивизии Первой Конной армии под командованием Семена Буденного.

В августе 1930 года Шаймуратов начал учиться в Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе, окончил 1-й курс основного факультета, а потом два года посещал Восточный факультет.

В 1934 году он уже на службе в 4-м (Разведывательном) управлении Генерального штаба в должности помощника начальника отделения.



Константин Симонов, тогда еще военный корреспондент, рассказывал по Шаймуратова, что он прекрасно владел различными языками, кроме тюркских — татарского, казахского и уйгурского, также китайским и английским, поскольку «объехал полмира по особым заданиям правительства».



Да, тогда начались зарубежные поездки: в 1934—1935 годах он работал военным атташе в Турции, после стал советником военного комитета при правительстве Гоминьдана в Китае. По декабрь 1940 года Шаймуратов был военным атташе в Китае, фактически командующим всеми военными советниками и начальником военной разведки. За успешное выполнение боевых заданий он был награжден в 1938 году орденом Красного Знамени.

Героический комдив

Вместо продолжения дипломатической карьеры Шаймуратов, вернувшись из Китая в 1941 году в звании полковника, занял пост заместителя начальника отдела Генштаба. С началом Великой Отечественной войны полковника перевели в Инспекцию кавалерии РККА и назначили командиром части по охране Кремля, в 1-й Особый кавалерийский полк.



А вскоре этот полк оказался в составе корпуса генерала Льва Доватора. Несмотря на то, что кавалерия как вид войск уступала танковым подразделениям, зимой 1941 года кавдивизии, благодаря своей маневренности и способности действовать в глубоком тылу противника, сыграли важную роль в победе под Москвой. За бои под Волоколамском Шаймуратов получил второй орден Красного Знамени.

В это время Госкомитет обороны решил формировать в рядах Красной Армии национальные части и соединения. Шаймуратову поручили создать 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию. Он возглавил ее 25 декабря 1941 года, а 2 июля 1942-го дивизия в составе 8-го кавалерийского корпуса воевала на Брянском фронте. Шла Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция.

В ноябре 1942-го дивизия — в 5-й танковой армии Юго-Западного фронта. Те месяцы боев — это Сталинградская битва, Среднедонская наступательная операция (она же «Малый Сатурн»), освобождение станицы Тацинской и Морозовска. Это блокада группировки немецких войск фельдмаршала Паулюса.

Вынести тело погибшего командира с поля боя не удалось

10 ноября 1942 года Шаймуратову присвоено звание генерал-майора. Развивая наступление, Красная Армия рвалась на запад, пытаясь глубокими рейдами охватить немецкую группировку в районе Донбасса. В Ворошиловградской наступательной операции дивизия воевала в глубине немецкой обороны. В итоге за мужество и героизм в боях, за успешное выполнение важных оперативных задач 112-я дивизия в феврале 1943 года была переименована в 16-ю гвардейскую.

После в боях в районе Харькова при начале немецкого контрнаступления шаймуратовцы оказались далеко в немецком тылу.

Шаймуратов лично возглавил прорыв своих солдат. Бой 23 февраля 1943 года оказался для него последним.

Гвардии майор Сабир Кадыров так описывал гибель генерала: «Когда мы вместе с майорами М.И. Кузнецовым и Файзи Гафаровым приближались к генерал-майору М. Шаймуратову, он уже был окружен примерно тридцатью солдатами и офицерами... Вдруг я заметил: генерал, дерущийся с фашистами с саблей в руке, упал с коня. Его конь быстро поскакал мимо нас. Двадцать отважных воинов, охранявших комдива, ведут отчаянный бой с врагом возле бездыханного тела генерала».

Вынести тело погибшего командира с поля боя не удалось. До 1948 года он числился пропавшим без вести. Для обнаружения останков отважного кавалериста и установления достоверной информации было проведено специальное расследование. Только в 1946 году был установлен факт гибели генерала.

Его останки торжественно перезахоронили в Донбассе, его имя носит площадь в городе Петровское. В 1964 году родное село было переименовано в Шаймуратово. Здесь 11 сентября 2015 года открылся мемориал Воинской Славы с первым конным памятником генерал-майору.

Наконец, 30 марта 2020 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны комдиву было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Легендарный генерал Минигали Шаймуратов давно получил народное признание и любовь. Теперь оно подкреплено и высшим званием России, которая помнит своих героев, погибших при ее защите.

Искандер Измайлов