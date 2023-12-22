Повысить престиж рабочих профессий: в Нижнекамске выбрали лучшего оператора, лаборанта и электромонтера

Конкурс профессионального мастерства прошел на базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева

Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

Запустить установку разделения бутан-бутиленовой фракции, определить содержание хрома фотометрическим методом, собрать электрическую схему или запрограммировать реле — участникам конкурса «Лучший по профессии» по плечу и не такое! В колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева прошел традиционный конкурс профессионального мастерства среди молодых работников АО «ТАИФ-НК». Свои знания и умения продемонстрировали операторы технологических установок, лаборанты химического анализа и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. По традиции наравне с профессионалами соревновались и студенты выпускных курсов. Кто по итогам упорной борьбы был удостоен диплома победителя — в репортаже «Реального времени».



«Лучший по профессии» — это обмен опытом

В этом году в конкурсе на звание лучших в своей профессии соревновались около 30 конкурсантов. Участникам предстояло за определенное время справиться с теоретическими и практическими заданиями, разработанными ведущими экспертами.

В этом году в конкурсе на звание лучших в своей профессии соревновались около 30 конкурсантов. realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Лучший по профессии — это точно не про соперничество, когда надо выиграть любой ценой. Это возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом, который затем будет использован при решении реальных производственных задач, — рассказал до начала соревнований главный технолог компании Алексей Тайманов.



Он подчеркнул, что конкурс «Лучший по профессии» — это еще и хороший «вызов самому себе». Не каждый человек способен справиться с волнением и показать все свои профессиональные навыки и умения. Есть у соревнований и еще одна важная цель — поднять престиж и ценность рабочих профессий, привлечь в производственную сферу молодежь.

Конкурс «Лучший по профессии» — это еще и хороший «вызов самому себе». realnoevremya.ru / Александр Ильин

— В стенах этого колледжа мы проводим конкурс уже в пятый раз. Благодарим наших партнеров за предоставленную площадку. Главная наша задача — создание условий для карьерного роста, развитие профессионального потенциала, навыков в повышении производительности труда, обмен опытом. Еще один немаловажный фактор — формирование корпоративной культуры в компании на примере лучших работников, — уточняет руководитель группы технического обучения предприятия Антон Тухватуллин.



На теорию — 20 минут, на практику — 4 часа



За звание лучшего оператора технологических установок боролись девять конкурсантов. В теоретической части им предстояло за 20 минут безошибочно ответить на 25 вопросов. Если с этой частью задания участники справились без особых сложностей, то во второй пришлось изрядно «попотеть». В практической части — впервые за всю историю соревнований — необходимо было на компьютерном тренажере запустить установку разделения бутан-бутиленовой фракции.

За звание лучшего оператора технологических установок боролись девять конкурсантов. realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Мир не стоит на месте. В нашей отрасли постоянно внедряются новшества. Изменения претерпевает и конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году впервые наши участники будут соревноваться на отечественных компьютерных тренажерах, которые полностью моделируют работу технологических установок. Ребята смогут показать, как эффективно запустить колонну, соблюдая при этом расходные нормы сырья и энергоресурсов , — отмечает Алексей Тайманов.



Обучение на тренажере также позволяет отрабатывать практические навыки при плановом и аварийном останове, в нештатных и аварийных ситуациях, отмечают разработчики программного обеспечения.

Впервые необходимо было на компьютерном тренажере запустить установку разделения бутан-бутиленовой фракции. realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Модель, на которой построен тренажер, — это цифровой двойник предприятия, на нем можно прогнозировать и устранять аварийные ситуации, виртуально тестировать новое оборудование, анализировать и прорабатывать безопасность и непрерывность. Например, сегодня операторы соревнуются на модели под названием «Установка разделения бутанов». Сложность заключается в том, что ее необходимо запустить, учитывая экономические показатели, — говорит руководитель проекта Марат Шаяхметов.



Одним из первых с практической частью справился оператор технологических установок НПЗ Алексей Сорокин. На предприятие он устроился в 2014 году прибористом, в 2018-м — освоил новую для себя специальность оператора технологических установок. Говорит, всегда хотел принимать личное участие в ведении технологического процесса.

Одним из первых с практической частью справился оператор технологических установок НПЗ Алексей Сорокин. realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Одна из основных рабочих профессий в нефтепереработке — оператор технологических установок. От нас зависит конечный результат. Несмотря на то, что работа оператора технологических установок сейчас во многом автоматизирована, нельзя назвать наш труд легким. Необходимо постоянно совершенствовать свои знания, повышать компетенции и профессионализм. Конкурсы профессионального мастерства дают отличную возможность проявить себя, обменяться опытом, научиться чему-то новому, — признается Алексей Сорокин.



Усложненные задания, высокие требования



Пока операторы технологических установок запускали установку разделения бутан-бутиленовой фракции, в соседней лаборатории за звание лучшего по профессии боролись электромонтеры. Задания для них также состояли из нескольких этапов.

В соседней лаборатории за звание лучшего по профессии боролись электромонтеры. realnoevremya.ru/Александр Ильин

— В теоретической части у нас 20 билетов по 10 вопросов в каждом. На все про все отводится 10 минут. За сэкономленное время начисляются дополнительные баллы. Практическая часть состоит из двух этапов. Первая — сборка схемы и программирование реле. Вторая — оказание первой помощи. На специальном тренажере участники выполняют мероприятия для реанимации пострадавшего. На выполнение практической и теоретической части отведено 2 часа, — говорит Василий Васильков, председатель жюри конкурса профессионального мастерства среди электромонтеров.



По его словам, нефтепереработка — энергоемкое производство. Производственные объекты требуют колоссального потребления электрической и тепловой энергии. Поэтому вопрос надежного энергоснабжения на предприятии всегда стоит во главе угла.



— Если возникают проблемы у нас, моментально возникают проблемы по всей производственной цепочке. Нужно понимать роль и степень важности нашей профессии, — добавляет Василий Васильков.

Вопрос надежного энергоснабжения на предприятии всегда стоит во главе угла. realnoevremya.ru/Александр Ильин

Фарит Фазлыев — один из самых молодых участников конкурса, нацелен исключительно на победу и особого волнения не испытывает.



— Мне интересно само состязание между работниками предприятия. Это мотивирует к изучению новшеств в профессии. Прогресс не стоит на месте, оборудование меняется, все совершенствуется. Сейчас необходимо прикладывать больше умственных способностей, уметь взаимодействовать и с компьютером, и производить монтаж электрооборудования, — отмечает Фарит.



Наставник конкурсантов с НПЗ Леонид Кулемин признается, что испытывает гордость за своих учеников — ребята быстро и, самое главное, качественно справились с поставленной задачей.

Наставник конкурсантов с НПЗ Леонид Кулемин признается, что испытывает гордость за своих учеников. realnoevremya.ru/Александр Ильин

— На конкурсе соревнуются лучшие из лучших электромонтеров. До начала соревнований у ребят было время на самоподготовку. Они изучали теорию и выполняли похожие практические задания. Пока сложно кого-то выделить, все работают хорошо. Жюри оценивает не только время, качество, но и работоспособность схемы. Студенты тоже молодцы, справились. Теоретическая часть — на высоте. Ждем их у себя на производстве, — с улыбкой сказал он.



«Наша профессия — очень интересная»



Не менее высокий уровень подготовки показали участники компетенции «Лаборант химического анализа». С теоретической частью девушки справились буквально за 2 минуты, что не могло не порадовать главного эксперта.



— На теорию обычно отведено 10 минут, но конкурсанты уложились в считаные минуты. Они у нас очень грамотные, подготовленные, — с улыбкой говорит председатель жюри в компетенции «Лаборант химического анализа» Евгений Буранков. — Вторая часть задания сложнее. Она занимает 2,5 часа. Здесь требуется определить содержание хрома фотометрическим методом в пробе анализируемой воды. Задания из года в год меняются.

Не менее высокий уровень подготовки показали участники компетенции «Лаборант химического анализа». realnoevremya.ru/Александр Ильин

Как отмечают организаторы конкурса, именно в практической части начинается магия науки и аналитики с колбами, фильтрами, пипетками и приборами. За работой конкурсантов пристально следит жюри. Комиссия оценивает точность выполнения анализов, технику работы с лабораторной посудой, соблюдение требований охраны труда и многое другое.



— От нашего завода участвуют два лаборанта химического анализа. Девочки являются молодыми специалистами. Каждая из них старается проявить себя на рабочем месте, показывает прекрасные результаты испытаний. Профессия лаборанта — очень важная и нужная. Я бы даже сказала, она является сердцем предприятия. Ни одна уважающая себя компания не обходится без работы лаборатории. Насколько правильно, грамотно лаборант выполнит свою работу, зависит качество выпускаемой продукции, — уверена начальник лаборатории ЗБ Розалия Ямилова.

Как отмечают организаторы конкурса, именно в практической части начинается магия науки и аналитики с колбами, фильтрами, пипетками и приборами. realnoevremya.ru/Александр Ильин

Аделя Рафикова трудится лаборантом химического анализа 3 года. Устроилась на предприятие сразу же после окончания колледжа. Признается, что со школьной скамьи любила химию, поэтому сомнений, какую специальность получить в будущем, не возникало.



— Наша профессия — очень интересная. Ежедневно мы проводим различные химические анализы. Сейчас учусь в институте, планирую развиваться в этой области, вырасти по карьерной лестнице. Конкурс профессионального мастерства создает условия для профессионального роста. Я очень рада, что мне представился такой шанс, — говорит девушка.



Чествование лучших



Итоги конкурса лучших по профессии подвели в актовом зале колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Героев производства чествовали заслуженными аплодисментами. Лучшим среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования стал Фарит Фазлыев, второе место досталось Айрату Хуснутдинову, на третьем — Артур Валиев.

— В прошлом году я был вторым, в этом — взял реванш. Борьба была напряженная, все участники сильные. Не нужно бояться участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Соревнования позволяют выявить свои сильные стороны, подтянуть слабые. Нужно всегда двигаться вперед, развиваться, — поделился впечатлениями лучший электромонтер Фарит Фазлыев.

Итоги конкурса лучших по профессии подвели в актовом зале колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. realnoevremya.ru/Александр Ильин

Победителем в компетенции «Оператор технологических установок» стал Руслан Ефимов, второе место занял Айнур Калимуллин, третье — Артур Шарифуллин. Среди студентов отличился учащийся третьего курса Салават Хисматуллин. Он завоевал уверенное первое место.



— Эмоции переполняют. Сегодня я получил большой опыт, смог пообщаться с сотрудниками предприятия, расспросить о нюансах работы на производстве, — сказал он.







Победителем в компетенции «Оператор технологических установок» стал Руслан Ефимов, второе место занял Айнур Калимуллин, третье — Артур Шарифуллин. realnoevremya.ru/Александр Ильин

Победу в компетенции «Лаборант химического анализа» одержала Гузель Гараева, серебро завоевала Наталья Кайбагарова, бронзу поделили между собой Вита Макарова и Айсылу Газизова.



— Я участвую не первый год. В прошлом году заняла второе место. В этом — первое. Очень рада. Было непросто. Пришлось выложиться на 100 процентов, проявить все свои знания. Спасибо большое за возможность участвовать в конкурсе профессионального мастерства. Самым сложным для меня было справиться с волнением, — делится эмоциями Гузель Гараева.



Лучшие из лучших, говорят на предприятии, это те специалисты, которые постоянно обучаются и самосовершенствуются. Перспективные сотрудники для работы отбираются еще до выпуска из учебного заведения, и вот такие конкурсы — это хороший шанс для студента проявить себя и узнать больше о работодателе.



— В нашем коллеже мы несколько раз в год проводим конкурсы профмастерства «Лучший по профессии». Для наших студентов это хороший шанс проявить себя. Это очень полезно как для нас, так и для предприятий. Студент показывает свои умения, знания. Многие из участников конкурсов по окончании колледжа устраиваются на работу. Для предприятия это не только повышение квалификации сотрудников, но и поиск талантливой, перспективной молодежи, — говорит заместитель директора КНН им. Н.В. Лемаева Ольга Вятчанникова



Она также отметила, что молодежь сейчас сначала старается получить рабочую специальность, устроиться на предприятие, лишь потом пойти учиться в институт.

Лучшие из лучших, говорят на предприятии, это те специалисты, которые постоянно обучаются и самосовершенствуются. realnoevremya.ru/Александр Ильин

Вот и в этот раз учащиеся колледжа не подвели, удивив бывалых работников предприятия глубокими знаниями предмета. По итогам конкурса все победители и призеры получили памятные подарки и дипломы, а также денежное вознаграждение и возможность повысить свой разряд. В следующий раз конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» состоится весной следующего года. Кроме этого, лучшие из лучших в начале следующего года представят свое предприятие на республиканских соревнованиях «Алабуга-skills».