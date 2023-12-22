«Саташу»: Гарифуллина против Гарифуллиных

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 63-я

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим драматический рассказ в двух действиях «Саташу». По-русски его называют «Наваждение», но точный перевод — «Сумасшествие». Пьесу 2001 года Туфана Миннуллина поставил в Тинчуринском театре Рашид Загидуллин. Она о том, как дочь решила подать в суд на родителей.

Юрист, ученый и учитель



В начале появляется хор — сумасшедшая бабушка, которая словно увещевает зрителей: куда спешат, куда бегут, друг друга не видят. Ах да, еще бабушка в пьесе рассуждает о галошах: мол, раньше были красные, а теперь стали черные. Вместо социализма пришел капитализм. Этого бабушка принять не может.

Главную роль 27-летней Гузель Гарифуллиной играет Ильсияр Сафиуллина. Она выросла в семье учителей, думала, что будет преподавать французский язык. В восьмом классе участвовала в творческом конкурсе в комсомольском лагере, после чего ей вручили приз за роль цыганки и посоветовали стать актрисой. Она решила так и поступить, отправившись в девятом классе в училище. После получила предложения от девяти театров, выбрала сначала челнинский, но тут ее позвали в Тинчуринский, который как раз перебирался в здание на улице Горького.

Первые ее роли были в комедийных постановках. Играла она 25 лет. В 2016-м Сафиуллина ушла из театра, поскольку много лет уже серьезно болела, лежала в больницах и санаториях. Здоровье она растеряла на бесконечных гастролях, пока здание театра ремонтировали.

«Саташу» — история другая. Гузель — юрист, она живет с родителями в хрущевке. Ее выгоняют уже с пятой работы. Отец Марат, ученый (Шамиль Фархутдинов), не получал зарплату 10 месяцев, мама Галиябану, учительница (Таслима Файзуллина), — три. Им Гузель заявляет, что они совершили преступление, родив ее. Также с ними в двухкомнатной квартире живет бабушка Муслима (Роза Хабибрахманова). Также есть парень Надир, поэт, за которого она не стремится замуж. Приставучий сосед Харис, чья жена Фарида работает судьей. Таким образом, Миннуллин собирает на сцене представителей трех поколений в эпоху перемен и неопределенности.

За причинение морального вреда

И тут драматург делает твист: его героиня приходит к Фариде передать заявление на родителей. «За причинение мне морального вреда согласно статье 151 Уголовного кодекса Российской Федерации». Одна из причин: «Мои родители проживают в невыносимых жилищных условиях и получают мизерную заработную плату, и то не вовремя. Я лишена чувства гордости. Разве я могу гордиться своими родителями? Стесняюсь своего положения, родственников и условий своей жизни».

Та ее заявление забирает, но предлагает подумать.

А черновик находят родители. Отец готов выгнать дочь. Марат понимает причины ее поведения так: мол, растет новое поколение, циничное. А для Галиябану (а также героев вроде хрестоматийного Халиля, Тахира, Зухры) здесь нет места.

«Они потерялись в этом поколении, их некому заменить. Пустота. Пустота. Пустота».

При этом родители — не герои. Они смотрят телевизор и живут обычной жизнью. Суд, разумеется, происходит только понарошку (у Загидуллина — на экране телевизора). Она-то, по сути, винит не родителей, а систему. Но построили ее, основываясь на страхе, они сами. Это один из лейтмотивов творчества Миннуллина нулевых: крах надежд, невозможность победить. Это уже не родители и дети, а все люди, родившиеся в прошлом веке, но не сумевшие перейти в 21-й.

В тексте пьесы родители вину признают. Загидуллин добавляет в спектакль мелодраматичную коду, где все решает зловещий рок.

Когда Туфану Миннуллину в 2010 году исполнилось 75 лет, в честь него в Тинчуринском и Камаловском устроили фестиваль, который шел 16 дней. Играли здесь «Саташу» — уже в версии челнинского драматического. Популярна пьеса и у народных театров.