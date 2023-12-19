Предприятиям Татарстана предложили «бюджетную ПВО» против вражеских беспилотников

Заключительное в 2023 году заседание совета директоров ТНХИ-Х посвятили технологиям защиты в небе и от DDOS-атак

«Буквально полтора часа назад случилась атака БПЛА на Москву, его сбили. Но не все предприятия могут размещать у себя дорогостоящий РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы, — прим. ред.) стоимостью в сотни миллионов рублей, не все могут использовать у себя ПВО (средства противовоздушной обороны, — прим. ред.), но есть наша разработка дронопортов», — презентовал гендиректор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин автоматизированные комплексы для перехвата нелегальных БПЛА. Заключительное в этом году заседание совета директоров ТНХИ-Х посвятили технологиям защиты в небе и от DDOS-атак, а в нефтедобыче продолжаются поиски отечественных катализаторов и реагентов для гидроразрыва пластов, замещающих импортные аналоги.

Готов к полету за одну минуту

Застройка защитными дронопортами, похоже, становится реальностью последних дней. Несколько взлетно-посадочных площадок для тестирования дронопортов для перехвата нелегальных беспилотников решено построить на территории республики, сообщил на заседании совета директоров ТНХИ-Х Роман Шайхутдинов, слегка шокировав аудиторию. И чем больше он рассказывал, тем сильнее убеждал — БПЛА — не модная новинка для продвинутых, а инструмент защиты от нападения сверху. Глава Татарстана Рустам Минниханов сказал просто — дронопорты нужны для Казанского авиазавода, для Казанского порохового. И поручил провести обучающий семинар для их применения.

Инфраструктуру для базирования БПЛА представлял гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин. По его словам, в комплекс входят автономные зарядные станции (дронопорт), БПЛА и облачная платформа. В результате автоматизированный комплекс может за одну минуту подготовить БПЛА к вылету, а облачная платформа самостоятельно контролирует маршрут движения и передает данные в режиме онлайн «на землю». Автоматизированные комплексы технически автономны и не нуждаются в обслуживании персоналом. Беспилотники оснащены интегрированным бортовым компьютером. Инфраструктура дронопорта позволяет управлять одновременно до пяти — восьми БПЛА, уточнил Николай Ряшин.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Ловец чужаков

Правда, защитную опцию по перехвату «чужих» беспилотников разработчики встроили в автоматизированный комплекс относительно недавно. По словам Николая Ряшина, «боевые навыки» дронопорта были разработаны совместно с концерном «Алмаз-Антей», который выпускает средства ПВО. В итоге получился «ловец» беспилотников, который способен перехватывать нелегальный БПЛА.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

— Эта опция необходима для защиты объектов критической инфраструктуры, — пояснил Николай Ряшин. Вот буквально полтора часа назад случилась атака БПЛА на Москву, его сбили. Но не все предприятия могут размещать у себя дорогостоящий РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы, — прим. ред.) стоимостью в сотни миллионов рублей, не все могут использовать у себя ПВО (средство противовоздушной обороны, — прим. ред.), но есть наша разработка дронопортов, — похвастался он.

Действительно, незадолго до заседания стало известно, что силы ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе Подмосковья, из-за чего аэропорт Внуково, расположенный неподалеку, перестал принимать и выпускать самолеты.

Разработчик предложил устанавливать защитные комплексы на взлетно-посадочных площадках БПЛА. По его словам, федеральные власти предусмотрели их строительство в рамках нацпроектов по укреплению безопасности инфраструктуры. Роман Шайхутдинов пояснил, что московские проектировщики уже приезжали в Татарстан, отобрали несколько участков под их размещение. «Но не все регионы успевают — заберем их лимит и построим больше площадок в Татарстане», — добавил он. И напоследок глава Иннополиса посоветовал предприятиям изучить кейсы по защите от БПЛА.

Нефтяники с отечественной нефтепромысловой химией

КФУ представил новейшие разработки для замещения зарубежных катализаторов и реагентов, применяемых в нефтедобыче. Особенно они необходимы для повышения нефтеотдачи пластов, а также при проведении гидроразрыва пластов, что не обходится без импортных компонентов. Заведующий кафедрой Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Михаил Варфоломеев сообщил, что вместе с «Татнефтью» и «Газпромнефтью» подготовлены уникальные разработки для нефтепромысловой химии.

Для объединения их в одном месте КФУ начал поиск производственной площадки для запуска комплексной научно-технологической программы (КНТП) в нефтепромысловой химии. КФУ присматривается к аренде площадей в Казани — на площадке обанкротившегося «Таткабеля» в Лаишево, в технополисе «Химград» или в «Иннополисе». А «Татнефть», как индустриальный партнер КФУ, предлагает перенести ее на территорию Миннибаевского газоперерабатывающего завода в Альметьевск. Подобные варианты выбирали на заседании совета директоров «ТНХИ-Х», где представляли комплексную научно-технологическую программу (КНТП) в нефтепромысловой химии. В перспективе на ее основе может вырасти отдельный кампус.

— Ведутся опытные разработки с «Татнефтью» и «Газпромнефтью» на нескольких площадках, но хотели бы перевести на одну площадку, чтобы взаимодействовать с консорциумом, — сообщил директор института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев. По его словам, «Таткабель» готов им дать территорию в Лаишево, к которой и склоняется университет.

Заведующий кафедрой Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Михаил Варфоломеев сообщил, что вместе с «Татнефтью» и «Газпромнефтью» подготовлены уникальные разработки для нефтепромысловой химии. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

В свою очередь гендиректор ТНХИ-Х Рафинат Яруллин предложил перенести площадку в «Иннополис», после чего прозвучал вариант с «Химградом». Но эту локацию отверг Рустам Минниханов, заявив, что в «Химграде» нет места для развития: «Не говорю, что «Химград» — это плохо, но территории для развития маловато». Наиболее предпочтительным он назвал лаишевскую зону.

В свою очередь гендиректор ТНХИ-Х Рафинат Яруллин предложил перенести площадку в «Иннополис», после чего прозвучал вариант с «Химградом». Но эту локацию отверг Рустам Минниханов. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Тут в полемику вступил гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Он предложил основать ее на территории Миннибаевского газоперерабатывающего завода в Альметьевске, пообещав выделить 2 тысячи кв. м: «Чем «Татнефть» хороша — это уже готовый полигон, где вы сможете проявить себя», — уступил Минниханов. В результате решили поручить гендиректору «ТНХИ-Х» выбрать наилучший вариант.