Бывший партнер застройщика ЖК «Евразия» отсудил у девелопера треть миллиарда рублей

Предприниматель и созастройщик жилого комплекса Ильнур Саитов выиграл спор в арбитраже на 350 млн рублей

Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта наш.дом.рф

В споре казанского застройщика жилкомплекса «Евразия» и предпринимателя Ильнура Саитова новый поворот — последнему удалось выиграть один из раундов в суде против бывшего партнера. Бизнесмена считают доверенным лицом Сергея Петрова — сына экс-главы Ростехнадзора Бориса Петрова, который на старте строительства ЖК выступил соинвестором проекта. Предметом спора стало соглашение, по которому владелец участка под достройку корпуса «Б» передал застройщику свои права на землю, но не получил за нее обещанные 350 млн рублей. Саитов потребовал от СЗ «АМГ» погасить долг и получил встречный иск об одностороннем расторжении договора. Подробности — в материале «Реального времени».

350 млн рублей за землю под корпусом «Б»

ИП Ильнур Саитов и спецзастройщик «АМГ» заключили соглашение о передаче прав пользования землей и объектом недвижимости (бытовым корпусом) в конце 2017 года. Бизнесмен должен был провести необходимые действия по преобразованию и изменению параметров земельных участков и объектов недвижимости, чтобы они соответствовали градостроительным нормам, а также при необходимости осуществить софинансирование строительства ЖК по соглашению сторон.



По документу, после исполнения Саитовым своих обязанностей и после ввода в эксплуатацию многоквартирного жилищного комплекса СЗ «АМГ» должен был выплатить предпринимателю 350 млн рублей. В июне прошлого года обе стороны заключили допсоглашение — по нему вместо денег Саитов мог получить от застройщика на ту же сумму квартиры в «Евразии», стоимость 1 кв. м которых должна была определяться по рыночной цене на момент передачи жилых помещений. Однако уже через месяц стороны вновь решили вернуться к оплате деньгами, а также подписали акт об исполнении соглашения, по которому застройщик выполнил принятые на себя обязательства в полном объеме, а Саитов не имел к компании претензий по объему и срокам выполнения обязательств,

В конце октября 2022 года СЗ «АМГ» выплатил предпринимателю часть денег — 5 млн рублей. Но через несколько недель Ильнур Саитов направил в адрес специализированного застройщика претензию, где потребовал выплатить остальную сумму. Требование компания оставила без ответа, зато в начале декабря отправила письмо, в котором один из учредителей «АМГ» Елена Белотелова сообщила об отсутствии у нее сведений о соглашении, а также о том, что она ведет хозяйственную деятельность от имени компании. Помимо этого, СЗ «АМГ» уведомлением за подписью Белотеловой сообщил Саитову, что в одностороннем порядке расторг с ним соглашение, заявил о недействительности двух дополнительных соглашений и акта об исполнении соглашения и к тому же потребовал вернуть ранее выплаченные бывшему владельцу земельного участка 5 млн рублей. Эти обстоятельства стали основанием для обращения ИП Ильнура Саитова в арбитражный суд.

ИП Ильнур Саитов и спецзастройщик «АМГ» заключили соглашение о передаче прав пользования землей и объектом недвижимости в 2017 году. Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта наш.дом.рф

СЗ «АМГ» подал встречный иск, в котором попросил признать недействительным пункт соглашения с Саитовым в части установления цены в размере 350 млн рублей — вместо нее застройщик попросил определить стоимость здания бытового обслуживания ЖК и земельный участок под ним площадью 60 кв. м. суммой в 10 раз меньше, указанной ранее в соглашении, а также признать отсутствующими обязательства по выплате денежных средств и взыскать с него уже выплаченные 5 млн рублей, как задолженность.

Список арендаторов земли под «Евразией»

Согласно выписке из ЕГРН, право собственности на здание бытового обслуживания ЖК площадью 60 кв. м по адресу: ул. Краснококшайская, 84, зарегистрировано за Саитовым И.Д, но фактически этот объект недвижимости не существует — в настоящее время на этом месте возведен многоквартирный дом.

Строить ЖК «Евразия» начинала компания «Импэк», которой в феврале 2017 года КЗИО исполкома Казани передало в аренду земельный участок общей площадью 11,6 тыс. кв. м. В августе того же года в договоре аренды «Импэк» заменила «Поволжская экологическая компания», еще через несколько месяцев было заключено допсоглашение с КЗИО, в котором произведена очередная замена арендатора земли — на Сергея Петрова, сына экс-главы Ростехнадзора Бориса Петрова, и Ильнура Саитова. После третьей замены арендатора земли, выделенной под застройку дома, Петрова сменил СЗ «АМГ». Затем в апреле 2020 года КЗИО с двумя арендаторами земли заключил новый договор, по которому они принимают в аренду земельный участок общей площадью 9,2 тыс. кв. метров.

Как указала в своем встречном иске компания «АМГ», при заключении в декабре 2017 года соглашения с Саитовым застройщик полагал, что установленная в п. 1.2. документа цена в 350 млн рублей «является приблизительной и зависит от конкретных действий, осуществляемых в рамках данного соглашения, то есть не является твердой». Также компания отметила, что если данная цена являлась бы твердой, то СЗ «АМГ» вообще бы не заключило данное соглашение. По мнению застройщика, данная сделка является для него кабальной, экономически нецелесообразной, а цена объектов недвижимости по соглашению в размере 350 млн рублей рублей явно завышена.

В прошлом июне стороны заключили допсоглашение, по которому вместо денег Саитов мог получить от застройщика квартиры в «Евразии». Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта наш.дом.рф

40 квартир ЖК попали под запрет реализации, имущество и счета «АМГ» — под арест

В феврале этого года исполком Казани выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многосекционного жилого комплекса с встроенно-пристроенной парковкой по ул. Краснококшайской Кировского района г. Казани, корпус «Б», который был возведен на месте бытового корпуса, принадлежавшего Саитову. Суд отметил, что заключив соглашение с Саитовым, «АМГ» как участник рынка строительства жилой недвижимости получил возможность вести строительство на земельном участке с объектом недвижимости, которые принадлежали предпринимателю. В свою очередь, он отказался от осуществления своих прав в отношении земельного участка и объекта недвижимости с целью возведения на земельном участке многоквартирного дома с последующим переходом права собственности на земельный участок под ним к собственникам возведенного дома.



Исполнение Саитовым своих обязательств было принято ответчиком в акте об исполнении соглашения, зафиксировавшем отсутствие претензий к истцу. Противоречащих законодательству условий суд в соглашении не нашел, значит, к нему применяются общие положения об обязательствах, указал арбитраж и в итоге вынес решение — с учетом выплаченных в октябре прошлого года Ильнуру Саитову 5 млн рублей взыскать с застройщика оставшуюся сумму в 345 млн рублей.

Помимо этого суд отказал компании в удовлетворении встречных требований. В материалы дела не было представлено доказательств кабальности сделки, наличия тяжелых обстоятельств, а то обстоятельство, что СЗ «АМГ» при заключении договора полагалось на приблизительный характер цены, не соответствует условиям соглашения.

Строительство ЖК «Евразия» по улице Краснококшайской, 84 Кировского района Казани началось в 2012 году. Первым застройщиком комплекса из четырех корпусов многоквартирных 18-этажных домов была компания «Импэк». До своего банкротства в 2017 году из-за краха ряда татарстанских банков девелопер сумел возвести лишь один корпус. Достраивать ЖК в том же году вызвался совсем молодой и неизвестный «Специализированный застройщик «АМГ» — на тот момент компания имела за плечами лишь трехлетний опыт работы.

Строительство ЖК «Евразия» по улице Краснококшайской, 84 Кировского района Казани началось в 2012 году. Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта наш.дом.рф

В ходе судебного разбирательства с «АМГ» ИП Ильнур Саитов попросил суд принять обеспечительные меры по отношению к застройщику. И по решению арбитража Росреестру запретили совершать любые регистрационные действия в отношении 40 квартир в корпусе «Б», плюс 100 кв. метров коммерческих площадей на первом этаже здания, который был построен на месте саитовской бытовки. На тот момент 190 квартир застройщик уже успел реализовать. Помимо этого, суд наложил арест на счета и имущество «АМГ» на размер суммы долга в 350 млн рублей. Как говорится на официальном сайте ЖК «Евразия», сегодня в продаже имеются лишь три 2-комнатные квартиры от 50 до 57,7 кв. метра.



Со своей стороны иск к застройщику на сумму в 410 млн рублей подал и сын бывшего руководителя Поволжского управления Ростехнадзора Сергей Петров.

Прошлый год компания завершила с нулевой выручкой и убытком в 180 тыс. рублей. При этом активы «АМГ» выросли за год на 87% и составили 1,3 млрд рублей. Учредителями числятся Елена Белотелова с долей в 15,37% и еще один владелец и директор компании Александр Телегин, которому принадлежит остальная часть. Ранее ему принадлежали организации «Стройиндустрия» и «Казаньгенстрой», ликвидированные 4 года назад по решению ФНС. Белотелова помимо «АМГ» аффилирована с компаниями «Новые экологические технологии» (100%), которая оказывает услуги ландшафтного дизайна под ключ, и еще одной строительной компанией «СЗ «Экострой» (20%).

ИП Саитов Ильнур Дусилевич был зарегистрирован в апреле 2022 года. Основным видом его деятельности обозначена аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Он также зарегистрирован в таких категориях, как «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика», «Разработка компьютерного программного обеспечения», «Деятельность в области права».

С целью узнать, планирует ли руководство «АМГ» оспаривать судебное решение, «Реальное время» попыталось связаться с владельцами компании по номерам телефонов, указанным в открытых источниках: два из них оказались недоступными, звонки на два других остались не отвеченными. Без ответов остались и сообщения в мессенджере. Что касается Ильнура Саитова, то на открытых ресурсах найти его контактные данные не удалось, редакция готова предоставить ему возможность высказать свою позицию по спору.