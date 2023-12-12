Последний альбом «Холи»: песни о снах и желтом доме

Как старейшие рокеры Казани предвосхитили новый виток моды на романтику — и распались

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Слушаем последний альбом группы «Холи» 1994 года «Трагедия Агаты N-ской». Как утверждает энциклопедия «Кто есть кто в советском роке» 1991 года, «Холи» «наверное, самая известная в стране казанская группа». Благодаря ей у нас ветераны рок-н-ролла «Макс и Ко» — и много интернационального даба.

Барабанщики-журналисты в Подольске



Основатель группы Максим Журавлев сначала играл в родной третьей школе в группе «ФоНон» в 1982 году. Потом в нее пришли барабанщик Гленн Казаков и басист Артур Мустафин. И группа стала называться Boys, исполняя свои и чужие песни на английском.

Отец Мустафина — поэт Виль Мустафин. На его печатной машинке они с Казаковым писали статью-ответ на публикацию в «Вечерней Казани» о свердловской группе «Урфин Джюс». Казаков, печатая цитату из их песни «На другой стороне холма», вбил «холи». Так появилось название. На той же печатной машинке Казаков начал заниматься, помимо официальной журналистики, еще и изданием журнала «Аудио Холи», который поначалу рассказывал о группе. В конце 80-х в нем печатались видные деятели московского и петербургского самиздата. Как Гленн это сделал? Разослал по большим городам письмо: «Привет, меня зовут Гленн, я редактор журнала, пишите про свой рок, давайте сотрудничать». А в 90-е Казаков был уже одним из ведущих сотрудников популярной газеты «Молодежь Татарстан».

Так вот, в 1984 году группа стала называться «Холи» и пела только по-русски. Еще одним вокалистом и автором песен стал Дэвид Панов. Через года пошли альбомы. По названиям можно понять их «живую» натуру: «Холи в Горьком», «Холи в натуре», «Холи дома».

В 1987-м «Холи» сыграли на легендарном (по количеству милиции, гопников, географии участников) фестивале в Подольске, с которого сохранилась запись. Есть статья Сергея Гурьева об этом событии, который говорит, что выступавший перед ними «Калинов мост» группу «закопал»:



«В ХОЛИ было много милого, очаровательного и детского, но опосля виртуозно-четкого МОСТа ее неумение складно играть оказалось губительным, и все светлые моменты потерялись. Пронзительный свист затихал лишь трижды: когда из-за кулис вылетел и заплясал на краю сцены пьерообразный шоумен с умоляющим взглядом, когда первые 10 секунд одной из композиций случайно прошли с подобием драйва и когда в пропетые слова «Мне нужен вра-а-ач!!!» вокалист вложил все свое отчаяние от очевидного провала».

Пропасть и новая эпоха

Тем не менее после вышел диск «У края пропасти», записанный в студии Татарского государственного телевидения — соответственно, для местного эфира. А потом из группы ушли Казаков и Панов, и начались новые времена. От «битловской» романтики «Холи» переходят к более модным аранжировкам, при этом не забывая и о классическом рок-н-ролле.

В 90-е «Холи» выпустили еще три альбома: «Мы не мы», «Хуже, чем плохо». Они играли в Казани и в соседних городах. В 1994-м вышел их последний альбом, который несколько лет уже фигурирует в сети.

На нем, кроме Журавлева и Мустафина, играют гитарист Георгий Лаврухин и барабанщик Александр Давыдов. В 1996-м группа превратилась в два коллектива.



Журавлев взял к себе Лаврухина: с тех пор «Макс и Ко» уже 27 лет несут знамя классического рок-н-ролла. А Максим является старейшим «действующим» рокером Казани. «Крокодилли» получили барабанщика Александра Давыдова. Во главе с Мустафиным рок-трио сначала перебралось в Петербург, а там бас-гитарист начал заниматься электроникой: даб, эмбиент… Издается он на греческом лейбле Cosmicleaf Records. Альбом его проекта Translippers под названием Entitas был назван сайтом Bandcamp «Лучшим эмбиент альбомом 2019». Кстати, в 2013-м «Холи» сыграли концерт-реюнион.

Любопытный факт — в последнем составе играли три врача. Мустафин долгое время работал в МЧС, Давыдов — психиатр-нарколог, а Лаврухин — врач клуба «Рубин».

Рок есть сон

«Трагедия Агаты N-ской» начинается с трека «Босиком по стеклам», который могли бы написать группы вроде The Smiths, после интро входит характерный мечтательный вокал Журавлева, повествующий о «покое, в котором грохочет жуткий гром». Песни «Ничего не случится» и «4 старых девы» склеиваются в одну сюиту. Такие песни вскоре начнет играть «Браво» — и вновь собирать стадионы. Впрочем, в Москве у казанцев были свои фанаты — из группы «Мистер Твистер», что понятно по треку «В желтом доме» с характерным гаражным риффом.

Любопытно, что названия трех песен похожи: «Ночи без сна», «Солнечные сны» и просто «Сон». На последнюю был снят клип — группа играет на крыше многоэтажки, трое из четырех музыкантов — в черных очках. Это уверенная в своем отказе принимать реальность музыка, которая кажется написанной буквально вчера.