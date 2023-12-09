Великие воины Татарии: красный комдив Чанышев

Советский татарский военачальник, участвовавший в создании Красной Армии и сражавшийся за установление советской власти. Часть 20-я

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«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о Якубе Чанышеве, который участвовали в организации Красной Армии и ее мусульманских полков, сражался за власть Советов в Средней Азии, прошел через тюремный ад и остался верен Родине.

Красный командир



Якуб Джангирович Чанышев родился 27 февраля 1892 года в деревне Тукаево Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (ныне Аургазинский район Республики Башкортостан). По происхождению его семья относилась к татарскому княжескому роду Чанышевых.

В 1913 году его призвали в ряды Русской императорской армии. Первую мировую войну Чанышев встретил в Польше на должности наводчика орудия и командира батареи 3-й артиллерийской бригады и принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном фронте, в районе города Лодзи. Вместе с армией испытал радость побед и горечь поражений, отступая вглубь страны под ударами немецкой армии.

В 1916 году в составе 2-й армии принимал участие в прорыве под Перемышлем и Львовом под командованием генерала Брусилова. За отвагу Чанышева наградили Георгиевским крестом 4-й степени. Это наступление едва не поставило Австро-Венгрию под угрозу поражения, но ее спасла переброска на восточный фронт немецких дивизий из Франции. Россия, выполняя союзнический долг, еще раз спасла Антанту. Умение и храбрость молодого солдата были замечены командованием, и Якуб Чанышев был направлен в Казань, где с января 1917 года учился в Казанском военном училище.

Конец войне положила Февральская революция 1917 года. Армия фактически развалилась. Пришло время определять свою судьбу и судьбу страны. В марте 1917 года Чанышев вступил в ряды РКП(б), а в мае был назначен на должность командира роты в составе 240-го пехотного полка, дислоцированного в Казани. В августе того же года он демобилизовался из рядов армии в чине прапорщика. Сразу же его назначили на должность начальника красногвардейского отряда при Казанском пороховом заводе, а в ноябре он стал комиссаром по управлению Казанским военным округом.

В этом качестве Чанышев руководил подавлением попыток Милли Шуро во главе с Ильясом Алкиным провозгласить Советскую Социалистическую Волго-Уральскую Республику (Идел-Урал штаты). Во время начавшейся гражданской войны получил направление в Уфу для организации Красной Армии, но в августе 1918 года был арестован контрразведкой комитета Учредительного собрания, после чего содержался в тюрьме. Ему повезло. Комуч сдался под ударами Красной Армии, и он был освобожден.

Позднее служил на должностях командира и военкома батареи, военкома артиллерийского дивизиона 1-й отдельной Приволжской стрелковой бригады, в составе которой принимал участие в боевых действиях против войск под командованием адмирала Колчака.

С 1919 года устанавливал советскую власть в Ферганской долине, где сражался против отрядов басмачей, отрядов под командованием Мадамин-бека и Курширмата, а также русской крестьянской армии Константина Монстрова, представлявшей в условиях гражданской войны отряды крестьянской самообороны. Именно командованию 2-го татарского стрелкового полка сдались остатки войск Монстрова. За эти успешные действия Чанышев был награжден орденом Красного Знамени (1924 год, а всего таких наград у него четыре).

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Комиссар дивизии



По окончании боевых действий молодого командира направили на курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии РККА. После их окончания в 1924 году Чанышев вернулся в Казань, в 1925—1932 годах был командиром и комиссаром 1-й Казанской стрелковой дивизии. За это время он успешно закончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при академии в 1927 году и курсы при Военно-политической академии в 1929-м

В сентябре 1932 года Чанышев начал учебу в Военной академии имени Фрунзе, после окончания которой в декабре 1934 года стал командиром и комиссаром 68-й горнострелковой дивизии, дислоцированной в городе Термезе, что на юге Узбекистана около государственной границы с Афганистаном. Там в 1935-м Якубу Чанышеву было присвоено звание комдива.



Большой террор и чистки в армии прямо коснулись комдива — с 17 мая 1937 года он находился под следствием. Но неожиданно в декабре 1939 года он был освобожден, в связи с прекращением дела, и возвращен в армию. В апреле 1940 года он был назначен на должность старшего преподавателя кафедры общей тактики академии имени Фрунзе, где преподавал также комдив Тальковский.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Легендарные татары Москвы. Генерал Якуб Чанышев (1892—1987) турында Разил Вәлиев сөйли»/youtube.com, аккаунт «Штаб Татар Татары Москвы»

Советский генерал



С первых дней Великой Отечественной войны Якуб Чанышев ушел на фронт. Тяжелые месяцы первого года войны он провел на передовой, сражаясь и отступая со своими полками. Чудом избежал страшного окружения под Киевом. С ноября 1941 года он командир 103-й стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта, который должен был вести наступление на Барвенковском выступе с целью освободить Харьков. В ходе отражения немецкого контрудара советские войска несли значительные потери, и в июне 1942 года Чанышев был назначен на должность командира 333-й стрелковой дивизии, которая прикрывала фланг наступающих армий, сдерживая удары противника, вела тяжелые оборонительные бои в районе города Изюма. Здесь 25 июля комдив был тяжело ранен и госпитализирован. 1 октября того же года ему было присвоено воинское звание генерал-майора.

Оправившись от ранения, Якуб Чанышев учился на Высших академических курсах при Высшей военной академии имени Ворошилова зимой 1942—1943 годов. После их окончания он был назначен на должность заместителя командующего 57-й, затем 68-й армии, а позже исполнял обязанности командующего 38-й армией Северо-Западного фронта. С августа 1943 года — командир 96-го стрелкового корпуса 70-й армии І, затем — 2-го Белорусского фронта. В составе этих фронтов он участвовал в Люблин-Брестской наступательной операции. Его корпус отличился при освобождении городов Данцига и Гдыни, в форсировании рек Вислы и Одера во время Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций. За мужество и решительные действия, а также героизм и личный пример комдив Чанышев был награжден орденом Кутузова 1-й степени, а в феврале и апреле 1945 года награжден двумя орденами Ленина. В 1944 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

По окончании войны в 1946 году он стал старшим преподавателем Высшей военной академии, с ноября 1952 года — исполняющий должность начальника основного курса этой академии. В январе 1957 года генерал-лейтенант Якуб Джангирович Чанышев вышел в отставку, после чего принимал активное участие в общественной жизни московской татарской общины. Возглавлял движение за возвращение Дома Асадуллаева московским татарам. В 1973 году вышли его воспоминания «Вспоминая былые походы». Чанышев умер 6 ноября 1987 года в Москве.

Искандер Измайлов