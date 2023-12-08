Стартуем на «Курынове», думаем об Играх БРИКС

В Зеленодольске пройдет традиционный Мемориал по тяжелой атлетике

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Зеленодольском спортивном комплексе «Маяк» стартует традиционный мемориал олимпийского чемпиона Александра Курынова. В стартах примут участие порядка 200 взрослых тяжелоатлетов и штангисток из 14 российских регионов, которые будут соревноваться до воскресенья включительно. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о старейшем соревновании республики.

«Сталинская» конституция

50 лет назад уходящий 1973 год выдался трагическим для советской тяжелой атлетики. Летом у стен стадиона «Юных пионеров» в Москве был найден мертвым вице-чемпион Олимпиады в Токио-1960 Трофим Ломакин. Увы, после олимпийского триумфа он покатился по наклонной, занявшись контрабандой золота, и получил пять лет. Выход по УДО только приблизил неминуемую трагедию, на момент которой Ломакину исполнилось 49 лет. 30 ноября, не дожив до своего 40-летия полгода, в Казани умер олимпийский чемпион Токио Александр Курынов. Хоронили его 4 декабря, и так совпало, что в этот день в столице Татарии был запланирован старт соревнований по тяжелой атлетике на Кубок Казани, посвященных Дню Советской Конституции. Конституция была от 1936 года, так называемая «Сталинская», принятая 5 декабря. И вот накануне этого торжественного события в Казани собирались тяжелоатлеты, чтобы, так сказать, «принять на грудь» в самом лучшем понимании этого слова.

Церемония похорон олимпийского чемпиона тяжело подействовала на тренеров и спортсменов-участников Кубка Казани, поскольку многие из них лично знали олимпийского чемпиона Токио-1960. Смерть в 39 лет выглядела трагично, поскольку первое поколение советских штангистов отличалось богатырским здоровьем. Достаточно сказать, что даже наставник Курынова — Владимир Павлов — ушел из жизни в 74 года, на 12 лет пережив своего ученика. Соратники Курынова по золотому пьедесталу Токио уходили из жизни в 60 лет (Евгений Минаев), в 70 (Виктор Бушуев), друг Курынова — Юрий Власов умер в 2021-м году, в 86 лет. Уроженец Тетюш Аркадий Воробьев дожил до 88, при этом поучаствовав в Великой Отечественной. Даже спившийся и опустившийся под конец жизни Алексей Вахонин (на самом деле его фамилия Кун, это сын пленного белочеха), знаменитый тем, что зафиксировал штангу, после чего поднял одну ногу с криком «Хо-па» и стал автором самого знаменитого фото за всю историю тяжелой атлетики, был убит сыном, позарившимся на его ваучер, тем не менее дожив до 58 лет.



При чем тут «Лесной олень» и «Чунга-чанга»?

Общаясь, тренеры-участники турнира Кубка Казани единодушно решили просить о замене этих соревнований и начале проведения с 1974 года турнира, посвященного Александру Курынову.

Но инициатива снизу не могла быть легко поддержана партийными органами, поскольку, напомним, турнир был посвящен Дню Советской конституции. Товарищ Саахов из «Кавказской пленницы» в 1967 году отправил в народ фразу «Аполитично рассуждаете», и она очень подходила под то, чтобы ею охарактеризовать предложение штангистов и поставить черту под инициативой коллег Курынова. Олимпийских чемпионов много (вполне реальная оценка для семидесятых годов), а Советская конституция — одна.

Но тут помог случай и косвенно землячка. В 1974 году в Подольск на учебно-подготовительный сбор национальной команды штангистов перед чемпионатом мира приехала группа руководящих комсомольских кадров и ансамбль Аиды Ведищевой. «Нам песня строить и жить помогает», — уверяли во времена СССР, посылая артистические бригады и на фронт, и на спортивные ристалища, дабы помогать и олимпийцам выступать, и на футбольно-хоккейных чемпионатах мира поддерживать. А штангистам решили поднять боевой дух незадолго до ЧМ в столице Филиппин Маниле. На самом деле сверхпопулярная тогда Аида Ведищева это «безнен казан кызы» Ида Вайс, чей отец Соломон Вайс, виднейший профессор медицины, жил и работал в Казани, где и родилась будущая исполнительница хитов «Ложкой снег мешая», «Помоги мне», «Трутся спиной медведи». Пока Ида-Аида пела, легенды спорта «капали на мозги» комсомольцам. Еще один чемпион Виктор Куренцов (ушел из жизни в 2021 году, в возрасте 80 лет) также активно включился в незримый бой за увековечение памяти одного из своих соратников по штанге. Супертяжеловес Василий Алексеев, который поднимал много, а говорил мало, поддержал его, и «Сталинская» конституция получила еще одну идеологическую пробоину. В итоге чемпионат мира состоялся в сентябре, а в декабре передал незримую эстафету первому Мемориалу Александра Курынова с участием на то время только татарстанских спортсменов. С 1975 года в Мемориале начали принимать участие еще и штангисты соседних республик и областей.

Мы не уверены в том, что можно связать эти факты, но «Сталинская» конституция утратила свою силу 7 октября 1977 года, и с того времени в СССР действовала новая, «Брежневская» конституция. На Мемориале Курынова того года приняли участие тяжелоатлеты из семнадцати городов СССР, а не только Поволжья.

С 1978 года Казань стала проводить второй Мемориал, теперь уже имени шахматиста Рашида Нежметдинова, ушедшего из жизни в 1974 году. Так незримо тяжелоатлеты проторили дорогу для шахматистов, дав старт второму Мемориалу, проходящему с советских времен и поныне.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Перед юбилеем и Играми БРИКС

Как ни странно, но наивысшего уровня участников Мемориал Курынова достиг в 2017 году, когда в Зеленодольск практически в полном составе приехала национальная сборная страны во главе с президентом федерации тяжелой атлетики Максимом Агапитовым. Полное отстранение российских штангистов от участия на Олимпиаде 2016 года оставило их без международной соревновательной практики, и год спустя в Зеленодольске соревновались, сравнивая свои результаты с итогами чемпионата мира, который одновременно проходил в американском Анахайме. Так что практика сравнивания лучших результатов, которую нынешним летом применяла федерация плавания России, премируя тех, кто обгонит незримых конкурентов с чемпионата мира, не нова. Другое дело, что в тяжелой атлетике не премировали миллионами рублей, просто одарив подарками тех, кто мог бы оказать конкуренцию лауреатам чемпионата мира, и определив лучших штангиста и штангистку по методу Синклера (этот метод будет применяться и на нынешнем Мемориале Курынова, дабы по соотношению собственного веса и суммы поднятых килограмм определить лучшего из лучших из всех весовых категорий).

Перед очередным стартом Мемориала руководство татарстанской тяжелой атлетики надеется, что в числе лучших окажутся Регина Шайдуллина, действующая чемпионка России, и Зульфат Гараев, бронзовый призер чемпионата мира и вице-чемпион Европы 2021 года. Тогда, в 2021-м, российской штанге ненадолго удалось вернуться на международную арену, более того, даже провести домашний чемпионат Европы в Москве, но с началом СВО россияне снова «вне игры». Хотя в Саудовскую Аравию на чемпионат мира нынешнего года допустили беларусов, которые с нами в «одной лодке». Поэтому Мемориал Курынова важен как с точки зрения соревновательной практики, так и подготовки к Играм БРИКС.

Где соревноваться, чем соревноваться?

Если с соревновательной практикой у Курынова есть солидный соперник — Всероссийский турнир «Железная лига Гераклион», который в эти же дни проводится в Москве, то подготовка к Играм БРИКС вызывает куда больше вопросов. Во-первых — где соревноваться? Напомним, что чемпионат Европы 2011 года Казань проводила в «Баскет-холле», руководствуясь тем, что атлеты жили в непосредственной близости и на соревнования шли в буквальном смысле пешком. Штангистская Универсиада проводилась и в «Ак Буре», и в «Батыре», но не хочется и обделять зеленодольский «Маяк». Причем в видах спорта, где есть разделение на весовые категории (как во всех единоборствах и тяжелой атлетике), у Игр БРИКС будет незримое преимущество перед олимпийскими стартами. Для понимания, в штанге на Олимпиаде по семь весовых категорий, в то время как на чемпионатах мира и Играх БРИКС их по десять. Как и на Мемориале Курынова, кстати. Иными словами, есть внушительная часть штангистов, боксеров, борцов, которым участие на олимпиадах не светило, зато сейчас Египет, Индия, Иран и Китай (и это только из стран-членов организации) на Играх БРИКС могут собрать очень конкурентные составы.

Помимо вопросов ближайшего будущего, тяжелоатлетов очень волнуют проблемы текущие. Ориентированность на Запад российской экономики 90-х (найти бы того высокопоставленного стратега, который изрек: «Кому нужны ваши станки? Мы за границей нужное купим») привела практически к полному исчезновению отечественной спортивной индустрии. Применительно к тяжелой атлетике это дефицит как помостов, так и инвентаря, о чем напомнил начальник отдела спорта высших достижений Министерства спорта республики Раиф Вафин. Правда, он оговорился о дефиците в контексте прыжков с трамплина, когда из необходимого для проведения стартов (трамплин, лыжи, комбинезоны, шлемы) отечественным можно назвать только снег, куда прыгуны приземляются. А все остальное производится в странах, крайне недружественных к России. В штанге дела получше, там все-таки есть и Китай, и Турция, которые кое-что производят, и их продукция сертифицирована международной федерацией, но спираль истории сама выводит наше спортивное и околоспортивное сообщество к тому, что пора возвращаться к собственному производству. Иначе придется вспоминать времена, когда будущий олимпийский чемпион Давид Ригерт тренировался, нанизав на лом противовесы от комбайна. Слава Богу, производить комбайны в России не прекращали...