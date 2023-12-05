Умит Аги: между Токио и Сан-Франциско

Татарка, бывшая звездой японской эстрады

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Илханом Садри

Сегодня мы слушаем песни на японском и татарском языках, которые поет Умит Аги — американская татарка, родившаяся на Дальнем Востоке в 1945 году. Информацию о ее ранней карьере можно найти только на японских сайтах, а поздние записи — благодаря архивным видео из обширного архива калифорнийского татарина Илхана Садри.

В США они приехали с Дальнего Востока

Татарская община США сформировалась на основе эмигрантов из Китая и Японии. Туда татары переселились после революции — в Харбине и Шанхае, Кобе и Токио. В 1950-е многие начали перебираться в США, часть из них — задерживаясь на несколько лет в Турции. Эмигранты первой волны осели в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Первое общество взаимопомощи «Аль-Фитр» появилось в 1930-е, в 1950-е в Нью-Йорке возникло Татарское общество США (после — Ассоциация американских татар в США), а в 1960-м в Калифорнии прошло заседание Американской тюрко-татарской ассоциации (ATTA).

У ATTA проходят праздники, которые можно посмотреть на видео. В интернет их выложил Илхан Садри. Его предки — из Пензы. После они жили в Китае, Манчжурии. У Садри, который играл в калифорнийских рок-группах на бас-гитаре, дома в Сан-Франциско каждый сантиметр его дома — музейная экспозиция на тему татарской культуры. Он говорит, что все букинистические лавки знают, кому звонить, если к ним попадает книга с татарскими словами. Садри также цифрует пластинки и кассеты — все это требует изучения и каталогизации.

предоставлено realnoevremya.ru Илханом Садри

Как выглядят татарские эмигранты в Штатах

Для интереса включим видео 1988 года ежегодного музыкального банкета ATTA. Можно изучить, как выглядели эти вечера, дождаться 16-й минуты — на ней женщина, поющая в сопровождении оркестра, начинает исполнять «Ай, былбылым».

Обратите внимание — а на это невозможно не обратить внимание. Поет она иначе, в этом есть и американская эстрадная харизматика, и явно влияние китайской и японской поп-музыки 50—60-х. На другом видео она исполняет турецкую песню «Hayat Bayram Olsa», также можно увидеть ее на некоем Asian Cultural Show 2008 года, где она поет по-японски. А здесь певица исполняет песню «Киек казлар». Наша рубрика называется «Дискотека 90-х», а это видео 1992 года.

Юми Хабиока и Умит Йодос

Женщину зовут Умит Аги (в США она значится как Джой Умит Аги). Она родилась в 1945 году. Фамилия при рождении — Хуббихуджа. Певческую карьеру она начала в родной Японии, где у нее было два псевдонима — Yumi Habioca и Umit Yodos. В конце 60-х и начале 1970-х у нее вышло несколько синглов. Вот, к примеру, песня «Белый лес».



У будущей Аги были контракты с японскими фирмами Daiei, Denon и Nippon Columbia. Также я нашел информацию, что ее можно было увидеть в кино. Вот песня «Мы сейчас вдвоем» 1969 года.



Госпожа Умит в то время — представитель жанра «каёкёку»: так в Японии раньше называли всю популярную музыку в западном стиле. В США она — часть большой семьи Аги, из китайских татар, это семейство жило в Харбине, потом через Турцию, Канаду перебралась в 1930-е годы в США. К примеру, один из них, Эдип (Әдип) Аги, — аниматор, рисовавший первых двух «Шреков».

Умит с мужем Рюштю (Рассом) живут в Сан-Матео в Калифорнии. Ему — 81, ей — 78. По словам Садри, несмотря на болезнь Паркинсона, она посещает праздники общины, включая Сабантуй. Илхан-абый сравнивает ее с ангелом.

