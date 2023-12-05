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Умит Аги: между Токио и Сан-Франциско

07:00, 05.12.2023 4 Сюжет: Дискотека 90-х

Татарка, бывшая звездой японской эстрады

Умит Аги: между Токио и Сан-Франциско
Фото: предоставлено realnoevremya.ru Илханом Садри

Сегодня мы слушаем песни на японском и татарском языках, которые поет Умит Аги — американская татарка, родившаяся на Дальнем Востоке в 1945 году. Информацию о ее ранней карьере можно найти только на японских сайтах, а поздние записи — благодаря архивным видео из обширного архива калифорнийского татарина Илхана Садри.

В США они приехали с Дальнего Востока

Татарская община США сформировалась на основе эмигрантов из Китая и Японии. Туда татары переселились после революции — в Харбине и Шанхае, Кобе и Токио. В 1950-е многие начали перебираться в США, часть из них — задерживаясь на несколько лет в Турции. Эмигранты первой волны осели в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Первое общество взаимопомощи «Аль-Фитр» появилось в 1930-е, в 1950-е в Нью-Йорке возникло Татарское общество США (после — Ассоциация американских татар в США), а в 1960-м в Калифорнии прошло заседание Американской тюрко-татарской ассоциации (ATTA).

У ATTA проходят праздники, которые можно посмотреть на видео. В интернет их выложил Илхан Садри. Его предки — из Пензы. После они жили в Китае, Манчжурии. У Садри, который играл в калифорнийских рок-группах на бас-гитаре, дома в Сан-Франциско каждый сантиметр его дома — музейная экспозиция на тему татарской культуры. Он говорит, что все букинистические лавки знают, кому звонить, если к ним попадает книга с татарскими словами. Садри также цифрует пластинки и кассеты — все это требует изучения и каталогизации.

предоставлено realnoevremya.ru Илханом Садри

Как выглядят татарские эмигранты в Штатах

Для интереса включим видео 1988 года ежегодного музыкального банкета ATTA. Можно изучить, как выглядели эти вечера, дождаться 16-й минуты — на ней женщина, поющая в сопровождении оркестра, начинает исполнять «Ай, былбылым».

Обратите внимание — а на это невозможно не обратить внимание. Поет она иначе, в этом есть и американская эстрадная харизматика, и явно влияние китайской и японской поп-музыки 50—60-х. На другом видео она исполняет турецкую песню «Hayat Bayram Olsa», также можно увидеть ее на некоем Asian Cultural Show 2008 года, где она поет по-японски. А здесь певица исполняет песню «Киек казлар». Наша рубрика называется «Дискотека 90-х», а это видео 1992 года.

Юми Хабиока и Умит Йодос

Женщину зовут Умит Аги (в США она значится как Джой Умит Аги). Она родилась в 1945 году. Фамилия при рождении — Хуббихуджа. Певческую карьеру она начала в родной Японии, где у нее было два псевдонима — Yumi Habioca и Umit Yodos. В конце 60-х и начале 1970-х у нее вышло несколько синглов. Вот, к примеру, песня «Белый лес».

У будущей Аги были контракты с японскими фирмами Daiei, Denon и Nippon Columbia. Также я нашел информацию, что ее можно было увидеть в кино. Вот песня «Мы сейчас вдвоем» 1969 года.

Госпожа Умит в то время — представитель жанра «каёкёку»: так в Японии раньше называли всю популярную музыку в западном стиле. В США она — часть большой семьи Аги, из китайских татар, это семейство жило в Харбине, потом через Турцию, Канаду перебралась в 1930-е годы в США. К примеру, один из них, Эдип (Әдип) Аги, — аниматор, рисовавший первых двух «Шреков».

Умит с мужем Рюштю (Рассом) живут в Сан-Матео в Калифорнии. Ему — 81, ей — 78. По словам Садри, несмотря на болезнь Паркинсона, она посещает праздники общины, включая Сабантуй. Илхан-абый сравнивает ее с ангелом.

Радиф Кашапов
ОбществоИсторияКультура
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 05 дек
    \\После они жили в Китае, Манчжурии\\ - Вообще-то, татарские общины, до прихода Красной Армии, жили в самостоятельном государстве Маньчжоу-го, оно было признано СССР и поддерживало с ним дипломатические отношения. Татарские общины сформировались в двух крупных городах Харбине и Мукдене. Они издавали свои газеты и книги, мне доводилось видеть увесистый том стихов Тукая, выпущенный там на арабской графике, как это было у самого великого поэта. В нее вошли и те стихи Тукая, которые никогда не включались в советские издания. Что касается татарских общин Дальнего Востока (Япония, Маньчжурия и др), то они появились там во время строительства КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога, а до 1917 года Маньчжурская железная дорога), т.е. задолго до большевистской революции. В Мукдене были даже татарская школа и мечеть, а Гаяз Исхаки посещал все татарские общины ДВ. Как известно, на Дальнем Востоке в те годы шли военные действия и ситуация была весьма нестабильная, а посему татары обзавелись паспортами Турции, через посольство этого государства (Турция признает всех тюрок турками, в турецком языке эти понятия не различаются). После прихода Красной Армии, татар агитировали вернуться в СССР, но люди не доверяли советской власти. В общинах было принято решение, что часть татар вернется на родину, и если там все хорошо, то пришлет письмо с фотографией, где группа сфотографирована стоя. Спустя некоторое время, к ним пришло письмо, где вернувшиеся сфотографировались лёжа. После этого все татары Маньчжурии перебрались в Турцию с турецкими паспортами (долго плыли на пароходах, через моря и океаны). А в Калифорнию татары стали переселяться уже в начале 60-х годов, в те годы Турция была очень бедной страной и жизнь там была довольно трудной. Татары поселились в городке Бёрлингейм, пригороде Сан-Франциско, недалеко располагался большой аэропорт, и они все устроились на работу в известную компанию Пан-Америкэн (аэродромной работы много, кухня, предполетное обслуживание пассажиров и техники). Через некоторое время их вызывают к руководству и начинают расспрашивать, что они за люди, из какого народа, откуда приехали и т.п. Наши соплеменники рассказали, что они - татары, выходцы с Поволжья и Урала, что у них свои традиции и культура. После этого, руководство компании сказало им: "Если у вас есть еще татары, приводите их к нам сюда, мы с удовольствием возьмем их на работу". Вот такая история, а Радифу Кашапову спасибо за интересный текст, история татарской эмиграции весьма богата и разнообразна по всему миру. Уже несколько лет назад было принято решение открыть Музей татарской эмиграции в Казани, но его до сих пор нет почему-то.
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  • Анонимно 05 дек
    вот это интересно! как круто
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  • Анонимно 05 дек
    Ого, ничего себе кадр.
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  • Анонимно 06 дек
    Интересно как всегда, спасибо.
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