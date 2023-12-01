Фестиваль «Ремесло»: спектакли молодых режиссеров о семейных ценностях

Истории о походах, убийствах и пропущенном счастье

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой фестиваля. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

Сегодня со спектаклей «Алые паруса» в Кариевском и «Двойник» в Камаловском театрах начинается XV Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Һөнәр» («Ремесло»). В этом году он собрал 15 участников. В Казань привезли много новых для города спектаклей — и значительная их часть посвящена семейным отношениям.

Смерть, толерантность, жуть



Да, в «Ремесле» можно увидеть и новые спектакли местных театров, но ведь они играются в рамках репертуара. Так что обратим внимание на приезжих. Почти все спектакли, кроме отмеченных отдельно, идут в театре Кариева.

2 декабря Туймазинский театр покажет драму «Борһан йорты» («Дом Бургана»). Ставил ее Айдар Зарипов, который стал главным режиссером в прошлом году. Эта в последнее время ставшая достаточно популярной пьеса Ильгиза Зайниева (ее даже ставили в Азербайджане) рассказывает о деревенской семье, которая после смерти отца начинает распадаться. События происходят на третий, седьмой, сороковой день смерти и спустя год.

«Дом Бургана». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой фестиваля

3 декабря Альметьевский театр привозит драму «Дөм» («Власть тьмы») по пьесе Льва Толстого. Писатель собрал пьесу, основываясь на уголовном деле, до 1895 года она была запрещена цензурой, разрешил ее царь. Пьеса как минимум семь раз экранизировалась. Сюжет реалистичен и суров: из-за страсти жена убивает мужа, муж изменял ей с падчерицей, которая рожает неугодного им ребенка. Поставила спектакль Лиза Бондарь, в этом году представившая в МХТ имени Чехова «Тахира и Зухру» о трудовых мигрантах.

4 декабря немного меняем тему: «Ноябрьский зов» Молодежного театра Алтая в ТЮЗе — история о том, как девочка идет в поход с одноклассниками и... дедом. Герои обнаруживают, что главное в жизни — принять отличающихся от тебя людей. Режиссер — Петр Норец. К слову, спектакль — часть проекта «Детки и предки. Сибирь» новосибирской АНО «Центр «Культурный город». Пьесу написала Мария Малухина, лауреат «Любимовки» и «Ремарки». Жанр спектакля — «экстремальное ориентирование на местности внутренних миров землян разных возрастов».

«Тихий свет». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой фестиваля

Шукшин, Пушкин, Козырьчиков

5 декабря фестиваль отметится в ДК железнодорожников: Русский драматический театр из Чувашии покажет спектакль Андрея Аверина «История одной встречи», это инсценировки рассказов Шукшина. Интересно, что два из них, «Жена мужа в Париж провожала» и «Степка», в конце прошлого сезона использовал наш ТЮЗ в спектакле «Одна нога на берегу, другая — в лодке». Попробуем сравнить. К слову, Аверин некоторое время работал в Качаловском театре.

6 декабря Сарапульский драматический театр представит пушкинскую «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» режиссера Игоря Васецкого, в котором драма сочетается с театром кукол, при этом действие происходит на кухне.

Наконец, 7 декабря драму «Тихий свет» покажет пермский камерный драматический театр «Доминанта» и режиссер Дмитрий Огородников. Это история одной семьи, которая живет в затерянной душной степи. Герои рассуждают о пропущенном счастье. Эту пьесу драматурга Романа Козырьчикова в прошлом году также поставил Областной театр в Нови-Пазаре (Сербия).

А тех, кому хочется посмотреть на контекст, приглашают на лекции. К примеру, 4 декабря в 14.00 завлит Московского детского театра теней и редактор портала «Театр — детям» Марина Шимадина расскажет в Доме татарской книги про детский театр, а доцент кафедры зарубежного искусства Российского государственного института сценических искусств Юлия Клейман 7 декабря в 11 утра там же прочитает лекцию «Современная женщина. Современный театр».