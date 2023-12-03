Культурные мероприятия декабря: куда сходить в Казани

Подборка интересных событий в столице Татарстана на декабрь

Фото: коллаж realnoevremya.ru

Пришла пора согреваться. Можно делать это дома, но лучше — в уютных залах с хорошей компанией. Тем более в декабре в столице Татарстана пройдут самые жаркие и огненные культурные события: от симфонического панк-шоу до выставки, в которую поместился целый Хогвартс. Эти и другие важные дни зимнего календаря собраны здесь, в совместном проекте «Яндекс Афиши» и «Реального времени».

Живая музыка — концерты

Лолита

3 декабря. «Казань Экспо». 16+

Певица, духовная наставница всех, кто сделал себя сам и никому ничего не должен, психотерапевт и человек, у которого есть фит с Инстасамкой, — это все Лолита Милявская. На ее концертах происходит невероятное. Конкретнее: люди в себе находят жизненные силы, в атмосфере — что-то родное, а в самой Лолите — сестру, соседку, лучшую подругу. А если еще конкретнее, то на концерте все споют «Титаник» и «Пошлю его на». Всем залом можно рыдать, весь зал будет смеяться.

Симфоническая панк-сказка «Король и Шут»

8 декабря. «Татнефть Арена». 12+

Любителей симфонических шоу в Казани также ждет «Панк-сказка «Король и Шут» (12+), которая пройдет на «Татнефть Арене» 8 декабря. На многоуровневой сцене разместятся более 120 музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен рок-группы. Из приглашенных вокалистов — Кристина Кошелева, Максим Свобода и Павел Пламенев.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

«CMH. RAW Tour 23/24»

15 декабря. Korston. 16+

RAW — это и свежий, и «крайний», и последний на ближайшие полтора года альбом от CMH. Соответственно, RAW Tour— это единственный шанс попасть на концерт, их потом не будет где-то до 2025-го. Можно ли заглядывать так далеко в будущее? Можно ли взять и не заценить новый звук? Ответ очевиден.



Театр

«Укрощение строптивой»

15 декабря. Театр им. Качалова. 18+

Современный взгляд на шекспировскую комедию, где как будто бы все выкручено на максимум — теперь здесь все слишком современно и слишком смешно. Персонажи носят фантазийные костюмы с такими родными двумя полосками, читают рэп-монологи, открыто показывают неприличные жесты и так же не скрывают свою актерскую игру, взаимодействуя со зрителями. А сама история, в которой теперь все новое, все еще рассказывает о старом: о любви и вечной борьбе за нее.

«Примадонны»

29 декабря. Театр на Булаке. 16+

Авантюра с переодеваниями и наследством. Прекрасная комедия для отдыха. Главные герои хотят обвести вокруг пальца богатую старушку, но для этого им нужно притворяться другими людьми, а с этим проблема — как актеры они совсем недавно провалились в одном спектакле. Плюс ко всему внимательный священник следит за каждым их шагом. В общем, много курьезов, много мужчин в женских платьях, и все это в атмосфере Америки 50-х годов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Бию пәрие / Очарованный танцем»

30 декабря. Театр им. Камала. 12+

Когда на сцене более 30 актеров и каждый танцует, причем не в одном, а в нескольких разных стилях, стоит задуматься о том, что этот спектакль из разового проекта стал таким постоянным абсолютно не зря. Родился он специально к юбилею народного артиста РТ Ильдуса Габдрахманова — лучший подарок на день рождения. Это история о человеке танца, и все здесь кричит о любви людей к этому искусству. Артисты через танец смеются, думают и разговаривают. И зрителям сложно будет этим не заразиться.

Выставки

«Густав Климт. Золото модерна и Искусство 2.0. Нейрохудожник»

До 24 декабря. Artplay Media. 18+

Мультимедийная экспозиция, где никуда не надо ходить. Есть только зрители, кубы в качестве стульев и огромная — площадью 1 тысяча кв. метров — проекция с музыкой. Больше ничего не нужно для полного погружения из точки А в точку Б, то есть в искусство художника-новатора, чтобы оказаться внутри его картин, а затем в монологе искусственного интеллекта. Тот захотел подружиться и написал рассказ о себе и своей любви к художественному мастерству. Вот и еще один повод для размышлений о конкуренции человека с нейросетью.

«Александр Македонский. Путь на Восток»

До 31 декабря. Эрмитаж — Казань. 16+

400 экспонатов собраны в трех разделах выставки, чтобы рассказать посетителям об историческом периоде с IV века до нашей эры. В первой части можно узнать о взрослении юного завоевателя, во второй — о Восточном походе, который длился 11 лет, а в третьей — о наследии Александра Великого. И это не только ювелирные сокровища, это целая история о том, как навсегда изменилась цивилизация Древнего мира.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Наградное и подарочное оружие выдающихся российских и советских деятелей»

До 31 декабря. Казанский кремль. 16+

Мечта для истинных оружейников и оружиеведов, а также для тех, кто изучает биографии исторических личностей, ведь, помимо холодного и огнестрельного оружия, здесь представлены личные вещи выдающихся военных. Исторический период: от начала XX века до 90-х годов. Географический охват: от Бельгии до Королевства Саудовская Аравия.

Стендап

«Грязный микрофон»

9 декабря. «КлуП». 18+

Такие шутки, как здесь, не пропустит ни один телеканал, даже в самое позднее время и с нежесткой цензурой. Но при этом здесь нет сплошной «чернухи»: комики просто говорят «за жизнь» и рассказывают о своей профессии. Очень все гармонично, ценителям острого юмора понравится.

«Биг стендап-шоу»

8 декабря. «КлуП». 18+

Инструкция, как пойти на стендап-шоу в первый раз и не потеряться. Шаг первый: нужно сходить на «Биг стендап-шоу». Шаг второй: запомнить всех. Ведь в этом стендапе собираются и выступают главные комики города. Это база. Это лучшие шутки для всех зрителей и шоу, которое не разочаровывает.

скриншот сервиса «Яндекс.Карты» от realnoevremya.ru

Гурам Амарян

16 декабря. КРК «Пирамида». 18+

Скульптор приколов опять за свое: снова говорит об актуальных темах и подмечает интересное в поведении людей. На этот раз в его сольнике будет еще больше восточного колорита, он разобьет национальные стереотипы, причем сделает это так, что всем будет смешно. Как-никак борода — знак качественного комика.

Детские мероприятия

«Мир Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс»

Весь декабрь. «Мир Гарри Поттера». 0+

Хогвартс реален: в него можно попасть тем же путем, какой прошел и Гарри Поттер, потом погулять в Косом переулке, заглянуть в лавку Олливандера и в теплицу к мандрагорам, а еще сделать зелье и собственную волшебную палочку. Для всего этого не нужно ехать в Лондон, нужно посетить интерактивную выставку. В ней несколько тематических зон, костюмы для юных волшебников и то самое настоящее волшебство, которое могут подарить родители своим детям.

«Интерактивная научно-техническая выставка»

Весь декабрь. Дом занимательной науки и техники. 0+

Интерактивная выставка погружает детей в науку по принципу «расскажем просто о сложном». И это работает. Наглядная демонстрация «чудес» физики, механики и других научных сфер завораживает даже взрослых. В этих залах-лабораториях можно потеряться на весь день.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Smile Park

31 декабря. Smile Park. 0+

Дикая смесь из квеста, выставки и детских игр на любой вкус. Шесть видов развлечений, среди которых иллюзорные, хаотичные и — внезапно — антистрессовые аттракционы. Безудержное веселье для всех возрастов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».