«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 71-я: «Мадина. Испытание любви»

Две аварии, измены, чудесное излечение и клубные вечеринки

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим фильм 2010 года «Мадина. Испытания любви» (14+) — образец республиканской мелодрамы с певицей Гульнарой Муллануровой в главной роли. В нем есть все: аварии, измены, милосердие, ночные клубы, всепрощение. В сто с лишним минут вложены все обязательные сериальные ходы — от измены до чудесного исцеления.

Трагедия после юбилея

Режиссер Фарид Давлетшин, как известно, один из самых активных в татарстанском кинематографе. Начинавший на «Узбекфильме», он с 2007 года снял в республике не менее восьми фильмов в разных жанрах. История про Мадину, вероятно, самая простая с точки зрения способа воздействия на зрителя.

Продюсером картины значится Рифкат Фахрутдинов, руководитель ООО «Инновационные решения в образовании». Уже по названию понятно, что компания занимается в основном другим бизнесом. С Давлетшиным они сначала сделали фильм «Бичаракай» («Сиротинушка»), в котором главную роль играл Байбулат Батулла. После чего в 2009-м было решено сделать картину «Мадина». Как рассказывал в интервью Фахрутдинов, это был его собственный проект, который финансировался исключительно из его средств — без какой-либо государственной поддержки. Также финансовую поддержку оказал «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ», причем не только деньгами, но и предоставляя помещения для съемок. О фильме не удалось найти каких-нибудь материалов в СМИ. В целом по доходам он провалился.

Как же выглядит сценарий Фарида Давлета (так себя обозначает режиссер в титрах)?



Бизнесмен Фарид (Раушан Шарипов) отмечает юбилей. Собрались сослуживцы, рядом жена Румия (Фируза Зиннатуллина), мама (Халима Искандерова), дочь Мадина (Гульнара Мулланурова). С рюмкой в руках Фарид шутит, что он как мусульманин мог бы иметь четырех жен, но предпочел бы одну. Дочку, поступившую в университет, зовут в ночной клуб на вечеринку. Там ее на сцену вызывает певец Ильназ Сафиуллин, на фото ее снимает автогонщик Тимур (Руслан Сафин)...

Синхронизация речи на постпродакшне сделана из рук вон плохо. Герои не открыли рта — а уже звучат. Не успели закрыть — а еще говорят. Можно грешить на видеосервисы, но, возможно, до этого никому нет дела — хотя фильм набрал в YouTube более 64 тысяч просмотров.

Приползет, извинится, тогда я его и прощу



Фарид отпускает жену на машине к родственникам, она попадает в аварию, вредная мать науськивает сына, чтобы сдал жену в дом призрения. В итоге Румия сама, да, сама решает съехать — в дом, где обитала ее родственница, а она сама жила в юности. Это здание по адресу: ул. Каюма Насыри, 38. Здесь жил филолог Якуб Агишев, и до Универсиады дом выглядел весьма удручающе. С мамой живет и Мадина.

А на работе, в офисе напротив бывшего клуба «Арена», у Фарида хищная блондинка — любовница незаметно «прихватизирует» его деньги. Также она плавает в бассейне, исполняет танец живота и изменяет с коллегой.



Ну а Тимур начинает ходить за Мадиной, рассказывает ей нехитрую биографию, в результате они начинают гулять, правда, не в кафе, а на улицах. Потому что у Мадины мало времени — она тайно работает уборщицей в технопарке «Идея». Мама Тимура (Рамзия Закирзянова) против этих отношений и хочет женить его на другой.

Итог конфликта двух матерей — Румия начинает ходить, Тимур начинает пить и тоже попадает под машину. Причем толкает его туда сам режиссер фильма — не как сценарист, а как актер. Кто же выведет Тимура из комы? К слову, врача в больнице Тимура играет художник картины Ленар Гильмутдинов

Ведь все должно закончиться хорошо. Румия прощает лишившегося всего Фарида, потому что «это, доча, твой отец». А могла бы его, знаете ли, и за порог выставить. Но как же это — сильная женщина, да и без обедневшего мужчины?

Музыку к фильму написал гитарист Азат Гильмутдинов, на титры позвав рэп-дуэт ITTIFAQ, в результате появился еще и клип.

Заглавную роль в фильме играет Гульназ Мулланурова. Она снималась и в других картинах Давлетшина. В сети можно найти ее музыкальные клипы, также она долгое время работала ведущей в Казанской филармонии. Отметим внезапное появление ветерана Тинчуринской сцены Розы Хабибрахмановой в роли обитателя дома на ул. Насыри.

Что можно сказать о таком сценарии? Он по нраву массовому зрителю: мы изначально знаем, что все будет замечательно. Герои влюбятся (правда непонятно, почему, видимо, просто химия). Мама выздоровеет (правда непонятно, с чего глава семейства так двуличен). И так далее.



В коммерческих мелодрамах всегда есть ощущение, что мы пропустили половину фильма, поскольку удивляет, с чего бы герои дошли до жизни такой. При этом они взаимодействуют на экране, но каждый словно идет своей дорогой. Особенно это заметно в линии родителей. Отец спорит с матерью, гуляет с любовницей, теряет деньги и, по сути, делает серьезный шаг только в конце фильма. Мать уезжает куда-то в ночь, попадает в аварию, уходит из дома, встает на ноги — и принимает отца. Возможно, они и познакомились также, как Мадина с Тимуром — и в этой молодой жизни мы видим их прошлое?