В Татарстане действуют 126 проектов государственно-частного партнерства на 113 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане действуют 126 проектов государственно-частного партнерства на общую сумму 113 миллиардов рублей. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, открывая пленарное заседание VI Межрегионального отраслевого форума по государственно-частному партнерству.

По словам Нигматуллина, согласно рейтингу регионов по применению механизма ГЧП, Татарстан поднялся с 64-го на 4-е место. Благодаря объединенным усилиям государства и бизнеса в республике построены три школы и два спортцентра, строится платная дорога.

Кроме того, республика стала лучшим субъектом РФ по ГЧП в сфере здравоохранения.

27—28 ноября 2023 года в Казани проходит VI Межрегиональный отраслевой форум по государственно-частному партнерству. Мероприятие осветит кейсы использования механизма государственно-частного партнерства в различных отраслях. Деловая площадка собрала представителей 34 российских регионов и Китая.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Шакирова