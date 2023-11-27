«Сегодня рождается новая татарская интеллигенция»: как телеканал «Шаян ТВ» отметил первый юбилей

Со сцены прозвучали песни юных победителей музыкального фестиваля «Сәйлән» и уверенность в светлом будущем татарского языка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В этом году первому детскому телеканалу на татарском языке «Шаян ТВ» исполнилось пять лет. Юбилей отметили в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. О том, как прошел праздничный концерт и какие цели ставит «Шаян ТВ» перед собой в будущем, — в материале «Реального времени».

Юные таланты и звезды эстрады

Телеканал постоянно движется вперед — неспроста концерт назывался «Шаян»да «Үзгәреш җиле» — «Ветер перемен» на «Шаян ТВ». Потому на мероприятии не обошлось без новшеств: ведущими стали созданные при помощи нейросетей мальчик Шаян и девочка Биби — главные герои телеканала.



Праздничный концерт начался с выступлений победителей нынешнего сезона музыкального фестиваля «Сәйлән». Звезды татарской эстрады поддержали юные дарования. Так, народная артистка России и Татарстана, профессор Казанского государственного института культуры и искусств Венера Ганеева исполнила популярную песню «Яратыгыз» вместе с Маратом Ахметзяновым. Известная певица Саида Мухаметзянова выступила с Залиной Шакировой — они порадовали зрителей трогательной композицией про родной край.

Народная артистка России и Татарстана, профессор Казанского государственного института культуры и искусств Венера Ганеева исполнила песню «Яратыгыз» вместе с Маратом Ахметзяновым. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Были презентованы итоги пятилетней деятельности телеканала. За время своего существования «Шаян ТВ» стал победителем Ежегодной национальной детской премии «Главные герои» в номинации «Открытие года», Всероссийского фестиваля детского телевидения «Включайся», Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия», республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо», Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо» в номинации «Лучший блогер», а также финалистом российской телевизионной национальной премии «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Лучший телеканал для детей» и лауреатом Республиканской премии имени Мусы Джалиля.

На юбилее телеканала также состоялась премьера клипов, снятых на произведения победителей IV конкурса детской песни «Балачак җыры». Во второй части концерта выступили повзрослевшие лауреаты предыдущих четырех сезонов фестиваля «Сәйлән». Кроме них, были приглашены вокальные и танцевальные коллективы республики: ансамбль «Батыр егетләр», набережночелнинский театр песни «Мизгель». Концерт завершился исполнением песни «И туган тел» на стихотворение Габдуллы Тукая.

«Это канал для всех детей, которые любят родной язык, родную культуру»

По словам генерального директора АО «ТРК «Новый век», председателя Союза журналистов Татарстана Ильшата Аминова, пять лет со дня основания телеканала пролетели как один день.

— Самое главное — что сегодня канал «Шаян» состоялся. Это канал для всех детей, которые любят родной язык, родную культуру и свой родной народ, — сказал он.

При этом у юного поколения есть возможность не только смотреть татарские телепередачи, но и участвовать в их создании.

— За эти пять лет через «Шаян» прошли уже 10 тысяч детей. Сегодня в «Шаяне» работает, сотрудничает тысяча детей, — рассказал Ильшат Аминов.

— Самое главное для нашего канала «Шаян» сегодня — максимально осваивать новые платформы вещания, — сказал генеральный директор АО «ТРК «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На них возложены большие ожидания:

— Я очень надеюсь, что в «Шаяне» сегодня рождается новая татарская интеллигенция, которая понесет национальное знамя дальше другим поколениям, не будет его ронять, и татарский язык, татарская культура будут жить в веках.

Достигнув успеха на телевидении, канал собирается покорять интернет, охватывать все большую аудиторию. Сейчас аккаунты «Шаян ТВ» насчитывают 1,5 тысячи подписчиков в мессенджере Telegram, 10 тысяч — в социальной сети «Вконтакте», 17 тысяч — на YouTube и целых 95 тысяч — в TikTok.



— Самое главное для нашего канала «Шаян» сегодня — максимально осваивать новые платформы вещания. Не только линейное телевидение, не только YouTube, но и быть в гаджетах, быть интересными для детей разных поколений и иметь такие творческие силы, такие возможности, чтобы доходить до каждого ребенка. Он радио должен включить — там должен быть «Шаян», он должен включить гаджет — там должен быть «Шаян», он должен включить экран на улице — там должен быть «Шаян». Тогда мы достигнем своих целей, — поделился планами Ильшат Аминов.



1 / 70 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Будет работать «Шаян» — будет жить татарский язык»

Поздравил «Шаян ТВ» с юбилеем и зампредседателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии по родным языкам при раисе республики Марат Ахметов. По его словам, канал сегодня незаменим — татарский народ нуждается в детском контенте на татарском.

— Да, потребность была очень высокая, мы сегодня это чувствуем. Эту духовную среду, национальную потребность именно для детей, для молодых матерей, кем бы и чем бы заполнили, я не представляю, если бы не было у нас канала «Шаян», — сказал он.

Зампредседателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии по родным языкам при раисе республики Марат Ахметов подчеркнул, что всего за пять лет каналу удалось добиться больших успехов и выступить на самой престижной сцене Казани. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Марат Ахметов подчеркнул, что всего за пять лет «Шаян ТВ» удалось добиться больших успехов и выступить на самой престижной сцене Казани. Благодарить за это нужно работников телеканала: «Умение вывести ребенка на сцену, открыть талант требует удивительно большой отдачи и старания».

— Мы, как члены Комиссии по сохранению родного языка, конечно, каждый их шаг, каждый их проект готовы поддерживать, поскольку они решают нашу общую задачу. Будет работать «Шаян» — будет наш татарский народ, будут наши дети, будет жить и развивать наш родной татарский язык, — подытожил он.

Галия Гарифуллина