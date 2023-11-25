Татарстан и Монголия совместно займутся изучением кочевой цивилизации

Академия наук РТ обсудила проблемы истории и культуры народов степной Евразии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 25 ноября, прошел круглый стол «Актуальные проблемы истории и культуры народов степной Евразии». Организатором выступила Академия наук РТ. Кроме обсуждения научных проблем, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и директор Института археологии Монголии Гелегдорж Эрегзен подписали соглашение об организации международного исследовательского центра. Он будет заниматься объединением ученых из Центральной и Восточной Европы и изучением кочевой цивилизации.

Развенчание мифа о кочевых народах

Среди историков и археологов уже несколько десятилетий идут дискуссии о влиянии кочевых народов на развитие глобальных цивилизаций, в том числе западных. О том, как народы степной Евразии изменили исторический ландшафт, рассказал директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин на круглом столе Академии наук РТ.



Он отметил, что в конце прошлого века в научной среде начали больше говорить о многолинейности исторического развития. С точки зрения российских экспертов, у кочевых народов был самостоятельный вариант социальной эволюции. Это отражено в серии монографий, которые вышли как на русском, так и на английском языке, в том числе в популярной книге Nomadic Pathways in Social Evolution, которая сначала была опубликована в России, а потом переиздана в Канаде.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Основной упор в этих монографиях, как и в исследованиях российских ученых, делается на то, что жизнь кочевых народов сильно отличалась от оседлых земледельческих обществ. Крадин говорит, что все больше исследователей склоняется к тому, что это был особый путь социальной эволюции. И этот момент нельзя игнорировать в дальнейшем изучении жизни кочевников и их влиянии на мировые процессы.

По словам Крадина, в отношении кочевого народа существовал распространенный стереотип. По нему кочевники представляли собой что-то вроде застывшего этноса, который не развивался. Это частично является правдой. Но с появлением Шелкового пути возникли торговые империи и города, их расцвет пришелся на XIII—XIV века, когда монголы и их наследники создали глобальные евразийские империи, а степь стала центром урбанизации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В качестве примера Крадин привел китайский Чинтолгой, который расположен на территории современной Монголии, — большой город с компактной застройкой, где в жилищах была отопительная система.



Чинтолгой состоял из двух частей: северная была административной и храмовой, а на южной селились горожане. Там же ученые нашли древние зубные щетки, которые стали символом экспедиции. Помимо Чинтолгоя историк упомянул Хирхиринское городище на территории Забайкалья. Этот город был построен монголами в XIII веке и выполнял функции крупного военного и экономического центра. Особенностью Хирхиры было отсутствие городских стен, что опровергает китайский стереотип, согласно которому город не мог существовать без внешних укреплений.

Кочевники подарили Италии пасту

На протяжении истории археологии ученые задавались вопросом, как в разных частях света почти одновременно возникли одинаковые явления. К примеру, за 500 лет по миру распространились колесницы. Аналогичная ситуация произошла с железной революцией, осевым временем и тяжелой артиллерией. Крадин связывает эти процессы с кочевыми сообществами: по степному коридору происходила трансляция культурных и экономических импульсов.

Директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В XIII веке благодаря кочевникам выдающиеся китайские изобретения оказались в Европе, — отмечает Крадин. — В определенной степени это способствовало последующему подъему западных стран. И подъем был настолько большим, что Запад стал гегемоном исторического развития. А потом переписал все книги по истории. И теперь, когда мы открываем исторические учебники, складывается впечатление, что Запад с глубокой древности доминировал и являлся центром мирового и исторического развития. Чего на самом деле не было до XVIII века.

Кроме китайского пороха, кочевники привнесли в Европу много других полезных и приятных вещей.



— Если говорить о других последствиях глобальных коммуникаций XIII века, то монгольские завоевания дали толчок для начала глобальных миграционных процессов, культурных контактов, зарождения новых вкусов, формирования космополитизма, — указал Крадин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Монгольские императоры были покровителями китайских искусств, указал Крадин. Элементы китайской живописи и декоративного искусства вошли в среднеазиатское искусство так же, как парча с Южного Востока попала на Дальний Восток.



Национальные кухни многих стран обогатились блюдами и кулинарными рецептами других народов. В Китае элиты стали активно употреблять в пищу блюда из баранины, а рис ушел на второй план. С Ближнего Востока лапша попала в Китай и Италию, где стала одним из национальных блюд. Сюда же можно отнести бесконечный спор о том, кто придумал пельмени. Крадин отметил, что они, как и хинкали, распространились по всей Евразии из Китая.



Также благодаря кочевым народам европейцы познакомились с технологией перегонки спирта, компасом и книгопечатанием. Они повлияли на распространение разных религий, развития картографии, изучения языков и составления словарей.

«Пуп степной Евразии»

После выступления официальных гостей круглого стола Рифкат Минниханов и Гелегдорж Эрегзен подписали соглашение о создании международного исследовательского центра на базе Академии наук РТ. Директор Института истории Радик Салихов предложил Николаю Крадину возглавить этот центр. На что последний скромно кивнул.



А затем выделил ряд перспективных направлений, которыми можно заняться: это освоение Ойкумены, трансконтинентальная торговля, урбанизация, транзиты технологий и информации, палеогенетика Евразии, транзиты патологий.

Директор Института археологии Монголии Гелегдорж Эрегзен и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Я считаю, что создание центра — это замечательная идея, поскольку до сих пор существует стереотип, что кочевники, кроме разрушений, не внесли никакого вклада в мировую историю. Этот центр может объединить ученых разных стран, чтобы бороться с этими стереотипами, — подытожил Крадин.

— Необходимо отметить, что наша Академия сильна гуманитарными направлениями, — указал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. — Наши ученые являются авторитетными специалистами как в Российской Федерации, так и в мире. Поскольку я имею отношение к КАИ, то хочу вспомнить такое выражение, как «КАИ — пуп Земли». А в данном случае наша Академия — это пуп степной Евразии. Задача центра — выработать единые научные и культурно-исследовательские подходы. Я думаю, что при наших крупных и значимых ученых, которые были на круглом столе, мы эту задачу решим.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».