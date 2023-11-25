Татарстан и Монголия совместно займутся изучением кочевой цивилизации
Академия наук РТ обсудила проблемы истории и культуры народов степной Евразии
Сегодня, 25 ноября, прошел круглый стол «Актуальные проблемы истории и культуры народов степной Евразии». Организатором выступила Академия наук РТ. Кроме обсуждения научных проблем, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и директор Института археологии Монголии Гелегдорж Эрегзен подписали соглашение об организации международного исследовательского центра. Он будет заниматься объединением ученых из Центральной и Восточной Европы и изучением кочевой цивилизации.
Развенчание мифа о кочевых народах
Среди историков и археологов уже несколько десятилетий идут дискуссии о влиянии кочевых народов на развитие глобальных цивилизаций, в том числе западных. О том, как народы степной Евразии изменили исторический ландшафт, рассказал директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин на круглом столе Академии наук РТ.
Он отметил, что в конце прошлого века в научной среде начали больше говорить о многолинейности исторического развития. С точки зрения российских экспертов, у кочевых народов был самостоятельный вариант социальной эволюции. Это отражено в серии монографий, которые вышли как на русском, так и на английском языке, в том числе в популярной книге Nomadic Pathways in Social Evolution, которая сначала была опубликована в России, а потом переиздана в Канаде.
Основной упор в этих монографиях, как и в исследованиях российских ученых, делается на то, что жизнь кочевых народов сильно отличалась от оседлых земледельческих обществ. Крадин говорит, что все больше исследователей склоняется к тому, что это был особый путь социальной эволюции. И этот момент нельзя игнорировать в дальнейшем изучении жизни кочевников и их влиянии на мировые процессы.
По словам Крадина, в отношении кочевого народа существовал распространенный стереотип. По нему кочевники представляли собой что-то вроде застывшего этноса, который не развивался. Это частично является правдой. Но с появлением Шелкового пути возникли торговые империи и города, их расцвет пришелся на XIII—XIV века, когда монголы и их наследники создали глобальные евразийские империи, а степь стала центром урбанизации.
В качестве примера Крадин привел китайский Чинтолгой, который расположен на территории современной Монголии, — большой город с компактной застройкой, где в жилищах была отопительная система.
Чинтолгой состоял из двух частей: северная была административной и храмовой, а на южной селились горожане. Там же ученые нашли древние зубные щетки, которые стали символом экспедиции. Помимо Чинтолгоя историк упомянул Хирхиринское городище на территории Забайкалья. Этот город был построен монголами в XIII веке и выполнял функции крупного военного и экономического центра. Особенностью Хирхиры было отсутствие городских стен, что опровергает китайский стереотип, согласно которому город не мог существовать без внешних укреплений.
Кочевники подарили Италии пасту
На протяжении истории археологии ученые задавались вопросом, как в разных частях света почти одновременно возникли одинаковые явления. К примеру, за 500 лет по миру распространились колесницы. Аналогичная ситуация произошла с железной революцией, осевым временем и тяжелой артиллерией. Крадин связывает эти процессы с кочевыми сообществами: по степному коридору происходила трансляция культурных и экономических импульсов.
— В XIII веке благодаря кочевникам выдающиеся китайские изобретения оказались в Европе, — отмечает Крадин. — В определенной степени это способствовало последующему подъему западных стран. И подъем был настолько большим, что Запад стал гегемоном исторического развития. А потом переписал все книги по истории. И теперь, когда мы открываем исторические учебники, складывается впечатление, что Запад с глубокой древности доминировал и являлся центром мирового и исторического развития. Чего на самом деле не было до XVIII века.
Кроме китайского пороха, кочевники привнесли в Европу много других полезных и приятных вещей.
— Если говорить о других последствиях глобальных коммуникаций XIII века, то монгольские завоевания дали толчок для начала глобальных миграционных процессов, культурных контактов, зарождения новых вкусов, формирования космополитизма, — указал Крадин.
Монгольские императоры были покровителями китайских искусств, указал Крадин. Элементы китайской живописи и декоративного искусства вошли в среднеазиатское искусство так же, как парча с Южного Востока попала на Дальний Восток.
Национальные кухни многих стран обогатились блюдами и кулинарными рецептами других народов. В Китае элиты стали активно употреблять в пищу блюда из баранины, а рис ушел на второй план. С Ближнего Востока лапша попала в Китай и Италию, где стала одним из национальных блюд. Сюда же можно отнести бесконечный спор о том, кто придумал пельмени. Крадин отметил, что они, как и хинкали, распространились по всей Евразии из Китая.
Также благодаря кочевым народам европейцы познакомились с технологией перегонки спирта, компасом и книгопечатанием. Они повлияли на распространение разных религий, развития картографии, изучения языков и составления словарей.
«Пуп степной Евразии»
После выступления официальных гостей круглого стола Рифкат Минниханов и Гелегдорж Эрегзен подписали соглашение о создании международного исследовательского центра на базе Академии наук РТ. Директор Института истории Радик Салихов предложил Николаю Крадину возглавить этот центр. На что последний скромно кивнул.
А затем выделил ряд перспективных направлений, которыми можно заняться: это освоение Ойкумены, трансконтинентальная торговля, урбанизация, транзиты технологий и информации, палеогенетика Евразии, транзиты патологий.
— Я считаю, что создание центра — это замечательная идея, поскольку до сих пор существует стереотип, что кочевники, кроме разрушений, не внесли никакого вклада в мировую историю. Этот центр может объединить ученых разных стран, чтобы бороться с этими стереотипами, — подытожил Крадин.
— Необходимо отметить, что наша Академия сильна гуманитарными направлениями, — указал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. — Наши ученые являются авторитетными специалистами как в Российской Федерации, так и в мире. Поскольку я имею отношение к КАИ, то хочу вспомнить такое выражение, как «КАИ — пуп Земли». А в данном случае наша Академия — это пуп степной Евразии. Задача центра — выработать единые научные и культурно-исследовательские подходы. Я думаю, что при наших крупных и значимых ученых, которые были на круглом столе, мы эту задачу решим.
Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
комментарии
Л.Н. Гумилев: "…потомки этих булгар, составляющие значительную часть населения Среднего Поволжья, по иронии судьбы называются именем «татары», а их язык «татарским». Хотя это не больше чем камуфляж." (Корни нашего родства // Известия. - 1988. - 13 апр.)
Л. Н. Гумилев: "Все, что мы видим, — этнично. Потому что этнос — это способ вести себя, приемлемый для ваших соседей. Каждый человек должен себя как-то вести, то есть он принадлежит к какому-то этносу."
История булгар в Поволжье показывает, что наш этнос ценит жизнь не только свою, но и всех других. Именно поэтому Казань была выбрана ОИС как молодежная столица мира.
И несмотря на то, что пока не удалось еще избавиться от прозвища "татары", булгары не озлобились, а человечны.
C.Х. Алишев, док.ист.наук: «История Казанского ханства» Казань 2003г. стр.12: «На территории Золотой Орды народ с именем татары не проживал, так называемый язык татарский не сохранился, археологические находки и другие свидетельства («татар» - прим.) отсутствуют».
Стр. 14: «Сам народ до 1917 г. противился называть себя татарами. Писатели, поэты и другие деятели, под произведениями подписывая свое имя добавляли тахаллус «аль Булгари».
А слова "татары" (монголы) и "татарский" первыми по отношению к булгарам/болгарам Волжско-Уральского региона начали применять православные миссионеры, начиная с середины 16-го века (после взятия Казани).
"Своим упорством против всех усилий миссионеров и властей татары навлекли на себя даже настоящее гонение, о бедствиях которых хранятся у них озлобленные предания даже доселе. Епископ Лука Конашевич насильно брал их детей в свои школы, ломал их мечети ... разобрал остатки уважающихся татарами булгарских сооружений." (П.Знаменский. Казанские татары. Казань, 1910, с. 36).
И только булгары (недобровольно переименованные в 1920 году) называются "татарами", то есть почти монголами, от которых погибли наши предки в 13-м веке.
На стр. 98 научно-популярной книги ученого-филолога Абрара Гибадулловича Каримуллина "Татары: этнос и этноним" заголовок главы называется: "О живучести прозвища "татары". (Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)
"татары. (Историческое). Этот термин, как название народа, имеет скорее историческое, чем этнографическое значение. Татар, как отдельного народа, не существует" (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб, 1901, т.64, с. 671).
"Самоназванием татар Поволжья и Приуралья является "булгары". Какими бы традициями, аргументами, ссылками ни отстаивалось имя "татары" как самоназвание, оно противоречит исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению подлинной истории ... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа." (Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)
"... на меня повлияла личность такого человека, как Абрар Каримуллин. Абрар Гибадуллович из соседней деревни, он филолог, работал в Институте языка, литературы и искусства имени Ибрагимова. ... Каримуллин был уверенный в себе человек, много выступал за рубежом. О нем есть работы и на английском."
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/225859-intervyu-s-vidoeblogerom-bulatom-shaymievym
Слово "булгары" придумано учеными для того, чтобы отличать придунайских болгар от поволжских, которые также произошли от древних болгар. Генетически поволжские болгары сохранили больше болгарского, чем придунайские, которые на 1/3 болгары, на 1/3 фракийцы и на 1/3 славяне ("братушки"). А в русских летописях булгары так и называются болгарами, как и древняя столица булгарского этноса г. Болгар.
«Если ты не татарин, [...] кто же ты теперь будешь?..»
«Без - татарлар, телебез - татар теле»
(Каюм Насыйри, «Кыскача нәхү», 1860)
Вот, например, народная пословица про монгол-захватчиков:
"Татар белен каберен янэшэ булмасын" - "Избавь от соседства с татарином и на том свете".
Эту пословицу и еще 5 пословиц и поговорок о татарах, которые монголы, привел в своей научно-популярной книге "Татары: этнос и этноним" ученый-филолог Абрар Каримуллин. Книгу не издавали более 10 лет, и напечатали только в период гластности в 1988 году.
"... Казанские же татары, называя себя по вере мусульманами или по происхождению булгарами, не уважают для себя названия «татарин»." (Гайнетдин Ахмеров *Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете.— Казань, 1903 //. Предания и исторические данные о мишарях)
А потом было недобровольное переименование в 1920 году. И только в перестройку ученый Л.Н. Гумилев мог написать даже в центральной газете: "…потомки этих булгар, составляющие значительную часть населения Среднего Поволжья, по иронии судьбы называются именем «татары», а их язык «татарским». Хотя это не больше чем камуфляж." (Корни нашего родства // Известия. - 1988. - 13 апр.)
Выводы научной сессии:
«Современные татары по своему происхождению не имеют никакого отношения к монголам, татары являются прямыми потомками болгар, этноним татары в отношении их является исторической ошибкой». Борис Греков (1882-1953), академик, историк и общественный деятель, директор Московского института истории.
Если бы по результатам той научной сессии поменяли якобы этноним "татары", например на булгары-тюрки, то мы, казанцы перестали бы оскорблять себя и своих давних предков, называя себя фактически монголами. А ведь наши предки героически сражались тогда с монгольским войском и погибали от них.
И что же мешает исправить эту ошибку (с этнонимом) сейчас?
А вот что - в современном "татарском" языке (который на самом деле не татарский, а булгар тюркИ) слово "татары" имеет хорошее (и даже очень хорошее значение), а вот в других языках (кроме некоторых восточных) - плохое, очень плохое или в лучшем случае нейтральное значение.
Это произошло в результате трагических исторических событий 13-го века и событий 20 века.
И в результате "татары" (булгары) просто не понимают, что они сами себя называют фактически убийцами своих далеких предков из 13-го века.
История булгар скрывается, потому что ее не выгодно озвучивать. И с историей этнонима то же самое.
Г. Тукай, стихотворение которого (подстрочный перевод) ясно показывает, что он считал себя булгаром, а не "татарином" (монголом-ордынцем), писал все свои стихи на булгарском (булгар тюркИ), а не на "татарском":
"На земле российской народ мы древний и известный,
В его истории мы чисты как зеркало без пятен,
С русскими испокон веков живем мы в дружбе,
Учась друг у друга, перенимая опыт, обычаи, слова."
(Г.Тукай Эсэрлэр, т. 3. Казан, 1955, с.243.)
Но Тукаю, как и многим другим, приходилось в 20-м веке пользоваться официальным словом "татары".
«Если ты не татарин, [...] кто же ты теперь будешь?..»
«Без - татарлар, телебез - татар теле»
(Каюм Насыйри, «Кыскача нәхү», 1860)
Ноябрь 25, 2023
Депутат от Дагестана, более известный как лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев
Депутат от Дагестана, более известный как лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев
Такое заявление сделал Султан Хамзаев, который прошел в Госдуму РФ по партийным спискам.
Депутат Государственной думы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил принять федеральный закон о русском народе. По словам депутата, народ РФ он называл бы не многонациональным, а русским, сообщает РИА Новости.
"Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации", — заявил Хамзаев агентству.
Парламентарий заявил, что раньше был советский народ, а после началась "игра слов". По его мнению, общество в РФ созрело для введения в обиход понятия "русский народ". Он подчеркнул, что русский народ сегодня — это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкортостана, Удмуртии, Якутии. Хамзаев считает, что иногда понятие "русский" неправильно используют и чиновники, искусственно сужая его.
"Россияне — это по Ельцину... Если в Дагестане мы разговариваем даже друг с другом на русском (например, даргинцы с кумыками), то какой мы единый народ? Дагестанский. А глобально - русский. В Дагестане я — аварец. В Москве я — дагестанец. За границей я — русский", — пояснил свою мысль депутат кумыкского происхождения, цитируя поэта Расула Гамзатова.
Он также отметил, что инициатива не принижает значения национальных языков, потому что они "вписаны в свои республиканские конституции", но все "мы люди русского мира".
Под конец 2022 года российские власти опубликовали новые данные последней переписи. У народов Поволжья, согласно опубликованным данным, наблюдается сокращение как числа представителей этнических групп, так и количества носителей соответствующих языков. Например, татары потеряли свыше 600 тысяч в численности, а татароязычных стало меньше на 24%. Это больше одного миллиона человек. Произошло это с переписи 2010 года.
Летом 2018 года в России Госдума закрепила строгую добровольность изучения родных языков. Соответствующие поправки были приняты в федеральный закон "Об образовании". Это произошло после заявления президента России Владимира Путина о недопустимости принуждения изучать неродные государственные языки национальных республик федерации, кроме русского, поэтому они перестали быть частью обязательной школьной программы. Это вызвало протесты в ряде республик Поволжья.
В январе 2019 года Консультативный комитет Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы раскритиковал Россию за национальную политику. Эксперты выразили обеспокоенность "растущим доминированием русского языка" при одновременном "отсутствии эффективной поддержки языков национальных меньшинств".
Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер заявлял, что, по его информации, возможности получения доступа к изучению своей языковой культуры у татар даже в самом Татарстане остаются достаточно ограниченными, хотя татарский также является госязыком Татарстана. Международного чиновника удивило, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в республике сдают лишь на русском языке, на татарском это делать запрещено, даже если обучался в школе на татарском.
Если какой нибудь мальчик-глупыш назовет себя "русским татарином", то в лучшем случае - русский мальчик-глупыш плюнет ему в лицо или даст в глаз, а в худшем - будут истории, как с Рамилем Шамсутдиновым.
Потому что для русских и славян слово "татарин" всегда будет означать "монгол" ! И никак иначе. Искусственные политические конструкции в жизни не приживутся.
Лучше верните "татарам" наше этническое имя - булгары, можно в варианте булгары-тюрки.
(Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.) см.стр.118.
Доказательства представим, что достойны жизни мы,
Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
Перевод В. С. Думаевой-Валиевой
Слово "татары" не родное, а пришло к нам из русского языка, а в русский - из китайского и западных (как tartar). Тукай это прекрасно знал, но вынужден был использовать официально принятое слово "татары", потому что после 1905 года в империи усилилась слежка за всеми и за иноверцами также. "Татар" (булгар) подозревали в пантюркизме из-за языка "тюрки" и в панисламизме из-за того, что мусульмане, а группу последователей суфия Багаутдина Ваисова власти посчитали сектой.
"... в "Дивану лугат ит-турки" Махмуда Кашгари, относящегося к 1072 году, как образец языка булгар приведены два песенных четверостишия, которые понятны современному читателю без всякого перевода."
Из научно-популярной книги филолога Абрара Каримуллина "Татары: этнос и этноним", Казань, Татарское книжное издательство, 1988.
И есть ещё одна причина, тормозящая процесс возврата этнонима: в современном "татарском" языке (который на самом деле булгарский) слово "татары" имеет хорошее (и даже очень хорошее значение - народ, мы), а вот в других языках (кроме некоторых восточных) - плохое, очень плохое (татаро-монголы) или в лучшем случае нейтральное значение. Это результат трагических исторических событий 13 века и событий 20 века. И сейчас после 100 лет советского татаризма многие "татары" (булгары) просто не понимают, что они сами себя называют словом, которым булгары называли монгол-захватчиков в 13 веке, а все потому, что учителей и филологов до сих пор готовят по советским методикам.
История булгар скрывается, потому что ее не выгодно озвучивать. И с историей этнонима то же самое.
"... Казанские же татары, называя себя по вере мусульманами или по происхождению булгарами, не уважают для себя названия «татарин»." (Гайнетдин Ахмеров *Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете.— Казань, 1903 //. Предания и исторические данные о мишарях)
"Самоназванием татар Поволжья и Приуралья является "булгары". Какими бы традициями, аргументами, ссылками ни отстаивалось имя "татары" как самоназвание, оно противоречит исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению подлинной истории ... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа."
(Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.) см.стр.118.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/296814-tatarstan-i-mongoliya-sovmestno-zaymutsya-izucheniem-kochevoy-civilizacii
Значит, актуальные проблемы истории и культуры народов РТ были полностью изучены в СССР.
прошел круглый стол «Актуальные проблемы истории и культуры народов степной Евразии». Организатором выступила Академия наук РТ.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/296814-tatarstan-i-mongoliya-sovmestno-zaymutsya-izucheniem-kochevoy-civilizacii