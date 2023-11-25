Выбор редакции: что читать зимой 2023/2024

«Реальное время» собрало наиболее интересные книги, которые будут представлены на Международной ярмарке Non/fiction

Фото: realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Ноябрь — традиционно на книжном рынке России богат на интересные новинки. Издательства именно к этому месяцу выпускают своих книжных хедлайнеров. Дело в том, что каждый год в конце ноября и начале декабря проходит одно из главных событий индустрии — Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова подготовила подборку наиболее интересных книг, которые будут представлены на ярмарке.

Тимоте де Фомбель. «Альма. Ветер крепчает», «Самокат» (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Альма. Ветер крепчает» — прекрасная сага Тимоте де Фомбеля, где его умело созданные персонажи погружают читателя в мир приключений и загадок. В этом первом томе, события разворачиваются в 1786 году, когда главная героиня, Альма, отправляется на поиски пропавшего младшего брата, уходя далеко от семьи и за пределы защищенной долины в Африке. В тот же момент в порту Лиссабона Джозеф Марс тайно плывет на торговом судне «Нежная Амелия». Его цель — поиск сокровища. В вихре Атлантического океана между Африкой, Европой и Карибами их судьбы неотвратимо переплетаются, создавая захватывающее полотно приключений и загадок. Роман ловко затрагивает тему торговли рабами, предоставляя молодым читателям возможность погрузиться в прошлое, обогащая их взгляды.

Джефф Вандермеер, С. Дж. Чемберс. «Библия стимпанка», «Бомбора» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Это великолепный ресурс, который охватывает историю, идеологию и влияние стимпанка. Работа начинается с истоков, охватывая наследие, связи с предшествующими научными романами, отражение в реальном мире, а также перспективы в прошлом, настоящем и будущем. Великолепные иллюстрации включают рисунки, фотографии антиквариата, современные творения, одежду, модели, обложки книг, статьи из газет, дизайны и музыкальные группы. Все это вдохновлено стимпанком. Книга интересна не только для серьезных поклонников, но и широкому кругу читателей. Это произведение станет источником вдохновения и справочником на долгие годы.

Ольга Птицева. «Брат болотного края», Popcorn Books (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Брат болотного края» — продолжение магической дилогии, которая начинается с загадочного пробуждения девушки Олеси в лесу. Встреча с семьей, живущей в глуши, вводит ее в мир колдовства, ритуалов и таинственных созданий. Все пропитано славянским фольклором, атмосферой дремучего леса и бескрайних болот. Сложный сюжет становится захватывающим путешествием. Можно выделить увлекательное повествование и виртуозный слог автора, создающего уникальный язык, сочетающий сказочность и реализм. Все персонажи несут тяжелые драмы, а Лес, где разворачиваются события, становится живописным и загадочным миром. Мораль истории о поиске нормальности в необычном мире приносит многослойные выводы для вдумчивых читателей.

Сильвен Тессон. «В лесах Сибири», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«В лесах Сибири» — захватывающее путешествие в мир самоотречения и природы. Сильвен Тессон, оставив городскую суету, рассказывает о своей жизни в удаленной хижине в Сибири. Встречи с дикой природой, моменты смеха и философские размышления — все это предстает перед читателем в уникальной форме дневника. Хотя автор иногда кажется самодовольным, его приключения и внутренний поиск создают потрясающее чувство свободы и покоя. Путеводная нить книги — поиск смысла в простых радостях и осознание важности естественного образа жизни, что делает эту книгу увлекательным чтением.

Екатерина Манойло. «Ветер уносит мертвые листья», «Альпина. Проза» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Роман «Ветер уносит мертвые листья» Екатерины Манойло — произведение, в котором лауреат премии «Лицей» поднимает вопросы вины, семейных тайн и заслуженного наказания. В основе романа история сестер Хачатурян. Главные героини, сестры Угаренко, тоже стали жертвами физического и сексуального насилия со стороны родителя. Через их историю автор исследует тему неоднозначности зла. Рассматривая события с разных сторон, книга предлагает читателю множество персонажей, где жертвы становятся агрессорами, и добро переплетается со злом, вызывая вопросы о том, кто на самом деле злодей и жертва.

Обсуждение романа «Ветер уносит мертвые листья» с Екатериной Манойло смотрите тут.

Стэнли Туччи. «Вкус. Кулинарные мемуары», «Синдбад» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Актер Стэнли Туччи представляет свою книгу о воспоминаниях из детства в итальянской семье, где любовь к еде была частью жизни. Он деликатно описывает предпочтения и тягу к детским вредным угощениям. Воспоминания о лучших и худших блюдах, открытия новых ресторанов во время съемок, путешествий и отдыха, а также разговоры о любви к еде с двумя женами и их детьми и страх перед борьбой с раком — все это представлено в книге. Кроме того, автор делится рецептами, создавая восхитительное чувство голода. Чарующий рассказ Туччи приоткрывает завесу юмора и жизненной философии.

Тянься Гуйюань. «Владычица степей», Freedom (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В долгожданном продолжении романа «Восхождение фениксов» Тянься Гуйюань ведет читателя сквозь древний Китай, где принцесса Фэн Чживэй, пережив предательство и утратив любимого, становится владычицей степей. Она вынуждена противостоять заговору Золотого альянса, в то время как война между империями разгорается с новой силой. Авторская атмосфера и яркие образы переносят читателя в мир дворцовых интриг, кровавых сражений и искренней, чистой любви. Роман, возглавляющий топ-50 китайской интернет-литературы, представляет собой погружение в эпоху с роскошными пейзажами, традиционными костюмами и чувственными персонажами. Дорама на Netflix дополняет восторг, став популярной не только в Китае, но и в России, завоевав призы на телевизионных фестивалях.

Мелисса да Коста. «Вся синева неба», «КомпасГид» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Вся синева неба» — это глубокое погружение в литературное приключение. Роман требует определенного терпения, ибо его герои — Эмиль и Жоанна — как истинные люди, раскрывают свою глубину постепенно, требуя, чтобы их понимали. Переживите с ними интенсивное путешествие в их дом на колесах, прогулках в Пиренеях, на встречах с удивительными персонажами. Эта книга — настоящее человеческое произведение, захватывающее своей нарастающей интенсивностью и вызывающее желание вернуться к его страницам снова и снова.

Мартин Поллак. «Галиция», libra (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Эта книга — путешествие в разнообразный и исчезнувший мир бывшей Габсбургской монархии: шум железнодорожных станций, смешение языков и национальностей, уникальная атмосфера городов и сел, горы Карпаты, впечатляющие пейзажи. Автор использует различные источники, включая тексты из газет, романов и мемуаров, чтобы оживить историю этой забытой провинции. Книга воссоздает богатство культуры Галиции и раскрывает множество удивительных историй. Это удивительное и захватывающее чтение оставляет незабываемые впечатления.

Максим Гуреев. «Даниил Хармс. Застрявший в небесах», АСТ (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Даниил Хармс. Застрявший в небесах» Максима Гуреева — новый взгляд на жизнь и творчество уникальной личности. Автор через письма, воспоминания и стихи Хармса погружает нас в его мир, раскрывая трагическую судьбу обэриута и поэта. Эта книга — путеводитель в экзистенциальные переживания Хармса и его стремление сделать жизнь искусством.

Вольфганг Мюллер-Функ. «Жестокость. История насилия в культуре и судьбах человечества», «ЛЕД» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В своей книге «Жестокость» Вольфганг Мюллер-Функ представляет убедительный анализ истории и понятия жестокости, отвергая представление о ней, как о «бесчеловечном». Автор подчеркивает, что жестокость всегда была неотъемлемой частью человеческого состояния и прослеживается в библейских текстах, в анализе литературных произведений и новых интерпретациях. Он высвечивает темные стороны идеологий, подчеркивает сложности критики жестокости и предлагает антидоты в виде контроля за аффектами и эмпатии, стремясь к более заботливой и внимательной общественной защите.

Валери Перрен. «Забытые по воскресеньям», «Эксмо» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Забытые по воскресеньям» Валери Перрен — трогательный роман, в котором переплетаются истории двадцатилетней медсестры Жюстин и пожилой обитательницы дома престарелых Элен. Жюстин, нежная и страстная в своей работе, ухаживает за пожилыми, особенно привязываясь к Элен, живущей в прошлом и ждущей утраченную любовь на берегу моря. История Элен, происходящая во времена Второй мировой войны, переплетается с семейными тайнами Жюстин. Деликатный и меланхоличный роман исследует вызовы любви и важность сохранения воспоминаний.

Лорри Мур. «Запертая лестница», «Подписные издания» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Роман «Запертая лестница» Лорри Мур обладает уникальным стилем, сочетая мудрость, комизм, размышления и трагедию. Главная героиня Тесси — двадцатилетняя девушка, переходящая от семейной фермы в Трой, чтобы учиться в колледже и работать няней у Сары и Эдварда. Книга касается вопросов вины, семейных тайн, влияния войны на жизнь и адопции. Реалистичные персонажи и теплые моменты создают великолепную литературную картину, оставляя читателя в восхищении.

Александра Баркова. «Зельеварение на Руси», МИФ (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Зельеварение на Руси» Александры Барковой раскрывает мир славянских представлений о магии, где травология и защита от злых чар сливаются в увлекательное повествование. Книга рассказывает о роли магии в повседневной жизни: от вызова дождя до приворотов. Автор вплетает истории о заклинаниях в творчество Пушкина и их влияние на современную психотерапию, показывая, что магия была не просто поверьем, но и пониманием мира. Эта книга для любознательных читателей, готовых заглянуть в магический мир древних славян.

Николай Носов. «Иронические юморески. Кванты смеха», «Махаон» (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Эта книга представляет собой уникальный взгляд на творчество известного детского писателя, когда он обращается к взрослой аудитории. В сборнике «Иронические юморески» Носов размышляет над вопросами воспитания детей, характеристиками литературы, вредными привычками и другими аспектами. Трактат «Кванты смеха» представляет собой уникальное литературоведческое исследование природы смеха, поднимая вопросы о его происхождении и роли в искусстве. В книге также присутствуют фотографии Петра Николаевича Носова, сына писателя, который с юмором продолжает семейную традицию. Это библиографическое издание — настоящая редкость и будет интересно всем поклонникам таланта Николая Носова.

Жорж Вигарелло. «История усталости», НЛО (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Это уникальный взгляд на историю усталости, объединяющий аспекты философии, социологии и литературы. Автор рассматривает тему через призму различных исторических периодов, включая Средневековье, Новое время и современность. Книга выделяется богатством источников и разнообразием ссылок. Особое внимание уделено роли женщин и их уникальному опыту в контексте усталости.

Жан-Батист Андреа. «Моя королева», «Поляндрия NoAge» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Моя королева» — трогательная история о мальчике по имени Шелл, чей ум замедлил свое развитие. Он живет на бензоколонке с родителями, мечтает стать мужчиной и решает отправиться в приключения. Встреча с девочкой Вивиан меняет его планы, и они вместе переживают моменты радости и печали. Автор, с легкостью вводящий в атмосферу детской души, умело донес до читателя глубокие размышления о жизни, судьбе и внутреннем богатстве, которое не всегда видно с первого взгляда. Весьма трогательный и оптимистичный роман.

Джонатан Сакс. «Не во имя Господа», «Книжники» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Не во имя Господа» — увлекательные дебаты о религиозном экстремизме от бывшего главного раввина Джонатана Сакса. Книга становится стартовой точкой для обсуждения религиозного насилия, предлагая глубокие исследования и хорошо написанные аргументы. Автор не дает окончательного ответа, но приглашает задуматься о том, как прекратить радикальное политизированное религиозное насилие. Сакс анализирует природу зла и отмечает, что иудаизм, ислам и христианство — три авраамические веры, религиозные родственники. В книге затрагиваются социология, история, философия и психологические аспекты отношений. «Не во имя Господа» не предлагает исцеления, но точно ставит диагноз, подчеркивая, что нынешний рост религиозного насилия только усиливает позицию противников религии.

Лю Цысинь. «О муравьях и динозаврах», fanzon (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В романе «О муравьях и динозаврах» Лю Цысинь подарил разум динозаврам и муравьям, чьи разные пути после встречи сливаются в симбиоз. Это взаимодействие приносит им прогресс, но насколько долго они смогут сотрудничать, и что произойдет, когда это закончится? Эта аллегория исследует социальные, политические и экологические проблемы через призму вымышленной истории, представленной Лю в стиле близком к научному. Это не характерно-ориентированный рассказ, а скорее исторический текст о несостоявшейся истории, напоминающий мысленный эксперимент о том, что было бы, если не только люди обладали разумом.

Клиффорд Бирс. «Оторванный от жизни», «Обложка» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В этой книге рассказывается о необычной истории человека, чья жизнь стала настоящим испытанием. Автор, переживший потерю брата и последующий нервный срыв, попадает в институт для душевнобольных. Книга рассматривает темы депрессии, мании и самоповреждений, представляя читателю не только психологическую тяжесть пережитых событий, но и душевную силу, позволившую автору выжить и даже находить вдохновение. Автор возвращается к жизни с багажом болезненных воспоминаний, но вместо того, чтобы отступить, решает использовать свой опыт в качестве средства борьбы с системой, пытаясь изменить жизнь не только для себя, но и для тех, кто оказался в похожей ситуации. Сочетая в себе элементы мемуаров, психологической драмы и социальной критики, это произведение оставляет читателя смущенным, вдохновленным и глубоко задумавшимся о природе человеческой стойкости в лице невероятных испытаний.

Амос Оз. «Повесть о любви и тьме», «Фантом Пресс» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Повесть о любви и тьме» Амоса Оза — глубокое погружение в историю и семейные взаимоотношения, привнесенные через призму внутреннего поиска смысла. Оз с легкостью переплетает личные истории с историей Израиля, создает произведение, в котором каждый слой обогащает повествование. В начале книги, охватывающей период с рождения автора в Израиле и до смерти его отца, Оз вкладывает не только собственные переживания, но и исторический контекст начиная с выхода еврейских эмигрантов из Восточной Европы в XVIII веке и заканчивая Войной за независимость. Это также история семьи Оз, переехавшей из России в Израиль и забравшей с собой не только чемоданы, но и образование, ставшее их богатством и проклятием. Сложно устоять перед тем, как Оз мастерски преподносит свою историю. На фоне политических перемен и семейных тайн разворачивается внутренний диалог Оза с собой. Это не просто воспоминания, но и медитация об утраченных возможностях, об искусстве жизни и смерти.

Павел Басинский. «Подлинная история Константина Левина», «Редакция Елены Шубиной» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Подлинная история Константина Левина» — новая глава в литературном расследовании Павла Басинского. Автор, исследуя черновики и дневники Льва Толстого, погружается в загадочный мир «Анны Карениной». Книга раскрывает роль Левина в романе, задает ключевые вопросы о его значимости и влиянии на других персонажей. В книге есть иллюстрации из архивов, музеев. Это произведение становится важным вкладом в понимание творчества великого русского писателя.

Джон Максвелл Кутзее. «Поляк», «Иностранка» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В романе «Поляк» Кутзее разгадывает тайну любви и связи. Жена Банкира Беатрис становится объектом внимания польского пианиста Витольда. Возникает необычное отношение, где каждый шаг сопровождается сомнениями. Кутзее исследует человеческое состояние, фокусируясь на чувствах Беатрис. Они общаются на чужом языке, что становится метафорой неполноценной человеческой коммуникации. Между описанием страсти и разума, роман передает всепроникающую тоску по красоте и грации, оставаясь актуальным и универсальным.

Яна Летт. «Препараторы. Сердце стужи», NoSugar Books (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В продолжение «Зова ястреба» в Кьертании, увлеченной Стужей, препараторы — адаптивные охотники за снитирами — оказываются под угрозой. Смерть одной из них становится толчком для расследования ведущего молодого следователя механикера Унельма и погружает читателя в мир интриг и опасных тайн. В это время лучшая среди препараторов Сорта ищет Сердце Стужи, вступая в многозначительную миссию. Вторая часть уникального фэнтези Яны Летт, сочетая ярких героев и социальные вопросы, продолжает развивать мир, где смертельная Стужа стала неотъемлемой частью жизни.

Юлиус Фучик. «Репортаж с петлей на шее», «Альпина Паблишер» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика — уникальный свидетельский отчет о жизни и страданиях в нацистских тюрьмах. Автор, член чешской коммунистической партии, пишет о семи шагах своей камеры, подаренных ему надеждой друзей и непоколебимостью перед лицом несправедливости. Эта книга, написанная на кусочках бумаги и тайно вынесенная из тюрьмы, раскрывает психологию узника, борющегося за свои убеждения и готового «петь» до самого конца. Это произведение, полное философских размышлений и революционной энергии, становится свидетельством мужества перед лицом угнетения.

Джозеф Хенрик. «Самые странные в мире», «Альпина нон-фикшн» (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Самые странные в мире» — книга, переворачивающая наше представление о психологии и успехе. Профессор Хенрик, проведя колоссальное исследование, аргументирует, что культура формирует не только наше восприятие, но и структуру мозга, гормоны, и даже анатомию. Он предоставляет огромное количество доказательств, выдвигая тезис, что все нации не могут быть одинаковыми в психологическом плане, и культурная эволюция систематически модифицирует мышление, чувства и восприятие людей. Хенрик говорит, что несостоятельно продолжать притворяться, будто все населения психологически неотличимы или что культурная эволюция не влияет на нас. Автор рассматривает примеры, показывая, как изменения в общественных структурах, таких как семейные связи и религиозные убеждения, определяли культурные различия и повлияли на развитие Запада от Средних веков до Промышленной революции. Это произведение оставляет читателя с новыми аргументами и заставляет задуматься об их последствиях, несмотря на иногда труднопринимаемые выводы.

Николас Старгардт. «Свидетели войны: Жизнь детей при нацистах», «КоЛибри» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Эта книга о том, как дети переживали Вторую мировую войну в условиях нацистской Германии. Автор исследует жизнь и опыт еврейских, польских, чешских и даже немецких детей — некоторые из них были нацистами, другие — «юношескими преступниками». Книга охватывает жизни детей-жертв, но не сравнивает степень их страданий, призывая к пониманию и состраданию. Автор также рассматривает детей в концлагерях, описывает подвиги доктора Януша Корчака в Варшавском гетто и раскрывает трагедию немецких детей, потерявших отцов на войне. Все эти истории объединены темой того, как идеология может отравить умы детей, превращая их в жертвы и инструменты зла.

Аннемари Шварценбах. «Смерть в Персии», Ad Marginem (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Смерть в Персии» Аннемари Шварценбах — это литературный дневник швейцарской путешественницы. Встречая в пустыне Персии смерть исключительно как средство ухода от жизни, Шварценбах исследует страх и одиночество в мире, где «нет истинного уюта». Она переносит нас в 1934 год, на археологические раскопки, где мерцание лунного света создает апокалиптическую картину пейзажа. В четких, меланхоличных описаниях иранского ландшафта мы видим отражение «печали Персии», прикасающейся к чему-то сырому внутри Шварценбах. Напряженные беседы с ангелом в ее палатке метафорично изображают чувства неподвижности и паранойи. Любовь, рассказанная во второй части, могла бы привести к выздоровлению, но она стремительно приходит к трагическому финалу, подчеркивая тему потери и тревоги. Шварценбах, пережившая попытку самоубийства, вскоре погибла в результате несчастного случая.

Ганс Христиан Андерсен. «Снежная королева и другие сказки», «Издательский дом Мещерякова» (6+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Сборник волшебных сказок Ханса Кристиана Андерсена, включая «Снежную королеву», «Стойкого оловянного солдатика» и другие, предлагает читателям уникальный взгляд на мир. Простые, но глубокие образы и сюжеты, созданные мастером сказок, несут в себе важные уроки о добре, любви и силе человеческого духа. Эти волшебные повествования, ставшие классикой, переносят читателей в мир волшебства, где даже самая суровая зима не может разлучить любящие сердца.

Хуан Габриэль Васкес. «Тайная история Костагуаны», «Лайвбук» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Тайная история Костагуаны» — увлекательный роман, вобравший в себя три сюжетные линии. Это историческая повесть о Панаме в конце XIX века, когда она была частью Колумбии. Сюжет вращается вокруг неудачной попытки французов построить канал и последующего вмешательства США. Основной персонаж, студент-медик из Колумбии, сталкивается с проектом, организовывая перевозку тел умерших китайских рабочих. Вторая тема романа — систематическое насилие в Колумбии, приводящее к постоянным гражданским войнам между либералами и консерваторами. Автор подчеркивает бесконечность этого цикла, иллюстрируя исторические периоды войн с крайне высокой смертностью. Третий слой книги — дань Джозефу Конраду. Васкес создает параллели между вымышленной Костагуаной и Колумбией. Встречи с известными личностями, такими как Сара Бернар и Поль Гоген, добавляют аутентичности. Это произведение оставляет читателя в восхищении перед красочным изображением истории и глубокими размышлениями об исторической правде и субъективности.

Эрин Дум. «Творец слез», Like Book (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Творец слез» — это не просто книга в категории Young Adult. Это переживания, которые не передать словами. Ника — нежность и надежда, солнце с индивидуальностью бабочки, проходит через травмы с несгибаемой силой. Ригель, как самая яркая звезда в Орионе, представляет одиночество, чары, шипы. Их соединение — это звезды и небеса, царапины и лейкопластыри, ужасы и чудеса, дрожь и спасение. Эмоции и боль, поэзия и восхищение. Эта книга — встреча с собственными воспоминаниями и чувствами, долго скрываемыми внутри, но теперь полностью принадлежащими этой истории. В общем, в этой книге все, что любят современные подростки.

О том, что такое Young Adult литература, читайте тут.

Геза Шварц. «Темная фея Офелия», «Эксмодетство» (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Темная фея Офелия» — это волшебное приключение. Офелия проводит души ушедших в мир мертвых. Ее задача не всегда выполняется успешно, и вот ей предоставили последний шанс. Нужно сопроводить 93-летнего Августа Пинлина в мир мертвых. Однако Август — великий маг, и в процессе перехода он отнимает у Офелии часть ее магических способностей. Теперь перед ней стоит выбор: помочь ему в опасном приключении и вернуть свои силы или остаться без них. Рассказ, полный магии, темноты и приключений, завораживает с первой страницы. Легкий стиль и увлекательный сюжет заставляют читателя погружаться в мир темной феи и ее захватывающих приключений.

Иэн Макьюэн. «Упражнения», Inspiria (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Упражнения» Иэна Макьюэна — это воплощение его несравненных амбиций. Этот опус, охватывающий несколько поколений, сопротивляется «коллективной амнезии», тесно связывая личные и исторические повествования. Главный герой Роланд Бейнс рассказывает о своей жизни, семье и XX веке. Макьюэн искусно плетет сюжет, охватывающий десятилетия, исследуя тесные связи между личным и историческим опытом. Заглавие «Упражнения» эхом звучит как жизненно важные уроки Роланда по игре на пианино, переплетаясь с событиями, такими как кризис на Кубе и падение Берлинской стены. Широта романа позволяет Макьюэну погрузиться в сложности истории, сочетая автобиографию, социополитический контекст и эрудицию, создавая литературный шедевр, превосходящий обыденность.

Матиас Мальзьё. «Фарфоровый солдат», Corpus (12+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Фарфоровый солдат» — это трогательное повествование Матиаса Мальзьё о детстве своего отца во времена Второй мировой войны. Семейная драма, пронизанная нежностью, горечью и теплом. Мальчик, потерявший мать и сестру, оказывается в окружении строгих правил в оккупированной зоне, где каждое слово стоит жизни. Взгляд ребенка, который проходит своеобразный психологический путь через трудности, смешан с поэтическим стилем. А это, в свою очередь, создает великолепное и трогательное произведение. Воспоминания, замкнутые в ящике призрачных воспоминаний, становятся стимулом для письма. Это история о потере, одиночестве, исцелении и поиске света в самые темные времена.

Владимир Пеняков. «Частная армия Попски», Individuum (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Частная армия Попски» — это подробные воспоминания о Второй мировой войне, охватывающие события в Северной Африке и Италии. Автор Владимир Пеняков, известный как «Попски», предоставляет читателям увлекательный взгляд на войну через призму собственного мнения и смелых поступков. Родившийся в Бельгии, он принимает британскую комиссию после вторжения Германии в Бельгию в 1940 году и оказывается в Ливийском арабском отряде, где осуществляет разведывательные миссии и взрывы тыловых объектов противника. Пеняков описывает войну как самый счастливый период своей жизни, наряду с эксплуатациями и опасностями, о которых рассказывает в воспоминаниях.

Али Хейзелвуд. «Шах и мат», МИФ (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В «Шах и мат» Али Хейзлвуд представляет читателю мир шахмат, пропитанный страстью и интригами. 18-летняя Мэллори, вернувшись к шахматам после перерыва, оказывается в центре внимания в мире, где шахматы стали новым трендом благодаря социальным сетям. Ей предстоит столкнуться с мизогинией в шахматной среде и снова встретиться со своим оппонентом и шахматным чемпионом Ноланом Сойером. Книга исследует темы подростковой перегруженности ответственностью, дружбы и внезапного внимания к личной жизни. Все это обрамлено бурлящим юмором и романтикой, создавая свежую и веселую историю, в которой шахматы становятся не только увлекательной игрой, но и источником страсти.

Юлия Купор. «Экземпляр», «Дом историй» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Экземпляр» — захватывающая история о Косте, обычном парне из провинциального городка Воскресенск-33. Встреча с бывшим одноклассником, управляющим заводом, ведет его в мир тайн и загадок. Проданные души, мертвые люди и бал у Сатаны становятся неотъемлемой частью его реальности. Вопрос о том, почему дьявол выбрал именно этот городок, а не столицу, и как связано это с остановившимся временем и появлением призраков, создают захватывающий мистический водоворот. Роман, наполненный узнаваемой эстетикой провинциальной жизни и тайнами, притягивает читателя в свой загадочный мир.

Дана Делон, Виктория Побединская, Ксюша Левина. «Drama Queens, или Переполох на школьном балу», Trend Books (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Drama Queens, или Переполох на школьном балу» — захватывающий роман о трех подругах, чьи жизни переплетаются в таинственную ночь, которая началась горящей елкой и потерей. Шестилетнее молчание превратило дружбу в историю. И теперь Пенни, Тейлор и Кэтрин сталкиваются с волнением, любовью и надеждой в свете новогодних огоньков. Сплетение судеб и искры подвешенного над ними вопроса: кто станет центром вечера, кто примет корону и кого выберет сердце? Волшебство праздничного вечера раскрывает светлые и темные стороны дружбы и любви.

Андри Снайр Магнасон. LoveStar, ИД «Городец» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

LoveStar — это волшебная смесь научной фантастики, сатиры и любовной истории. В Исландии будущего предприятие LoveStar оптимизировало потребительство и технологии. Люди стали передавать данные с использованием волн птиц. Они запрограммированы на рекламу, устраняют сомнения, мертвые отправляются в космос, чтобы затем вернуться на Землю, а идеальную пару можно найти с помощью алгоритма. Индриди и Сигрид — счастливая пара, но когда Сигрид связывается с кем-то другим, их утопия разрушается. В это время LoveStar сам порабощен новой идеей. Писатель, которого часто сравнивают с Оруэллом, Воннегутом и Дугласом Адамсом, создал книгу с широким воображением, смешав глубокую философию Оруэлла с шутливостью Воннегута и Адамса. LoveStar — это и предостережение, и чистое развлечение, и замечательно проработанное отражение человеческой жизни и ее траектории.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».