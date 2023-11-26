«Вопросов было много, но мы справились»: эксперт — о маркировке рекламы в Рунете

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Олесей Кононовой

С 1 сентября прошлого года начали действовать поправки к закону «О рекламе», предусматривающие штраф за отсутствие маркировки интернет-рекламы. Они вызвали большой резонанс, в том числе потому, что многие участники рынка не понимали, как устроен процесс. О том, как агентствам запускать кампании для клиентов с учетом новых требований, в колонке для «Реального времени» рассказывает основатель компании «Две ракеты диджитал» Олеся Кононова.

Согласно поправкам, с 1 сентября 2022 года вся реклама в Рунете должна маркироваться, а каждый участник digital-размещения обязан отчитываться по кампаниям в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). Отправлять данные самостоятельно в ЕРИР нельзя: это можно сделать только через операторов рекламных данных (ОРД).



При работе с крупными рекламными платформами, например «VK Рекламой» и «Яндекс.Директом», маркировка проходит просто — кабинеты интегрированы с ОРД. Рекламодателю достаточно корректно заполнить данные, после чего объявлениям автоматически присваиваются токен и пометка «Реклама», а вся необходимая информация о продвижении передается в единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Какие шаги включает в себя маркировка рекламы?

Маркировка — это комплекс отличительных знаков, которые ставятся на каждый рекламный блок. Новые правила включают в себя несколько ключевых шагов:

заполнение данных обо всех участниках рекламной цепочки до старта продвижения;

получение и добавление токена — идентификатора единого реестра интернет-рекламы (erid) — на каждое объявление или в ссылку, по которой перейдет пользователь с рекламы;

добавление пометки «Реклама» и сведений о рекламодателе в каждое объявление;

отчетность по итогам каждого календарного месяца продвижения.

Как получить токен?

Получать токены для объявлений и передавать данные о кампаниях необходимо через ОРД. Сведения, внесенные во все ОРД, обрабатываются, структурируются и передаются в ЕРИР.

Аккредитовывает ОРД Федеральная служба по надзору в сфере связи. Только после получения лицензии оператор может начинать свою работу по генерации токенов и передаче данных в ЕРИР. То есть лицензия от ведомства — это обязательное условие.

ОРД VK — один из семи операторов рекламных данных. Система бесшовно интегрирована с основными рекламными платформами VK, что позволяет автоматизировать основные процессы маркировки, в том числе и отчетность. Давайте предметнее разберемся, как это работает, если вы запускаете рекламу от лица рекламного агентства.

Важные моменты, которые нужно учесть на старте

Необходимо корректно заполнить данные в рекламном кабинете. Для подачи данных в ОРД необходима полная информация об агентстве, рекламодателе и о подрядчиках в цепочке. Если данных нет или они заполнены с ошибками, отправка данных будет невозможна.

Также важно подписать с клиентами дополнительные соглашения на передачу данных. Если работа с клиентами ведется через субподрядчиков, нужно подписать соглашения со всеми участниками цепочки.

Работа с ОРД пошагово

После этого можно следовать пошаговой инструкции:

Шаг 1. Примите оферту в кабинете.

Шаг 2. Создайте нового клиента в кабинете агентства.

Шаг 3. Для того чтобы заполнить информацию по клиентам, зайдите в свой кабинет и перейдите во вкладку «Клиенты». Найдите нужного клиента в списке, наведите на него курсор и нажмите «Редактировать».

скриншот realnoevremya.ru

В открывшемся окне перейдите в раздел «Договор с клиентом». Выберите страну клиента и его тип. Далее необходимо заполнить данные договора.

Шаг 4. В разделе «Договор с клиентом» из выпадающего списка нужно выбрать страну, а ниже — тип клиента. Затем ввести название организации рекламодателя, его ИНН, номер и дату договора, а также выбрать тип контракта и предмет.

скриншот realnoevremya.ru

После этого можно создавать кампании в обычном порядке. Площадка автоматически будет генерировать для всех кампаний токены и проставлять пометку «Реклама».

Открутили рекламу месяц — теперь нужно отчитаться. Данные за август отправляем в сентябре, за сентябрь — в октябре и далее по аналогии. В кабинете ОРД для этого есть специальный раздел — «Акты». В него необходимо добавить документ, который подтверждает оплату услуг. Акты по договору отправляются в ЕРИР автоматически. Однако агентствам нужно отчитаться за своих клиентов. Для этого нужно открыть раздел «Бюджет» и перейти во вкладку «Отчеты для ОРД». Поскольку в ноябре мы отчитываемся за октябрь, то выбираем его.

Акт необходимо загрузить в ОРД в течение 30 дней после завершения календарного месяца, в котором реклама показывалась впервые. Например, если объявление или ролик транслировались с 5 сентября по 15 октября, в кабинет нужно подгрузить два акта. Первый, со статистикой с 5 по 30 сентября, должен быть добавлен до 30 октября. Второй — с данными по 1—15 октября — необходимо загрузить до 30 ноября.

скриншот realnoevremya.ru

Система отобразит информацию обо всех клиентах и суммах рекламных кампаний за выбранный период. Из этого списка нужно выбрать клиента, в разделе «Акт» указать наименование/номер акта и сумму.

скриншот realnoevremya.ru

Такую процедуру нужно провести для каждого клиента. Затем важно проверить точность указанных данных и нажать кнопку «Отправить отчет в ОРД».

Когда отчет уйдет в ОРД, вы увидите вот такое оповещение:

скриншот realnoevremya.ru