Музей «Татнефти» пополнился книгами со 120-летней историей

Три старинных Корана, классические учебники и рукописи с арабской графикой начала прошлого века подарила музею сотрудница «ТатНИПИнефти»

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Татнефть»

Музейные коллекции «Татнефти» пополнились несколькими старинными экземплярами Корана, другой ценной и редкой литературой, пишет газета «Нефтяные вести». Этот роскошный подарок сделала научный сотрудник отдела экспериментальных лабораторных исследований «ТатНИПИнефти» Флера Газеева. Она говорит: священные книги ее дедушки-муллы должны приносить пользу. Поэтому и решила сделать их общим достоянием. По материалам газеты «Нефтяные вести» рассказываем о том, как это было.

«Священные книги должны просвещать»

Старинные книги хранились в семье больше 120 лет — они достались Флере Мугаллимовне от дедушки, а ему самому — от родителей. Ее предки по отцовской линии жили в Ютазинском районе. Семья исповедовала ислам, вела богобоязненный образ жизни, а дедушка был муллой. Книги, купленные еще прадедом и прабабкой Флеры Газеевой, бережно передавались из поколения в поколение и хранились на почетном месте в доме.

До 1927 года в татарской письменности использовалась арабская графика. С 1927 по 1939 год наши дедушки и бабушки писали на латинице, и только с 1939-го стала использоваться кириллица. Все, что передала в музей сотрудница «ТатНИПИнефти», написано арабскими буквами — это подлинный документ старины, одна из тех тонких нитей, из которых историки кропотливо собирают картину жизни тех далеких времен.

Как же семья решила расстаться с этим сокровищем? Флера Мугаллимовна объясняет:

— Я увидела в телеграм-канале «Мы Татнефть» новость о том, что компания помогает оцифровывать старинные книги, написанные арабской графикой. Сейчас в нашей семье есть более новые экземпляры Корана, мы ими активно пользуемся. Священные книги хоть и являются нашей семейной реликвией, должны просвещать, приносить пользу. Поэтому я решила передать их в музей «Татнефти».

«Ими очень активно пользовались»

Специалисты Управления информационной политики компании и сотрудники музея «Татнефти» уже провели первый осмотр и «диагностику» ценного дара. Выяснилось, что в числе переданных компании книг — три Корана, два из которых датированы 1903 и 1904 годами. Дедушка Флеры Газеевой родился в 1899 году — это значит, что священные книги купили его родители.

— Некоторые страницы книг ветхие, но не потому, что их хранили в плохих условиях, — объясняет главный специалист по национальному контенту Илшат Мингараев. — Ответ простой — ими очень активно пользовались. Мы даже обнаружили попытки самостоятельного восстановления книг — наиболее поврежденные страницы сшиты очень тонкими, почти прозрачными нитями.

Рукописные стихи и заметки на полях

Есть среди подарков и те, ценность которых еще предстоит изучить и оценить. Например, рукописный сборник стихов, написанных на татарском языке с использованием арабской вязи. Чьи это стихи? Кто их сочинил или, может быть, собрал? В этом будут разбираться специалисты.

Кроме того, в музей передали и несколько классических учебников, написанных Хади Максуди. Это был один из самых авторитетных татарских интеллигентов начала XX века, известный татарский языковед, исламовед, педагог и общественный деятель. В 1892 году он выпустил азбуку «Первый учитель», которая еще до революции стала самой массовой и популярной татарской азбукой — по ней сельские и городские шакирды осваивали арабское письмо на родном языке. Этот учебник был издан миллионными тиражами.

Перу Максуди принадлежат десятки учебников для медресе, толкования Корана, самоучители татарского языка для русских и русского языка для татар… И именно одни из первых изданий его многочисленных трудов оказались в музее «Татнефти» благодаря щедрому дару Флеры Газеевой. А на полях учебников есть многочисленные заметки — их делали учителя и шакирды. Специалисты из музея, конечно же, изучат каждый штрих в них — это поможет приблизиться к тем людям, которые делали пометки больше сотни лет назад. Понять, как они мыслили, какие вопросы их волновали и даже какие методические особенности были приняты в те давние годы.

Компания «Татнефть» благодарит Флеру Мугаллимовну за щедрые подарки и обещает, что они будут использованы по назначению и продолжат нести в мир свет и доброту.

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