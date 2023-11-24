Гитара, грелка и метроном

В Доме татарской книги татарская рок-группа Gauga открыла выставку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Доме татарской книги открылась выставка, посвященная татарской рок-группе Gauga. Ранее в истории казанского музейного дела не вспомнить случай, когда какому-либо рок-коллективу была посвящена экспозиция. Лидер группы Оскар Юнусов рассказал о некоторых экспонатах.

Картины поклонников и черновики

Выставка — часть проектов, которые Gauga воплощает, празднуя в этом году десятилетие. Секстет отыграл концерт в культурном центре «Сайдаш» вместе с оркестром La Primavera, исполнив песни в расширенных версиях. В планах — выпуск книги с текстами песен. Еще весной 2023-го лидер, автор песен Оскар Юнусов сказал, что хотел бы сделать выставку. То, что выглядело забавно на словах, воплотилось в жизнь: организовали ее в Доме татарской книги, где Юнусов с коллегами дал немало акустических концертов. Выставка названа «Кем син» по одной из песен. Она продлится до 24 декабря.



Юнусов рассказал о нескольких экспонатах для «Реального времени». Кстати, для выставки он записал аудиогид.

«Это подарок нашей слушательницы. Ее зовут Ильмира Закирова, она педагог. Она рассказала, что на одном из квартирников на нашей старой репточке на Лобачевского услышала песню «Фәрештә», вдохновилась и нарисовала картину с ангелом. Потом она отправила мне фотографию картины, я ответил, что мне она нравится, а на презентации альбома в 2022-м на летней террасе Национальной библиотеки РТ картину мне подарили».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Весной 2022 года мы снимали клип на песню «Аламам». Под нее была написана новая аранжировка, клип назывался «LMM», а я знал, что мы также запишем ее для альбома, хотел, чтобы название не повторялась. Это шуба была на мне в клипе, а клип считался экспериментальным, промежуточным. Он получился мистическим, немного нестандартным для нас. В образе я отталкивался от финской группы HIM».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«На витрине — черновик песни «Грейпфрут». Для выставки я его нашел, обрадовался, потому что это первый черновик, тут три куплета, некоторые строчки отличаются в окончательной версии. Раньше я писал песни на бумаге, а потом перешел на компьютер. Наш барабанщик Искандер Хабибуллин играет активнее многих музыкантов, палочки ломаются, часть из них он дарит поклонникам, а какие-то я забрал себе. Также тут есть корешки билетов из театра Камала, где мы поменяли название на Gauga.



Медиаторов я купил в свое время штук 120. Это все, что осталось. Струны показывают, как быстро они изнашиваются, поскольку у меня несколько гитар. В середине стоит картина Ильмиры Закировой, наш логотип нарисован нитями. Перстни, чей-то зуб, линзы, лак — это из клипа «LMM». Я раньше линзы не носил, так что за день до съемок мы решили потренироваться. В результате у нас есть часовой фильм, как мы с подругой пытаемся их надеть».



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Великая студия и Фарит

«У нас была великая студия на Лобачевского. Через нее прошло грандиозное количество гостей, художников, музыкантов, артистов. Здесь прошло множество мероприятий, фотосессий, съемок фильмов, репетиций (включая Зули Камаловой и Мубая). Здесь мы записали два первых альбома. Здесь проходили наши вечера после концертов, порой они были интереснее самих концертов. На студии висел плакат The Doors. В этом году остальные ребята, с которыми студия снималась, попросили меня съехать, чтобы сделать ремонт и продолжить без меня. На память я забрал плакат, хотя фанатом группы не являюсь.

Здесь же висит моя первая гитара, мне ее подарила бабушка на Новый год, когда я учился в 10-м классе. На ней я стал учиться играть и писать песни».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Это бочка барабанщика Искандера Хабибуллина, она пару разу участвовала в концертах и даже на записи. Многие люди, когда приходили на квартирники на Лобачевского, фотографировались с Фаритом».



realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Метроном мне подарили на день рождения в мае со словами, что музыканту будет приятно получить такой подарок, и не ошиблись. Метроном — прекрасный прибор, полезный и красивый. Я иногда его включаю. А бокалы — со съемок клипа «Грейпфрут», я их хранил с тех лет. Вспомнил, что уже в те годы, в 2016—2017-е, я думал, что когда-нибудь выставлю их как экспонат».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как музыканты спасали Оскару голос

«На полке лежат книги из моей домашней библиотеки. Три тома толкового словаря татарского языка. Я люблю смотреть слова, которые не помню, либо услышал, при написании песен, чтобы не перепутать значение. В интернете я словари смотрю гораздо реже. Также тут лежат книги про музыкантов. Я увлекался в школе русским роком, а потом перешел на британский рок.

Грелка, пробка и мазь звездочка — это напоминание о туре по Москве, Питеру и Казани. В Москве был плохой звук, я перенапрягся, голос исчез, мы поехали на поезде в Петербург, три дня ребята пытались мне помочь. Все это время ходили по аптекам, нашли врача. В частности, пробку нужно было зажимать зубами и извлекать звуки. А смесью из воды и капли мази я дышал из грелки.

Шахматы — это напоминание, что наша группа когда-то называлась Oscar c7c5. Это дебют «Сицилианская защита», который сразу настраивает на агрессивную игру».



realnoevremya.ru/Максим Платонов