Гид по Галиасгара Камала: гимназисты и лошади

Прогулка по Поперечно-Тихвинской. Часть 1-я

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ. Бывший Сенной базар, 1930-е годы

Закончив изучение улиц Лобачевского и Астрономической, переходим мост и оказываемся на самом краю Старо-Татарской слободы. По крайней мере, обыкновенно границы ее проводят по улице Галиасгара Камала, к тому же она проходит по территории бывшего Сенного базара. До революции улица называлась Поперечно-Тихвинской, в 1896-м ее переименовали в Фуксовскую, а нынешнее название она получила 21 сентября 1939 года.

Дегтяревский мост

Кстати, именно по Астрономической тащили памятник Гавриилу Державину. Вообще, идея поставить поэту памятник возникла сразу после его смерти в 1816-м. Проект разработал казанский художник Лев Крюков, его отвергла Императорская академия художеств, новый придумал Абрам Мельников. Потом возникла новая проблема — денег собрали столько, что было решено улучшить начатое. В результате конкурса победил проект академика Константина Тона со статуей и барельефами скульптора Самуила Гальберга. Детали изготавливались в Санкт-Петербурге, Гальберг скончался, работали его ученики — Николай Ромазанов и Констнатин Климченко.

Каменные части монумента приплыли в 1843-м, а металлические в 1846-м. Академик Яков Грот писал в «Жизни Державина»: «У старого канала бывает биржа или род ярмарки, на которую стекается множество народа. К этому-то сборищу и обратился он с такой речью: «Народ прославленный! Вот приехала Держава и перевезти ее надо, а как это сделать, если ты не поможешь? Народ православный! Помоги перевезти Державу!». Толпа, не задумываясь, выразила свою готовность исполнить просьбу, — тотчас устроены были салазки, и весь материал дружно был перевезен с берега к университету».

Памятник поставили у Анатомического театра, там он простоял до 1870 года, после его перенесли на нынешнюю площадь Свободы, а в 1930-м новая власть его уничтожила. На этом месте сейчас стоит театр оперы и балета.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ

Вторая мужская гимназия (Галиасгара Камала, 1)

В 1835-1838 года гимназия работала на нынешней улице Баумана, где сейчас находится здание Госбанка. После на Булаке был куплет у некоего Киселева дом, в 1847-м его перестроили из трехэтажного в двухэтажный дом с антресолями и подвалом, позже появились еще два этажа со стороны улицы Галиаскара Камала и домовая церковь.

Среди тех, кто закончил гимназию — не только революционер Николай Бауман, но историки Николай Булич и Николай Лихачев, химик Александр Зайцев, кардиолог Алексей Казем-Бек, журналист и краевед Николай Агафонов, а также композитор Джаудат Файзи. В советское время сюда сначала въехал Татарский запасной батальон. До нынешнего времени это центр детского творчества Вахитовского района, а также третья музыкальная школа — имени Рустема Яхина.



скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Дом Панфилова (Галиасгара Камала, 2)

Двухэтажное здание напротив было возведено в 1830—1832 гг. по проекту архитектора Александра Шмидта. После учебы в Петербурге он был архитектором Курской губернии, а после жил в Усть-Каменогорске, в Казани работал архитектором Казанского университета и губернии (к примеру, он возвел в Кремле церковь Николы Ратного). В 1832 году его судили за неточные постройки арсенала и питейного дома, в 1834-м Шмидт перебрался в Новгородскую губернию.

В начале XX века здесь работала типография «Баян эль-Хак» Мухаметзяна Сайдашева, выпускавшая одноименную реакционную газету. Помещение он тогда арендовал у баронессы фон Симолин. Отец Мухаметзяна, издатель газеты Ахметзян Сайдашев, продавал чай, был учредителем Торгово-промышленного товарищества с уставным капиталом в полмиллиона рублей, но в конце XIX века разорился.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Сад имени Кирова

На месте сада в ханские времена находилось озеро, а вокруг располагалась Кураишева слобода. Курайшиты — это племя из Мекки, от которого происходит пророк Мухаммед и все праведные халифы. После 1552 года здесь сформировалась первая Татарская слобода, а это значит, что здесь находились и мечеть, и кладбище. Как и многие печальные места Казани (а это, к примеру, территория в районе улицы Татарстан или у Гостиного двора), эти кладбища вошли в черту города и исчезли с течением времени. Сенной базар образовался в середине XVIII века. На картах начала XX века еще видно, как с обеих сторон улицы Московской идут торговые постройки (память об этом — новодел Усмановского подворья на углу с улицей Парижской Коммуны).

В 1930-е базар убрали и возвели общественное здание со множеством названий. К примеру, это еще и сквер Труда. Столько же имен у фонтана со скульптурной композицией 1935 года: «Владыкой мира будет труд», «Интернационал», «Три богатыря». Придумал ее Садри Ахун, шакирд медресе в Челябинске, Уральского художественно-промышленного техникума и Ленинградского института пролетарских изобразительных искусств. Ему же принадлежит памятник Тукаю в сквере имени Тукая.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ

Бензозаправочная станция

В те же 1930-е годы на месте современной заправки стояла станция, которую посещали предки современных автомобилей. Заметьте, как мало этих машин на БЗС — и как много на Гаражной (как тогда называлась улица Столбова) лошадей!