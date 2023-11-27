День в истории 27 ноября: 75 лет троллейбусам в Казани, старт недели стартапов
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 27 ноября 2023 года
27 ноября в Казани стартует VI Межрегиональный отраслевой форум по государственно-частному партнерству и открывается Российская неделя стартапов. В мире отмечается Международный день гитариста, в России — День морской пехоты и День оценщика. Шесть лет назад президент России Владимир Путин учредил День волонтера, а 75 лет назад на улицы Казани вышли первые троллейбусы. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Старт VI Межрегионального отраслевого форума по государственно-частному партнерству.
- Дискуссия «Как может развиваться водная инфраструктура Татарстана» в рамках программы «Городские модераторы».
- Открытие Российской недели стартапов в Казани.
- Концерт, посвященный дню рождения Казанского камерного оркестра La Primavera, в ГБКЗ им. С. Сайдашева.
- Большой бизнес-девичник по итогам финала программы «Женское предпринимательство» от центра «Мой бизнес».
Кто родился: директор Качаловского театра и глава «Татспиртпрома»
- 1942 — гитарист-виртуоз и певец Джими Хендрикс.
- 1947 — депутат Госсовета Татарстана, художественный руководитель — директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. Качалова Александр Славутский.
- 1953 — председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров.
- 1961 — российская телеведущая Екатерина Андреева.
- 1963 — народный артист России Владимир Машков.
- 1976 — генеральный директор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов.
Кто скончался: основоположник казанской школы детской хирургии и татарский писатель
- 1953 — американский драматург, лауреат Нобелевской премии Юджин О’Нил.
- 1985 — французский историк Фернан Бродель. Он произвел революцию в исторической науке своим предложением учитывать экономические и географические факторы при анализе исторического процесса.
- 2018 — основоположник казанской школы детской хирургии, доктор медицинских наук, профессор Михаил Рокицкий.
- 2020 — татарский писатель Ханафи Бадиги.
Праздники: День гитаристов и слушания музыки вечернего города
- Международный день гитариста.
- День морской пехоты России.
- День оценщика в России.
- Киберпонедельник в США.
- День поддержки черепах.
- День слушания музыки вечернего города.
События в истории: станция скорой медицинской помощи и троллейбусы
- 1671 — окончание восстания Степана Разина.
- 1705 — царь Петр I поручил сформировать «полк морских солдат».
- 1888 — в Казани в здании Губернской почтовой конторы на ул. Грузинской (здание КАИ на Маркса, 31/7) торжественно открыли городскую телефонную станцию.
- 1895 — Альфред Нобель подписал в Париже окончательную версию своего знаменитого завещания.
- 1914 — в Доме приказчиков, где сегодня действует Торговая палата республики, заработала первая в истории города станция скорой медицинской помощи.
- 1922 — в денежном обращении появились советские червонцы.
- 1938 — в Москве впервые прозвучала знаменитая песня «Катюша».
- 1948 — на улицы Казани вышли первые троллейбусы.
- 1983 — катастрофа Boeing 747 под Мадридом, в результате которой погиб 181 человек.
- 1989 — взрыв Boeing 727 над Боготой. Всего погибло 110 человек. Организатором теракта является наркобарон Пабло Эскобар.
- 1992 — основана Высшая школа экономики.
- 2009 — крушение «Невского экспресса», в результате которого погибли 32 человека.
- 2017 — президент России Владимир Путин учредил День волонтера. Он отмечается ежегодно 5 декабря.
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