Для учеников 10-й школы прошел необычный урок химии на производстве «ТАИФ-НК»

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На днях учащиеся нижнекамской школы №10 побывали на заводе Бензинов, локальных очистных сооружениях и в заводоуправлении АО «ТАИФ-НК». Перед экскурсоводами стояла непростая задача: просто и понятно рассказать детям о сложном процессе переработки нефти и очистке сточных вод. Во время трехчасовой экскурсии ребята узнали о том, как из нефти получаются продукты: дизельное топливо и автомобильные бензины, авиакеросин и другие, а также историю становления и перспективы развития предприятия. Благодаря этой поездке девятиклассники не только пополнили знания школьной программы, но и получили представление о профессии нефтепереработчика. В этом году им предстоит сделать сложный и ответственный шаг в жизни — выбрать, на кого пойти учиться.



Как работает нефтеперерабатывающее производство?

Об этом из первых уст смогли узнать учащиеся школы №10 из Нижнекамска. Работники предприятия пригласили ребят на экскурсию, чтобы они своими глазами увидели внушительные по габаритам установки, резервуары для хранения нефтепродуктов, центральные операторные, локальные очистные сооружения и другие производственные объекты компании.

На днях учащиеся нижнекамской школы №10 побывали на заводе Бензинов, локальных очистных сооружениях и в заводоуправлении. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Сегодня приехали учащиеся нашей подшефной школы №10. У некоторых из них родители трудятся на нашем предприятии. Главная цель — показать масштаб, быт работников, условия труда. Еще мы хотим заинтересовать школьников в будущем получать профильное образование, чтобы они продолжали дело родителей и начали формировать семейные династии. Необходимо заинтересовать детей, чтобы они обучались и работали в Нижнекамске, трудились на благо республики и страны, — подчеркнул руководитель группы технического обучения предприятия Антон Тухватуллин.

По словам директора школы №10 Андрея Бликина, профориентационные экскурсии помогут побудить у ребят интерес к рабочим профессиям.

— Мы уже на протяжении многих лет сотрудничаем с компанией. Сегодня ребята увидят, как устроено нефтеперерабатывающее предприятие. Узнают, что к работникам здесь предъявляются высокие требования в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Даже самый простой рабочий должен владеть обширными знаниями и умениями, — отмечает он.

До начала экскурсии для ребят провели инструктаж по технике безопасности. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Чтобы визит прошел максимально безопасно, до начала экскурсии для ребят провели инструктаж по технике безопасности, каждому выдали средства индивидуальной защиты.

Сам экскурсионный маршрут пролегал мимо крупных производственных установок. Пока автобус перемещался по огромной заводской территории, школьники слушали рассказ об истории становления компании, которая отметила в этом году свое 25-летие.

Второе производство завода Бензинов стало первой точкой в экскурсионном маршруте школьников. Здесь расположено «сердце» завода — установка переработки газового конденсата. За год она способна перерабатывать 1 млн тонн сырья, производя из него пропан-бутановую, керосиновую, дизельную фракции, мазут и прямогонный бензин.

Второе производство завода Бензинов стало первой точкой в экскурсионном маршруте школьников. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Выступивший в роли экскурсовода помощник директора завода Бензинов Ильдар Садыков объяснил, что завод — это одно из крупных подразделений компании. Ребят интересовало буквально все: как и откуда поступает сырье, что с ним происходит внутри промышленных установок и как потом готовый бензин заливают в бензовозы и отправляют на АЗС.

— Мы рады оказаться на одном из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий нашей страны. Тем более что предприятие много лет шефствует над нашей школой, оказывает помощь, проводит экологические уроки. Эта экскурсия не только вызовет интерес к профессии нефтепереработчика, но и покажет значимость химических знаний в жизни человека, поспособствует экологическому воспитанию, повышению мотивации к изучению предмета, — уверена классный руководитель 9 «Б» класса Людмила Зайцева.

Заглянули школьники в центральную операторную, где происходит процесс управления технологическим процессом.

Заглянули школьники в центральную операторную, где происходит процесс управления технологическим процессом. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Центральная операторная — единый центр получения информации с установок производства. Современное оборудование позволяет персоналу оперативно управлять технологическими процессами и реагировать на изменения параметров, — рассказал о нюансах работы заместитель начальника цеха №04 Марсель Камалетдинов.

Не менее увлекательным стало путешествие по промышленной лаборатории завода. В месяц здесь проводят порядка 12 тысяч испытаний поступающего на завод сырья, а также готовой товарной продукции, которая отправляется потребителям. Увидеть, как проверяют качество топлива, посторонним нельзя, но для гостей сделали исключение — на глазах ребят определили октановое число.

За испытаниями с широко открытыми глазами наблюдала девятиклассница Ксения Ялозюк. У девочки папа здесь трудится электриком. Ксения твердо решила, что тоже будет работать на этом предприятии лаборантом химического анализа.

Не менее увлекательным стало путешествие по промышленной лаборатории завода Бензинов. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Мне было очень интересно попасть в лабораторию. Здесь все чисто, кругом стоят колбочки, различная посуда, оборудование для проведения испытаний. Еще раз убедилась в том, что в дальнейшем хочу здесь работать. Планирую пойти учиться в колледж нефтехимии и нефтепереработки, чтобы вместе с лаборантами участвовать в проверке качества продукции, — признается Ксения.

«Я очень горжусь своим папой»

После ознакомительной экскурсии на завод Бензинов школьники посетили локальные очистные сооружения. Основное их предназначение — создание замкнутого водооборотного цикла, при котором степень очистки составляет 99,99%, что позволяет вновь использовать воду в технологических процессах и полностью исключить забор воды из Камы.

О том, как происходит многоступенчатый процесс очистки, ребятам рассказал начальник цеха №09 Руслан Валеев. По его словам, проектная производительность основных линий очистных сооружений составляет 500 куб. м/час. Дата ввода объекта в эксплуатацию — 2015 год.

После ознакомительной экскурсии на завод Бензинов школьники посетили локальные очистные сооружения. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Сначала стоки проходят механическую очистку, когда с помощью специального оборудования избавляются от песка, ила и прочих твердых включений. Второй этап — прохождение через флотатор, где к делу подключаются поверхностно-активные вещества. Они, как мыльная пена, обволакивают собой микрочастицы, оставшиеся после механической очистки, и избавляют от них воду, выталкивая загрязняющие вещества на поверхность вместе с пеной. Финальная стадия — биоочистка, где в борьбу с самыми маленькими загрязнителями вступают микроорганизмы. Это специальные бактерии, для которых вредные примеси служат пищей, они их съедают, тем самым делая воду практически чистой. То есть чем глубже процесс очистки технологической воды, тем прогрессивней становится продукт, — объяснил он ребятам.

Среди слушателей в этот день была дочь начальника цеха №09 Руслана Валеева девятиклассница Лилия. По ее словам, дома папа мало рассказывает о работе, а ей всегда хотелось увидеть его рабочее место, узнать о нюансах работы.

Среди слушателей в этот день была дочь начальника цеха №09 Руслана Валеева девятиклассница Лилия. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Я очень горжусь своим папой, он у меня настоящий профессионал своего дела. Все мои одноклассники с интересом сегодня слушали его выступление, вникали в принцип работы локальных очистных сооружений. Мне здесь тоже понравилось, как ни странно — не пахнет никакими примесями, — с улыбкой сказала Лилия.

Трехчасовая экскурсия завершилась в заводоуправлении, где ребятам представили презентационный ролик о деятельности компании и накормили вкусным обедом. За чашкой чая в неформальной обстановке ребята наперебой делились впечатлениями от увиденного. Для многих поездка на производства компании стала настоящим открытием.

— Круто! Мне все понравилось! Очень интересно рассказывали о работе предприятия. Возможно, после окончания школы пойду учиться на оператора технологических установок или машиниста, — сказал девятиклассник Айрат Галяув.

— Отличная экскурсия! Во время поездки я поняла, какие процессы происходят на предприятии. Территория чистая, ухоженная, нет запахов. Особенно мне запомнилась промышленная лаборатория, где проводят испытания, — отметила Анна Стрюкова.

— Для нас сегодня открылись тайны. Мы увидели, как на самом деле выглядит предприятие, узнали, какие специалисты здесь работают, а также куда пойти учиться, чтобы в будущем здесь работать, — поддержала Амира Галимова.

Экскурсия завершилась в заводоуправлении, где ребятам представили презентационный ролик о деятельности компании и накормили вкусным обедом. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На этом экскурсии не заканчиваются. Уже на этой неделе работники общества будут встречать студентов колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Всего же с начала года на нефтеперерабатывающем предприятии прошло шесть экскурсий, до конца года намечены еще четыре увлекательных путешествия в мир большой нефтепереработки.

