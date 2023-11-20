В Казани снимают без бюджета фильм о Салихе Сайдашеве

В главной роли — мим Марат Шайдуллин

Фото: предоставлено realnoevremya.ru съемочной группой фильма. Марат Шайдуллин в роли Салиха Сайдашева

В Казани начали снимать фильм про великого татарского композитора Салиха Сайдашева под рабочим названием «По следам Салиха...». Главную роль по результатам кастинга получил Марат Шайдуллин, мим, лауреат конкурсов по пластике и пантомиме, финалист телешоу «Минута славы». А второстепенные его роли — персонажи массовки сериала «Зулейха открывает глаза».

При чем тут «Зулейха открывает глаза»?

Режиссером фильма стал Александр Жарахин. Он живет в Лаишево, занимается карате и художественной фотографией. Работал в «Пиковой даме» артистом миманса в театре оперы и балета, снимался в массовке, в клипах, социальных роликах.

— Кинематограф в Татарстане оставляет желать лучшего в плане съемок фильмов, — говорит Жарахин. — Поскольку мы любим кино, то решили сами взяться за какую-то идею — и начать снимать.

Директор картины Джамиля Сафиуллина предложила снять фильм о Салихе Сайдашеве. Он один из первых татарских композиторов, основоположник татарской профессиональной музыки, автор «Марша Советской Армии», музыки к спектаклям «Галиябану», «На Кандре», «Голубая шаль», «Наемщик». К слову, в 2025 году его наследие перейдет в статус общественного достояния.

На прошлой неделе прошел первый съемочный день. В представленном фрагменте Сайдашев бродит по Лядскому парку, встречает местных ребятишек, записывает новую мелодию и не может попасть в родной театр на улице Горького.

Сейчас там располагается театр имени Тинчурина — шедший в различных его локациях экспериментальный спектакль «Сайдаш. Бессонница» снят с репертуара.

Фильм с ориентировочным хронометражем 18 минут снимается без бюджета творческой группой «Команда 21+». На главную роль авторы выбрали мима Марата Шайдуллина.

Консультантом картины стала Эльмира Хамитова, выпускница Набережночелнинского училища искусств и Казанской консерватории. Какое-то время она работала в музее Сайдашева.

Интересно, что у Хамитовой есть опыт в съемках — она стала в 2019-м героиней клипа группы «Хитобои», где сыграла знаменитого банковского кассира Луизу Хайруллину. Так же, как и Жарахин, она принимала участие в эпизодах сериала «Зулейха открывает глаза», где сыграла аж десять ролей, от репрессированной поселенки до секретаря-машинистки из НКВД.

предоставлено realnoevremya.ru съемочной группой фильма

«Люди, даже имеющие образование, не могут отличить творчество Сайдашева и Хакима»

— В референсы на роли мы ставили настоящие фотографии героев фильма — маму Салиха, Тинчурина, генерала Чанышева и других, — говорит Сафиуллина. — Одним из требований кастинга было внешнее сходство. Многие актеры с удовольствием писали, что они похожи, и в анкетах прикрепляли именно те фотографии, где схожесть действительно была. Некоторые путали и писали, что тоже готовы сняться в роли Сибгата Хакима. Этот факт еще раз доказывал, что люди, даже имеющие музыкальное, театральное образование, не могут отличить творчество Сайдашева и Хакима.

— Просто мы решили, что очень хотим рассказать историю Салиха, — объясняет подход Сафиуллина. — Тем более что он тоже писал свою музыку на коленке... А мы чем хуже?

— У нас созрела идея, — отмечает Жарахин. — Исторических фильмов очень много, снимают по схеме, а мы решили, что выигрышно будет сделать фильм философским, где друг на друга накладываются пласты времени. Поскольку у нас практически нет бюджета, мы снимаем с помощью своих технических средств, мы хотим совместить время 1953—1954 годов и современность.

Референсное фото Сайдашева для кастинга. предоставлено realnoevremya.ru съемочной группой фильма

В республике не так и много художественных фильмов, посвященных историческим персонажам. О Габдулле Тукае с ходу вспоминаются фантасмагорические картины Салавата Юзеева «121» и «Күк капусы ачылганда», при этом оба не дают биографию поэта, а помещают ее в фантастический контекст. О Рудольфе Нуриеве вольные рассказы представил Фарид Давлетшин. Редкими показами балует фильм «Җылак» Алмаза Нургалиева об актере Азгаре Шакирове. Удивительно, но при том, что в Татарстане делается много экранизаций татарской классики, развивается жанр мелодрамы, картин, которые рассказали бы биографию конкретного известного татарстанца, нет.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с директором музея Сайдашева Айдаром Ахмадиевым, в котором он рассказал, что здание, ремонт которого длится уже семь лет, сначала планировали открыть летом, затем церемонию перенесли на осень, но и эти сроки не выдерживаются. Сейчас предварительно заявленная новая дата — декабрь 2023-го.