В Казани снимают без бюджета фильм о Салихе Сайдашеве
В главной роли — мим Марат Шайдуллин
В Казани начали снимать фильм про великого татарского композитора Салиха Сайдашева под рабочим названием «По следам Салиха...». Главную роль по результатам кастинга получил Марат Шайдуллин, мим, лауреат конкурсов по пластике и пантомиме, финалист телешоу «Минута славы». А второстепенные его роли — персонажи массовки сериала «Зулейха открывает глаза».
При чем тут «Зулейха открывает глаза»?
Режиссером фильма стал Александр Жарахин. Он живет в Лаишево, занимается карате и художественной фотографией. Работал в «Пиковой даме» артистом миманса в театре оперы и балета, снимался в массовке, в клипах, социальных роликах.
— Кинематограф в Татарстане оставляет желать лучшего в плане съемок фильмов, — говорит Жарахин. — Поскольку мы любим кино, то решили сами взяться за какую-то идею — и начать снимать.
Директор картины Джамиля Сафиуллина предложила снять фильм о Салихе Сайдашеве. Он один из первых татарских композиторов, основоположник татарской профессиональной музыки, автор «Марша Советской Армии», музыки к спектаклям «Галиябану», «На Кандре», «Голубая шаль», «Наемщик». К слову, в 2025 году его наследие перейдет в статус общественного достояния.
На прошлой неделе прошел первый съемочный день. В представленном фрагменте Сайдашев бродит по Лядскому парку, встречает местных ребятишек, записывает новую мелодию и не может попасть в родной театр на улице Горького.
Сейчас там располагается театр имени Тинчурина — шедший в различных его локациях экспериментальный спектакль «Сайдаш. Бессонница» снят с репертуара.
Фильм с ориентировочным хронометражем 18 минут снимается без бюджета творческой группой «Команда 21+». На главную роль авторы выбрали мима Марата Шайдуллина.
Консультантом картины стала Эльмира Хамитова, выпускница Набережночелнинского училища искусств и Казанской консерватории. Какое-то время она работала в музее Сайдашева.
Интересно, что у Хамитовой есть опыт в съемках — она стала в 2019-м героиней клипа группы «Хитобои», где сыграла знаменитого банковского кассира Луизу Хайруллину. Так же, как и Жарахин, она принимала участие в эпизодах сериала «Зулейха открывает глаза», где сыграла аж десять ролей, от репрессированной поселенки до секретаря-машинистки из НКВД.
«Люди, даже имеющие образование, не могут отличить творчество Сайдашева и Хакима»
— В референсы на роли мы ставили настоящие фотографии героев фильма — маму Салиха, Тинчурина, генерала Чанышева и других, — говорит Сафиуллина. — Одним из требований кастинга было внешнее сходство. Многие актеры с удовольствием писали, что они похожи, и в анкетах прикрепляли именно те фотографии, где схожесть действительно была. Некоторые путали и писали, что тоже готовы сняться в роли Сибгата Хакима. Этот факт еще раз доказывал, что люди, даже имеющие музыкальное, театральное образование, не могут отличить творчество Сайдашева и Хакима.
— Просто мы решили, что очень хотим рассказать историю Салиха, — объясняет подход Сафиуллина. — Тем более что он тоже писал свою музыку на коленке... А мы чем хуже?
— У нас созрела идея, — отмечает Жарахин. — Исторических фильмов очень много, снимают по схеме, а мы решили, что выигрышно будет сделать фильм философским, где друг на друга накладываются пласты времени. Поскольку у нас практически нет бюджета, мы снимаем с помощью своих технических средств, мы хотим совместить время 1953—1954 годов и современность.
В республике не так и много художественных фильмов, посвященных историческим персонажам. О Габдулле Тукае с ходу вспоминаются фантасмагорические картины Салавата Юзеева «121» и «Күк капусы ачылганда», при этом оба не дают биографию поэта, а помещают ее в фантастический контекст. О Рудольфе Нуриеве вольные рассказы представил Фарид Давлетшин. Редкими показами балует фильм «Җылак» Алмаза Нургалиева об актере Азгаре Шакирове. Удивительно, но при том, что в Татарстане делается много экранизаций татарской классики, развивается жанр мелодрамы, картин, которые рассказали бы биографию конкретного известного татарстанца, нет.
Ранее «Реальное время» публиковало интервью с директором музея Сайдашева Айдаром Ахмадиевым, в котором он рассказал, что здание, ремонт которого длится уже семь лет, сначала планировали открыть летом, затем церемонию перенесли на осень, но и эти сроки не выдерживаются. Сейчас предварительно заявленная новая дата — декабрь 2023-го.
комментарии
Если татарин изображает в кино русского или француза, то почему русский не может снять кино про татарина?
Есть татары - ордынцы (потомки монгол), а есть "татары" (булгары).
Габдулла Тукай был булгаром.
Из стихотворения, посвященного общественной библиотеке булгар-мусульман в г. Казань в 19-м веке, закрытой при участии полиции с изъятием всей старинной литературы, приобретенной суфием Багаутдином Ваисовым. Дом суфия вместе со школой и библиотекой был разрушен татарами-ордынцами.
Габдулла Тукай:
Доказательства представим, что достойны жизни мы,
Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
Перевод В. С. Думаевой-Валиевой
Слово "татары" не родное, а пришло к нам из русского языка, а в русский - из китайского и западных (как tartar). Тукай это прекрасно знал, но вынужден был использовать официально принятое слово "татары", потому что после 1905 года в империи усилилась слежка за всеми и за иноверцами также. "Татар" подозревали в пантюркизме из-за языка "тюрки" и в панисламизме из-за того, что мусульмане, а группу последователей суфия Б. Ваисова власти посчитали сектой.
«Современные татары по своему происхождению не имеют никакого отношения к монголам, татары являются прямыми потомками болгар, этноним татары в отношении их является исторической ошибкой». Борис Греков (1882-1953), академик, историк и общественный деятель, директор Московского института истории.
Материалы научной сессии АН СССР 1946 года вышли под названием "Происхождение казанских татар". Казань. 1948 г.
"Татары" - это слово для славян (и не только) имеет и значение "монголы" уже с 13-го века.
Непростая история слова "татары" в качестве якобы этнонима (самоназвания) поволжских болгар/булгар описана (на основании многих исторических источников и работ советских ученых) в научно-популярной книге ученого-филолога Абрара Гибадулловича Каримуллина "Татары: этнос и этноним" (Казань, 1988).
И его вывод: "Самоназванием татар Поволжья и Приуралья является "булгары". Какими бы традициями, аргументами, ссылками ни отстаивалось имя "татары" как самоназвание, оно противоречит исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению подлинной истории ... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа."
! "... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа."
Замолчать такое невозможно.
Современный татарский театр все больше превращается в театр Кабуки: из года в год одни и те же постановки, одна и та же сценография.
Скоро роли будут передаваться по наследству.
Где новые драматурги и их пьессы?
Почему Меерхольд мог поставить "Короля Лира" на еврейском, а все перечисленные выше режиссеры не ставят мировую или русскую классику на татарском языке?
Повсеместно открываются школы "Адымныр" с принудительным набором детей только определенной национальности.
Никто не разрушает "национальное образование", просто благодаря "неустанной заботе" республиканского министерства образования, оно деградировало.
Все кто хочет чего-нибудь достичь на театральных подмостках, уезжают из Казани, потому что вершиной их театральной деятельности будет либо роль доярки, либо роль забавного старика.
Например, Риналь Мухаметов - сыграл и д'Артаньяна и пришельца, и сыграет еще много чего интересного.
О Чулпан Хаматовой и говорить ничего не надо.
Останься она в Казани, никогда бы ее театральная судьба не сложилась так удачно.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/296336-v-kazani-snimayut-bez-byudzheta-film-o-salihe-saydasheve - про нее клип сняли, ничего себе популярность
Мне очень понра!
Съемочной группе успехов и творческого вдохновения!
И помните: если вас критикуют - значит вы - на правильном пути!
Татар татарнын башын ашар....
"... Казанские же татары, называя себя по вере мусульманами или по происхождению булгарами, не уважают для себя названия «татарин»."
На стр. 98 научно-популярной книги Абрара Гибадулловича Каримуллина "Татары: этнос и этноним" заголовок главы называется: "О живучести прозвища "татары". (Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)
Выводы научной сессии:
«Современные татары по своему происхождению не имеют никакого отношения к монголам, татары являются прямыми потомками болгар, этноним татары в отношении их является исторической ошибкой». Борис Греков (1882-1953), академик, историк и общественный деятель, директор Московского института истории.
Материалы научной сессии АН СССР 1946 года вышли под названием "Происхождение казанских татар". Казань. 1948 г.
Если бы по результатам той научной сессии поменяли нам этот якобы этноним "татары", например на булгары-тюрки, то мы, казанцы перестали бы оскорблять своих давних предков, погибших от монгол в 13-м веке и сохранявших свой этноним полтора тысячелетия, называя себя сейчас фактически монголами. Ведь у нашего народа была и такая пословица:
"Татар белен каберен янэшэ булмасын" - "Избавь от соседства с татарином и на том свете".
Эту пословицу и другие про татар-монгол привел в своей
книге "Татары: этнос и этноним" ученый-филолог А. Каримуллин, книгу не издавали более 10 лет, но в перестройку в период гластности напечатали. Непростая история слова "татары" в качестве этнонима поволжских болгар им описана на основании многих исторических источников и работ советских ученых.
И он пришел к выводу:
"Самоназванием татар Поволжья и Приуралья является "булгары". Какими бы традициями, аргументами, ссылками ни отстаивалось имя "татары" как самоназвание, оно противоречит исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению подлинной истории ... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа."
Они снимают без бюджета.
"Своим упорством против всех усилий миссионеров и властей татары навлекли на себя даже настоящее гонение, о бедствиях которых хранятся у них озлобленные предания даже доселе. Епископ Лука Конашевич насильно брал их детей в свои школы, ломал их мечети ... разобрал остатки уважающихся татарами булгарских сооружений." (П.Знаменский. Казанские татары. Казань, 1910, с.. 36).
Стр. 14: «Сам народ до 1917 г. противился называть себя татарами. Писатели, поэты и другие деятели, под произведениями подписывая свое имя добавляли тахаллус «аль Булгари».
Карамзин: «Ни один из нынешних народов татарских не именуют себя татарами, но каждый называется особенным именем земли своей».
Спасский Н. А. («Очерки по родиноведению») в 1912 г.:
"Сами татары называют себя булгарами, ставя себя в самую непосредственную связь с этой народностью."
Воробьёв Н. И. в 1953 г. : "На тесную связь современных татар с булгарами указывают и те родословные, которые имеются во многих татарских семьях и которые чаще упираются в то или иное лицо, выходца из Булгара."
Л.Н. Гумилев: "…потомки этих булгар, составляющие значительную часть населения Среднего Поволжья, по иронии судьбы называются именем «татары», а их язык «татарским». Хотя это не больше чем камуфляж." (Корни нашего родства // Известия. - 1988. - 13 апр.)
История булгар в Поволжье показывает, что наш этнос ценит жизнь не только свою, но и всех других. Именно поэтому Казань была выбрана ОИС как молодежная столица мира.
И несмотря на то, что пока не удалось еще избавиться от прозвища "татары", булгары не озлобились, а человечны.
На стр. 98 научно-популярной книги ученого-филолога Абрара Гибадулловича Каримуллина "Татары: этнос и этноним" заголовок главы называется: "О живучести прозвища "татары". (Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)