Что такое исламский банкинг / «Реальное время Live»
В России подписан закон о проведении в четырех регионах эксперимента по установлению специального регулирования деятельности по партнерскому финансированию. Эксперимент пройдет в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года. Эти регионы получили возможность протестировать принципы исламского банкинга, который подразумевает ведение деятельности в соответствии с нормами Шариата. Что такое исламский банкинг, чем он отличается от традиционной системы, кто сможет принять участие в эксперименте и почему ЦБ так долго сопротивлялся появлению в России альтернативного банкинга обсудим с Линаром Якуповым, президентом Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund), в прямом эфире «Реальное время Live».
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