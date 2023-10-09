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Что такое исламский банкинг / «Реальное время Live»

11:00, 09.10.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Что такое исламский банкинг / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

В России подписан закон о проведении в четырех регионах эксперимента по установлению специального регулирования деятельности по партнерскому финансированию. Эксперимент пройдет в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года. Эти регионы получили возможность протестировать принципы исламского банкинга, который подразумевает ведение деятельности в соответствии с нормами Шариата. Что такое исламский банкинг, чем он отличается от традиционной системы, кто сможет принять участие в эксперименте и почему ЦБ так долго сопротивлялся появлению в России альтернативного банкинга обсудим с Линаром Якуповым, президентом Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund), в прямом эфире «Реальное время Live».

Интернет-газета «Реальное время»
ЭкономикаБанки Татарстан
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