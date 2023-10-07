«Дуатлон–кросс»: бегом и на велосипеде
В спорткомплексе «Маяк» в Зеленодольске прошло первенство России по триатлону в дисциплине «дуатлон–кросс» среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в трех возрастных группах. На первом этапе спортсмены преодолели отрезок дистанции (юниоры и юниорки — 3 километра, юноши и девушки — 1,5 км) бегом, второй проехали на велосипедах (10 и 5 километров), на третьем снова вернулись к кроссу, но теперь уже на более короткой дистанции (1,5 км и 0,8 км).
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