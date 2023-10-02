Как жил Михаил Девятаев после того, как угнал у немцев бомбардировщик

Экскурсовод и краевед Ирина Девятаева — о своем дедушке

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Каштаны, корабли и танцы: летчик-герой Михаил Девятаев»/youtube.com, аккаунт «Крот Казанский». Девятаевы

Краеведческий видеопроект «Крот Казанский», посвященный истории Казани и Поволжья, продолжает выпускать новые эпизоды. Во втором экскурсовод Дина Латыпова беседует с Ириной Девятаевой, внучкой Героя Советского Союза Михаила Девятаева, которая рассказывает, как жил летчик после Великой Отечественной войны, как о нем узнала страна, как (по официальной и неофициальной версии) он познакомился с женой Фаузией. Видео создано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Я увидела в первый раз твоего плачущего деда, когда его взяли на работу»



Подвиг Девятаева описан в воспоминаниях, книгах, об этом сняты фильмы: летом 1944 года его самолет подбили, а пилота в бессознательном состоянии взяли в плен. 8 февраля 1945 года он с группой военнопленных захватил немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и сбежал из концлагеря на острове Узедом. Пилотировал Девятаев. В ноябре 1945-го после лагеря в колонии-поселении на станции Невель Псковской области он был уволен в запас.



Девятаева напоминает, что у немцев он числился как учитель Никитенко, а не как опытный летчик из дивизии Покрышкина.

— С 13 августа 1944 года по 8 февраля 1945 года у Михаила Петровича был перерыв от самолета, — говорит Ирина. — Но он смог применить все знания, которые накопились у него в течение всей жизни.

Любопытно повторить, что сначала Девятаев поступил в Казанский речной техникум, он убежал из родного села, опасаясь преследования за сбор колосков на поле (по строгому закону того времени). Параллельно учился в Осоавиахиме.

Девятаев с внучкой Ириной, 1972 год. скриншот realnoevremya.ru из видео «Каштаны, корабли и танцы: летчик-герой Михаил Девятаев»/youtube.com, аккаунт «Крот Казанский»

После войны дома его ждала супруга Фаузия Девятаева (Муратова), свадьбу они играли в 1941-м. Бывшего военнопленного не особо хотели брать на работу.

— Приходилось перебиваться ежедневным трудом, что прокормить свою семью, — говорит его внучка: Девятаев складывал печи на улице Калинина, помогал по хозяйству, делал всю тяжелую работу. Но надо было учитывать, что в СССР действовала статья за тунеядство.

— Я увидела в первый раз твоего плачущего деда, когда его взяли на работу, — приводит Ирина слова бабушки. — Он пришел ко мне в институт микробиологии на улице Толстого и заплакал: «Меня взяли на работу помощником в речной порт».

Напарник Девятаева был болен заразным легочным заболеванием и никто к нему в коллеги не хотел идти. Девятаев же был готов на любую работу. Через какое-то время он стал капитаном баркаса «Огонек».

Танцы и Волга

Девятаевы любили танцы, ходили на вечера в КАИ, в медицинский институт. С этим связана официальная история их знакомства. Якобы впервые они увиделись на лыжных соревнованиях, когда Фаузия, учащаяся рабфака, пришла болеть за своих, а Михаил в гонке участвовал. Их взгляды встретились. Потом будущий герой узнал, что Фаузия выйдет замуж лишь за того, кто умеет красиво танцевать. Сама она посещала студию и выступала по Поволжью. Так что уроженцу села Торбеева пришлось научиться танцевать.

По неофициальной версии Девятаев увидел будущую супругу, когда она с подружками переплывала Волгу в сторону острова Маркиз (ныне совсем крохотного, а тогда просто гигантского), популярного места отдыха молодежи. Но эту версию Ирина у бабушки проверить так и не успела.



О подвиге стало известно в масштабе СССР в 1957 году, когда в «Литературной газете» вышла статья казанского писателя Яна Винецкого. Тогда он получил задание найти, согласно заказу того времени, забытые имена. И отправился вместе с главным редактором «Советской Татарии» их искать.

Винецкий и Девятаев. скриншот realnoevremya.ru из видео «Каштаны, корабли и танцы: летчик-герой Михаил Девятаев»/youtube.com, аккаунт «Крот Казанский»

Выяснилось, что в городе есть некий артиллерист, который называет себя летчиком. Винецкий, остановившись на Чехова, попросил не глушить машину: мол, зайдем, все быстро узнаем. Говорили до утра, поскольку Винецкий, окончивший Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков, сразу опознал в собеседнике коллегу. Статью в итоге напечатали в Москве.

Кстати, до сих пор неизвестно, кто подписал ходатайство на присвоение звания Героя Советского Союза. Есть предположение, что это был Сергей Королев, знакомый с Девятаевым с 1945 года.

Семья жила на углу улиц Чехова и Лесгафта за нынешним сквером Аксенова. Главной здесь была прабабушка Майнуна Муратова, «АнИчка».

— Прадеда уже не было к тем годам, он был награжден Георгиевским крестом во время Первой мировой войны, — говорит Ирина. Поэтому прабабушка понимала людей, прошедших войну, ведь она видела их еще в молодости.

Девятаев тещу уважал, таскал ей тяжелые корзины с бельем на Казанку за Варваринской церковью, а прабабушка с гордостью и удовольствием говорила всем соседкам: «Вот у меня зять какой!» Она в ответ собирала шелуху от луковиц, чтобы красить яйца на Пасху.

