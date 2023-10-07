Великие воины Татарии: братья Нарыковы — Чура, Ислам, Аликей

От чего начался дастан «Чура-батыр». Часть 11-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Шора батыр жыры»/youtube.com, аккаунт «ALMAS QILIŞ»

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о братьях Нарыковых — Чуре, Исламе и Аликее — государственных деятелях и военачальниках, живших в сложное и переломное время, когда рушилось Казанское ханство, а вся трагедия их судеб была переосмыслена в народном дастане о «Чура-батыре».

Род Нарыковых

Чура, Ислам и Аликей были сыновьями Нарыка (Нарана, Нарака, Нарыкбая), карачибека, правящего кланом аргынов из Казанского ханства. Карачибеки с XIII века занимались в Монгольской империи рассмотрением и решением важнейших государственных дел.

В некоторых версиях дастана указывается, что Чура-батыр происходил из рода тама, который в Казанском ханстве был отдельным родом, управляющим, видимо, Галицкой даругой (сейчас это западные окрестности Казани, часть Зеленодольского района и побережные районы Марий Эл).

Хотя клан аргынов не был самым знатным и по могуществу уступал сильнейшему крымскому роду Ширинов, но в истории играл важную роль. Главным образом тем, что через него проходила коммуникация с черемисами — воинским сословием, в число которых входили свободные люди из общин мари и чувашей. Кроме пограничной службы они вели торговлю с Казанью медом и другими продуктами бортничества, а также пушниной.



Сыновья Нарыка с молодости окунулись в сложные военно-дипломатические контакты с Московским царством. И вся их судьба оказалась намертво связана с узлом противоречий между Москвой, Крымом и Ногайской ордой, в центре которых была Казань.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Шора батыр»/youtube.com, аккаунт «ALMAS QILIŞ»

На службе хана

Чура, старший из Нарыковых, впервые упоминается в числе послов казанского хана Сафа-Гирея, привезших в Москву в марте 1526 года предложение о мире. Эти переговоры состоялись после неудачного русского похода на Казань, когда русское войско было разбито на Итяковом поле на Горной стороне казанцами вместе с ополчением черемисов. Не исключено, что и Чура был участником этих событий. На несколько лет был заключен мир и в Казани правил хан Джан-Али. Скорее всего, на время его правления Чура отправился в изгнание вместе с Сафа-Гиреем.

После переворота в Казани и новом воцарении хана Сафа-Гирея вновь начались пограничные столкновения, а сыновья Нарыка непосредственно участвовали в них. В 1536 году Чура во главе большого татарского войска опустошал земли Галичского уезда, а в 1539 году — ходил походом на Муром и Нижний Новгород. В феврале — марте 1540 года он, видимо, с братьями во главе войска из татар, черемисов и чувашей воевал в Костромском Поволжье, а зимой 1545 года нападал на Владимир.



Но многолетняя война стала тяготить татарские кланы, которые решили совершить переворот и сменить хана. 29 июля 1545 года в Москву пришло послание от Чуры и бека Кадыша, с просьбой прислать войско, обещая в этом случае выдать хана Сафа-Гирея. А через полгода был совершен переворот и хан Сафа-Гирей вынужден был бежать. 17 января 1546 года в Москву пришла грамота от имени карачибеков во главе с Булатом из клана Ширин, Чурой из клана Аргын и Кадышем вместе с сейидом Бейурганом с приглашением на казанский престол хана Шейх-Али.

Ханская немилость



Но политика хана Шейх-Али не вызывала доверия. В том же году, заручившись поддержкой ногаев, вернулся хан Сафа-Гирей. Первое, что он сделал — казнил заговорщиков, в числе их — Чуру, Кадыша и многих других.

По смутным слухам, дошедшим до Москвы, Чура помог бежать хану Шейх-Али, а сам попытался вырваться из Казани с небольшим отрядом, но был остановлен и разбит ногаями: «И убиша храброго своего воеводу Чюру Нарыковича и с сыномъ его, и со всеми отроки его…». Разгром клана был полным. Из клана аргынов в Москву 20 сентября 1546 года смогли добраться только 76 человек: «Тоя же осени сентября 20 приехали из Казани великому князю служити князи Казанские Кулушъ князь, Тереур, Бурнаш да Чюрины братья Нарыкова, 76 человек. А иных царь в Казани побил…». Из братьев Чуры в Москву бежали тогда Ислам и Аликей.

Некоторое время они служили московскому царю, но около 1549 года выехали в Ногайскую орду. В Казани опять было неспокойно. Вновь зрел заговор. Братья Нарыковы, желая мести Сафа-Гирею, хотели быть ближе к месту событий, собирая силы для удара.

Битва за Казань. Миниатюра из лицевого свода. скриншот realnoevremya.ru из видео «Шора батыр»/youtube.com, аккаунт «ALMAS QILIŞ»

Оборона Казани

Однако новое восхождение на казанский трон хана Шейх-Али, который также был недоволен могуществом татарской аристократии, сделало его врагом Нарыковых, которые после казни других карачибеков стали, очевидно, самым влиятельным кланом. К этому времени Ислам Нарыков вернулся на русскую службу. Он был среди тех, кто активно интриговал против хана Шейх-Али, используя любые способы для его дискредитации в глазах царя Ивана Грозного. При этом они стремились вернуть свои позиции и вновь поставить ханом Джучида, который будет исполнять их волю.

Случай выдался в 1551 году, когда политика хана Щейх-Али зашла в тупик и царь Иван IV решил сам взойти на казанский трон, отправив большое посольство во главе с князем Семеном Микулинским для принятия присяги от «всей земли Казанской».

Братья Нарыковы, Ислам и Аликей, посчитали это шансом для себя. 9 марта 1552 года они, попросивши в районе Бишбалты разрешения ехать вперед, вместе с князем Кебеком, опередив царского наместника, ворвались в Казань. Закрыв ворота, они подняли мятеж, отказались принимать присягу царю и размещать в Казани царский гарнизон.

В 1552 году братья Нарыковы стали организаторами обороны Казани, вместе с сейидом Кул-Шарифом, беком Кебеком из ногаев, Зейнашем из Тюмени и беком Чапкуном. Именно они призвали на казанский престол хана Йадыгар-Мухаммеда.

В дастане образно описываются усилия легендарного Чуры-батыра: «У основания крепости встану на защиту Казани каменной стеной». Действительно Ислам Нарыков был одним их активных и деятельных участников обороны Казани, возглавляя со своими людьми самый сложный участок стены близ Ханских ворот. Именно против них были развернуты огромные деревянные башни с пушками, которые должны были разбить стены и выбить защитников. 26 августа 1552 года Ислам Нарыков погиб во время вылазки вместе с рядом других защитников города, но им удалось сжечь башни, сорвав план взятия Казани. Это заставило царские войска начать делать подкоп и закладывать мины в разных местах стены, что в конце концов привело к взятию Казани.

Именно во время последнего штурма города погиб последний брат — Аликей Нарыков. Хотя нельзя исключить, что он смог вырваться вместе с другими защитниками и прорваться за реку Казанку в родные черемисские леса. Но никаких сведений об этом не сохранилось. Как трагически восклицает герой дастана о Чуре-батыре: «Для таких несчастливых мужей, вроде нас, нет города по имени Казань».

Жизнь и судьба братьев Нарыковых прямо связана с самыми трагическими моментами татарской истории. Их храбрость, стойкость и военное мастерство было принесено в жертву амбициям правителей, что и было подчеркнуто в эпическом сказании, популярном у тюркских народов: дастан «Чура-батыр» имеет версии у казанских и крымских татар, ногайцев, башкир, казахов. Впервые опубликованный в XIX веке, он до сих пор будоражит историков размахом событий.



Искандер Измайлов