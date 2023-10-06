Итальянский Сабантуй — как это было

Фото: Арсана и Лилия с татарами из Германии и Уфы/Арсана Ахметзянова, предоставлено realnoevremya.ru

В сентябре в средневековом итальянском городе Ченто близ Болоньи прошел уже третий Сабантуй организации «Татарская диаспора в Италии». Праздник в некотором роде получился интернациональным, поскольку собрал представителей разных народов и стран. Организовать итальянский Сабантуй помогли президент местной диаспоры Лилия Шайхиева — уроженка Мамадыша (Татарстан), вице-президент Арсана Ахметзянова родом из Магнитогорска (Челябинская область) и Раиля Гайсина из города Октябрьский (Башкортостан). Предварительно на торжества записались около 200 человек. Подробнее о том, как прошел татарский праздник плуга на итальянской земле в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает Арсана Ахметзянова.

Как готовились к Сабантую

На праздник предварительно записались около 200 человек. Уже за пару недель до Сабантуя началась подготовка агротуристического комплекса — фермы с большой прилегающей территорией. В прошлом здесь был скаковой круг для троттинга, то есть скачек на упряжи, что тоже символично, так как лошадь является одним из основных символов татарской культуры, ведущей свои корни от кочевнического образа жизни.

Организаторы подготовили территорию, украсили сцену — и за это большое спасибо хозяйке агрокомплекса Жанне. Два огромных 50-литровых казана для плова специально под заказ привезли из Молдавии.

Уже за пару недель до Сабантуя началась подготовка агротуристического комплекса. Арсана Ахметзянова, предоставлено realnoevremya.ru

С раннего утра 16 сентября развели огонь для приготовления плова, подготовили угли для шашлыка. На случай дождя поставили шатры. Артисты и помощники приехали из разных уголков Италии и других стран.

К полудню начали прибывать гости праздника. Плов скворчал на огне, люди прибывали, а наша Ралина в костюме работника милиции встречала гостей веселыми шутками.

Концерт и поздравления от раиса Татарстана

На Сабантуе были организованы лавки с разными товарами и услугами, среди которых были мед, русская баня из Бергамо, новосибирская оздоравливающая продукция, татарские книги, музыкальные диски и другие товары.

Далее гостей ожидал обед. На выбор были плов, шашлык, эчпочмаки, а также вкусный татарский чай с чак-чаком. И вот после сытного обеда, в окруженном зеленью саду, началась концертная программа.

На выбор были плов, шашлык, эчпочмаки, а также вкусный татарский чай с чак-чаком. Арсана Ахметзянова, предоставлено realnoevremya.ru

Небо ненадолго затянуло тучами, но, к счастью, дождь прекратился, погода улучшилась, и Сабантуй все же состоялся. В конечном счете на нем присутствовали около 150 человек.

Красивым татарским танцем «Дары осени» открыл торжественную часть праздника ансамбль из итальянского города Удине.

Ведущие мероприятия Рамиль Айметдинов из Казани (победитель международных музыкальных конкурсов, участник проекта «Минута славы» на Первом канале) и я (Арсана Ахметзянова, — прим. ред.) объявили о начале Сабантуя.

Ведущие мероприятия Рамиль Айметдинов и Арсана Ахметзянова объявили о начале Сабантуя. Арсана Ахметзянова, предоставлено realnoevremya.ru

Прозвучали приветственные слова от президента организации — Лилии Шайхиевой, а также от ведущих. А далее было зачитано официальное письмо раиса Республики Татарстан с поздравлением и наилучшими пожеланиями в праздничный день Сабантуя.

Рамиль Айметдинов порадовал гостей исполнением татарских песен. Ансамбль Steppa исполнил народный татарский танец «Три сестры».

«Туган як» и чулмәк вату от итальянцев

Далее в программе были песни и танцы восточных и других народов мира. Итальянец Диего Дзанетти исполнил под гитару татарскую песню «Туган як» («Родной край»), а все гости подпевали ему. Получилось действительно душевно. Потом Диего, прекрасно владеющий русским языком, рассказал о связи Алтая и тюркских народов, в частности татар, а следом исполнил несколько старинных алтайских песен с элементами хоомейджи (горлового вокала).

Ансамбль Steppa буквально зажег публику танцем «Узбекские узоры» в колоритных нарядах из хан-атласа. Рамиль спел для зрителей попурри из популярных композиций на 12 языках. А юная Алиса Миронюк исполнила несколько латиноамериканских танцев. Дальше последовал танец северных народов Aurora boreale («Северное сияние», ансамбль Steppa).

Параллельно с развлекательной программой на главной сцене клоуны Пиппо и Джеппетто проводили конкурсы и народные игры для детей и взрослых — бег с коромыслом, разбивание горшка — чулмәк вату, а по-итальянски «пиньята». Ведь эта игра из восточных стран пришла сквозь века и к татарам, а также и к итальянцам, испанцам и другим народам мира.

Клоуны Пиппо и Джеппетто проводили конкурсы и народные игры для детей и взрослых — бег с коромыслом, разбивание горшка. Арсана Ахметзянова, предоставлено realnoevremya.ru

Все-таки как схожи древние традиции многих народов! Перетягивание каната, игры на командообразование: хождение на лыжах с тройным креплением по три человека, бег с яйцом наперегонки и уйма других задорных конкурсов. Активно и самоотверженно вызвался помогать им наш гость Разиф, организатор «Татарской весны» в Германии. Народ был в полном восторге — и малые, и взрослые.

К тому же, итальянский клоун Джеппетто привез с собой фигурки зайца и волка из «Ну, погоди» и разные головоломки для детей. Также для гостей был установлен красивый стенд для селфи и групповых фотографий. А в укромном уголке агротуризма располагался небольшой контактный зоопарк с кроликами, гусями, курочками, что не могло оставить равнодушными ни детей, ни их родителей.

Итальянский клоун Джеппетто привез с собой фигурки зайца и волка из «Ну, погоди» и разные головоломки для детей. Арсана Ахметзянова, предоставлено realnoevremya.ru

«Туган тель» под конец праздника

Ближе к вечеру мы пили вкусный чай из «узористого» самовара с татарским чак-чаком на меду, привезенным из Казани.

А потом к нам вышли Машенька и Медведь (ростовая кукла). В Италии это первая ростовая кукла, больше таких тут пока и нет — новинка, так сказать! В костюме медведя была Ралина, а Машенька, точнее их было две — взрослая и маленькая — дочь Лилии, Малика. Детвора сразу окружила любимца-медведя, ведь в Италии мультфильм «Маша и Медведь» очень популярен.

Детвора сразу окружила любимца-медведя, ведь в Италии мультфильм «Маша и Медведь» очень популярен. Арсана Ахметзянова, предоставлено realnoevremya.ru

В продолжении музыкально-танцевальной программы известный вокалист Рафис Хуснутдинов, лауреат различных музыкальных конкурсов, в течение нескольких сезонов выступавший в итальянских театрах городов Падуя и Пьяченца, спел множество красивых татарских песен.

Итальянскими мелодиями порадовал слух известный исполнитель и диджей Болоньи и Феррары Данте Виварелли, а в конце он и вовсе сыграл нам несколько композиций на трубе. Наши давние друзья — ансамбль «Росинка» исполнил ряд песен. А еще были татарские плясовые «татар бию» и хороводы. Лилия Шайхиева приготовила зрителям свой сюрприз — шуточный номер из пяти танцев со сменой костюмов на ходу: «Татарский танец», «Цыганочка», «Грузинская джигитовка», современный танец и, наконец, восточный «танец живота» в шальварах из прозрачной вуали — очень зажигательный.

Завершили вечер благодарственными словами в адрес организаторов, певцов и танцевальных коллективов, поваров, аниматоров, помощников, а также зрителей, ведь без каждого из них никак бы не состоялся такой прекрасный праздник. А Рафис, Лилия и я исполнили вместе знаковую татарскую песню «Туган тель» («Родной язык»).

Все радостно и много все общались, знакомились, вкушали татарские яства, пели, танцевали — никто не хотел разъезжаться. И ведь потом многие еще остались — готовили вместе уже итальянский ужин, качались на качелях, пели, общались. Вот такой яркий, памятный и душевный день в теплой дружеской атмосфере и в традициях татарского гостеприимства получился.

Арсана Ахметзянова