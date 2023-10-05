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Как сохранить здоровье школьника

13:30, 05.10.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Как сохранить здоровье школьника
Фото: realnoevremya.ru

Учебный год уже набрал обороты, школьники усиленно грызут гранит науки, а педиатры на участках уже отвечают обеспокоенным мамам на десятки разнообразных вопросов. Поговорим об этом и мы. В прямом эфире «Реального времени» врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующая дошкольно-школьным отделением детской городской больницы №1 Казани Аида Измайлова расскажет о том, как поддержать организм ребенка во время учебного года. Мы узнаем о том, как мягко и бережно ввести первоклассника в ритм школьных будней, организовать режим питания и сна. Как уберечь здоровье подростка и соблюсти разумный баланс между учебой и отдыхом. Какие прививки обязательно нужно сделать и как действовать, если ребенок заболел. И, конечно же, выясним, как подготовить выпускника к ОГЭ и ЕГЭ без ущерба для его здоровья и психики — смотрите в эфире «Реальное время Live»

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоМедицина Татарстан
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