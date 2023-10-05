«Испокон веков мы поддерживаем связи с Узбекистаном»: бизнесмены просят Минниханова и Мирзиёева снизить цены

О чем может идти речь во время первого официального визита в Казань президента Узбекистана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Избранный на второй срок президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибывает в Россию с визитом по приглашению Владимира Путина. Во время своей трехдневной поездки он намерен впервые официально посетить Казань и провести переговоры с Рустамом Миннихановым. Татарстан — это исторически и культурно близкая для братской страны площадка интеграции на рынок России узбекских товаров, считают эксперты. Тем временем, по мнению предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», двум лидерам надо в первую очередь решить вопросы логистики товаров и добиться снижения цен — особенно на овощи и фрукты из Узбекистана.



По приглашению Путина



По приглашению Владимира Путина президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом. Во время поездки он намерен приехать в Татарстан и провести переговоры с раисом республики Рустамом Миннихановым.

В России глава Узбекистана будет находиться с 5 по 7 октября. За это время он намерен встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Шавкат Мирзиёев на прошлогодней встрече с Рустамом Миннихановым предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— В повестку дня предстоящих встреч включены вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах, — сообщает пресс-служба Мирзиёева.

Добавим, что в Казани прошел форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. На нем обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.



«Сотни татарских интеллектуалов получили там образование»



Как рассказал «Реальному времени» доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и международных отношений КФУ Азат Ахунов, отношения Татарстана с Узбекистаном были еще в период Казанского ханства. Происходило это в XV—XVI веках.

realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

— После завоевания Казани, судя по тем документам, которые сохранились, московская власть стала использовать татар в качестве посредников, переводчиков, дипломатов для развития торговых связей. Об этом сведения есть и сохранились. То есть буквально уже с XVI века татары работали на территории современного Узбекистана в качестве купцов, дипломатов и переводчиков. В XVIII—XIX веках мы сотрудничали в сфере образования. Наша интеллигенция, как Габденнасыр Курсави, Шигабутдин Марджани, получала степень учености в Самарканде и других городах Узбекистана, где были крупные научные центры, и не только они, сотни татарских интеллектуалов получили там образование. Этот процесс длился до Октябрьской революции, — сказал Ахунов.



«На автономные республики смотрели свысока, такие как Татарстан, они считали ниже своего уровня»



Ахунов добавляет, что в советский период особых отношений между Татарской АССР и Узбекистаном не было. Если вспомнить о статусе Татарстана в тот период, то здесь много чего не позволялось из того, что было позволено в союзных республиках. Как говорит эксперт, в этот момент культурные связи между Татарстаном и Узбекистаном не прекращались, активно гастролировали ансамбли песни и танца, многочисленная татарская община в Узбекистане активно выписывала татарскую прессу. Отношения были — на культурном уровне. Каких-то тесных экономических связей не было, за исключением поставок грузовиков КАМАЗ. Но сказать, что поставлял их Татарстан, нельзя, этим занималась Россия, объяснил собеседник издания.

realnoevremya.ru (архив)

— Эти полноценные отношения, которые сейчас развиваются, происходят впервые. В период Советского Союза республики, в том числе и Узбекистан, находились в привилегированном состоянии, на автономные республики смотрели свысока, такие как Татарстан, они считали ниже своего уровня развивать какое-то сотрудничество. Авторитет нашей республики, который сейчас есть, способствует новому витку. Бывшие союзные республики после развала СССР оказались в плачевном состоянии. И сейчас с Татарстаном они разговаривают на одном уровне. Сейчас такого уже нет, когда на Татарстан смотрели сверху. Скорее всего, даже Узбекистан чувствует необходимость сотрудничества с регионом для того, чтобы использовать его как трамплин для входа на российский рынок, — рассказал востоковед.



По итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $290 миллионов. По итогам первого полугодия этого года он вырос почти на треть. Кроме этого, Рустам Минниханов в июле этого года поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана. Он выразил надежду, что и впредь сотрудничество между Татарстаном и Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений будет плодотворным благодаря «совместным созидательным усилиям».

«Сотрудничество России и Узбекистана будет разрабатываться через Татарстан»



— В Узбекистане Татарстан воспринимается и считается своего рода хабом в российскую экономику. Узбекистану проще войти на рынок России именно через нашу республику. Поскольку отношения у нас уже налажены, у нас близкая культура, язык, религия, и у нас создан благоприятный инвестиционный климат для большинства инвесторов и тех, кто хочет с Татарстаном сотрудничать. В этом плане в республике удобно работать. Думаю, что развитие сотрудничества России и Узбекистана будет разрабатываться через Татарстан, — сказал собеседник издания.



Он подчеркнул, в нашем регионе хорошо налажен механизм сотрудничества. Весь административный и бюрократический механизм в Татарстане работает как часы. С республикой удобно сотрудничать, власть всячески поддерживает инвесторов, в других регионах не так. Поэтому эти страны и притягиваются в Татарстан.

— Татарстан — это готовая площадка, где не нужно ничего создавать с нуля. Бизнес удобно создавать с Татарстана, во всех сферах. Испокон веков мы поддерживаем связи с Узбекистаном, делали это наши предки из Волжской Булгарии. Существовала и караванная торговля, поэтому для наших регионов не надо ничего заново строить, просто нужно возобновить и развить уже сложившиеся отношения, — заключил Азат Ахунов.



«Нужно больше развивать культурные отношения»



По мнению генерального директора ЗАО «Морской торговый порт Оля» Джамалдина Пашаева, раис Татарстана и президент Узбекистана должны обсудить на встрече вопросы доставки товаров в Россию. В первую очередь они должны касаться задействования порта «Оля».



— Они должны обсудить вопросы речного транспорта, железнодорожного и автомобильного сообщения через порт «Оля». В том числе и доставку зерновых культур из Татарстана в Узбекистан через порт «Оля» и туркменский порт «Туркменбаши». Я думаю, что наши отношения находятся на очень высоком уровне, мы близкие народы, и эти отношения надо развивать больше и больше. Нужно больше развивать культурные отношения, обмен опытом, — высказался Пашаев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Основатель проектов Y.Love, P.Love, Love.ashe, Cream coffee, известный ресторатор и предприниматель Нурислам Шарифулин говорит, что Татарстану есть что предложить Узбекистану с точки зрения промышленного потенциала нашей республики. А у Узбекистана есть огромное количество вещей, которые они могут предложить нам. Особенно в части продукции АПК.



— Может, сторонам стоит заключить соглашения на тему того, чтобы для конечного потребителя продукты стали дешевле. Я имею в виду экспорт и импорт помидоров, огурцов, винограда, свежих фруктов, в этом есть огромный потенциал для дальнейшего развития. Видя, как Рустам Минниханов ездит на встречи с президентами Туркменистана, Турции, Эмиратов, я думаю, что у нас отлично построенные отношения с руководителями других стран. Я думаю, что раис Татарстана — один из немногих региональных руководителей, который так высоко оценен как в федеральном центре, так и вхож в диалоги таких крупных стран, как Турция, Узбекистан, Саудовская Аравия. Мне кажется, что таких примеров в России больше и нет, — прокомментировал Шарифулин.

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