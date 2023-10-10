Зачем Муса Бигиев ездил в Финляндию?

Фото: Михаил Козловский, предоставлено realnoevremya.ru

Правоверные мусульмане во время месяца Рамадан обязаны соблюдать великий пост — уразу, то есть от восхода солнца и до заката воздерживаться от приема пищи и питья. Но как быть последователям ислама в тех регионах, где месяцами длится ночь или день? Этим вопросом задался татарский философ-богослов, один из лидеров прогрессивного движения (джадидизм) среди мусульман России начала XX века Муса Бигиев. Чтобы ответить на него, ученый отправился в одну из северных стран — Финляндию, где с конца мая по середину июля можно наблюдать полярный день. Подробнее об этом рассказывают в дзен-канале «Татарский мир» сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

Давным-давно в далекой галактике на планете Земля в Поволжье жил свободный, сильный, красивый и независимый народ булгары. По милости Аллаха они приняли ислам, построили мечети, медресе и начали практиковать божественные предписания. Но читая некоторые богословские книги, они обнаружили, что великие умы не смогли учесть, что когда-то и в более северных регионах планеты будут жить мусульмане. Может они это и допускали, но как люди живут там, им было неизвестно.

А булгары в их трактатах вычитали, что ночную молитву следует исполнять, когда наступит полная темнота. И выглянув из юрты на улицу в одну из летних ночей, они обнаружили, что темноты то нет. Что же делать? Оставить молитву? Но ведь она одно из обязательных предписаний. И начали они думать. И растянулось это раздумье на более чем десять веков. Каждое поколение думало и предлагало свое решение. Кстати, то же самое касалось и поста. Ведь возникает вопрос: хорошо, вечером, увидев закат солнца, можно сделать ифтар, а до какого времени можно делать сухур (утренний прием пищи)?

предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

И многие из них потратили годы жизни в поисках ответа на эти важные для мусульман вопросы. И вдруг на свет появился мальчик Муса. Был у него пытливый ум, любил он читать и не довольствовался только тем, что преподавали в медресе. И однажды он вычитал, что Земля-то оказывается круглая и есть на ней такие регионы, где полгода ночь и полгода день. И тогда у него возник вопрос: «А как же там молиться и поститься мусульманам». А когда он подрос, то решил своими глазами увидеть полярный день.



Для мусульман это было очень важно, ведь татарские купцы были активными коммерсантами и торговали со многими странами. И таким образом наш Муса отправился на север, к широте 66 градусов 26 минут, где посетил гору Аавасакса, находящуюся на территории современной Финляндии. И увидев солнце в полночь, он был настолько впечатлен, что написал свой известный труд «Озын көндә рузә» («Пост в длинные дни»).

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

В своей книге он справедливо отметил: несмотря на наличие дня и ночи, на земном шаре везде есть 24-часовое время, а следовательно мусульмане как-то могут найти возможность поститься. Одни предлагали не поститься вообще, другие по времени Мекки, третьи по времени самого близкого мусульманского региона, где есть все необходимые для поста признаки. Муса же предложил оригинальный выход: «Для больных и путешественников в айате предписано: «(поститесь, — А.Р.) то же число дней в другие дни (года, — А.Р.)».



Прав был наш Муса или нет, известно только Аллаху. Ведь ни в Коране, ни в сунне нет точного ответа, а следовательно, единственное, что остается ученым и муфтиям делать — иджтихад. Это дискуссия, не имеющая конца, и каждое поколение так и будет предлагать свои решения. Несмотря на них, пост остается одним из предписаний ислама. И если отстраниться от всех этих теорий, как всегда возникает один и тот же вопрос: «Что делать?». И ответ очень простой:

«Каждый по своей совести выбирает как ему поститься, ведь он лично будет отвечать за свои деяния».