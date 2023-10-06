В Казани уничтожили памятник «мэру» татарской части Казани XIX века

Топ-10 фактов о коммерции советнике Ибрагиме Юнусове — знаковой фигуре Татарской слободы

Недавно выявленное разрушенное старинное надгробие на Ново-Татарском кладбище Казани оказалось памятником известному купцу Ибрагиму Юнусову. Татарстанские ученые, изучающие эпиграфическое наследие республики, обсуждая проблему в рамках круглого стола, решили, что мусульманскому погосту необходим охранный статус. Между тем личность самого Юнусова достойна особого внимания. Предпринимателя настолько уважали в мусульманском сообществе города, что называли «мэром» татарской части Казани. Самые интересные факты о жизни этого уважаемого в Татарской слободе человека приводит в своем дзен-канале доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.



Это какой-то сюр, но такое случается. Увы, подобное не редкость. Глупость, равнодушие или еще что-то другое тому виной? Но недавно на историческом (Ново-Татарском) кладбище Казани снесли один могильный памятник.

— Подумаешь, старинный.

— Подумаешь, арабской вязью («каля-баля», «читать такое не умеем»).

— Самое главное, мешал проходу, оказывается, и всё.

В общем, работникам кладбища кто-то пожаловался на сие «безобразие», а те, недолго думая и проявив нехарактерную оперативность, убрали «каля-баля» с глаз долой.

Несколько лет назад мои коллеги (историки-марджанисты) провели большое исследование, изучили все (!) Ново-Татарское кладбище, каждый камень, выпустили несколько книг... и каково же было их удивление, когда они обнаружили уничтоженным тот самый памятник.

скриншот realnoevremya.ru из видео «В Казани разрушили памятник татарского купца Ибрагима Юнусова»/youtube.com, аккаунт «Миллиард татар»

«Каля-баля» была не просто надписью на татарском языке арабской вязью — там сообщалось о том, что здесь покоится коммерции советник Ибрагим Юнусов — очень уважаемая персона не только Татарской слободы XIX века, но и всей Казани и Казанской губернии. Это был практически «мэр» татарской части Казани XIX века. Хотя дело даже не в этом.

10 фактов об Ибрагиме Юнусове, памятник которому недавно снесли на Ново-Татарском кладбище

Родился в Казани в 1806 г., его дед Мухаметрахим был родом из деревни Карелино (современный Балтасинский район РТ). Именно он начал в Казани семейное торговое дело. Отец Губайдулла, как и дед, успешно занимался торговлей — оставил солидный капитал, а мать Биби-Фатима была из рода Апанаевых.

Кушамат его рода — «Озын», так как дед отличался высоким ростом. Вот и Ибрагима Юнусова в Татарской слободе некоторые звали Озын Ибрай.

Как и отец, Ибрагим был главой Татарской ратуши Казани. Это специальный орган местного самоуправления, объединявший татарских купцов и мещан города. А после городской реформы 1870 г. Ибрагима Юнусова постоянно выбирали гласным (депутатом) Казанской городской думы. Ибрагим и его брат Исхак были единственными татарскими предпринимателями Казани, удостоенными сословного звания «коммерции советники». Для этого, помимо внушительных капиталов, нужно было еще отличиться в общественной сфере — например, заниматься благотворительностью. В 1849 г. Ибрагим и Исхак Юнусовы завершили дело отца — достроили Сенную мечеть. Это было тяжелое строительство, но братья справились.

После эпидемии холеры они решили организовать Мусульманский детский приют, который так и назывался — Юнусовским. Открылся он в Казани в 1844 г. Братья пожертвовали на содержание приюта 14 торговых лавок (это имущество использовалось как вакуф, то есть помещения сдавались в аренду, а деньги шли на содержание приюта). В итоге Мусульманский приют работал почти 70 лет и закрылся лишь после установления власти Советов. В 1863 г. в доме Ибрагима Юнусова побывал сын императора Александра II — Николай. Ибрагим-бай устроил престолонаследнику роскошный прием. Особенно впечатлили высокопоставленного гостя богатые украшения татарских женщин.

Ибрагим Юнусов был женат на представительнице еще одной известной купеческой фамилии — Махупкамал Апаковой, детей у них не было. В последние дни жизни Ибрагим-бай сильно болел. Он оглох, был парализован. Умер в 1886 г. Женаза ему прочитал мулла Шигабутдин Марджани — его давний оппонент.

realnoevremya.ru

Об их давнем соперничестве стоит сказать отдельно. Семья Ибрагима Юнусова опекала первый мусульманский приход, поэтому и первую соборную мечеть называли Юнусовской (современная Мечеть Марджани). В 1851 г. Ибрагим Юнусов позвал в свой приход молодого имама Шигабутдина Багаутдинова (Марджани). Новый хазрат отличался глубокими познаниями в религиозных науках, а вот юмор попечителя не оценил.

Тот любил разыгрывать людей своей махалли и смеяться над их глупым положением. Ибрагим-бай и Шигаб-хазрат долго боролись за лидерство в приходе. Муллу несколько раз хотели лишить указа (то есть права на должность имама прихода). Благодаря коллективной поддержке он все же сумел стать независимым религиозным служителем, а Ибрагим Юнусов смирился с таким положением.

Вот таким неординарным человеком был Ибрагим Юнусов (1806—1886). Наследник купеческой династии и лидер татар Казани, предприниматель и благотворитель, любитель роскошных приемов и странных шуток. А еще обыкновенный татарин-мусульманин, похороненный на Ново-Татарском кладбище Казани. Теперь уже — без памятника.

Обещают, правда, восстановить. Посмотрим.