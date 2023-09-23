Ново-Татарскому кладбищу нужен охранный статус

А занимающимся эпиграфическим наследием — координационный центр и многое другое

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «В Казани разрушили памятник татарского купца Ибрагима Юнусова»/youtube.com, аккаунт «Миллиард Татар»

На смену ученым, которые занимаются изучением татарских надгробий, пока некому прийти, а работающие занимаются этим наряду с другими обязанностями; эпиграфикой должен заниматься координационный центр; должна появиться методичка, как правильно ухаживать за надгробиями. Это лишь часть мыслей, которая была озвучена в Институте истории имени Марджани на круглом столе «Эпиграфическое наследие Республики Татарстан: проблемы сохранения и изучения».

Что будет с могилой Ибрагима Юнусова



Предшествовало событию другое, печальное: на Ново-Татарском кладбище было обнаружено разрушенное надгробие купца Ибрагима Юнусова. Вместе с братом Исхаком он закончил начатое отцом дело по постройке Сеннобазарной мечети, покровительствовал Марджани и Первой соборной мечети, открыл с братом Мусульманский детский приют, был главой Татарской ратуши, слыл личностью противоречивой и интересной. К теме его восстановления ученые перешли во второй части беседы, указав, что пока ясности нет. У них есть сведения, что в регионах вроде Дагестана резчики могут сделать копию. В любом случае понятно, что также необходимо найти виновных, отметил один из модераторов, старший научный сотрудник отдела новой истории института Айдар Ногманов. Он автор-составитель каталога-справочника памятных захоронений «Ново-Татарское кладбище Казани», вышедшего в 2021 году.

Со своей стороны, Институт языка, литературы и истории в лице Азата Ахунова и Ильхама Гумерова рассказали о своей работе. Ахунов, в частности, поднял вопрос о внесении в реестр культурного наследия не только Ново-Татарского кладбища, но также захоронений в Татарской Каргале и Троицке. Он рассказал, как паломники разрушают надгробие шейха Зайнуллы Расулева, откалывая от него части, которые потом некоторые размешивают с водой и пьют. Над ценными надгробиями можно ставить шатры из поликарбоната, но на это нужны деньги.

К слову, и могила Ибрагимова должна была попасть в список охраняемых — этим занималась еще покойная Фарида Забирова, будучи главой Татарстанского отделения ВООПИиК. Среди рекомендуемых, но не защищенных могил — места упокоения Шигабутдина Марджани, Галимжана Баруди…

Могила Зайнуллы Расулева. скриншот realnoevremya.ru из видео «187 лет со дня рождения Зайнуллы Расулева»/youtube.com, аккаунт «Троицкая Телерадиокомпания»

Кто будет дальше заниматься эпиграфикой?



По словам Ахунова, «желающих нет». Ведь эти исследования требуют еще и знания арабского языка: «Мы многие тексты читаем коллективным разумом». Напомнил он, что работа научного сотрудника оплачивается низко, так что каждый имеет еще и дополнительный заработок на стороне. Как в этих условиях привлечь молодых людей не на самую легкую работу с могилами?

Одно из решений — более плотная работа с медресе «Мухаммадия», которая ежегодно, в течение более 20 лет, проводит сейчас силами Ильяса хазрата Зиганшина, субботники на Ново-Татарском кладбище и поддерживает многие памятники в достойном состоянии.

Как отметил научный сотрудник отдела новой истории ИИ Айдар Гайнутдинов, в Татарстане каждый год разрушается 10 старых татарских памятников. Не из-за вандалов, а по воле природы. Самый старый памятник на Ново-Татарском кладбище 1813 года просто рухнул на землю.

Изучить могилы можно либо самому, либо по книгам. При этом единого списка нет, хотя многое можно найти, к примеру, на сайте «Цифровое мираханэ». Ученые согласились, что эпиграфикой нужно заниматься с помощью координационного центра. Проблемы вызывает еще и то, что документы, созданные в 90-е и не попавшие в ЭДО, теперь очень проблематично найти.

Азат Ахунов, Ильхам Гумеров, Ильяс хазрат Зиганшин. Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Нужна методичка?

Вносят свою «лепту» и родственники. К примеру, на могиле поэта Миргазиза Укмаси его потомки поставили новый камень, а старый куда-то унесли. Прозвучала мысль, что даже ухаживать за могилами нужно по методичке, потому что есть в этом деле не совсем очевидные вещи. К примеру, мыть их надо не родниковой, а дистиллированной или кипяченой водой, тогда на них не будет расти мох.

Посетивший круглый стол начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов предложил посчитать все пожелания историков и поднять вопрос финансирования на уровне раиса республики, используя его встречи с интеллигенцией. В частности, историкам нужны особые камеры, сканирующие могилы в трехмерном формате. И придать охранный статус Ново-Татарскому кладбищу в категории «ансамбль» необходимо как можно скорее. С 1870-х годов его территория не менялась.

— Проблем, связанных с татарскими кладбищами, большое количество, — резюмировал Ногманов. — И пока они решаются путем частной инициативы, с помощью энтузиастов.



