Фуад Валеев — об этногенезе чувашей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Известный ученый, этнограф, архитектор и основоположник татарского искусствознания Фуад Валеев (1921—1984) исследовал распространенную теорию происхождения чувашского этноса от волжских булгар — этого мнения придерживались некоторые исследователи. Искусствовед отметил, что, решая проблему этногенеза чувашей, важно раскрыть специфику народного искусства. Между тем сравнительный анализ показал, что в чувашском орнаменте нет ни одного комплекса, истоки которого можно связать с орнаментом и искусством волжских булгар, указал ученый. Его статью публикует в своем дзен-канале «Татарский мир» Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ.

Предлагаем вниманию читателей статью Фуада Хасановича Валеева (1921—1984), первого в Поволжье доктора искусствоведения.

Булгарское художественное наследие и этнос волжских булгар некоторые исследователи склонны причислять тюркоязычным чувашам. По многим данным, этническая основа чувашского народа связывается с древними финно-угорскими аборигенами Поволжья и пришлыми в отдаленном прошлом тюркоязычными племенами. В то же время до сих пор остается невыясненным вопрос о происхождении этого тюркского субстрата. Язык причисляют к древнетюркскому, в частности булгарскому, и, исходя из этого, выводят происхождение чувашского этноса от волжских булгар.

В решении проблемы этногенеза народа немаловажное значение имеет раскрытие его этноэстетики, специфики народного искусства и его языка, народного орнамента.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Чувашский орнамент, как и булгарский, многослоен, отражает в своих истоках генезис и историческую судьбу народа, влияние других культур, раскрывает этапы этногенеза. Сравнительный анализ с искусством близких к чувашам тюркских народов показывает, что в чувашском орнаменте нет ни одного орнаментального комплекса, истоки которого связывались бы с орнаментом и в целом с искусством волжских булгар. Археолог А.П. Смирнов в своей работе «Волжские булгары» (М., 1951) в главе «Пережитки булгарской культуры у казанских татар и чувашей» не смог привести ни одного существенного довода и конкретного факта в пользу булгарских черт в народном зодчестве, декоративно-прикладном искусстве и орнаменте чувашей.



В чувашском орнаменте нет ни одного орнаментального комплекса, истоки которого связывались бы с орнаментом и в целом с искусством волжских булгар.

Проведенный научный анализ чувашского орнамента выявил в нем семь орнаментальных комплексов. Из них выделяется сравнительно большой — третий комплекс, который своими истоками связывается с монгольским, китайским и гуннским искусством. О влиянии древнекитайского орнамента на орнамент чувашей в статье «К вопросу о возникновении чувашской вышивки» («Сообщения Государственного Русского музея». М., 1976) писал чебоксарский этнограф А.А. Трофимов. Мотивы и узоры третьего комплекса использованы в вышивках традиционных чувашских мужских и женских рубах. Как известно, в украшении народной одежды и ее узорах в наибольшей мере проявляются специфические черты этнической культуры.

Чувашские рубахи с узорами третьего орнаментального комплекса. Рисунки автора. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Узоры третьего орнаментального комплекса на чувашских рубахах неоднородны, они различны по составу используемого орнамента и образуются из сочетаний чрезмерно мелких и чрезмерно крупных мотивов. Последние в своих масштабных соотношениях не соответствуют структуре традиционных чувашских узоров и природе финно-угорского орнамента в целом. К этому комплексу относятся крупные геометризированные мотивы интегральной спирали, «Т», «Г», «С»-образные меандры, «Х»-образные формы с завитками на концах, разнообразные вариации этих мотивов. По своим формам и композиционным принципам, за исключением отдельных мотивов, они не встречаются в народном искусстве ни финно-угорских, ни тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Главное, они не присутствуют в искусстве и орнаменте волжских булгар.



Однако третий орнаментальный комплекс обнаруживает поразительное сходство и даже родственность с так называемым «драконьим» орнаментом восточно-азиатского монголо-китайского и гуннского искусств, в котором основное место (как и в чувашском орнаменте) отводится геометризированному мотиву интегральной спирали. Подобный узор получает широкое распространение во всех видах народного искусства и особенно в украшении монгольской и китайской одежды и, вероятно, через нее в искусстве гуннов начиная с эпохи Цинь и Хань (3 вв. до н.э. — 3 в. н.э.).

Мотив геометризированной интегральной спирали, как и ее производные, что отмечал крупный исследователь орнамента народов Сибири С.В. Иванов, являет собой результат распада глубоко зашедшей стилизации образа дракона — символа неба и благоденствия. Изображение дракона даже в его условном символико-орнаментальном выражении считалось приносящим благоденствие и оберегающим от воздействия злых сил природы. Подобные изображения-символы обильно украшали одежду: золотые и серебряные фигурки драконов носили на себе гунны.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Откуда в орнаменте чувашского народа мог появиться и устойчиво сохраняться типичный восточно-азиатский орнаментальный комплекс? Несомненно, что его носителем являлся гуннский субстрат в этносе предков чувашского народа. Гунны, как известно, исконно проживали в районах Северного Китая и Монголии. Поскольку третий орнаментальный комплекс чувашей не представлен в искусстве волжских булгар (за исключением отдельных предметов, но в иной стилистике) и в искусстве казанских татар, то можно уверенно полагать, что тюркоязычные предки чувашей появились в Поволжье не в середине 8 века в составе ранних волжских булгар, а в составе гунно-угров, появившихся в Среднем Поволжье и Приуралье на рубеже 4—5 вв. Именно поэтому в искусстве чувашей, в отличие от волжских булгар, археологически не выявляются следы Салтовской культуры, которая ярко характеризует болгаро-алано-хазарскую цивилизацию. Она не могла иметь место в культуре ранее появившихся в евразийских степях номадов, в гунно-угорской среде которых продолжали сохраняться присущие им орнаментальные комплексы. В чувашском искусстве к ним относятся третий, восточно-азиатский, и четвертый — древнеугорский орнаментальные комплексы. Отсюда и те известные общности (особенно по четвертому комплексу) в культуре гунно-болгарских и угорских пластов 5—6 вв., проявившиеся в искусстве и орнаменте дунайских болгар, башкир, чувашей.



Предками чувашского народа были не волжские булгары, а гунно-болгаро-угры

Рассмотренные нами орнаментальные комплексы чувашского искусства дают веские доказательства того, что предками чувашского народа были не волжские булгары с проявлениями Салтовской культуры, а появившиеся в крае задолго до них гунно-болгаро-угры, в своем движении на запад миновавшие районы Северного Кавказа, Причерноморья и Приазовья. С появлением волжских булгар эти предки чувашей перемещаются в юго-восточные районы современной Чувашии и приходят в этнокультурные контакты с предками марийцев.

Подробнее см.: Сборник Валеевских чтений «Искусство и этнос: новые парадигмы», Казань, 2002

